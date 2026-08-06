Las mejores ofertas en Amazon hoy, 6 de agosto, en gafas para el eclipse y tecnología: descuentazos de más del 70%

Si estabas esperando el mejor momento para renovar tu viejo smartphone, equiparte para las vacaciones o automatizar algunas tareas de casa, Amazon es esa tienda en la que puedes conseguir buenas ofertas en dispositivos tecnológicos. Para ponerte más fácil la búsqueda, en este post queremos mostrarte algunos de los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 6 de agosto.

Robot aspirador Lefant M2 Plus por 169,99 euros: con 6.000 Pa de succión y navegación LiDar.

por 169,99 euros: con 6.000 Pa de succión y navegación LiDar. Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra por 1.039 euros: con pantalla de privacidad de 6,9 pulgadas.

por 1.039 euros: con pantalla de privacidad de 6,9 pulgadas. Batería externa Baseus Powerbank 45 W por 28,49 euros: con dos cables USB-C integrados.

por 28,49 euros: con dos cables USB-C integrados. Pack de seis gafas para eclipse solar efekol por 6,51 euros: cumplen con la norma ISO 12312-2.

por 6,51 euros: cumplen con la norma ISO 12312-2. Estación de energía portátil Bluetti Elite V30 por 219 euros: con carga rápida y tomas USB-A, USB-C y DC.

Robot aspirador Lefant M2 Plus

Si tienes un robot aspirador básico y quieres dar el salto a uno con autovaciado, este es el chollo imprescindible hoy en Amazon. Este robot Lefant M2 Plus ha pasado de costar 599,99 a 169,99 euros, lo que supone un descuento del 72%. El M2 Plus de Lefant ofrece una potencia de succión de 6.000 Pa, navegación LiDar dToF y es ideal para limpiar alfombras, suelos duros y acabar eficazmente con el pelo de mascota.

Lefant M2 Plus Robot Aspirador y Fregasuelos, 6000Pa Suction, Blanco Hoy en Amazon — 169,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra

Si lo que quieres es renovar tu móvil por uno de gama alta, el Samsung Galaxy S26 Ultra es una muy buena opción, y más hoy que está rebajado en Amazon. Ahora, está disponible por 1.039 euros en su versión de 256 GB. Este terminal tiene una enorme pantalla de privacidad AMOLED de 6,9 pulgadas. Su cámara principal es de 200 MP y es una bestia en potencia, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y los 12 GB de RAM.

Batería externa Baseus Powerbank 45 W

Si eres de los que cuando se van de viaje están sufriendo porque la batería de su móvil se agota, este modelo de power bank de Baseus es uno de los chollos del día en Amazon. La puedes comprar por 28,49 euros (frente a los 39,99 euros que suele costar) y cuenta con una capacidad de 20.000 mAh y viene con dos cables USB-C integrados. Ofrece carga rápida y su tamaño compacto hace que quepa perfectamente en cualquier mochila.

Pack de seis gafas para eclipse solar efekol

El próximo 12 de agosto podremos ver un eclipse solar en España. Eso sí, si vas a mirar directamente al sol tienes que tener unas gafas homologadas y que cumplan con la norma ISO 12312-2. Este pack de seis unidades tiene ahora un 28% de descuento en Amazon y te lo puedes llevar por 6,51 euros.

efekol Gafas Eclipse Solar Homologadas - Certificación CE y EN ISO 12312-2 Hoy sin stock en Amazon El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estación de energía portátil Bluetti Elite V30

Si vas a irte de acampada estas vacaciones o viajas en autocaravana, una estación de energía es uno de esos dispositivos que no deberían faltarte para poder tener siempre listos tus dispositivos. Esta de la firma Bluetti está ahora rebajada a 219 euros y ofrece hasta 600 W de potencia y carga rápida del 0 al 80% en tan solo 45 minutos.

Bluetti Elite 30 V2 Estación de Energía Portátil 288Wh, Generador Solar Hoy en Amazon — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Samsung, Bluetti, efekol, Baseus y Lefant

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