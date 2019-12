Te traemos una lista con los 17 mejores juegos de conducción, coches y carreras gratis para PC, con la que completamos el ciclo de juegos gratis para PC en el que también te hemos traído los mejores RPG y MMORPG, shooters y juegos de estrategia. Ahora le ha llegado la hora a los juegos que disfrutarán los amantes del volante y la velocidad.

Ya desde el principio te quiero avisar de que en esta lista hemos unido varios subgéneros, por lo que no todos van a ser juegos de carrera tal cuales, aunque siempre tendrán en común que sean juegos en los que conduces o haces carreras. La idea detrás de esta decisión es ofrecer la mayor variedad de tipos de juego diferentes, y así evitar que no sea una sucesión de juegos casi clónicos.

En esta lista vas a encontrar muchos juegos free-to-play, que serán la mayoría de ellos. Es una de las principales maneras de obtener dinero para desarrollarlos, el hacerlos gratuitos y luego meter micropagos para obtener ventajas o más velocidad a la hora de desbloquear cosas. Pero también tenemos algunos juegos de código abiertos y totalmente gratuitos, que son completos y donde no habrá ninguna opción de pago.

Avem33

Empezamos con un coche que es una mezcla de géneros que lo hace difícil de catalogar, pero entre estos géneros está el arcade y la conducción, por lo que a pesar de no tener coches lo incluimos en la lista. Se trata de un título arcade en el que tienes que conducir tu vehículo volador y seguir el camino que se te marca a través de una gigantesca ciudad. El objetivo es conseguir avanzar todo lo que puedas, obteniendo más puntos cuanto más tiempo consigas aguantar.

La mecánica es sencilla. A través del recurrido infinito irás viendo el camino con unos marcadores que lo siguen. Si vas pasando exactamente por los marcadores obtienes puntos, y si consigues combos de conseguir varios a la vez hay más puntuación. Todo lo tendrás que hacer mientras esquivas edificios, pues si te chocas tu partida habrá terminado.

Copa Petrobras de Marcas

Se trata del juego oficial de la Copa Petrobras de Marcas brasileña, un simulador free-to-play que promete ofrecerte toda la emoción de la competición con los modelos de coche de diferentes fabricantes y algunas de sus principales pistas. El juego no tiene ni microtransacciones ni sistema de pay-to-win.

El modelado de los circuitos y los coches es muy bueno, y las físicas están muy logradas, aunque el motor gráfico ya es algo añejo y eso se nota. Ten en cuenta que es un juego de simulación, por lo que se disfruta más con volante, y si eres de los que prefiere títulos más casuales quizá te resulte un poco complicado.

Crossout

Vamos ahora con una propuesta un tanto diferente. Se trata de un juego multijugador online de acción post-apocalíptica, en el que tendrás que subir a lomos de tu vehículo/máquina de batalla para enfrentarte a tus rivales y destrozarlos. Tiene una estética muy inspirada en Mad Max, y sus batallas son de jugador contra jugador en modo online.

El juego base es gratuito, aunque en Steam tienes disponibles varios packs o DLCs que sí son de pago, y no cuestan precisamente poco. Los vehículos con los que juegas puedes irlos creando utilizando una amplia gama de módulos, con miles de combinaciones posibles, un enorme arsenal, y la posibilidad de comerciar con otros jugadores o comprar piezas con tu dinero.

Late City Riders

Este es un juego para una única persona, con gráficos no tan espectaculares como la mayoría de los que encontrarás en esta lista, pero con una propuesta muy interesante. No tendrás que competir contra otros, sino superar carreras contrarreloj en las que tienes que completar un recorrido en determinado tiempo.

No, no es tan fácil como parece porque las pistas tienen curvas, cuestas, y saltos imposibles. Por poder, puedes chocarte también con otros coches y hacer que tu personaje salga disparado hasta caer dentro de otro coche que empezará a competir. Todo ello con 20 niveles diferentes que van escalando rápidamente su dificultad, por lo que no tendrás tiempo para aburrirte.

Nitro Nation 6

Un juego de competiciones Drag Race, que son esas de acelerar para ver quién recorre antes una distancia. En este título, que por cierto también está disponible en móviles, tendrás que olvidarte de todo lo que no sea acelerar y concentrarte en cambiar de marcha en el momento adecuado. Ni volantazos ni curvas imposibles.

