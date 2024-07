Samsung Galaxy Z Flip6, análisis: el formato Flip empieza a cobrar sentido en un plegable que mejora (y mucho) sus cámaras

Samsung fue la primera compañía en apostar por el formato plegable y se nota. La compañía coreana (dato curioso: solo Samsung representa el 20% del PIB de Corea del Sur) lleva años lanzando terminales de este segmento y, a base de pico, pala y un buen software, ha conseguido convertir sus Galaxy Z en prácticamente un sinónimo de "móvil plegable".

Prueba de ello es el Samsung Galaxy Z Fold6, dispositivo que ya hemos analizado, y su hermano Flip, que es el que hoy nos ocupa. Porque sí, en Xataka ya hemos tenido ocasión de probar el Samsung Galaxy Z Flip6 largo y tendido y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip6



Samsung Galaxy Z Flip6 dimensiones y peso Plegado: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Desplegado: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm 187 gramos PANTALLA INTERNA Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) Formato 22:9 Infinity Flex 120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits HDR10 HR10+ PANTALLA EXTERNA Panel Super AMOLED de 3,4 pulgadas Resolución de 748 x 720 píxeles 306 ppp Tasa de refresco: 60 Hz PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy memoria ram 12 GB ALMACENAMIENTO interno 256/512 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 12 MP f/2.2 CÁMARA FRONTAL 10 MP f/2.2 BATERÍA 4.000 mAh Carga de 25 W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa SISTEMA OPERATIVO Android 14 One UI 6.1.1 CONECTIVIDAD 5G NFC Wifi 6E Bluetooth 5.3 GPS NanoSIM/eSIM OTROS Certificación IP48 Samsung Knox Sensor de huellas lateral PRECIO Desde 1.209 euros

Diseño, pantalla y sonido: más finito y muy familiar

Estoy completamente seguro de que si le das un Samsung Galaxy Z Flip5 y un Galaxy Z Flip6 a una persona con los ojos vendados no sabría decir cuál es cual. El nuevo Flip de Samsung evoluciona sus líneas de diseño para sumarse al aluminio cepillado y los bordes rectos que hemos visto en el Galaxy S24 Ultra y el nuevo Fold. Sin embargo, y estética aparte, es prácticamente idéntico en todos los aspectos. Es exactamente igual en dimensiones, peso y pantalla; exactamente idéntico.

Bueno, siendo honestos, no es "exactamente idéntico", sino que Samsung ha conseguido recortarle 0,2 milímetros de grosor cuando está plegado que, efectivamente, no se notan. El peso es el mismo, 187 gramos, y entendemos que es por la mayor capacidad de la batería. Así pues, la sensación en mano es idéntica, lo que está bien porque bueno, ya estaba bien en la generación anterior.

La construcción del dispositivo es muy, muy buena. Los marcos están hechos de un aluminio cepillado (ahora no es glossy, para fortuna de los maniáticos de las huellas) que se nota muy premium y el acabado es más rectangular. La trasera (es decir, la parte trasera del módulo inferior) es sorprendentemente suave y agradable al tacto y, como no podría ser de otra manera, se puede personalizar con todo tipo de fundas. La parte superior queda ocupada prácticamente en su totalidad por la pantalla externa.

El teléfono es cómodo en mano, aunque su formato 22:9 cuando está desplegado es demasiado largo. Eso, unido a la ubicación de los botones, hace que sea complicado de usar con una sola mano. Sin ir más lejos, desbloquearlo usando el lector de huellas es imposible con una sola mano porque el sensor queda bastante más arriba de la posición en la que recaerá nuestro dedo.

Sin embargo, cuando está plegado es una fantasía. Hay muchas cosas que podemos hacer sin tener que abrir el teléfono, desde contestar una llamada a responder un mensaje por WhatsApp. El formato Flip es, desde mi punto de vista, el óptimo si buscamos hacer cosas rápido con el móvil. El cierre, además, es casi perfecto gracias a los biseles que sobresalen del frontal, aunque sigue habiendo un pequeño hueco entre la junta de los biseles y la curvatura de la pantalla que no me termina de convencer.

