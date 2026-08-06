El microondas retro en color pastel de Lidl que llega el 10 de agosto a sus tiendas: con 700 W, 20 litros y temporizador

La iluminación y la decoración no son los únicos elementos que definen la personalidad de una cocina; los pequeños electrodomésticos han pasado de ser meros utensilios funcionales a piezas clave en la estética del hogar. Si estás buscando renovar una de las piezas clave de cualquier cocina, el microondas, el próximo 10 de agosto llega a Lidl este microondas retro en tonos pastel (rosa o verde) de Silvercrest por 44,99 euros.

Microondas color pastel PVP en Lidl — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

A este precio, es muy probable que este pequeño electrodoméstico dure poco en la sección de bazar de Lidl. Si viéndolo te han entrado las ganas de tener un microondas retro en tu cocina, en Amazon tienes este modelo de Cecotec, el Proclean 3010, en color verde, con 20 litros de capacidad y disponible en varios colores, por 59,90 euros.

Cecotec Microondas Mecánico de 20L Proclean 3010 Green Hoy en Amazon — 59,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un microondas con estética de los años 50

Frente a los paneles táctiles o pantallas digitales saturadas de menús complejos, este microondas de Silvercrest opta por un esquema de control electromecánico tradicional basado en un dial giratorio. Esta simplicidad no solo facilita su uso a cualquier tipo de persona, sino que encaja perfectamente en cualquier decoración retro.

En el apartado técnico, cuenta con un motor de 700 W de potencia máxima repartida en cinco niveles diferentes, lo que permite desde mantener la comida caliente a baja temperatura hasta calentar líquidos rápidamente a máxima potencia. Además, incluye una función de descongelación regulable por peso y tiempo y temporizador de 95 minutos.

Su capacidad interior es de 20 litros y aloja un plato giratorio de cristal de 25,5 cm de diámetro, tamaño más que suficiente para la gran mayoría de vajillas, táperes y platos llanos estándar del mercado.

⚡ EN RESUMEN: microondas en color pastel silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Diseño vintage muy logrado: sus tonos pastel (rosa/turquesa) y detalles de palanca cromados imitan el acabado de marcas de gama alta a una fracción de su coste.

sus tonos pastel (rosa/turquesa) y detalles de palanca cromados imitan el acabado de marcas de gama alta a una fracción de su coste. Relación calidad-precio: por menos de 45 euros ofrece una potencia y un volumen estándar con un valor estético muy por encima de la media de su rango de precio. ❌ LO PEOR Sin función grill... No incluye resistencia superior para dorar o gratinar pizzas, lasañas o bocadillos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas cuidar la estética de tu cocina sin gastar de más y, sobre todo, priorizas la sencillez. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a usar el microondas como horno auxiliar y necesitas gratinar queso, dorar carne o cocinar platos elaborados. En este caso, es mejor dar el salto a un modelo con grill integrado o a un horno-microondas de convección.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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