El 55% de los hogares de Portugal tienen algo en común: ya engordan las arcas de Mercadona

A Mercadona no le llega con dominar su sector en España. La compañía valenciana se ha empeñado en expandir su reinado más allá de 'la Raya', a la vecina Portugal, país en el que lleva operando apenas siete años, pero donde supera ya en cuota de mercado a competidores como Intermarché, Auchan o Aldi. Ahora mismo su cuota de negocio alcanza allí el 7,4%, lo que la refuerza en el 'Top 5' del retail luso. Sin embargo, hay un dato que refleja mejor su avance en el país: más de la mitad (55,6%) de los hogares ya compran en las tiendas de Mercadona, bien sea de forma habitual o esporádicamente.

La compañía parece decidida a no quedarse ahí y planea seguir expandiendo su red de establecimientos hasta despedirse del año con 81, una docena más de los que tenía en 2025.

Mercadona a la portuguesa. Poco (muy poco) tiene que ver la foto de Mercadona en España con la de Portugal. Aquí la cadena valenciana acapara una cuota de valor de casi el 30%, lo que la convierta en reina y señora del sector, muy por delante de rivales directos como Carrefour o Lidl. En Portugal se lleva 'solo' el 7,4% del negocio y está lejos de los líderes del sector, Sonae (Continente) y Jerónimo Martins (Pingo Doce), que juntas acaparan el 49,9% del mercado.

Sin embargo hay que tener presente un dato clave: en España Mercadona lleva casi medio siglo de historia, mientras que en Portugal es una recién llegada. La empresa decidió dar el salto al país vecino en 2016 y, tras años de estudios, abrió su primera tienda en 2019, en el distrito de Oporto. La cuota del 7,4% que registra en Portugal tal vez sea muy inferior a la que maneja aquí, pero aún así supera a la que tiene Lidl en el mercado de la distribución española (7,3%).

En el "Top 5" luso. Que Mercadona ha dado con la tecla para expandirse por Portugal no es nada nuevo. Os hablamos del fenómeno en detalle en primavera. Lo que sí son novedosos son los datos recopilados por Worldpanel by Numerator (antigua Kantar) en su último sondeo del mercado luso, cifras que ha adelantado el diario Expansión y nos permiten entender mejor hasta qué punto los portugueses se han familiarizado con el nombre y el logotipo de Mercadona.

Según el análisis de Worldpanel by Numerator, la cadena valenciana cerró el primer semestre del año consolidándose en el "Top 5" de las principales cadenas de supermercados de Portugal. Tras crecer un 0,3% con respecto a 2024, situó su cuota de mercado en un 7,4%, por delante de Intermarché (6,1%), Auchan (5,3%), Aldi (2,9%) y E. Leclerc (0,8%). Sigue muy por debajo de Continente (27,6%) y Pingo Doce (22,3%), pero no a tanta distancia de Lidl, con un 13,8% de cuota.

UN VISTAZO A...

El dato: 55,6%. El dato realmente llamativo es el nivel de penetración que ha alcanzado Mercadona en Portugal. Es decir, no tanto el volumen de ventas que maneja (y su peso en el conjunto del sector) como lo familiar que se ha vuelto la marca de origen valenciano para los hogares lusos.

Al analizar ese aspecto, Worlpanel by Numerator se ha encontrado con que el 55,6% de las familias portugueses ya compran en la cadena de Roig. Eso incluye desde clientes asiduos a otros que solo acuden a sus tiendas de forma esporádica y para compras puntuales, pero aun así sigue representando más de la mitad de los hogares del país. Ese 55,6% mejora además en 2,5 puntos el dato de 2025.

¿Cómo es eso posible? Muy fácil: tirando de inversión y abriendo tiendas a diestro y siniestro. Aunque Mercadona inauguró su primer local en Portugal justo antes de la pandemia, hace siete años, desde entonces ha ampliado su red lusa a una velocidad endiablada. A cierre de 2025 sumaba ya 69 tiendas, con 7.500 empleados y una facturación de casi 2.100 millones de euros. Ahora mismo son ya 76. Y si nada se tuerce, el año se cerrará con 81 establecimientos y un refuerzo en el Algarve. Su huella se expande ya a una docena larga de distritos, desde Porto a Lisboa, Viseu, Évora o Guarda.

"Desde 2019, año en que se inauguró su primera tienda en Portugal, la compañía ha invertido un total acumulado de más de 1.230 millones de euros", explica la cadena en su última memoria anual, en la que recuerda que 2025 fue el segundo ejercicio en el que registró un resultado positivo en Portugal, con un beneficio neto de 26 millones de euros. El año pasado invirtió en el país 140 millones y este ejercicio, precisa Expansión, prevé movilizar alrededor de 150.

¿Es todo coser y cantar? No. Para empezar, el sondeo de Worldpanel muestra que, aunque Mercadona se ha colado en el "Top 5" del retail luso en tiempo récord, su cuota de negocio sigue muy por debajo de la de competidores como Pingo Doce y Continente. Además la industria lusa presenta sus propias peculiaridades. Su expansión desde 2019 demuestra que la fórmula de precios bajos, marca blanca, surtido en corto y platos ya preparados funciona en Portugal, pero los clientes no se comportan allí exactamente igual que en España.

"La cuota en valor se ha mantenido estable y la lectura de los datos explica por qué. El shopper se lleva menos volumen en cada visita, pero a un precio medio superior al del año anterior. La frecuencia todavía no acompaña al ritmo de captación de nuevos hogares", explica en Expansión Marta Santos, de Worldpanel by Numerator. En general, los clientes portugueses son menos fieles a una única cadena y “eligen cada una de ellas en función del objetivo de la compra".

Imágenes | Mercadona 1 y 2

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