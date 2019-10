Los 24 mejores juegos para Amazon Fire TV Stick

Te traemos una lista con los 24 mejores juegos para el Amazon Fire TV Stick, tanto en su versión básica como en el modelo con 4K. En esta lista encontrarás alguno de los mejores juegos para Android TV que ya te dijimos en su día, además de otros títulos diferentes totalmente adaptados para el dispositivo de streaming de Amazon.

En algunos casos será suficiente con utilizar el mando a distancia del dispositivo para jugar, aunque habrá otros juegos para los que será mejor conectar algún periférico para tener un mejor control de los personajes. Con esta lista complementamos las otras que también te propusimos con mejores juegos para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Hemos intentado incluir todo tipo de juegos para agradar a cuantos más perfiles de jugador sea posible. Teneos desde grandes títulos para dispositivos móviles hasta adaptaciones de clásicos de consola, pasando por otros juegos más casuales y diferentes. Como decimos siempre en Xataka Basics, siéntete libre de aportar otros juegos que creas que deberían estar en la lista utilizando la sección de comentarios.

1. Asphalt8: airborne

La saga Asphalt es una de las más importantes en el mundo de los juegos de conducción para dispositivos móviles, y esta versión para tabletas está también disponible en el stick de Amazon. El juego te va a permitir conducir alucinantes coches en unas no menos atractivas localizaciones.

Asphalt8 tiene unos excelentes gráficos, y ofrece más de 200 motos y coches entre los que elegir, con cientos de opciones a la hora de personalizarlos y mejorarlos. El juego tiene decenas de carreras, con varios eventos que te llevarán a ciudades de todo el mundo.

2. Badland

Un juego donde tienes que ir volando con una criatura como si fuera el Flappy Bird, y superando todo tipo de obstáculos. Por el camino, tu personaje se irá multiplicando y siempre tienes que intentar que te quede alguno de los clones al superar las trampas, aunque eso requiera de sacrificar algunos de los que llevas contigo.

Su apartado artístico es excelente, con unos gráficos cuidados pero no demasiado presuntuosos, buscando un aspecto indie al que le están sentando bien los años. El juego tiene una campaña de un sólo jugador con más de 100 niveles, y otra campaña multijugador con otros más de 30 niveles, además de un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores.

3. Beach Buggy Racing

Si Asphalt era un juego que trata de abrazar el realismo y los buenos gráficos, Beach Buggy Racing es casi lo contrario. Se trata de un juego de carreras en formato karts, que bebe de clásicos como el Mario Kart de Nintendo. Las mecánicas son las mismas, competir e ir cogiendo armas y ventajas especiales en diferentes puntos de los muchos mapas que puedes recorrer.

4. BombSquad

Un juego que disfrutarás mejor si conectas un periférico para mejorar la experiencia de juego. Tu misión será sencilla, la de eliminar a todos los personajes rivales pegándoles puñetazos, haciendo que se caigan de las plataformas o lanzándoles bombas.

Tiene varios modos de juegos, desde un jugador a cooperativo o multijugador, y como mejor se juega es con piques con tus amigos en una misma televisión. Se basa en minijuegos, que van desde hockey bomba hasta combate mortal en cámara lenta, pasando por clásicos como el de capturar la bandera.

5. Crazy Taxi

Se trata de un juego de arcade que Sega creó para las recreativas, y que luego llevó a la Dreamcast. La versión para Android que ofrece Amazon para su dispositivo está portada precisamente desde la de la consola, y la misión vuelve a ser la de recorrer la ciudad a toda velocidad conduciendo tu taxi como un loco.

Durante el recorrido tendrás que ir cobrando tarifas y recopilando puntos que te suman 3, 5 o hasta 10 minutos para seguir jugando. Tampoco hay que olvidar la banda sonora del juego, en la que participan grupos noventeros como The Offspring y Bad Religion.

6. Crossy Road

Un clásico imperecedero perfecto para quemar tus horas libres en cualquier plataforma. El juego es muy simple, y destaca por la sencillez de sus controles y sus gráficos compuestos por grandes píxeles. Empiezas el juego con una gallina, y tu misión es la de llegar lo más lejos que puedas atravesando carreteras sin ser atropellada y lagos saltando entre los troncos.

