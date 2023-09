La segunda temporada de ‘Arcane’, la serie de Netflix basada en el ‘League of Legends’, ya tiene ventana de estreno en 2024

‘Arcane’ se convirtió en 2021 en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix. La serie basada en ‘League of Legends’ consiguió arrasar a nivel de visualizaciones, posicionándose durante varios días en el primer puesto en una decena de países. No quedan dudas de que después de aquel éxito, millones de espectadores han clamado por unas segunda temporada. Para todos aquellos que están en la espera, tenemos noticias.

Este viernes durante la conferencia Tencent Video V Vision (a través de LeagueOfLeaks) se ha anunciado que una nueva entrega de la producción llegará a la plataforma de streaming en en el cuarto trimestre de 2024. Los responsables de la serie no han dado una precisión milimétrica sobre la fecha de estreno, pero nos han entregado una ventana de tiempo que claramente nos señala que tendremos que esperar hasta el invierno del año que viene.

Un estreno que se queda para el año que viene

Como podemos ver, la llegada de la segunda temporada de la serie animada se hará esperar. Lo último que sabíamos sobre esta era que Riot Games iba a tomarse su tiempo para trabajar en los episodios que darán continuación a la historia de Violet y Powder. Tal como cuentan nuestros compañeros de Espinof, la compañía dijo en abril de este año que la producción todavía no estaba lista y que necesitaban no apresurarse para preservar la calidad.

De momento, cabe señalar, no tenemos tráiler o cualquier otro detalle de lo nuevo de ‘Arcane’. Toca esperar para ir descubriendo pistas de lo que descubriremos en la segunda temporada. Lo que queda claro es que tanto Netflix como Riot Games no han querido dejar pasar la oportunidad de exprimir el éxito de ‘League of Legends’. El juego, que está próximo a cumplir 15 años desde su lanzamiento, es un auténtico fenómeno en línea.

La serie, por su parte, ha obtenido una extraordinaria recepción por parte del público y, algo muy importante, la crítica. En Rotten Tomatoes alcanza el 100% en el “tomatometer” y el 96% en el puntaje de la audiencia. Dejar atrás un producto de este nivel, podemos intuir, no es una buena opción. Mientras esperamos por los próximos episodios podemos sumergirnos en otras adaptaciones de videojuegos de gran nivel, también disponibles en streaming.

Imágenes: Netflix

