La Aduana rusa abrió una caja que supuestamente era "un adorno de jardín": encontró un meteorito de 2,5 toneladas

En el espacio exterior no hay fronteras, pero una vez un objeto volador (sea o no identificado) extraterrestre cae a la Tierra, la cosa cambia. Y más si hablamos de un meteorito, una auténtica piedra preciosa caída del cielo porque bueno, aparte de ser un souvenir espacial que ayuda a descifrar lo que hay en el espacio exterior, están hechos de materiales tan codiciados como la pallasita o hasta restos de otros cuerpos celestes. Así, cualquiera deja que un meteorito se le escape de sus dominios y no es porque no se intente: sin ir más lejos, un meteorito de 2,5 toneladas casi viaja medio mundo fingiendo ser decoración para el jardín.

Donde tú ves un meteorito, yo veo un adorno de jardín. En plena inspección rutinaria en la Aduana de un puerto de San Petersburgo, el Servicio Federal de Rusia se encontraba con un gran cajón de madera en el que supuestamente había una estatua de jardín. Las discrepancias en su origen y valor declarados llevaron al personal a abrirla y encontrarse con una gran roca gris. El examen forense pertinente confirmó que el fragmento procedía del meteorito Aletai, descubierto en 1898 en el noroeste de China, y tiene un valor estimado de 323 millones de rublos (unos 3,8 millones de euros).

Por qué es importante. Porque si esa muestra se vende a un coleccionista privado, esa muestra desaparece y Aletai es un meteorito enormemente valioso:

Pertenece a un grupo químico extremadamente raro, el el IIIE-an, que contiene cantidades anómalas de oro, cobalto e iridio, lo que lo hace único e irremplazable.

Tiene 4.500 millones de años, la misma edad que nuestro Sistema Solar, por lo que constituye una buena fuente de información sobre la formación de los planetas.

Contexto. El Aletai es de todo menos un meteorito más (si es que puede haber meteoritos normales y corrientes). Con una masa total recuperada de aproximadamente 74.500 kg, es uno de los mayores meteoritos de hierro conocidos. Sus fragmentos están desperdigados en un radio de más de 400 kilómetros en la región de Xinjiang, lo que constituye otra excepcionalidad: es uno de los mayores campos de dispersión conocidos en la Tierra, lo que ha dado lugar a hipótesis curiosas sobre su trayectoria, como que fue similar a la de una piedra rebotando. Eso explicaría por qué no hay un cráter central y que los fragmentos estén distribuidos de forma lineal.

Las preguntas sin respuesta. Las autoridades aduaneras no han revelado la identidad de las personas que iban a exportar la pieza ni quien iba a recibirla en el Reino Unido, ni tampoco ha explicado cómo llegó ese fragmento a Rusia ni dónde estaba antes, habida cuenta de que el meteorito se descubrió originalmente en China.

Lo que sí sabemos es que la roca había entrado en Rusia desde un país no identificado perteneciente a la Unión Económica Euroasiática (donde está la propia Rusia, pero también Armenia, Bielorrusia, Kazajistán o Kirguistán), lo que permitió mover el cargamento con escasos controles hasta llegar a San Petersburgo. Rusia ha iniciado una investigación penal por contrabando de bienes estratégicos, un delito castigado con hasta tres años de cárcel.









En Xataka | Hay un submarino soviético hundido en Noruega desde hace 40 años. El problema es que acaban de descubrir que filtra radiación

En Xataka | En 2018, una misteriosa llamarada iluminó el Mar de Bering: fue la mayor explosión de un asteroide en 30 años

Portada | jun jin luo y VKvideo







