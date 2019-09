Te traemos una lista con los 31 mejores juegos para Android TV. A diferencia de nuestras listas con juegos para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, en esta no nos vamos a centrar únicamente en juegos gratuitos, sino que te propondremos tanto juegos gratis (la mayoría con micropagos y publicidad) como otros de pago con los que obtener una experiencia completa.

En la lista vas a encontrar todo tipo de juegos, desde plataformas a títulos de conducción, y desde algunos survival horror con zombis hasta otros más casuales o directamente juegos de mesa. Hemos ordenado los juegos por orden alfabético en vez de hacer cualquier tipo de lista de preferencias. Como siempre decimos en Basics, si crees que hay alguno que debiera estar en la lista no te olvides de mencionarlo en los comentarios.

Asphalt 8: Airborne

Uno de los juegos de carreras más aclamados de los últimos años en Android, y que también tiene una versión descargable en Android TV. Existe una novena entrega de la saga Asphalt, pero como de momento no está disponible aún para Android TV incluimos la octava como representante.

Se puede jugar con el propio mando a distancia de tu dispositivo Android TV, aunque como más se aprovecha la experiencia es utilizando algún mando Bluetooth para tener un mejor control. Los gráficos son buenos y la velocidad frenética, y si funciona bien en móvil desde luego que lo hará en pantalla grande.

Badland

Un juego muy popular para aquellos a los que les gustan los que les hacen pensar y poner a prueba sus reflejos. Tiene gráficos minimalistas, pero aun así se ven bien en el televisor. Lo puedes jugar tanto con un mando Bluetooth como con el mando a distancia de tu Android TV, por lo que te sirve tanto como juego casual como otro al que le vayas a echar más horas.

En cuanto el juego, es como una mezcla de Flappy Bird en cuanto a que tienes que ir pulsando para hacerlo volar con Lemmings. Tu misión es llegar con tu personaje a final de la pantalla saltando obstáculos o chocándote con paredes y obstáculos. Durante el trayecto te podrás multiplicar, y con los obstáculos irás perdiendo personajes... por lo que has de intentar que te quede alguno.

Beach Buggy Racing

Un clásico incombustible dentro de los juegos de conducción. Es un juego casual sin físicas demasiado realistas, y que pone la diversión por encima de todo. Es tipo Mario Kart, lo que quiere decir que puedes ir recogiendo power-ups por el camino para poder ganar poderes momentáneos, armas o defensas.

Bridge Constructor Portal

Una mezcla entre los juegos de construcción de puentes y la saga Portal. Las mecánicas son sencillas, las de ir construyendo un puente para que llegue de un extremo al otro del acantilado sin que se te derrumbe en el medio, pero la temática, los personajes y los obstáculos son de Portal.

El juego tiene 60 niveles que puedes ir superando, y mucho buen sentido del humor. Deja que Ellen McLain, la voz original de GlaDOS, te guía a través del tutorial, y tendrás que usar portales, placas de salto de fe, geles de propulsión, y muchas cosas herramientas para poder finalizar tus puentes con éxito evitando torretas centinelas, campos láser y ácido.

BombSquad

Un juego que disfrutarás mejor si conectas periféricos a tu Android TV, siendo el mejor de ellos algún teclado para exprimirlo al máximo, pero también puedes incluso conectar varios mandos de control al dispositivo. Tu misión será sencilla, la de eliminar a todos los personajes rivales pegándoles puñetazos, haciendo que se caigan de las plataformas o lanzándoles bombas.

Tiene varios modos de juegos, desde un jugador a cooperativo o multijugador, y como mejor se juega es con piques con tus amigos en una misma televisión. Se basa en minijuegos, que van desde hockey bomba hasta combate mortal en cámara lenta, pasando por clásicos como el de capturar la bandera.