Según vayas avanzando irás ganando monedas, las cuales también se te irán regalando periódicamente. Y con esas monedas podrás ir desbloqueando decenas y decenas de personajes diferentes con los que cruzar la carretera. En muchas ocasiones, algunos tipos de personaje también modificarán totalmente el aspecto del escenario. La misión es sencilla, intentar llegar siempre lo más lejos posible e ir superándote.

7. Disney Crossy Road

El Crossy Road lleva años siendo un juego sencillo pero con miles de jugadores, toda una referencia en el mundo del divertimento móvil. De ahí que la mismísima Disney pidiera a los desarrolladores que creasen una versión con los personajes de las diferentes franquicias que posee la empresa. Desde el Rey Leon hasta Buzz Lightyear.

8. Final Fantasy III, IV, V y VI

Si te gustan los juegos clásicos, en tu dispositivo de Amazon también vas a poder jugar a cuatro entregas de la mítica saga de Final Fantasy. En ellos se han recreado los mismos gráficos que tuvieron en su día estos títulos para consola, por lo que puedes sentir la magia de sus escenarios y personajes pixelados mientras realizan los combates por turnos.

Técnicamente no tienen nada que ver con todo lo que llegó después de la explosión del Final Fantasy VII, pero es una buena manera de poder jugar a los orígenes de la saga. El punto negativo es que no son juegos baratos, ya que cuestan unos 17 euros cada uno, algo que a muchos les echará atrás, pero no cabe duda de que son clásicos imperecederos que merecen estar en la lista.

9. Hovercraft: Takedown

Un juego de acción y carreras en el que vas a poder crear tus propios vehículos completamente personalizados, y equiparlos a tu gusto con ametralladoras, láseres, misiles y muchas armas más. Podrás equiparte con hasta 6 armas de forma simultánea, pudiendo personalizar tu equipamiento con miles de combinaciones posibles, desde rifles de francotirador hasta cohetes guiados.

Con los vehículos tendrás que competir en carreras donde el objetivo principal no es sólo quedar el primero, sino destruir a los vehículos enemigos mientras no pierdes de vista la carretera. Todo ello con unos gráficos cúbicos que recuerdan a los del Crossy Road, y modos multijugador online o la posibilidad de jugar contra varios amigos compartiendo WiFi.

10. Hungry Shark Evolution

Otro clasicazo de Android fácil de adaptar a un dispositivo como el Fire TV Stick, ya que lo único que tendrás que hacer es mover un tiburón con el pad direccional haciendo que devore a todos los peces y bañistas posibles. Según vayas comiendo personas irás ganando experiencia y subiendo de nivel.

Según vayas subiendo de nivel, podrás hacer crecer tu tiburón para tener todavía más capacidades asesinas. Además, con el tiempo también podrás ir desbloqueando otros escualos para poder acceder a diferentes zonas del mapa donde realizar más cazas y enfrentarte a nuevos retos.

11. LEGO DC Mighty Micros

Otro juego de carreras que nos encontramos en esta lista, en este caso uno que ofrece el máximo divertimento con las menos complicaciones posibles. En este título tendrás que elegir como personaje a cualquier superhéroe o villano que haya desembarcado en el mundo de Lego, desde el Joker hasta Wonder Woman, y competir en diferentes tipos de carrera.

Cada personaje tiene diferentes historias y objetivos durante el juego, que pueden ser desde detener una situación o salvar gente hasta sembrar el caos. Durante la carrera habrá que recolectar legos, y cada personaje tiene su propio coche personalizado con el que intentar llegar siempre el primero mientras haces acrobacias y trucos.

12. Machinarium

En Machinarium tomamos el papel de un robot que ha sido expulsado de una ciudad habitada por las máquinas y que quiere volver para poder rescatar a su novia, salvar al jefe de la ciudad y derrotar a los robots malos de Black Cap Brotherhood.

El juego nos ofrece 30 niveles en los que tendremos que recoger objetos para resolver los puzles y superar los retos. El juego a muchos les puede parecer corto pero si te gustan las aventuras gráficas va a ser difícil que te defraude gracias a su complejidad y a sus gráficos llenos de detalles.