El juego utiliza coches reales con la posibilidad de irlos mejorando en el garaje con mejoras que tienes que comprar, ya sea con el dinero que gansa en la carrera o poniendo algo de tu bolsillo.

Project CARS - Pagani Edition

'Project CARS' es un excelente que bebe de clásicos como 'Gran Turismo', y que en 2016 lanzó una versión gratuita exclusiva para Steam. La versión está limitada a sólo cinco vehículos y dos pistas, pero es una buena manera de echarte carreras gratis a un juego de primer nivel.

Esta versión del juego incluye los coches Pagani Huayra, Huayra BC, Zonda Cinque, Zonda R y Zonda Revolucion, así como los circuitos de Nürburgring y Nordschleife, Monza GP y Costa Azul para que los pongamos a prueba. También incluye soporte total para realidad virtual, y los modos de carrera simple y contrarreloj.

RaceRoom Racing Experience

Raceroom Racing Experience es un videojuego de carreras gratuito que está en continúo desarrollo, con varios modos de juego y una marcada orientación social. Parte del juego es gratuito, ya que todos los usuarios dispondrán de cinco vehículos y dos pistas para competir, un repertorio que luego podrás ampliar en su tienda online, en la que tienes más de 25 fabricantes oficiales o y pistas en todo el mundo.

El juego tiene tres niveles de dificultad, y puedes jugarlo solo en modo de un único jugador o con otros con su multijugador. Puedes decidir si quedarte en el contenido gratuito y pagar, y de vez en cuando hay competiciones patrocinadas y eventos que permiten jugar sin coste a parte de su contenido de pago.

Racing Classics: Drag Race Simulator

Un juego de competiciones Drag Race, que son esas de acelerar para ver quién recorre antes una distancia. En ella, podrás competir utilizando icónicos coches clásicos de los 70 y 80. El juego tiene un total de 16 coches, y ofrece diferentes desafías y modos arcade, con un modo historia que alcanza los 45 niveles.

Cada uno de los coches clásicos del juego tienen su rendimiento original de serie, aunque luego, como siempre, puedes ir recolectando puntos (o pagando por ellos) para mejorar tus coches y personalizarlos, de manera que se adapten mejor a ti y corran lo más rápido posible. El juego incluye clasificaciones online y gráficos en 3D con estilo retro.

Speed Dreams

Un sensacional simulador de carreras en 3D con buenos gráficos, y de código totalmente abierto. Es gratuito, y aunque nació como un juego de GNU/Linux puedes jugarlo en otros sistemas operativos. Lo mejor de todo es que, como proyecto libre y abierto, no te va a costar ni un céntimo ni te vas a encontrar con modelos de coches bloqueados ni nada que te incite a echarle horas o pagar para poder disfrutar de la experiencia completa.

Se trata de un fork del simulador TORCS, que también verás un poco más abajo en esta lista. Pero se le han añadido coches rivales, más pistas y nuevas opciones para imprimirle un caracter más competitivo. También tiene nuevos menús, o sea que aunque use como base otro juego de la lista es como si fuera un título totalmente diferente.

Super TuxKart

Tux es el pingüino que hace de mascota de Linux, por lo que no es de extrañar que este sea el segundo proyecto de código abierto en el que lo encuentras como uno de los protagonistas. Se trata de Super TuxKart, posiblemente uno de los juegos de coches más clásicos de GNU/Linux, y que también está disponible en otros sistemas operativos.

El juego se presenta como una alternativa al Super Mario Kart, y de hecho la forma de jugarlo es exactamente la pista. Tendrás que elegir un personaje entre las diferentes mascotas de proyectos de código abierto, y competir en coloridas pistas mientras recoges power-ups que te ayudan a superar a tus rivales.

Top Speed 2: Racing Legends

Este juego te ofrece un amplio abanico de coches deportivos con los que competir. Pero no son carreras en las que tengas que conducir, maniobrar o tomar curvas, sino que lo que te ofrece son competiciones de velocidad en las que tendrás que centrarte en cambiar de marchas de forma óptima para ganar.

El juego ofrece alrededor de 70 coches con los que competir, con cientos de opciones de personalización disponibles. Evidentemente, la monetización llega a la hora de personalizar estos coches. También tiene tres modos de juego, con tres mapas diferentes y eventos temporales en los que competir. Todo ello con un modo multijugador en tiempo real.

