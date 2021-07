Los 23 mejores juegos gratuitos PC: shooters, MMORPGs, de conducción y estrategia

Te traemos una lista con los 23 mejores juegos gratuitos para PC, donde vas a encontrar títulos de todos los géneros. Anteriormente ya te hemos traído listas con los mejores shooter FPS, juegos de estrategia, juegos de rol y juegos de conducción gratuitos. Pero en este caso, vamos a intentar hacer una lista única y más condensada con lo mejor de lo mejor.

Como podrás imaginar, actualmente el dominio absoluto lo tienen los juegos gratis con sistemas de micropagos para obtener recompensas estéticas. Simplemente, porque tienen una fuente de ingresos que les permiten ofrecer lo mejor de lo mejor. Sin embargo, también hemos intentado meter un par de juegos gratuitos y de código abierto para los que no quieran lidiar con pagos.

Hacer una lista tan pequeña habiendo tantísimos juegos gratis es difícil, y seguro que muchos os llevaréis las manos a la cabeza porque no hemos incluido este o aquel juego. Si este es el caso, o si conoces otros juegos menos conocidos que se merecerían estar dentro, te invitamos a que nos dejes tus propuestas en la sección de comentarios, para que entre todos hagamos una lista lo más completa posible.

0 A.D.

Y vamos a empezar con uno de esos raros y escasos juegos de código abierto que posiblemente no estén al nivel gráfico de la mayoría de la lista, pero te ofrecen el juego completo gratis y sin ningún truco. Es puro amor al arte, y '0 A.D.' es una alternativa al 'Age of Empires' que te puede gustar si eres amante de la estrategia en tiempo real.

En este juego, tienes que elegir una civilización antigua y conseguir recursos y dinero para hacerla crecer... mientras te defiendes de los enemigos que no pararán de atacarte. Y cuidado, porque si vas muy lento puede que acabes enfrentándote a tanques con arcos y flechas.

Albion Online

'Albion Online' es un juego de rol online y multijugador, un MMORPG de mundo abierto que está ambientado en un universo de fantasía medieval. En él, vas a tener que explorar el mundo mientras obtienes recursos, fabricas armamento, comercias y conquistas. Uno de sus mayores alicientes es tener un sistema de economía está basada en los propios jugadores, que son los que fabrican y venden los objetos.

En este juego vas a poder ir mejorando y adaptando tu personaje a tu estilo obteniendo y combinando piezas de armas y armaduras. No hay sistema de clases, por lo que tu libertad para evolucionar es total, y tendrás que explorar, conquistar territorios y construir fortalezas, teniendo también zonas de jugador contra jugador y guerras entre clanes.

Apex Legends

Empezamos con un juego del género Battle Royale, que son esos en los que un centenar de jugadores llegan a un mapa a la vez, y tienen que enfrentarse entre ellos hasta que solo uno quede en pie. 'Apex Legends' es uno de los máximos exponentes de este género, creado por Respawn Entertainment, creadores de sagas como 'Titanfall'. De hecho, Apex Legends se sitúa en el mismo universo que Titanfall.

El título conserva las grandes señas de identidad de Respawn, como son una alta velocidad de la acción y una calidad del resultado final que está por las nubes. En él vas a encontrarte con héroes con distintas habilidades, y tendrás que elegir el que mejor se adapte a ti. Tiene un sistema de reaparición para que si te matan puedas volver a aparecer y seguir jugando.

Asphalt 9

Llegó al mundo como un juego de carreras para móviles, muy del estilo de Need for Speed, que era gratuito con algunos elementos de pago y destacaba por sus excelentes gráficos. Pero al final, es un título que acabó llegando a prácticamente todos los sistemas operativos en modalidad de free-to-play.

Como suele pasar en estos casos, sus gráficos pueden quedarse un poco atrás en comparación con los grandes juegos de pago del género de conducción. Sin embargo, tiene una estética lo suficientemente buena como para que merezca la pena darle una oportunidad.

Battle for Wesnoth

No podemos cambiar la industria, y los mejores juegos gratuitos son esos que implementan sus sistemas de micropagos. Sin embargo, también hay proyectos como 'Battle for Wesnoth', un juego de estrategia de código abierto que lleva desde 2007 siendo un imprescindible para los jugones de GNU/Linux, aunque también tiene versiones para macOS y Windows.