Samsung ha conseguido implementar la resistencia IP48, es decir, el Galaxy Z Flip6 es un plegable resistente al agua y al polvo. Sin embargo, a mí sigue sin transmitirme esa resistencia que transmiten los móviles convencionales. Sin ir más lejos, yo no me llevaría este teléfono a la playa o a un sitio donde prevea que puede haber muchas partículas en suspensión. Una cosa es que se raye una pantalla convencional y otra que lo haga una pantalla que debe plegarse justo por la parte central. Para mí es un rotundo "nop".

Hablando de la bisagra, se nota que Samsung tiene callo haciendo plegables. La sensación que transmite es de rigidez y robustez. El cierre es muy agradable, ya que ofrece cierta resistencia al mismo tiempo que fluidez. Además, ese "clic" que suena cuando se cierra es música para los oídos y bálsamo para el alma.

En cuanto al pliegue, es una cosa que divide y con toda la razón del mundo. ¿Se nota? Se nota, sobre todo y principalmente, al tacto. La arruga está en plena mitad de la pantalla y vamos a apreciar que está ahí a la hora de ver vídeo en vertical y cuando el contenido tiene el fondo muy oscuro, pero en el día a día va a pasar totalmente desapercibida. Tocarla ya es otra historia. Está en una posición que apenas vamos a usar en el día a día, salvo en ciertos juegos, y durante esta semana y pico de uso apenas la he notado, pero cuando la notas, la notas.

A lo que quiero llegar es a que si bien es cierto que la arruga está ahí, no es una cosa a la que le prestes atención y, al final, te acabas acostumbrado. Sencillamente, aprendes a ignorarla. Seguramente llame la atención durante el primer día (todos hemos hecho lo de poner el móvil en ángulo para ver si se nota más de la cuenta), pero lo cierto es que te acabas olvidando de que existe. De hecho, en las fotos que acompañan este análisis se aprecia bastante más que en la vida real.

Y hablando de la arruga, hablemos de la pantalla interna. Estamos ante un panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ y formato 22:9. Es una pantalla muy alargada que hace que el contenido de la parte más superior se quede completamente fuera del alcance de nuestros dedos al usar el móvil con una mano. Más allá de eso, es una pantalla muy golosa que se ve bien bien y cuyos colores nos han convencido. Además, hay una mejora notable en el brillo máximo que aprovecharemos en ciertas condiciones a.k.a. con un sol dando de lleno en la pantalla (aunque nada puede con el sol de Córdoba en julio a las seis de la tarde, también os digo).

A diferencia de lo que sucede con la pantalla interna del Fold, el Z Flip sí se deja querer más cuando reproducimos contenido multimedia, ya que este suele llenar casi toda la pantalla. Sin embargo, las cosas como son: si el contenido está en 18/16:9 tendremos dos generosas bandas negras laterales que podremos eliminar ampliando el vídeo y perdiendo, de paso, parte de la imagen.

La tasa de refresco es de 120 Hz adaptativa, de manera que se pone a 24, 48, 60 y 120 Hz según el contenido que estemos reproduciendo. No se aplica lo mismo a la pantalla externa, que tiene 60 Hz y ya. También cabe destacar que es compatible con HDR10 y HDR10+, pero no con tecnologías como Dolby Vision. En resumen: es una pantalla más que correcta, pero hinca la rodilla en lo que a ángulos de visión se refiere (por pérdida de color y visibilidad de la arruga). Es mejorable en este aspecto, pero por lo demás nos ha gustado mucho.

En lo que concierne a la pantalla externa, es exactamente igual, pero exactamente igual a la generación anterior. Hay soluciones mucho más estéticas y llamativas, como la propuesta por el último modelo de Motorola, pero al César lo que es del César: este formato cumple con su cometido y es más que suficiente para el día a día. Eso no quita que Samsung sea una marca con mucho músculo y que habríamos agradecido un recorte en los marcos y en el notch de las cámaras.

