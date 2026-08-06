La lucha por preservar los videojuegos físicos tiene un precedente poco halagüeño: cuando Adobe dejó de vender Photoshop

La decisión de Sony de abandonar los juegos físicos ha despertado la ira de la comunidad. Esta se ha organizado en defensa del derecho a poseer el producto y no una simple licencia de uso; con unas descargas que, una vez abandonan los servidores, desaparecen como el dinero que pagamos en su momento por ellas. Si trazamos un arco temporal hasta 2013, nos encontramos con una decisión que, sin ser idéntica a la de Sony, sí guarda cierta relación: Adobe dejó de vender Photoshop. Y los creativos tampoco tuvieron buena opinión de ese cambio.

El precedente. Adobe nace en 1982 como una empresa destinada a dar servicios de impresión a compañías y particulares. Crearon una solución de código que describía cómo debía ser la página antes de imprimirla: PostScript. Esto fue clave para la autoedición doméstica, sobre todo cuando Apple introdujo PostScript en su LaserWriter, una de las primeras impresoras láser domésticas.

El éxito de la LaserWriter no solo impulsó el mercado de la impresión en el terreno particular, también marcó a Adobe dentro de la fotografía. Empezó interpretando el contenido antes de imprimirlo con PostScript y acabó desarrollando aplicaciones para el paso previo: modificarlo. Photoshop nació en 1987 como un proyecto personal. Y Adobe se hizo con los derechos para comercializar Photoshop 1.0 en 1988. Primero para Mac (1990). Pocos años después ya era el estándar en edición fotográfica.

Suscripción activa de Adobe Creative Cloud

De vender el producto a alquilarlo. Adobe Photoshop nunca fue un software barato. No tenía por qué serlo, ya que se dirigía originalmente al segmento profesional, a esos fotógrafos y diseñadores que necesitaban una herramienta con la que finalizar su trabajo. Adobe fue evolucionando el programa con sucesivas actualizaciones. Hasta que encontró la manera de rentabilizar el producto al máximo mientras reducía el impacto de las copias no autorizadas: la suscripción.

Con Adobe Creative Suite 6 en el mercado desde 2012, Adobe se decidió a cambiar el modelo para centrarlo en Creative Cloud, una cuota mensual o anual. Con eso se perdía la posibilidad de adquirir Photoshop y el resto de programas de edición multimedia, un movimiento que en su día provocó una reacción en contra que firmaron casi 50.000 creativos. Adobe no se echó atrás, incluso pese a que cayó en ingresos durante el ejercicio del cambio. El tiempo le ha dado la razón.

Adobe está contenta, sus usuarios no. Creative Cloud ha sido una mina de oro para Adobe: aunque perdió un 15% de su división Digital media el año que dejó de vender Photoshop, hoy la compañía factura cinco veces más. El dinero no para de entrar a la caja, las quejas de los usuarios no han conseguido hacerla recapitular.

Las quejas más habituales son:

Pagar indefinidamente sin llegar a tener nada. El día que dejas de pagar, pierdes la herramienta con la que abrir tu propio trabajo.

El día que dejas de pagar, pierdes la herramienta con la que abrir tu propio trabajo. Las trampas en la suscripción . Adobe siempre fue experta en ofrecer promociones atractivas para un mes ocultándole al usuario que, en realidad, estaba contratando un plan de un año.

. Adobe siempre fue experta en ofrecer promociones atractivas para un mes ocultándole al usuario que, en realidad, estaba contratando un plan de un año. La penalización por cancelar. En el plan anual facturado mensualmente, darse de baja pasados los 14 días cuesta el 50% de lo que quede de año.

En el plan anual facturado mensualmente, darse de baja pasados los 14 días cuesta el 50% de lo que quede de año. Las subidas de precio. Sobre un producto del que no puedes bajarte sin perder el acceso.

Sobre un producto del que no puedes bajarte sin perder el acceso. El laberinto para darse de baja. Sucesión de pantallas encadenadas, de ofertas para retener al usuario y botones liosos para que no logre alcanzar el botón de cancelar.

Sucesión de pantallas encadenadas, de ofertas para retener al usuario y botones liosos para que no logre alcanzar el botón de cancelar. Los créditos de IA. Pagar la cuota de Creative Cloud ya no garantiza usar todas las funciones de programas como Photoshop: Adobe ha introducido con la IA una cartera limitada de uso.

De las quejas de los usuarios a demandas en los juzgados. Adobe cerró con el Departamento de Justicia estadounidense un acuerdo de 150 millones de dólares por las comisiones de cancelación y por dificultar las bajas (marzo de 2026). Con algo importante a subrayar: no admitió la culpa. Días después, la autoridad de competencia británica abrió su propia investigación sobre las polémicas suscripciones, con capacidad para multar hasta con el 10% de la facturación mundial. Y Europa viene detrás con la Digital Fairness Act.

Trece años después, y con Sony haciendo un Adobe a su manera, la respuesta a los jugadores enfadados está en las cuentas de la dueña de Photoshop: ha ganado. La discusión de 2013 nunca fue propiedad contra alquiler, sino licencia para siempre contra licencia mientras pagues. Lo que se está perdiendo con el disco de Sony no es la propiedad, que hace mucho que no existía: es lo único que la disimulaba.

Imagen de portada | Iván Linares

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