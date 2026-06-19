El 86% de TikTok apoya la crema solar, pero el algoritmo premia el bulo: "A pesar de ser una minoría, este contenido es influyente"

Con la llegada del verano y el sol intenso, la crema solar se convierte en el producto estrella que muchas personas se aplican antes de salir de casa o cuando van a la piscina o la playa para evitar achicharrarse. El problema es que en los últimos años estamos viendo cómo hay voces que tachan de ineficaz el uso de crema solar, y el foco está en las redes sociales que actúan como un gran altavoz para amplificar los vídeos con bulos por encima de los vídeos que muestran los beneficios de usar crema solar basándose en evidencia científica.

Las redes sociales. Un estudio ha puesto el foco aquí, puesto que el algoritmo, una vez más, beneficia al contenido que muestra algo que va contra la 'norma' o que alimenta un bulo. Para ello, el equipo de la Universidad de Alberta en Canadá analizó los 971 vídeos más vistos en TikTok sobre protectores solares.

Aquí los datos revelan que el 86,8% de los vídeos promueven el uso de protector solar, mientras que solo un 6% critica estos productos. De esta minoría, apenas un 1,5% afirma que causa daño y un 1,2% asegura que evita la síntesis de vitamina D con todos los problemas que tiene detrás. Sin embargo, esta pequeña facción crítica es la que genera mayor interacción, acaparando más 'likes', comentarios y comparticiones. Y los vídeos con un mayor rigor se quedan en el desierto de las visitas.

La precisión en redes. Estos hallazgos coinciden con otra investigación cruzada publicada en la revista JMIR Dermatol, que analizó los 100 vídeos con más 'likes' en la plataforma. En este caso detectaron que el 74% del contenido tiene una actitud positiva hacia el protector solar, mientras que solo el 35% del contenido es preciso, frente a un 6% de contenido directamente inexacto.

El problema nuevamente es que el vídeo que alimenta las críticas y los bulos sin ninguna referencia de apoyo tiene una mayor cantidad de visualizaciones o interacciones.

El protector solar causa cáncer. Es algo que hemos tenido que escuchar bastante, pero ahora mismo no existe ninguna vinculación entre el cáncer y el uso de cremas solares, sino todo lo contrario. Se ha visto claramente que un uso regular de esta protección disminuye la incidencia de melanoma en aproximadamente un 50% y de carcinoma un 40%.

La Skin Cancer Foundation subraya que no hay evidencia de que el protector cause cáncer de piel, postura que respalda con sus guías la American Academy of Dermatology.

El bloqueo de la vitamina D. Aquí tampoco hay evidencia científica que apunte a que el protector solar bloquee la absorción de la vitamina D, puesto que los usuarios que habitualmente usan esta protección mantienen niveles de vitamina D.

El benceno. Otro de los grandes bulos que ha ido recorriendo las redes sociales como la pólvora es que las cremas están contaminadas de benceno. Pero aquí la realidad que tenemos es que esta contaminación por benceno fue un problema de control de calidad en la manufactura de lotes concretos, no un riesgo inherente a los protectores que nos permita confirmar que todos tienen benceno en su composición.

Aquí la FDA señaló que las mediciones de Valisure, la empresa que detectó este problema, eran "mucho más altas" de lo que deberían ser. A esto se suma que dicha empresa tiene conflictos de interés no revelados y un historial de pruebas inexactas.

Callo solar. La idea de "entrenar" la piel exponiéndola al sol es una premisa falsa y altamente peligrosa, puesto que, lejos de proteger, daña seriamente la piel y multiplica el riesgo de cáncer. De esta manera, dado que la radiación UV es un carcinógeno acumulado, exponerse sin protección multiplica de forma exponencial el riesgo de sufrir carcinomas y melanomas.

Los expertos. Michelle Wong, divulgadora científica de Lab Muffin Beauty Science, lleva años tratando de desmentir todos los bulos que salen acerca de la protección solar. A partir de este artículo, su opinión recogida por SMC apunta a lo siguiente:

La desinformación sobre la salud relacionada con los protectores solares representa una minoría del contenido de TikTok, especialmente aquel que no incluye ningún mensaje positivo sobre estos productos. A pesar de ser una minoría, este contenido es influyente: la desinformación no tiene por qué ser abrumadora para ser motivo de preocupación, y la exposición repetida aumenta la percepción de su veracidad entre todo tipo de público.

Imágenes | BATCH by Wisconsin Hemp Scient

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