Es un título clásico de estrategia basada en turnos, y que está ambientado en un mundo de fantasía. Si eres fan de 'Advance Wars' o 'Fire Emblem', posiblemente te gusta, y tiene gráficos modestos para funcionar en cualquier PC. En cuanto a lo que ofrece, son un total de 17 campañas para un sólo jugador y docenas de mapas para su modo multijugador.

Brawlhalla

Un juego de lucha que bebe de clásicos como el 'Super Smash Bros' de Nintendo, pero sin los personajes de la gran N. Se trata de una alternativa en la que entras a pelearte a lo loco con otras personas en una plataforma, con unos excelentes gráficos en dos dimensiones con estética de dibujo animado.

El juego te ofrece alrededor de 40 personajes diferentes, y podrás jugar online en partidas 1v1 o 2v2, y partidas de todos contra todos de cuatro y ocho jugadores. También habrá todo tipo de partidas locales y varios modos de juego que irán añadiéndose para evitar que siempre sea lo mismo.

Call of Duty: Warzone

La saga de 'Call of Duty' es una de las más veteranas y queridas en el mundo de los videojuegos, sobre todo cuando hablamos de shooters en primera persona. Todos sus juegos de pago siempre han estado muy centrados en los modos online, por lo que no sorprende que hayan terminado lanzando este Battle Royale para intentar atraernos a su universo de free-to-play.

Call of Duty: Warzone ofrece partidas en las que hasta 150 jugadores son soltados en los mapas para ver quién es el último superviviente.

Counter-Strike: Global Offensive

Desde finales del año 2000 y en adelante, era imposible estar en cualquier cibercafé y que no tuviese instalado el Counter-Strike. Y más de 20 años después, sigue siendo un juego de referencia dentro de los shooters en primera persona, nada mal para un juego que empezó siendo un simple mod del Half-Life. Puedes encontrarte con dos versiones. La de pago es el Counter-Strike: Source, que cuesta 8,19 euros, y su versión free-to-playes el 'Counter-Strike: Global Offensive'.

Esta edición gratuita permite jugar todos contra todos, aunque los jugadores que van a la de pago se emparejan con otros jugadores de pago, por lo que los del juego gratis se quedan para jugar entre ellos. Aun así, es una buena manera de ir ganando experiencia antes de empezar a batirse con los veteranos de uno de los juegos que fundaron los eSports.

DOTA 2

DOTA 2 es un juego que pertenece al popular género MOBA, que significa Multiplayer Online Battle Arena. Son juegos online en los que dos bandos se enfrentan en una pantalla que es siempre la misma, y los participantes de cada equipo pueden elegir un personaje entre los muchos que hay disponibles para diseñar una partida con sus estrategias.

Cada bando tiene cinco jugadores, y el mapa está dividido en tres caminos para conectar ambas bases. La misión te la puedes imaginar, es la de destruir la base enemiga. El héroe que hayas elegido lo irás mejorando durante el juego a base de matar criaturas y obtener monedas de oro.

Dwarf Fortress

De toda la lista, este posiblemente sea el juego más complicado y "hardcore", que muy poca gente será capaz de digerirlo. Su curva de aprendizaje es muy intensa, lo que quiere decir que va a ser muy difícil cuando empiezas, y para colmo, tiene una estética con gráficos que son símbolos ASCII de colores que hará que a muchos les parezca demasiado. Simplemente demasiado.

Estamos ante un juego de código abierto que desafiará tu mente combinando géneros como el roguelike y los juegos de construcción de ciudades. Tu misión es simple, debes tomar el mando de un grupo de enanos, y progresar construyendo su fortaleza subterranea mientras administras tus recursos y te enfrentas a todo tipo de dificultades.

Eve Online

'EVE Online' es un excelente juego de rol y estrategia masivo multijugador de ciencia ficción lanzado en 2003, con un modelo de negocio basado en una suscripción periódica. Sin embargo, en noviembre de 2016 pasó a ser gratuito, aunque sigue habiendo una suscripción para quienes quieran obtener más recompensas.

