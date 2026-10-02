Marshall estrena el Bromley 150: un altavoz para fiestas con 40 horas de batería, luces de escenario e interfaz para guitarra y micro

Marshall continúa ampliando su familia de altavoces de alta potencia y aire retro, esta vez apostando por un formato sensiblemente más compacto sin renunciar a la pegada. La mítica firma de audio acaba de anunciar el Marshall Bromley 150, un dispositivo pensado para eventos al aire libre o interiores que reúne luces de escenario, entrada para instrumentos y una autonomía declarada que supera las 40 horas de reproducción continuada.

Construcción todoterreno, 360º de sonido y mandos desplazados

La novedad de diseño más llamativa en el Bromley 150 es el traslado de panel de control al lateral, una decisión que despeja todo el frontal de chasis para alojar el sistema de iluminación. Este integra pequeñas luces tras la rejilla principal que actúan como foco de escenario.

A nivel acústico, incorpora la tecnología True Sterophonic de la marca para proyectar audio en 360 grados combinando un woofer de 6,5 pulgadas (90 W en clase D), dos altavoces full-range de 2 pulgadas (55 W) y un radiador pasivo.

A pesar de sus 6,3 kg de peso, el altavoz incluye un asa superior retráctil que se pliega hacia dentro para facilitar el apilado. Cuenta con certificación IP55 para resistir el polvo y las salpicaduras de agua, protegido por esquinera de TPU flexible e interruptores cubiertos de silicona. Además, Marshalla apuesta por la reparación modular: elementos de desgaste continuo como la batería, el asa, la rejilla frontal y los mandos son fácilmente reemplazables.

Más de 40 horas de autonomía y conectividad para conciertos improvisados

En el apartado de conectividad, el dispositivo está equipado con dos conectores combo XLR/jack de 6,35 mm con control de volumen independiente y efectos dedicados, lo que permite conectar simultáneamente un micrófono y una guitarra para sesiones en directo o karaoke. Asimismo, incorpora Bluetooth 5.3 con soporte Auracast, entrada auxiliar de 3,5 mm y un puerto USB-C.

Su batería sustituible de tecnología LFP (LiFePO4) alcanza más de 40 horas de autonomía, contando con sistema de carga rápida que proporciona hasta cinco horas adicionales de uso con solo 20 minutos de enchufe. Este nuevo altavoz saldrá a la venta el próximo 13 de octubre.

⚡ EN RESUMEN: altavoz Bluetooth Marshall Bromley 150 ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente y batería reemplazable: superar las 40 horas de reproducción continuada con posibilidad de sustituir la celda tú mismo garantiza una larga vida útil.

superar las 40 horas de reproducción continuada con posibilidad de sustituir la celda tú mismo garantiza una larga vida útil. Construcción modular y certificada: la protección IP55 junto con piezas fácilmente intercambiables (asa, esquineras, rejilla) protegen la inversión ante caídas o salpicaduras. ❌ LO PEOR Peso elevado para un formato "portátil"... Con 6,3 kg y sin ruedas integradas, no resulta la opción más cómoda para transportar caminando durante largos trayectos.

Con 6,3 kg y sin ruedas integradas, no resulta la opción más cómoda para transportar caminando durante largos trayectos. Sin soporte para códecs de alta definición sin cables... La conectividad inalámbrica queda limitada a SBC, AAC y LC3, prescindiendo de LDAC o aptX HD. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un equipo portátil todo en uno para conectar micrófono y guitarra sin depender de enchufes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad es llevar el altavoz dentro de una mochila pequeña para senderismo, existen alternativas de un kilo mucho más manejables.

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Imágenes | Marshall

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