13. Mahjong

Si eres de los jugadores que no busca ni adrenalina ni emoción, sino pasar el tiempo relajado mientras estimulas tu cerebro con juegos de mesa, el clásico Mahjong puede ser una muy buena alternativa para el dispositivo de Amazon. Sobre él poco hay que decir, tienes que ir completando los puzzles haciendo parejas con las diferentes fichas que conforman el tablero.

Esta versión del juego está compuesta por 96 niveles diferentes, un sistema de estadísticas y la posibilidad de acercar o alejar el zoom para optimizar la perspectiva desde la que quieras jugar. Además, para evitar un estrés innecesario también puedes deshacer movimientos de forma ilimitada.

14. PBA Bowling Challenge

PBA Bowling Challenge cuenta con gráficos en 3D muy cuidados, una jugabilidad bastante buena y dos modos de juego: partidas rápidas y el modo competición que incluye decenas de Torneos PBA en el que nos enfrentaremos contra 21 de los mejores de sus jugadores profesionales.

Tenemos 30 bolas diferentes, cada una con diferentes características de potencia, control y gancho, para encontrar la mejor bola que más se adapte a nuestro estilo. Al lanzar la bola contra los bolos controlaremos la potencia, dirección y el efecto. Además incluye tres bolas especiales: una bola de relámpago que derribará los bolos de su alrededor, una bola bomba que explotará, y una bola que se dividirá en dos bolas perfecta para los splits 7-10 splits.

15. Red Ball 4

Un juego de aspecto muy sencillo e infantil, pero que en las tiendas de aplicaciones de Amazon USA destaca por sus muchas y muy buenas opiniones. Su trama no podría ser más sencilla, un ejército enemigo quiere convertir la tierra en cuadrada, y nuestro héroe (un círculo rojo) tiene que enfrentarse a ellos para salvar el mundo.

Es un juego de plataformas clásico en el que tienes que ir superando sus 75 niveles saltando, rebotando y rodando para derrotar tanto a los enemigos como a los jefes finales. El juego centra sus físicas en que el personaje sea una pelotita creíble que vaya todo el rato botando y rodando.

16. Riptide GP2

Otro juego de carreras clásico ya en móviles que está disponible para el stick de Amazon, pero que en este caso nos propone competir con motos de agua en diferentes pistas. Tiene un modo de carrera para ir evolucionando con tu piloto en los varios tipos de prueba que hay disponibles, y te permite hacer todo tipo de trucos a lomos de tu vehículo.

Tiene un total de 9 motos acuáticas que pueden ser mejoradas y personalizadas, un total de 25 trucos que tendrás que desbloquear y dominar, y diferentes modos de control. Con la experiencia que ganas en las carreras, además de mejorar la moto y desbloquear los trucos también podrás ir mejorando tu personaje.

17. Sonic y Sonic CD

Dos clásicos de SEGA que están disponibles para ser jugados en el Fire TV Stick 4K, el mítico Sonic The Hedgehog de la Mega Drive y el Sonic CD que llegó después con la Mega CD. Son dos clásicos de las plataformas de sobra conocidos, en los que tendrás que manejar al erizo azul para pasarte las pantallas mientras vas recogiendo anillos.

Al ser el mismo juego no hay mucho nuevo que te podamos decir, mas que cuestan un par de euros cada uno. Aun así, si eres fan de los clásicos son dos títulos casi imprescindibles para tu colección. En el tiempo han ido saliendo más secuelas, pero pocas están a la altura de los clásicos que fueron lanzados para las consolas de la propia SEGA.

18. Star Wars: Caballeros de la Antigua República

Uno de los juegos de ROL más importantes de las últimas décadas, y que tiene un encanto especial al estar basado en el universo de Star Wars. Se trata de un port del juego que Bioware creó para la Xbox, y ya te avisamos de que vas a necesitar tener libre el máximo almacenamiento interno que puedas, ya que necesita de una descarga que pesa más de dos gigas.

Su precio es de 9,20 euros, pero a cambio tienes un título de esos que la mayoría catalogamos de imprescindible. Al principio los controles pueden no parecer los mejores, pero si acabas adaptándote o conectando algún mando tienes frente a ti muchas horas de aventuras mientras al completar las decisiones vas haciendo que tu personaje se decante por el lado oscuro o la senda Jedi.

