'Honor of Kings' es el plan de China para comerse el mercado del videojuego occidental. De momento no lo va a tener fácil

No sé cuántos años llevo escribiendo sobre tecnología y videojuegos, pero sé que empecé a las puertas de la universidad y que cumplo 30 años en un mes. Pues hay un nombre que siempre, siempre, siempre se ha repetido cuando he escrito de videojuegos para móvil, dinero y China: 'Honor of Kings'. No es un juego, es EL juego. Es el juego para smartphones que más dinero genera en el mundo y hasta ahora ha sido exclusivo de China.

Ahora ha dado el salto al resto del mundo y sí, lo hemos probado y no, no lo va a tener fácil. Sin embargo, es un adelanto de lo que está por venir y una muestra de lo dispuesta a comerse el mercado que está China.

¿Qué es 'Honor of Kings'? Es un MOBA como 'League of Legends' o 'DOTA 2', entre otras tantas propuestas del género. Su propuesta es eminentemente móvil y no hay planes de lanzarlo en otras plataformas. Como MOBA que es, la mecánica es sobradamente conocida: dos equipos de cinco personas compiten por destruir la base rival. Hay tres carriles, cada uno pensado para un tipo de personaje, y cada personaje tiene un rol, un set de habilidades y equipamiento, y sus propios combos y sinergias. Nada fuera de lo normal, un MOBA.

¿Y está bien? Nosotros hemos podido probarlo tanto en la beta como en la versión final disponible en Google Play y App Store y la experiencia ha sido positiva. La versión final es mucho más estable que la beta y el rendimiento del juego es bueno (sobre todo cuando terminas de descargar todos los paquetes de contenido, tanto opcionales como obligatorios).

'Honor of Kings' no tiene ningún misterio, sobre todo si ya hemos probado las mieles de los MOBA. A todos los efectos, la jugabilidad es la misma que la de 'League of Legends: Wild Rift' y 'Mobile Legends: Bang Bang', con la diferencia de que las compras de objetos se pueden hacer desde el campo de batalla. No hay necesidad de volver a la base más allá de para curarnos.

Fuera del juego cabe destacar que está localizado al español de América Latina y que tenemos una interfaz muy característica de los juegos de origen chino: menús llenos de opciones, varias secciones y eventos con mecánicas de lo más variopintas para desbloquear cosas, etc. Si lo que buscamos es un MOBA que funcione y que sea entretenido, es una opción a contemplar. De hecho, funciona extremadamente bien y el rendimiento es exquisito. El problema es que parte con mucha desventaja.

¿Por qué? Principalmente, porque tiene un repertorio de unos 80 héroes de los cuales tenemos cero unidades de información previa. El fandom de 'League of Legends' conoce a sus personajes, ya que tienen un lore que Riot Games se ha encargado de cultivar con el paso de los años tanto en el juego como en series, cómics, redes sociales, etc.

Sin embargo, con 'Honor of Kings' vamos a ciegas. ¿Qué hace Han Xin? ¿Es bueno Yang Jian? Todos empezamos de cero y eso puede tener su encanto, siempre gusta tener una experiencia fresca, pero también supone un esfuerzo adicional por parte del jugador que ya está acostumbrado a las mecánicas de 'League of Legends'.

A todos los efectos, 'Honor of Kings' ofrece una jugabilidad similar a la 'League of Legends' con otros personajes

Eso, en un juego tan enfocado al control del meta, a las sinergias y a dominar bien un personaje, pesa. Sobre todo cuando la jugabilidad que nos propone 'Honor of Kings' es esencialmente la de 'League of Legends'. Ahora bien, al César lo que es del César: 'Honor of Kings' es una experiencia nueva y, como MOBA, es bueno. A mí, ojo, a mí no me ha terminado de convencer, pero siendo un juego gratis no se pierde nada por darle un tiento y probar por uno mismo.

En China es un cohete. Y lo es por un sencillo motivo: fue el primer MOBA con joysticks para móviles en lanzarse allí. La historia es bastante más larga, pero podemos resumirla en que Tencent se acercó a Riot Games en 2015 (Riot es propiedad de Tencent desde 2011, por cierto) para hacer una versión del 'LoL' para móviles. Riot dijo que no, así que Tencent decidió hacerlo por sus propios medios con personajes basados en el folklore chino. A esto le sumamos un creciente mercado de jugadores móviles, una empresa con dinero por castigo como es Tencent, una adaptación a móviles buenísima, un género muy popular y voilá, 'Honor of Kings' se convirtió en religión.