Crashlands

Crashlands nos pone en el papel de un camionero espacial que acaba de aterrizar en un planeta desconocido. Nuestro primer objetivo es crear un pequeño refugio con objetos que vayamos recolectando a nuestro alrededor y una vez nos hayamos asentado, tendremos que empezar a explorar nuestro alrededor para conseguir más materiales y encontrar criaturas de todo tipo: algunas nos ayudarán y otras muchas nos intentarán matar.

Normalmente en los juegos de supervivencia el inventario suele ser una de nuestras primeras limitaciones. En Crashlands esto no ocurre ya que nuestro baúl es ilimitado por lo que podemos llevar todos los objetos que necesitemos encima sin necesidad de tener que estar haciendo malabares o descartando cosas para hacer hueco.

Crossy Road

Si Asphalt era un juego con muy buen apartado gráfico Crossy Road es justo lo contrario. Sus gráficos son deliberadamente pobres con un aspecto cuadrado y con diseños con grandes píxeles, pero eso es intencionado para darle un aire más añejo y dejar en evidencia su simplicidad.

Y es que el juego es simple, y lo único que tienes que hacer es ir cruzando carreteras evitando los coches. El clásico de cruzar con la rana de toda la vida, pero con avance infinito para ver hasta dónde duras. Su facilidad de uso y poder usarse con el mando de tu Android TV es un gran aliciente para empezar a divertirse enseguida, y los cientos de personajes que puedes desbloquear, algunos de los cuales modifican la pantalla, es otro.

Crush Your Enemies!

Un juego de estrategia por turnos y gráficos de 8 bits que trata de darle la vuelta a la tortilla. Te lleva a un mundo de fantasía con caballeros, princesas y elfos, pero a quien tú controlas es al ejército de bárbaros malhablados que va a tratar de invadirlo. Tiene una historia que se irá narrando durante la partida, y mucha diversión desenfadada.

El juego tiene lo que puedes esperar de un título de estrategia por turnos. Diferentes tipos de unidades, recursos que gestionar y captura de territorios enemigos, para que despliegues tus tácticas sobre un tablero enfrentándote a tu rival.

Dead Trigger 2

Este es un survival horror en primera persona, en el que has de enfrentarte a un apocalipsis zombi. Sí, otro juego de zombis, pero uno que puedes jugar en Android TV si tienes un mando de control Bluetooth que conectar a él. Por lo demás, tiene un buen apartado gráfico y mapas de mundo abierto.

Empezarás con dos armas básicas y rodeado de muertos vivientes, y tendrás que abrirte camino para ir ganando dinero con el que mejorar tu armamento y equipación. Habrá sangre, acción y locuras gore a raudales. El juego está muy vivo, y va recibiendo actualizaciones periódicas con las que añaden más contenido.

Fast Like a Fox

Un runner lateral muy fácil de controlar, pero que pondrá a prueba tus reflejos. Sólo tienes que pulsar en el botón de correr para hacer que tu zorro vaya ganando velocidad, y en el de saltar para hacerle saltar y evitar obstáculos. Tendrás que ir recolectando monedas y gemas por el camino para ir ganando puntuación.

Es un juego basado en niveles, y en todos tendrás que controlar cuando necesitas velocidad para algunos saltos o tienes que ir más lento para recoger todos los objetos. El juego es bastante casual y perfecto para pasar el rato de vez en cuando sin demasiadas complicaciones.

Final Fantasy III, IV, V, VI y IX

He estado a punto de no incluir estos juegos, puesto que a pesar de ser de calidad intachable tienen un precio tan alto que a muchos usuarios les echará hacia atrás. Superan los diez euros. Pero a cambio, tienes varios clásicos de una de las sagas de RPG japonés más laureadas de la historia para jugar en tu televisor.

GTA: Liberty City Stories

Rockstar ha adaptado a Android algunos de sus títulos para consolas antiguas, y este lo vas a poder jugar en Android TV. El juego ha sido adaptado para ser sencillo de manejar, pero manteniendo su esencia para permitirte hacer lo que quieras donde quieras dentro de su mundo abierto.

