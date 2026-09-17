En 1920 descubrimos que cayeron 60 toneladas del espacio sobre África. El meteorito sigue allí, pero el misterio es cómo lo hizo sin abrir un cráter

Hace decenas de miles de años, una enorme masa de hierro atravesó la atmósfera y terminó sobre lo que hoy es Namibia. De aquel viaje sobrevivieron unas 60 toneladas concentradas en una sola pieza que continúa prácticamente en el mismo lugar. Pero lo desconcertante está alrededor: no hay un gran agujero, un borde levantado ni una cicatriz evidente del impacto. El meteorito Hoba está ahí, el misterio es cómo semejante monstruo pudo llegar al suelo sin dejar el cráter que esperaríamos encontrar.

60 toneladas enterradas bajo una granja. Hoba salió a la luz en 1920 en una granja próxima a Grootfontein, al norte de Namibia. La versión más repetida cuenta que el agricultor Jacobus Hermanus Brits estaba arando con bueyes cuando el arado chocó contra algo metálico imposible de mover, aunque existe otro relato atribuido al propio Brits según el cual descubrió una roca expuesta mientras cazaba y comprobó con un cuchillo que debajo había metal.

Lo indiscutible es lo que apareció: una enorme losa de hierro y níquel de aproximadamente 2,7 metros de lado y alrededor de un metro de grosor. Con unas 60 toneladas en la actualidad, Hoba es el meteorito intacto más pesado conocido.

Sigue en el mismo sitio. Mover semejante objeto nunca fue una tarea sencilla y, a diferencia de otros grandes meteoritos trasladados a museos, la masa principal de Hoba permanece en el lugar donde fue encontrada. Eso no significa que haya permanecido completamente intacta: científicos extrajeron muestras y durante décadas visitantes arrancaron fragmentos como recuerdos, mientras la erosión también fue reduciendo lentamente su masa.

En 1955 fue declarado monumento nacional y posteriormente se acondicionó el entorno para protegerlo. Hoy puede contemplarse al aire libre, rodeado por una estructura de piedra, prácticamente en el mismo punto donde terminó un viaje iniciado mucho más allá de la Tierra.

Comparación de los tamaños aproximados de cuerpos impactores notables con el meteorito Hoba, un Boeing 747 y un autobús New Routemaster

El problema: el cráter. Aquí comienza la parte verdaderamente extraña. Un objeto metálico de unas 60 toneladas parece capaz de producir una colisión formidable, pero alrededor de Hoba no sobrevive ningún cráter reconocible ni aparecen daños de choque evidentes en el lecho rocoso.

Eso ha llevado durante años a decir que “Hoba cayó sin dejar cráter”, aunque la formulación es, qué duda cabe, demasiado rotunda. Lo que sabemos con seguridad es que hoy no existe uno visible. Pudo haber una depresión relativamente pequeña que posteriormente desapareciera bajo la erosión, los sedimentos y las transformaciones del terreno.

La atmósfera como freno. Hoba no tiene la forma aproximadamente redondeada que solemos imaginar en un meteorito: se parece mucho más a una enorme losa. Esa geometría ofrece una pista. Un modelo publicado en 2013 planteó que pudo entrar en la atmósfera con un ángulo muy poco pronunciado y manteniendo una de sus grandes superficies enfrentada al aire.

En esas condiciones habría recorrido una gran cantidad de atmósfera mientras la resistencia aerodinámica eliminaba buena parte de su velocidad, convirtiendo su amplia superficie en una especie de gigantesco freno. Su composición metálica y resistencia habrían contribuido además a que sobreviviera al descenso sin desintegrarse por completo.

Ora Scheel (a la derecha), quien adquirió el lugar y logró su declaración como monumento nacional, fotografiada junto a un visitante junto al meteorito Hoba en 1952

De proyectil cósmico a yunque gigantesco. La diferencia fundamental está en la velocidad. Un objeto que alcanza el suelo conservando velocidades cósmicas libera una cantidad enorme de energía. Hoba pudo perder gran parte de ella antes de llegar. El modelo de 2013 contempla una masa anterior a la entrada atmosférica del orden de 500 toneladas y una combinación muy particular de baja velocidad inicial, trayectoria poco pronunciada y orientación favorable que habría reducido la velocidad final a menos de unos cientos de metros por segundo.

La imagen útil no sería entonces la de un asteroide perforando violentamente la superficie, sino la de un gigantesco yunque cayendo sobre ella: todavía tremendamente pesado y peligroso, pero despojado de buena parte de la energía que tenía al entrar en la atmósfera.

Una mujer sentada sobre el meteorito en 1967

No significa que no hiciera nada. De hecho, la misma simulación que ayuda a explicar la llegada relativamente lenta de Hoba calcula que el impacto todavía podría haber producido un cráter de unos 20 metros de diámetro y cinco de profundidad. El problema es que ha pasado muchísimo tiempo. Los estudios mediante isótopos radiactivos sitúan su permanencia terrestre en menos de unos 80.000 años, un intervalo suficiente para que sedimentos, erosión y formación de calcreta borrasen una depresión relativamente modesta.

Por eso el misterio no consiste necesariamente en explicar cómo 60 toneladas tocaron tierra sin alterar absolutamente nada, sino cómo consiguieron reducir tanto su velocidad y por qué la cicatriz que pudieron dejar ha desaparecido.

Nunca tendremos la caída. La composición, dimensiones y posición de Hoba pueden estudiarse directamente. Su llegada, en cambio, tiene que reconstruirse a partir de esas pistas. No sabemos exactamente cuándo cayó, nadie presenció el impacto y ni siquiera conservamos el cráter que permitiría reconstruir mejor su trayectoria.

La combinación de forma plana, resistencia, entrada oblicua y frenado atmosférico ofrece una explicación físicamente plausible, pero no una grabación de lo sucedido. Y ahí reside la paradoja que convierte a Hoba en algo más interesante que un simple récord: decenas de miles de años después tenemos ante nosotros 60 toneladas de evidencia de que algo enorme vino del espacio, pero la Tierra ha borrado casi todas las pistas de cómo demonios consiguió llegar hasta allí.

Imagen | Sergio Cont, Wagner51, Tmonty59, Paul venter

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