La pantalla se ve bien, incluso a plena luz del día (aunque está más limitada en ese aspecto que la pantalla principal) y se mueve a 60 Hz. El uso principal es ver y responder notificaciones, así como navegar por los widgets para ver información rápido. También podemos lanzar apps completas, como WhatsApp o Google Maps, aunque Samsung, por algún motivo que no alcanzo a comprender, esconde esta opción en la sección "Labs" de los ajustes. Esto permite lanzar algunas apps, pero no todas. Para poner cualquier app tendremos que usar Good Lock.

Es con Google Maps y WhatsApp con las apps que mejor experiencia he tenido porque usarlas desde esta pantalla tiene todo el sentido del mundo. Con Google Maps basta con abrir el mapa, darle una indicación por voz y seguir las instrucciones sin abrir el móvil. Con WhatsApp he podido mantener conversaciones enteras sin abrir el teléfono gracias al teclado. Solo por esta pantalla ya merece la pena el formato plegable.

También es interesante para consultar notificaciones, ya que la inmensa mayoría las podremos responder. Si normalmente podrías responderlas desde la cortina de notificaciones, también podrás hacerlo desde la pantalla externa ya sea con el teclado o usando las respuestas sugeridas por la inteligencia artificial. Aquí se nota el expertise de Samsung en lo que a software se refiere porque, cuando te haces al formato, usar la pantalla pequeña con el móvil plegado se convierte en algo muy natural.

Finalmente, y antes de pasar a hablar del rendimiento, toca hablar del sonido y pegarle un tirón de orejas a Samsung: nos ha decepcionado un poquito. No porque se escuche bajo, que todo lo contrario, sino porque a volúmenes medio-altos el altavoz tiende a distorsionar. El punto dulce se encuentra en el 60-70% de volumen. El micrófono, por su parte, capta bien nuestra voz pero no es el mejor que hemos probado en un terminal de gama alta.

Rendimiento, software y autonomía: sube la temperatura

Y ahora que ya lo hemos visto por fuera, vamos a verlo un poquito mejor por dentro. En el interior del Samsung Galaxy Z Flip6 tenemos, como en su hermano Fold, una de las mejores combinaciones posibles cuando hablamos de la gama alta Android: 12 GB de memoria RAM LPDDR5x, hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0 y una plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (que viene a ser un Snapdragon 8 Gen 3 cuyo núcleo más rápido corre a 3,39 GHz en lugar de a 3,3 GHz).

Sobre el papel, el conjunto es divino y, de hecho, el rendimiento es muy bueno tanto en aplicaciones del día a día como en juegos pesados como 'Honor of Kings' (al cual me he enganchado más de lo que voy a admitir en público), pero se calienta. El móvil se calienta mucho por la zona superior a pesar de la mayor cámara de vapor que anunciaba Samsung. Lo hace, además, con relativa facilidad. En solo una partida de 'HoK', que dura unos 10 minutos, ya se nota que la parte superior está más caliente de la cuenta.

Es cierto que estamos en verano y que hace calor, pero las pruebas las hemos hecho en interiores, con el aire acondicionado puesto. Esto es algo que también queda reflejado en los benchmarks debido al ya conocido estrangulamiento térmico que, por cierto, también experimentamos en el Samsung Galaxy Z Fol6. Es más que evidente los estragos que genera en el rendimiento a largo plazo, tal y como refleja el test Wild Life Stress Unlimited de 3D Mark y la experiencia jugando durante una hora.



SAMSUNG GALAXY Z Flip6 Samsung galaxy z fold6 Realme gt 6 SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 15 PRO MAX XIAOMI 14 ULTRA PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.026/6.327 2.012/5.462 1.910/4.876 2.248 / 6.987 (6) 2.637 / 7.103 2.210 / 6.650 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 17.975 12.672 12.231 20.281 13.667 19.684 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 18.634/6.195 13.052/11.600 12.384 20.321/13.754 15.375/9.170 18.905 /15.235 PCMARK WORK 17.578 15.691 16.9723 20.467 - 17.124

En resumidas cuentas, el Samsung Galaxy Z Flip6 nos ofrece un rendimiento propio de la gama alta en cuanto a FPS, fluidez y experiencia, pero sufre bastante cuando lo exprimimos más de la cuenta durante mucho rato. ¿Podemos jugar? Por supuesto que podemos jugar, pero sabiendo que si le exigimos vamos a notar que se calienta por detrás. Sobra decir que esto se produce en tareas intensivas, pero no durante el uso de apps del día a día.