19. Stunt Extreme

¿Te acuerdas del mítico Excite Bike de la NES? Pues este es un juego que tiene una apariencia muy similar, pero que lo mejora con unos gráficos mejores y algunas nuevas mecánicas para hacer trucos encima de la moto cuando realizas los saltos.

En esencia, las mecánicas son las mismas. Correrás en una pista de BMX contra rivales manejados por IA, y tendrás que ir maniobrando y saltando los obstáculos de la pista haciendo trucos en el aire y tratando de ganar todas las carreras posibles. Es un juego muy sencillo de aprender a jugar, y tiene modo historia y modo de supervivencia.

20. Terraria

El juego tiene muchas similitudes con Minecraft, pues en ambos casos es fundamental la exploración y excavación en un mundo abierto y creado de forma procedural, solo que aquí se juega en dos dimensiones. Aúna sí tiene bastantes novedades como para poder considerarse un juego original, divertido y muy entretenido para los que se quieran marcar sus propios retos.

Ofrece mundos de tamaño pequeño, mediano o grande. Te enfrentarás a 300 enemigos y 15 jefes y eventos para poner a prueba tus habilidades. También cuenta con más de 20 biomas y minibiomas, fabricación de objetos con más de 3.500 en todo el juego.

21. The Escapist

The Escapists es un videojuego de Team17, los creadores del afamado Worms, que te llevará a meterte de lleno en la vida de una cárcel. Ofrece una experiencia de juego muy por encima de la media, ya que aparte de sentir en tus carnes lo que es vivir en una prisión, tendrás que buscar la forma de escapar de ella pudiendo incluso robar cucharas y tenedores para cavar un túnel.

El título cuenta con más de 6 prisiones temáticas, habiendo desde prisiones de mínima seguridad hasta otras casi imposibles de superar. Tienes que robar e intercambiar objetos para fabricar otros, aprovechar el patio de ejercicios para mejorar tus habilidades, y conocer a los traficantes de la prisión.

22. This War Of Mine

This War of Mine nos presenta un juego de guerra que nos mete en el papel de los civiles que tienen que sobrevivir en una ciudad devastada por la guerra. No seremos ningún soldado de élite que quiere ganar la guerra, tan solo pobres civiles cuya misión es sobrevivir a la guerra.

Protagonizado por tres civiles que se han refugiado en un edificio tendremos que controlarlos y gestionar su refugio para sobrevivir en los ciclos de día y noche de esta guerra. Durante el día los francotiradores de fuera nos impiden salir del refugio, con lo que en esas horas nos centraremos en el mantenimiento de su escondite, como la artesanía, el comercio y el cuidado de sus sobrevivientes. Por la noche a pesar de los bombarderos continuos ya podremos salir por sus calles para recoger provisiones para sobrevivir un día más.

23. Snowboard Party: World Tour

Si te gusta el Snow, este juego te interesará. Puedes jugarlo sólo en casa o retar a contrincantes a través de Internet con su modo online. Su sistema de control es personalizable, y puedes llegar a aprender hasta 50 trucos con los que crear decenas y decenas de combinaciones diferentes.

Este título te ofrece 21 pistas situadas en diferentes partes del mundo, la posibilidad de personalizar tu equipo y la de mejorar la tabla de tu personaje. Según vas jugando ganarás una experiencia que luego puedes utilizar para mejorar características, y hay pistas con diferentes tipos de competición.

24. The Bard's Tale

Un RPG tridimensional que creo que ha salido para prácticamente todas las plataformas en los últimos años, y que está lleno de gags y humor fanfarrón. Literalmente, es un juego de consolas de la anterior generación que ha sido llevado a Android, por lo que puedes esperar unos altos estándares de diversión.

El juego incluye 50 tipos de enemigos y un gran mundo por explorar. Tienes personajes no jugables que le irán dando color a la historia, una docena de jefes finales y 16 personajes mágicos que descubrir para invocarlos y que te den poderes especiales. Además, 150 objetos incluyendo armas, armaduras y pociones.