TORCS – The Open Racing Car Simulator

Otro juego de código abierto que, si no te importa que tenga unos gráficos bastante desactualizados, puede darte para muchísimas horas de juego al estar completo y ser totalmente gratuito. El juego ofrece una gran cantidad de vehículos y pistas entre las que puedes elegir, y al ser de código abierto puedes encontrar online varios add-ons y modificaciones.

Sin embargo, la gran particularidad de TORCS no es que sea un juego clásico de conducción que además es gratis, sino que este título permite programarte tus propios robots para que piloten esos coches. Eso sí, para esto sí que vas a necesitar conocimientos avanzados o sea que también puedes simplemente dedicarte a disfrutarlo como un juego de carreras con buenas físicas y soporte para todo tipo de controles.

Trigger Rally

Trigger Rally es un juego de rally off-road para un único jugador. Tu misión será llegar a cada punto de control a tiempo para completar la carrera. Su jugabilidad tiende más al arcade que a la simulación, pero eso hace que sea un título más accesible y fácil de disfrutar para jugadores casuales. Sus gráficos son el telón de aquiles, pero de nuevo, a cambio tienes un juego completo y totalmente gratuito.

De hecho, el juego tiene más de 200 mapas con diferentes tipos de terreno que incluyen arena, asfalto, tierra o hielo, además de diversas condiciones climáticas, de luz y niebla. También tendrás un copiloto que te da las indicaciones mientras conduces para que sea una experiencia más realista.

VDrift

Se trata de un juego de código abierto y totalmente gratuito, lo que quiere decir que ni cuesta dinero ni te encontrarás con ningún tipo de microtransacciones. Se trata de un juego clásico de carreras que incluye 45 pistas del mundo real, en las que podrás conducir hasta 39 coches reales. Aquí, podrás elegir desde el principio el que más te guste.

El juego está diseñado para soportar tanto teclado y ratón como un mando de control o incluso un volante. Se trata de un simulador, que intentará ser lo más realista posible en cuanto a la experiencia de conducción. También tiene modos de multi cámara, y también podrás configurar ayudas como el cambio de marcha automático para que sea más fácil de utilizar. Su talón de aquiles son los gráficos, aunque siendo un juego totalmente gratuito era de esperar.

Vecter

Este juego es otra combinación que no es tanto la de un juego de carreras como la de un runner infinito en la que tienes que sobrevivir como sea a los obstáculos que te van saliendo. Aun así, sigue siendo una frenética experiencia para los amantes de la velocidad.

Uno de los aspectos más sorprendentes es que su creador asegura que es totalmente gratis, ya que la creación de videojuegos es más un hobbie que algo que quiera hacer profesionalmente. La estética vectorial colorida es excelente, y en esta carrera de obstáculos también añadir tus propios MP3 para que aparezcan en el juego.

Yorg (Yorg's an Open Racing Game)

Yorg es un juego que bebe directamente de clásicos como los Micro Machine, y es un proyecto de código abierto totalmente gratuito. El título ofrece una perspectiva en tercera persona, su modo de conducción es arcade, y en sus 7 pistas diferentes tendrás que competir recolectando armas y power-ups.

El juego tiene 8 conductores diferentes con 8 coches distintos, y puedes jugarlo tú sólo en casa compitiendo contra la IA o en modo multijugador. El multijugador puede ser online o local. El proyecto busca más la diversión que el realismo, y está todavía naciendo, por lo que es de esperar que el juego siga evolucionando a lo largo del tiempo.

AXIOM Soccer

Y vamos a terminar con un juego que por orden alfabético debería haber estado al principio de la lista, pero que es tan diferente que hemos decidido dejarlo al final, casi como un extra. En cierta manera, es un juego de conducción, sólo que en vez de tener que hacer una competición de velocidad tienes que jugar partidos de fútbol con una serie de drones.

Podríamos decir que es como una especie de versión gratuita del mítico 'Rocket League', sólo que introduciendo elementos de shooter. Sí, tienes que conducir tus coches por el campo, pero el balón lo manejarás a base de disparo desde tus cañones, teniendo cinco tipos de armas diferentes entre las que elegir.