En lo que respecta al software, Samsung puede presumir de tener una de las capas de personalización mejor adaptadas al formato plegable. La compañía ha conseguido, a base de software, darle sentido al formato y eso se nota en el día a día. Android 14, One UI 6.1.1. (y la promesa de recibir hasta siete actualizaciones mayores, que se dice pronto) dan vida a un terminal que sabe presumir de funciones.

Interfaz de One UI 6.1.1. | Imagen: Xataka

Hay cosas que usaremos más que otras, pero vamos a destacar algunas. El modo Flex (dejar la pantalla plegado en cualquier posición) gana enteros con el traductor a doble pantalla (que es como un intérprete) y las opciones relacionadas con la fotografía. Convertir tu móvil en un trípode con solo plegar el móvil es algo a lo que es fácil acostumbrarse. Son pequeñas funciones (y como estas hay otras tanta) que hacen la vida un poco más fácil, pequeños detalles que gustan, como Circle to Search. Gracias por este invento, Google.

Y luego está la inteligencia artificial. No sé cuántas veces escuché "AI" en el Unpacked de París, pero seguro que me faltarían dedos de las manos y los pies para contarlas. Galaxy AI funciona, pero mi impresión es que pasa muy desapercibida en el día a día. Hay funciones interesantísimas y que funcionan sorprendentemente bien, como la transcripción automática de las notas de voz, las sugerencias de texto y respuestas y el asistente de fotografía, pero que pierden el efecto wow! una vez las has usado en un par de ocasiones.

Gracias a la IA podemos convertir un boceto horrible como este en algo mucho más agradable a la vista | Imagen: Xataka

Entre las novedades de este año están una IA generativa para 1) modificar nuestras fotos pintando un garabato encima y convirtiéndolo en un objeto realista y 2) generar una imagen a partir de un boceto a mano alzada. El resultado es pintón, pero su uso tiende a lo anecdótico. Lo que sí he usado, y mucho, es la opción para resumir texto del navegador de Samsung. Eso, la transcripción automática de llamadas y el borrador de personas de la galería sí que me parecen una verdadera fantasía.

Hablando de llamadas, el asistente que interpreta las llamadas en tiempo real ahora funciona en apps como Google Meet e Instagram, pero no en WhatsApp (una pena). Me parece muy interesante la implementación de las llamadas de texto y el intérprete, pero estamos en las mismas. Salvo casos de uso muy concretos (¿cuántas veces hablas por teléfono vía app de teléfono con un amigo en... Polonia, por ejemplo?), no es algo que vayamos a exprimir en nuestro día a día.

A la izquierda la interfaz de las llamadas a través de la cual se accede a la IA. En el centro y a la derecha, la selección de estilo de escritura basada en IA | Imagen: Xataka

Aunque ojo, tenerlo está estupendo porque nunca sabes cuándo te va a venir bien. Yo no me he visto en la necesidad de convertir un mensaje de texto a un registro más formal o profesional, pero sí puedo imaginarme casos de uso. Lo mismo con el nuevo redactor, que permite generar mensajes de texto a partir de un prompt. Al final, Galaxy AI es un conjunto de pequeñas utilidades basadas en IA que no vamos a usar a diario, pero que está bien tener a mano y que son gratis.

De darle vida a estas funciones se encarga Gemini, la inteligencia artificial de Google y el enfoque que Samsung ha adoptado es híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que la información se procesa tanto en el propio móvil como en la nube. Podemos configurar la IA para que todo se procese en local, pero eso nos expone a peores resultados y, por supuesto, supone que no todas las herramientas estarán disponibles.