Horizon Chase

Horizon Chase reinventa los gráficos de 16 bits para pasar a gráficos en 3D que conservan su esencia original por sus diseños poligonales y paletas de colores que nos trasladan al pasado, acompañados por su música pegadiza de estilo retro creada por Barry Leitch (compositor de Top Gear, Rush y Lotus Turbo Challenge). El juego está muy bien cuidado y es muy adictivo.

Este juego de carreras cuenta con 16 coches desbloqueables, 73 Pistas, 32 Ciudades, 16 coches actualizables, situaciones climáticas variadas y siete tipos de control. Horizon Chase es de descarga gratuita, pero se trata de una demo que nos permite jugar de las primeras cinco carreras. Para desbloquear todo el juego sólo tenemos que pagar 2,99 euros.

Into the Dead

Otro juego del género zombi, pero ligeramente diferente a otros que mencionamos aquí. En vez de tener tintes de shooter, este es un runner infinito en primera persona, un juego donde no tienes que parar de moverte. Aparecerás en un mundo plagado de muertos vivientes, y tu misión es avanzar sin parar durante todo el tiempo que puedas esquivándoles hasta que te den caza.

El juego es muy fácil de jugar, algo bueno para usarlo en Android TV. Tu personaje caminará automáticamente, y lo único que tienes que hacer es controlar su dirección moviéndote a izquierda o derecha para esquivar zombis y obstáculos. También puedes ir recogiendo armas que aparecen aleatoriamente e ir disparando con ellas para abrirte camino.

Leo's Fortune

Hay muchos juegos de plataformas en Google Play, seguro, pero pocos tan bellos y refinados como Leo’s Fortune. No sólo es bonito, es que funciona bien y es divertido. Más no se puede pedir. Bueno, sí, siempre podemos pedirle más a las cosas, pero eso ya es otro tema. Leo’s Fortune es una maravilla.

Se trata de un juego sencillo, y con 24 niveles con algunas pantallas de bonus. Puedes jugar con un mando o con el control remoto de tu Android TV, y lo único que tienes que hacer es ir pasando los niveles saltando y esquivando obstáculos.

Machinarium

En Machinarium tomamos el papel de un robot que ha sido expulsado de una ciudad habitada por las máquinas y que quiere volver para poder rescatar a su novia, salvar al jefe de la ciudad y derrotar a los robots malos de Black Cap Brotherhood.

El juego nos ofrece 30 niveles en los que tendremos que recoger objetos para resolver los puzles y superar los retos. El juego a muchos les puede parecer corto pero si te gustan las aventuras gráficas va a ser difícil que te defraude gracias a su complejidad y a sus gráficos llenos de detalles.

Mars: Mars

¿Te gusta jugar con la gravedad? Pues este juego te puede interesar, porque tu misión será la de ir impulsando tu personaje manteniéndole en el aire mientras lo llevas de una plataforma a otra en los mapas. Como el nombre sugiere, a veces serás un astronauta, pero también habrá pantallas acuáticas y con otros temas.

La dificultad está en que no puedes mantener a tu personaje eternamente en el aire, porque tienes que calcularlo todo en base a un combustible limitado que te da para apenas treinta segundos de propulsión.

Oddmar

Oddmar se trata de un juego de plataformas de desplazamiento lateral protagonizado por un vikingo que debe demostrar su valía ante su aldea. Su diseño y niveles están muy cuidados. Con ilustraciones hechas a mano y con secuencias animadas entre niveles que nos narran la historia del juego. Está subtitulado al español.

Cuenta con 24 niveles repartidos en cuatro mundos, con un jefe final cada uno. Sus niveles están llenos de rompecabezas de física y desafíos. Sus controles son muy intuitivos y cómodos de usar. Durante la partida nos irán explicando cómo se va usando cada una de las habilidades que vamos desbloqueando.

