Samsung comienza a desplegar One UI 9 sobre Android 17. Eso sí: habrá que tener algo de paciencia

Las cosas de palacio van despacio y las actualizaciones de Android, a veces, también. Sin embargo, Samsung ha pillado carrerilla estos últimos años actualizando a la nueva versión de Android no sólo bastante rápido, sino también con una generosa lista de móviles compatibles.

La última es One UI 9 sobre Android 17, versión que tuvimos de serie en los plegables como el Galaxy Z Fold 8, que ahora inicia su despliegue al resto de la familia.

A continuación, vamos con las principales novedades de One UI 9, los Samsung compatibles y los tiempos, ya que aunque ahora comience el despliegue, puede que tarde unos días en llegar a tu dispositivo.

Las funciones de One UI 9

Como es habitual, una nueva versión de software llega con algunos cambios visuales y en animaciones. Con Android 17, también aseguramos las últimas mejoras en cuanto a seguridad (que se unen a Nox en muchos modelos de Samsung), pero el protagonismo absoluto de esta versión recae en la IA.

Porque hay mucha, muchísima IA que impregna prácticamente todas las novedades del sistema. Por un lado, lo realmente nuevo:

My FanCam : se trata de una función que identifica y sigue automáticamente a una persona elegida dentro de un vídeo ya grabado, ajustando el encuadre de manera inteligente conforme cambia la escena, de forma que los momentos con movimiento se transformen en contenido listo para compartir en redes sociales sin apenas necesidad de editar. Un ejemplo es la actuación de un amigo bailando o la de un jugador dentro de un partido.

: se trata de una función que identifica y sigue automáticamente a una persona elegida dentro de un vídeo ya grabado, ajustando el encuadre de manera inteligente conforme cambia la escena, de forma que los momentos con movimiento se transformen en contenido listo para compartir en redes sociales sin apenas necesidad de editar. Un ejemplo es la actuación de un amigo bailando o la de un jugador dentro de un partido. Now Brief ahora permite personalizar el contenido de los resúmenes diarios gracias a tarjetas generativas. Podemos añadir tarjetas de salud o clima para adaptar mejor el resumen a aquello que nos interesa de verdad.

ahora permite personalizar el contenido de los resúmenes diarios gracias a tarjetas generativas. Podemos añadir tarjetas de salud o clima para adaptar mejor el resumen a aquello que nos interesa de verdad. Ajustes ahora tiene un apartado de "Garantía y cuidado" que centraliza el soporte del dispositivo. Desde ahí, podemos revisar la cobertura de la garantía de los dispositivos móviles vinculados, hacer un diagnóstico, ver la estimación del coste de reparación, gestionar Samsung Care+ o pedir asistencia oficial.

También hay cambios y novedades en funciones que ya estaban disponibles:

Now Nudge : ahora ofrece información y sugerencias más contextuales. Por ejemplo, la organización de planes de un chat, que ahora nos permite guardar desde ahí mismo una ubicación o consultar detalles de una reserva en un restaurante, por ejemplo.

: ahora ofrece información y sugerencias más contextuales. Por ejemplo, la organización de planes de un chat, que ahora nos permite guardar desde ahí mismo una ubicación o consultar detalles de una reserva en un restaurante, por ejemplo. Estudio Creativo : cuando la app se da cuenta de que se acerca una efeméride como puede ser un cumpleaños de un contacto, Estudio Creativo sugiere la creación de una imagen o una felicitación.

: cuando la app se da cuenta de que se acerca una efeméride como puede ser un cumpleaños de un contacto, Estudio Creativo sugiere la creación de una imagen o una felicitación. Intérprete : se ha mejorado el modo de conversación para que sea más fluido gracias a traducciones más rápidas. Si además tenemos unos Galaxy Buds compatibles, la reproducción de audio es más ágil para que la conversación tenga menos pausas y el diálogo sea más natural. Además, ahora tendrá una 'memoria' para ver conversaciones pasadas.

: se ha mejorado el modo de conversación para que sea más fluido gracias a traducciones más rápidas. Si además tenemos unos Galaxy Buds compatibles, la reproducción de audio es más ágil para que la conversación tenga menos pausas y el diálogo sea más natural. Además, ahora tendrá una 'memoria' para ver conversaciones pasadas. Escaneado de documentos : han añadido mejoras al escaneado de documentos como esas páginas curvadas en libros o de hojas con las esquinas dobladas. Además, se ha mejorado la función de borrado de dedos para que el escaneo sea más limpio.

: han añadido mejoras al escaneado de documentos como esas páginas curvadas en libros o de hojas con las esquinas dobladas. Además, se ha mejorado la función de borrado de dedos para que el escaneo sea más limpio. Grabadora de voz: los resúmenes de las notas de voz ahora se organizan de otra forma, con tablas y encabezados que permiten localizar de un vistazo la información más importante.

Por otro lado, también hay mejoras en seguridad:

Now Brief ahora tiene Security Brief, que reúne información sobre seguridad y privacidad como avisos de malware, apps de origen desconocido o esas apps que piden demasiados permisos para funcionar. De esta forma, el usuario está más informado sobre los posibles riesgos y puede tomar medidas.

ahora tiene Security Brief, que reúne información sobre seguridad y privacidad como avisos de malware, apps de origen desconocido o esas apps que piden demasiados permisos para funcionar. De esta forma, el usuario está más informado sobre los posibles riesgos y puede tomar medidas. Alertas de privacidad mejoradas que detectan posibles amenazas, como pueden ser permisos en segundo plano.

Muchas de estas funciones necesitan, eso sí, cuenta en Samsung y algunas estarán disponibles dependiendo del país. Por ejemplo, Samsung detalla que la cobertura, precio y requisitos de Samsung Care+ dependen tanto de país, la región y que en algunos casos se aplicarán tarifas de servicio.

Samsung compatibles con One UI 9

Como decimos, hoy empieza el despliegue del nuevo sistema, pero habrá que tener algo de paciencia. De momento, Samsung comienza con los Galaxy S26 y toda la familia para, posteriormente, aplicarlo al resto del ecosistema. Y es posible que aún pasen unos días hasta que veas aparecer la actualización en tu S26.

Dicho esto, te dejamos todos los móviles de las series S, Z, A y tablets que recibirán antes o después One UI 9:

Serie S

Serie A

Serie Z

Galaxy Tab

Y te recordamos que, aunque One UI 9 esté llegando ahora, nuestros compañeros de Xataka Móvil ya están indagando en la siguiente versión: One UI 9.5.

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