IA generativa en el Samsung Galazy Z Flip6 | Imagen: Xataka

Inteligencia artificial generativa en el Samsung Galaxy Z Flip6 | Imagen: Xataka

A lo que quiero llegar (si se me permite la reflexión personal) es que a Galaxy AI tiene su nicho y su utilidad, aunque no es algo que vaya a estar o haya estado presente en mi día a día. No está bien ni está mal, está ahí. Está bien tenerla a mano, pero no me parece que, actualmente, sea un argumento con el suficiente peso para marcar la diferencia ni en este ni en ningún otro smartphone.

En lo que a sistema operativo puro y duro se refiere, Samsung sigue ofreciendo esa interfaz limpia que tanto gusta, con infinidad de opciones de personalización y ajustes, así como un rendimiento muy bueno. No tenemos quejas en ese aspecto, aunque si tenemos que ponerle una pega podríamos destacar que hay algo de bloatware (desinstalable) cortesía de Facebook, Netflix y Microsoft.

Finalmente, y en lo referente a autonomía y batería, Samsung ha aumentado ligeramente la capacidad hasta los 4.000 mAh y el rendimiento es bastante bueno. Echar el día es coser y cantar y conseguir unas seis horas de pantalla activa está prácticamente garantizado dependiendo, como siempre, del uso que hagamos. No es lo mismo echarse alguna partida puntual y usar redes sociales que llevar el GPS puesto todo el día.

Uso de la batería en el Samsung Galaxy Z Flip6 | Imagen: Xataka

Durante nuestras pruebas hemos podido desconectar el móvil a las ocho de la mañana, pasar una jornada de trabajo y una tarde de ocio en exteriores y llegar a la noche con el 45-55% de batería restante. En otras palabras, que podemos tirar un día y medio con una sola carga tranquilamente, aunque mejor no encontrarnos con la necesidad de darle un chute de carga rápido porque entonces estaremos perdidos.

Y es que la carga del Samsung Galaxy Z Flip6 es... lenta, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está el mercado y lo que ofrecen otros fabricantes. El Z Flip6 nos ofrece carga de cableada de 25W, una cifra un tanto baja para un smartphone de gama alta cuyo precio supera los 1.000 euros de base. El teléfono tarda más de hora y media en cargarse por completo y el cargador, por supuesto, no viene en la caja. También tiene carga inalámbrica de 15W (...) y carga inalámbrica inversa de 45W.

Fotografía: una cámara solvente y ante todo, divertida

Cuando analizamos el Galaxy Z Fold6 comentamos que Samsung había apostado por un lote fotográfico muy similar al del año anterior. En el caso del Flip es todo lo contrario. La empresa coreana ha dado un salto importante en materia de resolución y eso se nota bastante. Sigue sin ser el lote de sensores más completo del mercado y, por este precio, echamos en falta algo como un telefoto (tiene zoom óptico de dos aumentos, eso sí), aunque es comprensible que no haga acto de presencia si queremos mantener el grosor a raya.

Cámara principal de 50 megapíxeles , apertura f/1.8, AF, píxeles de 1 µm OIS, zoom óptico de dos aumentos.

, apertura f/1.8, AF, píxeles de 1 µm OIS, zoom óptico de dos aumentos. Cámara gran angular de 12 megapíxeles , apertura f/2.2 , AF, campo de visión de 123º, píxeles de 1,12 µm.

, apertura f/2.2 , AF, campo de visión de 123º, píxeles de 1,12 µm. Cámara interna de 10 megapíxeles, apertura f/2.2, AF, píxeles de 1,22 µm.

Aplicación de cámara en el Samsung Galaxy Z Flip6 | Imagen: Xataka

Hay un cambio importante en la resolución del sensor principal, que pasa de los 12 megapíxeles del Galaxy Z Flip 5 a 50 megapíxeles, algo que vamos a notar en cierto tipo de fotografías y que nos da cancha para jugar con las ampliaciones. La app de cámara es idéntica a la de otros móviles de la compañía y nos permite disparar en RAW y usar Google Lens, entre otras funciones.

No obstante, ya sabemos que no todo es una cuestión de números, sino que en fotografía móvil el procesado es igualmente importante y aquí Samsung ha conseguido afinar el tiro.