Orbia

Un pequeño y buen juego en el que lanzas a un personaje hacia arriba y este tiene que sortear obstáculos para llegar a su objetivo. Sus gráficos son coloridos, tiene cientos de niveles, varios personajes y modo multijugador. Puedes jugarlo directamente con el control remoto de tu Android TV.

PBA Bowling Challenge

PBA Bowling Challenge cuenta con gráficos en 3D muy cuidados, una jugabilidad bastante buena y dos modos de juego: partidas rápidas y el modo competición que incluye decenas de Torneos PBA en el que nos enfrentaremos contra 21 de los mejores de sus jugadores profesionales.

Tenemos 30 bolas diferentes, cada una con diferentes caracteristicas de potencia, control y gancho, para encontrar la mejor bola que más se adapte a nuestro estilo. Al lanzar la bola contra los bolos controlaremos la potencia, dirección y el efecto. Además incluye tres bolas especiales: una bola de relámpago que derribará los bolos de su alrededor, una bola bomba que explotará, y una bola que se dividirá en dos bolas perfecta para los splits 7-10 splits.

Thimbleweed Park

Thimbleweed Park no es un título “inspirado en” ni tampoco un juego que rinda homenaje a nada, sino una verdadera aventura gráfica tipo point & click que podría haber salido al mercado en el año 1987 sin ningún tipo de problema.

Cuenta la historia de dos detectives que reciben el encargo de investigar un cuerpo encontrado en las afueras de la ciudad, en el río. Lo más interesante es que, en realidad, deberemos controlar a cinco personajes distintos para llegar a descubrir la verdad: los dos detectives, Delores, Ransome the Clown (un payaso sobre el que cae una curiosa maldición: la imposibilidad de quitarse el maquillaje. Ojo ahí) y Franklin.

This War Of Mine

This War of Mine nos presenta un juego de guerra que nos mete en el papel de los civiles que tienen que sobrevivir en una ciudad devastada por la guerra. No seremos ningún soldado de élite que quiere ganar la guerra, tan solo pobres civiles cuya misión es sobrevivir a la guerra.

Protagonizado por tres civiles que se han refugiado en un edificio tendremos que controlarlos y gestionar su refugio para sobrevivir en los ciclos de día y noche de esta guerra. Durante el día los francotiradores de fuera nos impiden salir del refugio, con lo que en esas horas nos centraremos en el mantenimiento de su escondite, como la artesanía, el comercio y el cuidado de sus sobrevivientes. Por la noche a pesar de los bombarderos continuos ya podremos salir por sus calles para recoger provisiones para sobrevivir un día más.

Sir Questionnaire

Se trata de una aventura hack and slash por turnos con gráficos pixelados. Entras en una mazmorra, y en cada sala tendrás algunas opciones entre las que elegir, permitiéndote buscar tesoros o combatir monstruos para recompensas aún mayores. También podrás obtener pociones de varios tipos y dinero para buscar tiendas en las que mejorar tu equipamiento.

Evidentemente, cuanto más avances en la mazmorra más difíciles serán los monstruos a los que te enfrentarás. También podrás buscar información para saber las debilidades de cada monstruo, y habrá una buena ración de secretos y áreas ocultas. Una fórmula muy familiar, pero presentada de forma diferente y bastante refrescante.

Slashy Knight

Un juego bastante peculiar, ya que es una especie de plataformas con tintes RPG en el que tu personaje se mueve automáticamente sin parar, y debes dirigir su dirección para hacerle llegar donde quieras. Por el camino te enfrentarás a enemigos, evitar obstáculos y obtener dinero con el que mejorar el personaje.

Snowboard Party: World Tour

Si te gusta el Snow, este juego te interesará. Puedes jugarlo sólo en casa o retar a contrincantes a través de Internet con su modo online. Su sistema de control es personalizable, y puedes llegar a aprender hasta 50 trucos con los que crear decenas y decenas de combinaciones diferentes.

