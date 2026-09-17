La industria lleva años preguntándose si Mercadona tocaría techo alguna vez. Ahora la pregunta es si ya ha ocurrido

Desde hace tiempo hablar de supermercados en España exige sí o sí hablar de Mercadona. En solo unos años la cadena valenciana ha logrado convertirse en reina y señora de la distribución alimentaria, acaparando una cuota de mercado que supera con creces a las de sus competidores y abanderando algunas de las tendencias del sector, como la venta de platos preparados o la apuesta por la marca blanca. El último balance de la consultora Worldpanel by Numerator muestra sin embargo que algo ha cambiado durante los últimos meses.

La compañía de Juan Roig mantiene un peso aplastante en el sector, pero su cuota de negocio parece haberse estancado e incluso pierde clientes.

Bajo la lupa. Ser la empresa dominante de un sector tiene sus desventajas, como que tus datos estén siempre bajo la lupa y cualquier resbalón, por ligero que sea, capte la atención de los analistas. Acaba de ocurrirle a Mercadona.

El último informe sobre distribución alimentaria publicado por Worldpanel by Numerator confirma que la cadena valenciana es la que acapara mayor cuota de valor y de compradores, superando a sus rivales, pero hay un problema: cuando se examina la tendencia, la evolución de los últimos meses, se observan señales que sugieren un estancamiento o cierto retroceso en algunos parámetros.

El dato clave: 0,1 puntos. El primer indicador que llama la atención es el de la cuota de negocio. Si se examina la 'foto' fija de los últimos ocho meses se observa que Mercadona domina con holgura el sector, acaparando un 27,4% del mercado, muy por delante de sus rivales más próximos en el ranking, el Grupo Carrefour (9%) y Lidl (7,3%). Es más, con ese 27,4% la compañía valenciana casi iguala la cuota de mercado conjunta de sus cinco principales competidores.

Lo más interesante no es sin embargo esa 'foto' fija, sino la tendencia. La posición de Mercadona en el mercado de la distribución alimentaria es casi la misma hoy que hace un año. Solo ha crecido un ligerísimo 0,1%. La cuestión no es si ese dato es malo o bueno, sino que se aleja de la tendencia a la que nos tiene habituados la empresa. Hace unos meses, de hecho, la propia Mercadona presumía de que entre 2024 y 2025 su cuota había aumentado 0,6 puntos, hasta el 28,5%.

La segunda señal: -0,8 ptos. Aunque la evolución de la cuota de negocio no ha sido particularmente buena, no es el peor indicador que ha registrado la firma valenciana entre enero y agosto. El balance empeora si hablamos de clientes.

Según Worldpanel, el 90,5% de los consumidores realizan compras en algún momento en Mercadona, un dato que supera de nuevo con creces a sus rivales. El más aventajado es de hecho Carrefour, con 'solo' un 56,7%. El problema es que ese 90,5% representa un retroceso de 0,8 puntos con respecto al mismo período del año pasado. Dicho de otra forma: hay una ligera pérdida de clientela.

¿Y cómo le ha ido al resto? Aunque manejan cuotas mucho más discretas, el informe de Worldpanel by Numerator muestra que hay otras cadenas que han logrado aventajar a Mercadona en crecimiento. Destacan sobre todo Lidl y Día. La primera, la alemana Lidl, creció 0,4 puntos en cuota de valor (hasta situarse en el 7,3%) y 0,5 en clientela, lo que deja su huella en el sector en un 62,4%.

Si hablamos de Dia, esas subidas fueron respectivamente de 0,3 y un punto anuales. La evolución ha sido buena también en Consum y Aldi. No tanto en Carrefour, que se ha estancando en cuota y retrocedido un 0,3% en clientela.

"Es novedoso". Durante la presentación del informe, Bernardo Rodilla, experto en retail de la consultora, reconoció que Lidl parece estar creciendo sobre todo "en aquellos puntos donde pierde Mercadona", una cadena que da muestras de estar "ralentizando" su crecimiento tras años de fuerte expansión.

"Se está produciendo desde finales de 2025 y principios de2025. Parte puede deberse a la reestructuración del parque, al estreno de nuevas tiendas… pero pierde clientes. En su caso es novedoso, y eso a pesar de que está reforzando su apuesta por el modelo", comenta Rodilla en declaraciones a Expansión.

¿Fuga a Dia y Lidl? La consultora deja botando una idea interesante. Al analizar la evolución de Dia y Lidl y su crecimiento tanto en términos de negocio como de clientela, Worldpanel sugiere que esa subida puede deberse en parte a que ambas cadenas captan compras que antes se realizaban en Mercadona.

Por ejemplo, en el caso concreto de Lidl destaca que ha sabido pulsar la tecla adecuada en precios, apuesta por la marca blanca, fidelización de la clientela y promociones. "Todo ello le está haciendo ganar terreno en cestas grandes y familias con hijos, tradicionalmente terreno de dominio de Mercadona".

Pendientes del contexto. No son las únicas claves que desliza el informe, que advierte de otros factores que marcan el rumbo del sector. Sobre todo, destaca el clima de "incertidumbre" agravado en parte por la guerra de Irán y su impacto en los precios y carburantes. "El consumidor se pone en modo control haciendo más visitas a los establecimientos con cestas más fragmentadas", señala.

Dividimos más nuestras compras, exploramos diferentes cadenas y buscamos más promociones. De hecho hay un dato revelador: Worldpanel estima que el 57,5% de las compras se hacen ya fuera de "la tienda principal" del cliente.

Imágenes | Mercadona y Worldpanel by Numerator

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