La semana que viene concluye la primera temporada de 'Arcane' y puede que estés mordiéndote las uñas. La decisión de Netflix de no favorecer el atracón de la temporada completa y dividir la emisión en tres bloques te está matando. Pero tenemos la solución: unas cuantas adaptaciones de otros videojuegos de éxito que servirán para calmar el ansia. No todas son tan brillantes como 'Arcane', pero las adicciones son así. Estas son las ?¿ adaptaciones de videojuegos a las que recurrir vía streaming y de inmediato.

'Double Dragon'

Junto a 'Super Mario Bros' (que actualmente no está n ninguna plataforma), conforma el eterno dúo de ejemplos de primeras películas que adaptaron videojuegos sin demasiado éxito. Sin embargo, su fama les precede, porque en ambos casos son simpáticos disparates con referencias esporádicas a los juegos originales, en este caso con alguna secuencia potente de artes marcials (gracias al siempre estimable Mark Dacascos) y perfectas para una tarde despreocupada de descerebre y palomitas.

'Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida' (2003)

Aunque las películas de Angelina Jolie como Lara Croft (de las que solo la segunda y algo inferior puede encontrarse en streaming) no son tan interesantes como la de Alicia Vikander, es fácil entender por qué su presencia se convirtió en icónica. Esta segunda entrega es básicamente una película de James Bond con viajes, gadgets y secuencias de riesgo mayúsculas, con el misticismo propio de la saga, humor y mucho ruido.

Puedes verla en HBO Max

'Doom' (2005)

Una adaptación también icónica, especialmente por el empleo que hace de la perspectiva en primera persona, imitando el videojuego original. Por desgracia, la película no es tan trepidante ni brutal como su referente y la cosa queda en una simpaticona y cutrecilla aventura de acción marciana, poco memorable pero a la que se pueden poner pocos peros. ¿Para cuándo una adaptación por todo lo alto de las últimas entregas?

Puedes verla en Netflix

'Postal' (2007)

La película más digerible de Uwe Boll (junto a la descerebrada 'House of the Dead') es esta versión de un videojuego que, desde luego, no ha pasado a la historia, pero que en su momento llamó la atención por su desorbitada violencia sin sentido. La película quiere seguir la misma vía y provocar todo lo que pueda, y por eso mismo se ha quedado viejísima, pero como documento de lo que en 2007 se consideraba "ofensivo" no tiene precio.

Puedes verla en Filmin

'Resident Evil 4: Ultratumba' (2010)

Lo mejor de las películas de 'Resident Evil' es tragárselas todas de una sentada (en la medida de lo posible): salvo la primera y la última, las tienes todas en HBO Max, y la última está en Netflix. La diversión sin sentido está garantizada, y esta cuarta entrega es una de las mejores, con final bosses sacados de los videojuegos y un argumento que empieza a ponerse ridículamente culebronero de cara al fantástico e insensato tramo final de la saga.

Puedes verla en HBO Max

'Assassin's Creed' (2016)

Una adaptación moderadamente decepcionante, pero estimable por su escrupuloso respeto de la estética y la historia original de los juegos. Fassbender era un estupendo héroe, pero quizás la película no arriesgó lo suficiente y acabó decepcionando en taquilla, lo que sumado a la compra de Fox por parte de Disney hizo que se frustraran posibles secuelas. Una pena, porque el enfoque indiscutiblemente cinematográfico de los juegos los convertían en una fuente potencial de adaptaciones.

Puedes verla en Netflix y Amazon Prime Video

'Warcraft: El origen' (2016)

Quizás lo más decepcionante de esta adaptación del populart MMORPG es que su responsable, Duncan Jones ('Moon') merece proyectos más pequeños y personales, pero por lo demás, es una competente visualización del lore del juego, atreviéndose además a poner en el foco a los orcos, eternos enemigos de los héroes. Aunque en principio se consideró un fracaso, acabó triunfando en China y en el mercado doméstico, convirtiéndose en la adaptación de un videojuego más taquillera de todos los tiempos.

Puedes verla en Netflix

'Tomb Raider' (2018)

Estupenda adaptación del exitosísimo videojuego de Eidos, y que por alguna razón no recibió toda la atención que merecía. Alicia Vikander compuso una heroína creíble y vulnerable en una aventura con múltiples guiños a las mecánicas de puzles, plataformas y tiros de los juegos de la saga, especialmente los de última hornada. Una fabulosa película de aventuras exóticas, intensa y muy física, y que vale la pena recuperar.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Pokémon: Detective Pikachu' (2019)

Pese a no ser redonda, es de agradecer el esfuerzo de Legendary y Warner de proponer una visión distinta del fenómeno Pokémon, además tirando de una de las encarnaciones más divertidas de Pikachu, aquí doblado por un Ryan Reynolds divertidísimo. El experimento se saldó con un éxito monumental, complementario a la siempre saludable franquicia de videojuegos, y queda por ver cuánto más se puede exprimir la singular combinación Pokémon + cine noir.

Puedes verla en HBO Max

'Monster Hunter' (2020)

Un poco siguiendo la fórmula 'Resident Evil' de pasar del videojuego original y lanzarse a una epopeya de acción disparatada, Mila Jovivich y Paul W.S. Anderson entregan una estupenda pieza de acción post-apocalíptica, con un Tony Jaa dando la réplica perfectamente a Jovovich y cierta concepción sint´etica de los escenarios y las situaciones. Sencilla, directa, casi abstracta en su concisión, y muy divertida.

Puedes verla en Movistar+

'Sonic: La película' (2020)

Nadie daba un duro por ella, y ahí está, una de las adaptaciones más triunfales de los últimos tiempos junto a 'Mortal Kombat'. Hasta los fans acertaron por una vez, presionando para que un horrible diseño inicial de Sonic evolucionara a otro mucho más parecido al de los videojuegos. El resultado encaja en una película de aventuras familiares perfecta: el Robotnik de Jim Carrey, buenos chistes, estupenda visualización de la velocidad de Sonic... todo en su sitio.

Puedes verla en Netflix

'Un hombre lobo entre nosotros' (2021)

Una muy divertida adaptación del videojuego de 2016 para dispositivos de realidad virtual 'Werewolves Within', en el que había que deducir quién era el hombre lobo escondido en una solitaria aldea. La película sigue ese argumento y triunfa gracias a su sencillez y estupendo sentido del humor, y al más puro estilo años ochenta, tampoco renuncia al gore ni a los momentos de terror. Un cóctel de géneros muy afortunado y que ha pasado bajo los radares de los fans más estirados.