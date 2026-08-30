Se suponía que las 'Tiendas 9' iban a reinventar la idea de supermercado. De momento a Mercadona le están sirviendo para otra cosa

Mercadona acaba de estrenar sus primeras 'Tiendas 9' en la ciudad de Madrid y Bilbao. Hasta ahí nada especialmente reseñable. La cadena de Juan Roig empezó a probar el formato a modo experimental a finales de 2025 en Xirivella, Valencia, y a lo largo de los últimos meses ha ido desplegándolo por varias comunidades de España. De hecho el local que acaba de activar en Chamberí es el primero de su tipo en la capital, pero no de la provincia, que ya cuenta con una 'Tienda 9' desde junio en Valdemoro. Si los nuevos estrenos son interesantes es porque confirman que la cadena está aprovechando las ‘T-9’ para algo más: activar su marca.

Y de paso fijar un nuevo concepto de supermercado.

¿Qué ha pasado? Que Mercadona está de estreno. Más o menos. La compañía valenciana acaba de estrenar dos locales adaptados a su enfoque de 'Tienda 9' en Madrid y Bilbao. El primero es un nuevo súper situado en la calle Joaquín María López, en el distrito de Chamberí, que ha movilizado una inversión de unos 9,2 millones de euros. El segundo se localiza en el barrio de Miribilla, Bilbao, y su puesta a punto exigió una reforma valorada 1,9 millones de euros y la participación de 39 empresas y un centenar y medio de trabajadores.

Suma y sigue de aperturas. Los dos locales son interesantes porque representan las primeras 'Tiendas 9' de la capital y de Bilbao, pero la realidad es que Mercadona ya gestiona otras muchas tiendas similares en el resto del país. La propia cadena reconoce que el primer "laboratorio" de pruebas, el que le ayudó a depurar el concepto, lo montó a finales de 2025 en Xirivella, Valencia.

Desde entonces ha ido expandiendo el modelo por locales de Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón o Galicia. No supone ninguna sorpresa. La empresa se ha propuesto invertir 3.700 millones a lo largo de los próximos años para diseminar el modelo de 'Tienda 9' por su vasta red de tiendas, que a cierre de 2025 superaba las 1.600 en España y rozaba las 70 en Portugal. A priori, su objetivo es despedirse de 2026 con unas 60 'Tiendas 9' operativas.

¿Qué son las 'Tiendas 9'? Mercadona se ha hecho con tal cuota de negocio y está marcando hasta tal punto las tendencias de la distribución alimentaria en España, que cualquier cosa relacionada con la cadena despierta interés. Sin embargo la expansión de las 'T-9' es relevante por otra razón: no se trata de nuevos súper sin más. Con ellas la empresa valenciana quiere reenfocar sus locales partiendo de una premisa muy sencilla. La idea es pasar de una organización basada en "negocios" a otra que se fija en los "procesos".

"Así conseguimos optimizar los flujos internos, reducir desplazamientos y mejorar la coordinación del equipo. Además, permite ofrecer mayor espacio a los productos frescos y reorganizar las secciones de refrigerado y congelado de forma más lógica y continua", asegura la cadena, que insiste en que el resultado final es "un recorrido más claro y una compra más ágil y sencilla" para sus clientes.

Más allá de la teoría. La explicación de Mercadona quizás suene un poco abstracta, pero la 'Tienda 9' incorpora cambios muy concretos. El principal es la apuesta por un "Obrador Central", un espacio en el que la cadena unifica todas las áreas de preparación de alimentos que antes se repartían por la tienda.

En la práctica, eso se traduce en que el personal encargado de cortar, limpiar, envasar y cocinar los alimentos se concentra en un mismo punto en aras de la "optimización". La empresa valenciana calcula que ahorrará hasta un 10% en energía y un 40% en consumo de agua gracias a "una gestión más eficiente".

¿Y las pescaderías y charcuterías? Más allá de lo que implica para la organización interna de las tiendas, el modelo de 'Tienda 9' representa un paso más en la transformación de los supermercados tradicionales en 'mercaurantes' en los que los clientes puede comprar platos ya listos para consumir. O incluso comerlos sin necesidad de salir del local. Por lo que se ha visto hasta ahora, la filosofía 'T-9' también pasa por una menor interacción humana en los locales, la reorganización de las categorías y una apuesta por los frescos envasados.

Esto último tiene una consecuencia inmediata obvia: más bandejas y menos pescaderías y charcuterías. Se pierde el consejo profesional de los carniceros, charcuteros y pescaderos; pero a cambio de otro plus: eficiencia y rapidez.

La ventaja "extra". Los detalles de las 'Tienda 9' de Mercadona se conocen desde hace meses y la propia cadena se ha dedicado a explicarlo en detalle en un vídeo promocional. Lo que resulta novedoso es el uso que la firma está haciendo del modelo: aperturas como la de Chamberí y Miribilla, anunciadas en medios de todo el país, están sirviendo a la compañía para autopromocionarse.

La cadena no lo plantea como la apertura (o reforma) de un súper más. Cada estreno llega acompañado de retórica en torno a las ventajas del nuevo modelo de la 'Tienda 9' y, lo más importante, permite a la empresa ganar visibilidad.

No digas apertura, di evento. Como estrategia de marketing es interesante porque no solo activa la marca, también la asocia a la idea de eficiencia y nuevos procesos que acompaña a la 'Tienda 9'. No solo eso. Aperturas como la de Madrid o Bilbao generan una expectación considerable y se convierten en 'eventos' que atraen a clientes y curiosos que quieren conocer el nuevo modelo de súper.

No es la inauguración de un local más. Es la expansión de una nueva forma de concebir los súper. O al menos esa es la idea que fomenta Mercadona.

Imágenes | Mercadona y DAP

En Xataka | La justicia de Castilla y León lo deja claro: Mercadona puede despedirte por visitar más de 7.000 webs en el trabajo