El precio de la vivienda en la UE se ha disparado en una década: el gráfico que lo revela país a país

Hace algo menos de un año, me compré un piso. Desgraciadamente para mí, el proceso llevó muchos más tiempo del que pensaba, tanto que tuve que tasar (y pagar) el inmueble dos veces. Con la segunda tasación me quedé ojiplática: sin hacer nada, mi futuro piso costaba varios miles de euros más. Menos mal que el precio ya estaba fijado y que por fin fue mío, porque la subida de los precios de los pisos no tiene freno, algo que sabe cualquiera que revisa el mercado inmobiliario con cierta frecuencia.

El Parlamento Europeo ha resumido la última década de evolución de los precios de la vivienda en los 27 estados miembros en una infografía y el resultado deja con la boca abierta tanto por los brutales porcentajes de subida de algunos estados como por la abismal diferencia entre unos y otros. La horquilla es extrema: del +1,4% en Finlandia al +209,5% de Hungría.

Este gráfico utiliza el Índice de Precios de la Vivienda, desde 2015 hasta 2024, tomando el primer año como punto de partida. A partir de ahí, se mide cuánto ha subido cada estado desde entonces. La única excepción es Grecia, donde no hay datos. Conviene destacar que el índice solo mide el precio, no si la gente puede pagarlo, ni distingue entre ciudad y campo o vivienda nueva o de segunda mano.

La vivienda es un bien de primera necesidad, un derecho social fundamental para una vida digna y también el principal activo patrimonial de la mayoría de los hogares europeos. Y si su precio sube mucho más rápido que los sueldos, entonces condiciona asuntos tan esenciales como la emancipación, la movilidad, el ahorro o la natalidad.

Así ha cambiado el mapa de la vivienda en Europa entre 2015 y 2024

La pandemia fue un antes y un después, como recoge Eurostat: tras un periodo de crecimiento estable entre 2016 y 2019, los precios de la vivienda se pusieron por las nubes hasta llegar a niveles no registrados desde 2006: en 2022 hubo una tasa interanual máxima del 9,8% en la zona euro y del 10,5% en la UE. Entre las causas que lo explican están los tipos de interés ultrabajos y los cuellos de botella en la construcción. La subida de tipos del BCE moderó el crecimiento, pero desde 2024 la vivienda ha vuelto a pisar el acelerador.

El aumento de los precios de la vivienda a lo largo de la UE (2015 - 2024)

Los países donde los precios de la vivienda han subido como un cohete en la última década están, salvo alguna excepción (te miro a ti, Portugal y tu temible 124,4%), en el este: Hungría con un 209,5% se lleva la palma, pero le siguen vecinos como Lituania (+135,0%), Chequia (+122,3%) o Bulgaria (+117,5%).

Según Eurostat, el patrón viene de lejos, ya que entre 2010 y 2022 los precios ya se habían más que duplicado en Estonia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Austria y Chequia, impulsados por la convergencia de rentas y que se concedieran más hipotecas. En el caso de Portugal, la culpa la tiene la fuerte demanda extranjera y la escasez de oferta en las grandes ciudades.

Donde menos han subido es en Finlandia (+1,4%), seguido de Italia (+11,7%), Chipre (+12,6%) y Francia (+26,4%), coherentes con mercados maduros, estancamiento demográfico o, en el caso del país nórdico, una recesión prolongada que ha llegado a registrar la única caída interanual de precios entre los países de la UE: fue en el tercer trimestre de 2025, con -3,1%.





En Xataka | Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias

En Xataka | Alemania vs. Rumanía: el mapa de la vivienda en propiedad que cuenta la historia de las dos Europas

Portada | Parlamento Europeo