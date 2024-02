'Age of Empires Mobile' se acerca: todo lo que sabemos de la versión móvil de este mítico juego

Es curioso que siendo 'Age of Empires' uno de los títulos más conocidos y uno de los máximos exponentes del género de estrategia, no haya tenido hasta ahora una versión móvil. ¿Imitadores? A patadas, ¿pero versión oficial? Ninguna. Sin embargo, hace unos cuantos años se anunció 'Age of Empires Mobile', el juego para móviles oficial de 'Age of Empires'. Poco, o más bien nada, se ha dicho del título desde entonces. Hasta ahora.

Esto es todo lo que sabemos de 'Age of Empires Mobile'.

Fecha de lanzamiento. Quizá es adelantarnos demasiado, así que empecemos por el principio. 'Age of Empires Mobile' se anunció en octubre de 2022 y desde entonces ha habido absoluto silencio. Sin embargo, el juego ha llegado ya a Google Play Store y a App Store, donde ya se puede reservar. Y gracias a la App Store podemos saber la fecha de lanzamiento estimada: 19 de agosto de 2024, es decir, a finales de este verano.

¿Precio? No tiene sentido hablar de él. 'Age of Empires Mobile' será un juego free to play y, como tal, se monetizará mediante microtransacciones. Seguramente haya algún tipo de moneda premium con la que comprar potenciadores y objetos de convenciencia. De hecho, los objetivos de registros previos nos dan una pista de por dónde van los tiros.

Gracias a las recompensas, podemos saber que tendremos recursos como madera, comida, piedra y oro; potenciadores de velocidad de construcción, investigación y entrenamiento; marcos para nuestro avatar, héroes, más bonificaciones como "llegadas legendarias" y "tokens de reclutamiento", que no se sabe exactamente qué son; y monedas imperiales (que tienen toda la pinta de ser la moneda premium). En pocas palabras, tiene todos los elementos de los juegos de estrategia para móvil más populares, como 'Whiteout Survival', 'Rise of Cultures' o 'Dominations'.

Quién esta detrás. Level Infinite, ergo Tencent, como no podría ser de otra manera. Si el nombre resulta familiar es normal. Es la compañía detrás de 'PUBG Mobile', 'NBA Infinite', 'Tower of Fantasy', 'Arena Breakout' y 'Undawn'. También tiene un juego de estrategia en tiempo real de la franquicia 'Command & Conquer'.

No es 'Age of Empires' como tal. Visto lo visto, no parece un juego que sea "la experiencia de PC llevada a móvil", sino más bien un juego móvil de estrategia basado en 'Age of Empires'. En el juego conseguiremos recursos, asediaremos a otros jugadores con batallas en tiempo real, reclutaremos héroes (de hecho, todo apunta a que habrá de diferentes rarezas, siendo los dorados mejores que los azules, por ejemplo) y parece que habrá diferentes terrenos que podremos usar a nuestro favor en ciertos combates. De nuevo, sabemos más bien poco por ahora. No se ha mostrado gameplay ni nada por el estilo.

Hablando de historia... Lo que sí sabemos es que tendremos que elegir una civilización para empezar. Por lo mostrado en la web, habrá al menos cuatro: franceses, bizantinos, romanos y chinos. Cada facción parece tener sus propias bazas, de forma que los franceses son buenos lanzando hachas a los enemigos, los bizantinos usan caballería acorazada, los romanos tienen lanceros y los chinos usan ballestas. Asimismo, cabe esperar que cada civilización tenga su propia estética, tanto en las unidades como en los edificios, y que lleguen más con el paso del tiempo.

... hablemos también de héroes. Están confirmados Barbarroja, la Reina de Saba, Hammurabi, Alejando Magno y Carlomagno. También parece que harán acto de presencia Cleopatra, Juana de Arco, Leónidas, Jalid ibn al-Walid, Rani Durgavati, Hannibal, Justiniano I, Harald III de Noruega, Oda Nobunaga y Julio César, entre muchos otros. Más de 40, para ser exactos. Es lo que se extrae de una de las imágenes promocionales del juego donde se aprecia, precisamente, que hay héroes azules y dorados. Puede verse más arriba. Cada héroe tiene sus habilidades y bonificaciones que tendremos que combinar para conseguir los mejores resultados.