¿Pero tan popular es? Si no estás sentado, te recomiendo que te sientes. Según los datos de AppMagic, Honor of Kings generó solo en 2023 la friolera de 1.480 millones de dólares en ingresos a nivel global. ¿Cuánto generó el segundo? Alrededor de 1.100 millones de dólares. Para los curiosos, el segundo es 'PUBG Mobile' (publicado por Level Infinite, filial de Tencent). En tercer lugar tenemos a 'Candy Crush Saga' (985 millones), luego a 'Genshin Impact' (944 millones) y, finalmente, a 'Roblox' (869 millones). Sí, Roblox. ¿Pensabas que el juego al que juegan tus sobrinos de 10 años en el móvil de sus padres era poca cosa? Pues ya ves.

En cuanto a usuarios, desde su lanzamiento en 2015 ha conseguido amasar más de 146 millones de jugadores con unos 100 millones de jugadores diarios de media, según Tencent. Es una cifra enorme, enormísima, y eso que el juego no estaba disponible en todo el mundo. Ahora sí lo está y, aunque no tendrá fácil hacerse un hueco estando 'League of Legends' ahí, las armas las tiene.

China está pisando el acelerador. Sea como fuere, y a expensas de ver qué tal le va a 'Honor of Kings' en un mercado ajeno al local, la realidad es que China está pisando el acelerador para hacerse con el mercado occidental. Lo está haciendo a base de sacar juegos gratuitos, compatibles con prácticamente todas las plataformas y de una calidad muy buena en géneros que o bien no han tenido un gran exponente o bien no pasan por su mejor momento. Ejemplos hay varios.

No había un juego de mazmorreo como 'Diablo' en móvil, así que NetEase publicó 'Diablo Inmortal'. Tras el éxito de 'Pokémon GO' y de 'League of Legends: Wild Rift', TiMi Studios (filial de Tencent) lanzó 'Pokemon Unite'. ¿No hay un shooter importante en móviles? TiMI Studios lanza 'Call of Duty: Mobile'. ¿La gente quiere una versión móvil de 'Age of Empires'? No hay problema, TiMi Studios anuncia 'Age of Empires: Mobile', juego que será publicado por Level Infinite, que es, adivina, filial de Tencent.

Pero hay más. 'World of Warcraft', el MMORPG por excelencia, desapareció de China durante un año. Pues ahora tiene a 'Tarisland' como rival, que es el conocido como 'WoW chino' y que es, efectivamente, gratuito y compatible con PC y móvil y que también está disponible en todo el mundo. Ha sido publicado en Occidente por por Level Infinite.

Muchos de los grandes free to play de este año han sido desarrollados o se están creando en China

Y no es el único juego publicado por esta compañía. Dentro de poco llegará 'Dune: Awakening', desarrollado por Funcom pero publicado por Level Infinite; y ahora que 'Battlefield' está de capa caída, que 'Call of Duty' tampoco pasa por su mejor momento y que hay hueco para un shooter más táctico y realista, llega TiMi Studios con 'Delta Force: Hawk Ops', un shooter con una pinta espectacular que será free to play y se podrá jugar en móviles, PC y consolas.

"Yo es que juego a 'Fortnite y a 'Clash of Clans'". Muy bien Jose Juan, tanto Epic Games como Supercell son también, en parte, propiedad de Tencent.

China lo tiene claro: móvil. China es uno de los mercados más grandes de videojuegos. Por dar algunas cifras, en 2022 el mercado de videojuegos chino (PC, consolas y móviles) generó 45.500 millones de dólares en ingresos y se espera que para 2027 supere los 57.000 millones de dólares. De esos 45.500 millones de dólares, 30.100 millones vinieron de jugadores móviles. Las compañías chinas representan el 47% de los ingresos generados por juegos móviles a nivel mundial y, a nivel doméstico, existe un duopolio (Tencent y NetEase) que aglutina el 61% de ingresos generados por juegos móviles en China.

Por eso los juegos móviles de origen chino rinden tan bien, porque están optimizados para funcionar en los dispositivos que todo el mundo tiene en su bolsillo. No todos tienen un PC gaming de 2.000 euros, pero todos tienen un smartphone. Si el juego rinde bien en móviles, gran parte del camino está ya recorrido.

El caso de Europa. El último informe del estado de la industria del videojuego europea (del año 2022, aquí en PDF) determina que el 68% de las personas juega en móviles, el 58% en consolas y el 48% en PC. La cosa es que los géneros más populares en móviles son los puzles, los trivial y los juegos de palabras. Los géneros más convencionales, como los de aventuras, acción o deportes, son jugados en consolas y PC.

En resumen. Se viene un aluvión de juegos de procedencia china. No es que eso sea malo, ni muchísimo menos, sobre todo si los juegos están bien, pero sí puede ser un toque de atención para la industria europea y estadounidense. La llegada de 'Honor of Kings' no es que sea el primer paso, pero sí supone una incursión importante. La semilla ya está plantada, ahora es solo cuestión de tiempo.