Este título te ofrece 21 pistas situadas en diferentes partes del mundo, la posibilidad de personalizar tu equipo y la de mejorar la tabla de tu personaje. Según vas jugando ganarás una experiencia que luego puedes utilizar para mejorar características, y hay pistas con diferentes tipos de competición.

Suzy Cube

Un juego de plataformas que aunque busca una estética de personas y escenarios cuadrados, no oculta sus semejanzas con títulos clásicos como Super Mario 64. Hay diferencias como que en Suzy Cube no vas a poder mover la cámara al estar fija, pero casi todo lo demás en el juego hará que recuerdes el título de la gran N.

Este título soporta desde controles en pantalla para dispositivos móviles hasta controles físicos, todo ello por defecto, de manera que no tendrás problemas para jugarlo. Por lo demás el juego es simple, tienes que ir saltando de plataforma en plataforma en un entorno alegre y animado para ir recuperando los tesoros robados del castillo.

Teslagrad

Un fantástico juego de puzles y plataformas 2D con elementos de acción y que destaca por su estética, ya que todo su apartado de arte ha sido dibujado a mano y se nota. Tiene posibilidad de utilizarlo con controles táctiles en dispositivos móviles, pero también para usarlo con mandos físicos en el caso de que vayas a utilizarlo en tu Android TV.

En el juego, el magnetismo y otros poderes electromagnéticos son la clave para avanzar durante tu partida en las pantallas, y descubrir así los secretos que hay en la Torre Tesla abandonada en la que te adentras. La narración del juego es visual, lo que quiere decir que no hay textos, todo pasa en pantalla, y podrás enfrentarte también a jefes finales como los de los juegos de plataformas de toda la vida.

The Bard's Tale

Un RPG tridimensional que creo que ha salido para prácticamente todas las plataformas en los últimos años, y que está lleno de gags y humor fanfarrón. Literalmente, es un juego de consolas de la anterior generación que ha sido llevado a Android, por lo que puedes esperar unos altos estándares de diversión.

El juego incluye 50 tipos de enemigos y un gran mundo por explorar. Tienes personajes no jugables que le irán dando color a la historia, una docena de jefes finales y 16 personajes mágicos que descubrir para invocarlos y que te den poderes especiales. Además, 150 objetos incluyendo armas, armaduras y pociones.

Unkilled

Unkilled presume en ofrecer increíbles gráficos, con modelos detallados, representación de la vegetación, texturas, reflejos, sombras y simulación de partículas. También presume en su control, el mismo que en Dead Trigger 2, con su jugabilidad intuitiva con su sistema de disparo automático.

Unkilled cuenta con cientos de misiones llenas de enemigos y jefes finales. Durante su historia podremos conseguir más de cincuenta armas. El juego es Free-to-Play, encontraremos compras integradas para adquirir con dinero real armas especiales y más energía, aunque son opcionales. Si nos quedamos sin energía tan solo tenemos que esperar a que se recargue, y durante el juego vamos consiguiendo armas y monedas.

Zen Pinball

Un fantástico juego de Pinball que hará las delicias de los amantes del género, y que incluye licencias con tableros de franquicias como Marvel, Star Wars, ALIEN, The Walking Dead y muchas más. La mala noticia es que sólo te viene un tablero gratis, y el resto de mesas las tienes que ir comprando aparte.

Zombie Age 2

Más zombis. En este caso, con un shooter en dos dimensiones con movimiento en horizontal, y un diseño de personajes de estilo dibujo animado. Empezarás con armas básicas, y tu misión será ir avanzando para desbloquear armas y diferentes accesorios con los que hacer más fácil tu aventura.

El juego tiene un avance progresivo, desde unos primeros niveles sencillos en los que eres casi indestructible hasta otros más complicados con hordas de enemigos donde es casi imposible sobrevivir. Tienes hasta 17 personajes que desbloquear, 30 armas, y 7 zonas con 7 modos de juego diferentes.