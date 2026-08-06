Iberia cree que no hay mejor lugar para ver el eclipse que desde el cielo. Así que va a fletar un avión específicamente

Muchas personas verán el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026 desde tierra, mientras que unas pocas privilegiadas lo observarán desde el aire. Entre esos privilegiados se encuentran los pasajeros que han pagado 299 euros por un billete de la compañía Brussels Airlines, que realizará un vuelo especial para observar el eclipse parcial entre Bélgica y Francia.

También lo verán desde el aire los científicos de la NASA que planean subirse a un avión a gran velocidad para alargar la duración de la totalidad. Y ahora sabemos que también tendrán este honor los científicos que viajarán en un vuelo fletado por Iberia para ver el eclipse total directamente en el cielo de Palencia.

Iberia opta por la ciencia. Si Brussels Airlines ha optado por un vuelo comercial dirigido a unos pocos ciudadanos dispuestos a rascarse el bolsillo, la opción de Iberia es mucho más científica. Y es que, a bordo del avión, irán solo el comandante, el copiloto y algunos científicos del proyecto Shelios, dirigido por el astrofísico Miquel Serra-Ricart.

Con este vuelo, que llevará el código IB1473 en honor al año de nacimiento de Nicolás Copérnico, pretenden estudiar a fondo la corona solar. Esta es una estructura que siempre está ahí, pero que solo se hace visible con los eclipses, porque normalmente la oculta el brillo solar. En dicha estructura es donde se desencadenan, aceleran y observan en su fase inicial las estructuras magnéticas que dan lugar a las tormentas solares. Estas normalmente son inocuas, pero a veces pueden interferir con las infraestructuras de telecomunicaciones terrestres. Por eso es tan importante estudiar la corona.

Las ventajas de ver un eclipse solar desde el aire. Las personas que vean el eclipse solar desde tierra estarán muy atentas a las predicciones meteorológicas, ya que una sola nube traicionera podría arruinar el espectáculo. En cambio, el avión de Iberia volará a 10.000 metros de altitud, por lo que los pasajeros podrán ver el cielo mucho más limpio.

De hecho, ese cielo limpio les permitirá también observar el entorno del eclipse, con la aparición de planetas como Venus y Mercurio.

Retransmisión con Starlink. Aunque este no es un vuelo comercial, sí que se ha pensado en la ciudadanía. Por eso, Iberia retransmitirá en directo el eclipse a través del wifi de alta velocidad con tecnología de Starlink que la compañía está incorporando poco a poco a su flota de aviones. Dicha transmisión se hará a través de las redes sociales de Iberia y, sin duda, puede ser una buena opción para quienes quieran disfrutar del eclipse total, pero no se hayan podido desplazar a la franja de totalidad.

Imagen | Ken Fielding (Wikimedia Commons)

En Xataka | Puertomingalvo, el pueblo de Teruel de 130 habitantes que lleva más de un año sin camas libres para el eclipse