Fotografías con el Samsung Galaxy Z Flip6

El Samsung Galaxy Z Flip6 nos permite disparar en dos modos: 12 y 50 megapíxeles. Con el modo de 12 megapíxeles podemos llegar hasta los 10 aumento digitales, mientras que con el modo de 50 megapíxeles quedamos limitados a cinco aumentos. Lo que ganamos en resolución también lo perdemos en funciones, ya que ni las fotos animadas ni los filtros están disponibles en este modo.

Cuando la luz acompaña, el Samsung Galaxy Z Flip6 es capaz de conseguir unas fotos realmente buenas, al nivel de su hermano Fold. La cámara consigue recuperar las sombras y mantener las luces altas a raya, con un rango dinámico bueno y un HDR competente. Es una cámara muy disfrutona y que nos da mucho margen para jugar. Los colores, desde mi punto de vista, están bien representados, cosa que es buena noticia teniendo en cuenta que Samsung tiende a sobresaturar un pelín.

Cámara principal, 12 MP, zoom x1.

Si hablamos del modo de 12 megapíxeles, la calidad es correcta pero sin llegar a lo fina que es en los modelos más top de Samsung (véase el S24 Ultra). Normalmente, el dispositivo peca de procesar en exceso las texturas, dando esa sensación de que la foto tiene demasiada nitidez. No obstante, salvo que ampliemos más de la cuenta, en cuyo caso le veremos las costuras con total tranquilidad y aparecerá el clásico efecto acuarela, la foto lucirá bien. En pocas palabras, el rendimiento es bueno y la cámara nos ha dejado satisfechos.

Cámara principal, 12 MP, zoom óptico x2.

Usando el zoom óptico de dos aumentos también nos llevamos una sorpresa en materia de nitidez y colores. La cámara consigue mantener el nivel de detalle e igualar los colores de la foto sin zoom (son la misma cámara, al fin y al cabo). Aunque no es el zoom más alto de la actualidad, sí que nos puede servir para darle un toque diferente a nuestras fotos o hacer retratos.

Cámara principal, 12 MP, zoom digital x4.

Cámara principal, 12 MP, zoom digital x10.

Yendo más allá, con el zoom digital de cuatro y diez aumentos, ya empezamos a notar que falta músculo en materia de resolución. Con los cuatro aumentos empezamos a ver algo de lavado y, con los diez aumentos, la cosa va todavía más allá. Es usable, pero desde mi punto de vista, si tenemos que ampliar tanto, quizá nos interese disparar en 50 megapíxeles y ampliar luego en edición.

En lo que al gran angular se refiere, su rendimiento es correcto en materia de HDR, rango dinámico y colores, pero la resolución es algo baja. La foto es muy pintona y a la distorsión de los laterales está muy bien gestionada, pero basta con ampliar un poquito para el detalle empiece a echarse de menos. Lo dicho, es una foto muy llamativa, pero que viendo lo que hay en el mercado ya no sorprende.

Retrato con la cámara principal en modo Flex, zoom x1.

Retrato con la cámara principal en modo Flex, zoom x2.

El retrato, por su parte, tiene un buen nivel de detalle en el sujeto y la separación sujeto/fondo es excepcional, pero Samsung sigue sin ser la mejor aislando elementos finos. No obstante, el resultado es correcto, aunque el desenfoque parece algo menos natural de lo que nos gustaría. Por cierto, podemos hacernos los retratos con el zoom óptico x2. Eso aplica al modo plegado con un resultado de lo más... cercano (jeje).

Selfie con la cámara interna, 10 MP.

El selfie con la cámara interna está bastante, aunque es algo más cálido que con la cámara interna. Buena luz y color, claridad algo más excesiva de la cuenta y texturas bastante marcadas, pero un selfie correcto.

Selfie con la cámara principal en modo Flex, zoom x1.

Selfie con la cámara gran angular en modo Flex.