En este juego, podrás pilotar diferentes naves espaciales para recorrer una galaxia con más de 7000 sistemas estelares, que se conectan entre sí mediante puertas de salto. Y en este gran universo, a ti te toca ir explorando, recopilando recursos, enfrentándote a otros jugadores, y en definitiva, sobreviviendo mientras vas subiendo de nivel y mejorando tu equipamiento.

Fallout Shelter

Este es uno de esos juegos que acaba petándolo más de lo que sus propios creadores se imaginaron. Nació como un juego gratuito para móviles, pero ha acabado llegando para todas las plataformas, desde ordenadores a videoconsolas. Su propuesta, la de permitirte gestionar tu propio bunker postapocalíptico, y administrando sus recursos y a sus habitantes.

Es uno de esos juegos comehoras en los que puedes pasarte días enteros pegado, y aunque tiene un sistema de micropagos, las ventajas no hacen que puedas avanzar en el juego, sino que te permiten obtener más obsequios en menos tiempo y avanzar más rápido, pero eso no evita que puedas disfrutarlo igual sin pagar un euro.

Fortnite

Habiendo empezado con un Battle Royale, no podemos olvidarnos del que posiblemente sea el mejor y más popular juego de este género. A las mecánicas clásicas de ir dándose tiros por doquier dentro del mapa, Fortnite le añade la mecánica de poder construir elementos, algo que si haces con buenos reflejos puede ayudar a protegerte en un encuentro cara a cara.

Por lo demás, 99 jugadores son lanzados a una isla, y solo uno puede salir vivo. Es un juego gratuito, pero que se vuelca completamente en intentar que acabes pagando por elementos estéticos, algo para lo que se gasta mucho dinero en licencias para poder comprar disfraces de personajes muy populares en cada temporada.

Freeciv

Otro juego de estrategia y de código abierto, y un imprescindible para los amantes de 'Civilization', saga en la que se basa. 'Freeciv' tiene el mismo sistema de juego, pero con unos gráficos algo más añejos, aunque eso hace que también pueda funcionar sin problemas en ordenadores más antiguos.

El desarrollo del juego sigue perfectamente activo, y teniendo la versión Freeciv 2.6.0 estable, ya están preparando Freeciv 3.0, su próxima gran evolución. En cualquier caso, si te gusta el Civilization pero no quieres gastarte dinero en comprarlo, esta es tu mejor alternativa.

Genshin Impact

'Genshin Impact' fue uno de los mayores pelotazos de 2020, y un año después sigue estando completamente en forma. Es un juego de rol gratuito con una estética gráfica con marcada influencia de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', pero con un diseño de personajes mucho más anime, y siempre ha destacado por estar tan bien acabado que no parece que sea un juego gratis.

Como decimos es un juego gratis, pero que contiene un sistema de microtransacciones para poder comprar nuevos personajes o un pase de batalla para poderte asegurar un flujo continuo de materiales. Puedes jugar a él de forma cooperativa o en solitario, y destaca por su trabajado sistema de combate lleno de acción y por lo muy bonito que es su aspecto.

Gwent

Si estás buscando un juego de cartas de combate estratégico, y te gustan los libros de Geralt de Rivia o los juegos de The Witcher, este es un juego ambientado en el universo de The Witcher 3. De hecho, empezó como minijuego dentro del propio juego, pero acabó emancipándose como juego gratuito con micropagos.

Su concepto es el clásico, el de ir formando un mazo de cartas y medirte a otros enemigos con él. Tiene un sistema de pagos para comprar sobres en los que te tocan nuevas cartas, pero no es estrictamente necesario para poder disfrutarlo.

Hearthstone

Otro juego de cartas de combate y estrategia es el 'Hearthstone', que es uno de los grandes pesos pesados de este género. Este tipo de juegos vienen a ser algo muy parecido a las típicas cartas del 'Magic', pero en formato virtual. Lo que tendrás que hacer es gestionas un mazo de treinta cartas usando una de las nueve clases diferentes (Mago, Chamán, Druida y más) que crees que tendrán la mejor posibilidad de vencer a tus oponentes.

Por lo tanto, es un juego en el que tendrás que conocer las cartas de tu mazo y diseñar estrategias a partir de ellas en cada partida. Es un juego gratuito, aunque tiene un sistema de pagos para comprar sobres de cartas para ir mejorando el mazo. Por lo tanto, pese a no tener que pagar nada, hay quienes se están gastando grandes cantidades de dinero para conseguir los mejores mazos posibles.