Puestos a elegir, yo preferiría plegar el teléfono y hacer el selfie con la cámara principal (tenemos un plegable, después de todo). El resultado es muchísimo mejor y podemos acceder a un gran angular que nos permitirá sacar selfies mucho más amplios. Lo mismo con el retrato. Con la cámara interna no termina de afinar el recorte, pero con la delantera el resultado es muy pintón, tal y como veíamos en las imágenes anteriores.

Comparativa de 12 vs 50 megapíxeles. De arriba a abajo: zoom x1, zoom x2 y zoom x4.

En lo que al modo de 50 megapíxeles se refiere, ganamos un montón en calidad y nitidez y eso se nota. La imagen pesa mucho más, como cuatro veces más, pero la calidad es muchísimo más alta. Yo, personalmente, optaría por disparar siempre en este modo. El de 12 megapíxeles está muy bien para compartir fotos en redes sociales, mandar por WhatsApp, etc., pero para fotos que queramos conservar, el modo de 50 megapíxeles es la auténtica salud.

Cámara principal, 12 MP, zoom x1.

Cámara principal, 12 MP, zoom óptico x2.

Cámara principal, 12 MP, zoom digital x4.

Cámara principal, 12 MP, zoom digital x10.

Gran angular, 12 MP.

Selfie con la cámara interna, 10 MP.

Nos vamos acercando al final, no sin antes hablar de la fotografía nocturna. La cámara consigue comportarse y sacar fotos más que correctas, pero si ampliamos notaremos que la nitidez cae y que las texturas del fondo está más pegadas. En cualquier caso, podemos quedarnos tranquilos. No es que sean malas fotos ni muchísimos menos, simplemente se quedan algo por debajo de lo ofrecen otros terminales de gama alta.

Terminamos hablando del vídeo, un apartado que nos ha dejado gratamente sorprendidos. El Samsung Galaxy Z Flip6 es capaz de grabar en 4K a 60 FPS y el resultado es muy bueno. Buen nivel de detalle, buena iluminación, buen HDR, buena estabilización... Una gozada de cámara, en pocas palabras, que además podemos aprovechar para grabar con el móvil plegado (aunque limitado a FullHD a 60 FPS, por algún motivo).

Samsung Galaxy Z Flip6, la opinión y nota de Xataka

Llegados a este punto, podemos concluir que el Samsung Galaxy Z Flip6 es un pequeño salto adelante, aunque el formato tiene que evolucionar. Me explico. El Samsung Galaxy Z Flip6 es un terminal muy divertido, muy bien rematado y que ofrece un buen rendimiento, todo ello unido a uno de los mejores software optimizados para plegables. De eso Samsung sabe, y mucho.

El problema es que la pantalla trasera sigue teniendo un gran potencial desaprovechado y la prueba de ello es lo que están haciendo marcas como Motorola. Esa pantalla trasera sigue esperando que Samsung la exprima al máximo con algo más que widgets y un par de aplicaciones. El potencial está ahí, pero sigue sin explotarse.

Por otro lado, Samsung tiene dos cosas que corregir de cara a la siguiente generación: la carga (25W en 2024, casi dos horas en cargarse...) y el sobrecalentamiento, el cual debería poder mitigarse en cierta medida con actualizaciones, pero tener un terminal con esta potencia y verse limitado por la carga y el estrangulamiento térmico es como tener un coche de Fórmula 1 sin gasolina ni ruedas.

Como parte positiva, la firma coreana ha mejorado mucho la cámara (y tanto, nos ha dejado con muy buen sabor de boca) y la arruga en la pantalla, que sigue ahí pero tiende a pasar desapercibida. La IA hace acto de presencia y nos permitirá jugar un poquito con ella, que nunca está de más. El formato plegable, al fin, empieza a tener sentido y el Z Flip6 apunta a ser uno de los plegables de referencia, pero Samsung ya no es la única y no conviene despistarse.

8,8 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 8,5 Software 9,25 Autonomía 8,25 A favor La autonomía ha mejorado bastante con respecto a la generación anterior

La bisagra transmite buenas sensaciones

El software está perfectamente adaptado al formato plegable En contra Tiene un problema serio de estrangulamiento térmico y gestión de temperatura

La carga es lenta

La pantalla externa todavía no ha terminado de explotarse



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.