League of Legends

'League of Legends' es el juego más representativos del género MOBA, que son esos juegos que mezclan acción con estrategia online en tiempo real. En este título, se enfrentan equipos de 5 jugadores cada uno, donde cada uno de ellos va a poder elegir entre más de cien personajes diferentes, cada uno con su propio set de habilidades.

Por lo tanto, la primera estrategia es conocer los detalles de cada personaje y ser capaz de exprimirlos. Luego, todas las partidas tienen lugar en un único mapa, por lo que conocer cada esquina también forma parte de la estrategia. El LoL se ha convertido en uno de los deportes electrónicos más representativos de la actualidad, y todo ello partiendo de un juego gratuito.

Path of Exile

'Path of Exile' es un juego gratuito que muy parecido al clásico Diablo, un juego de acción con vista isométrica y con muchos elementos estéticos y de interfaz que beben de la mítica saga. Se trata de un juego gratuito con sistema de micropagos, aunque estos no van a servir para que mejores tus héroes.

Este juego te invitará a recorrer sus niveles mientras te enfrentas a decenas de tipos de enemigos, y todo mientras intentas conseguir nuevas piezas de equipo para mejorar a tu personaje. También podrás obtener runas para modificar tus hechizos, y tomar decisiones al subir de nivel mediante su amplio árbol de habilidades.

Starcraft II

'Starcraft II' es uno de los mejores y más populares juegos de estrategia en tiempo real de la historia. Tanto es así, que tiene un sitio en la lista de mejores juegos de este género de la historia que crearon en su día los compañeros de VidaExtra. Y para que el juego se convirtiese en eterno, se convirtió en Free-to-Play para que todo el mundo pueda jugarlo sin pagar nada.

El juego es de estrategia en tiempo real, lo que quiere decir que tendrás que ser rápido para recolectar recursos y avanzar, porque los enemigos pueden atacarte en cualquier momento. Tiene una IA muy competente, y tienes que decidir entre controlar a los frágiles terrans, invadir con los asquerosos zergs o aprender de los inteligentes Protoss.

Team Fortress 2

Se trata de un juego de disparos en primera persona desarrollado por Valve, la empresa creadora de Steam. El juego ofrece varias clases de personaje, cada uno con sus distintas habilidades, y tendrás que elegir el que más se adapte a ti y exprimirlo al máximo. También tienes elementos estéticos para su personalización.

Este juego viene de un mod para Quake, al que Valve le añadió el motor gráfico de Half-Life para mejorarlo. Luego, sacó la segunda parte, que se convirtió en una auténtica revolución, y a día de hoy sigue siendo uno de los juegos más jugados de Steam. Tiene un sistema de micropagos para sus elementos estéticos, pero puedes jugar sin gastarte nada.

Warframe

Se trata de un excelente shooter online en tercera persona que tiene el aliciente de ser gratuito. Fue lanzado como título de PC en 2013 con estupendos resultados, pero por su popularidad, también ha acabado llegando a consolas.este excelente shooter gratuito en tercera persona acabó llegando después también a consolas. Con todo, es uno de los mejores juegos gratuitos que te puedes encontrar.

Es un juego con una enorme cantidad de contenidos y opciones, de esos que te preguntas cómo puede ser gratuitos. En él te encontrarás con ninjas del espacio que saltan mucho, disparan, llevan espadas y usan magia. Como la mayoría de juegos, es un título que tiene un sistema de micropagos para poder monetizarlo, aunque las compras son estéticas en vez de ofrecer ventajas.

World of Tanks

Se trata de un videojuego multijugador masivo online en el que los jugadores se enfrentan utilizando tanques. Sí, puede parecer exagerado, pero es que el juego ofrece varios cientos de modelos diferentes de tanque, de diferentes naciones y distintas épocas históricas. Casi todo modelos perfectamente reales.

Aquí, por una parte tienes que saber que cada tanque es diferente, y tiene distintas características, de forma que elegir el que mejor se adapte a ti o a cada batalla es un primer paso. Es un juego gratuito con sistema de micropagos, pero vamos, que puedes pasarte todas las horas que quieras sin pagar un solo euro. También tiene una comunidad muy activa a su alrededor.