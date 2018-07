Seis meses con el Amazon Fire TV Stick: el streaming que no depende de dispositivos móviles, a prueba

En ocasiones uno de ésos "¿Por qué no?" que se nos planta fugazmente en nuestra consumista mente geek es para bien y nos acaba compensando. Y algo así es lo que nos ha ocurrido tras seis meses con el Amazon Fire TV Stick, el cual ya analizamos en profundidad tras una primera experiencia de uso.

Un dispositivo que encontramos por 59,90 euros de manera habitual, estando rebajado a 29,90 euros por el Amazon Prime Day. Por esto mismo no está de más echar la vista atrás y repasar qué tal nos ha ido tras unos meses con él, teniendo en cuenta que por nuestro tipo de consumo se ha usado al menos dos veces al día durante horas.

El detonante: la oferta

El Amazon Fire TV Stick no es uno de ésos productos que compras por el "efecto Twitter", o lo que es lo mismo, porque ves que mucha gente lo tiene por una o varias razones. Pero sí es cierto que en mi caso las redes sociales influyeron en mi compra, dado que el empujón final fue que estaba en oferta.

Pero más allá del precio, que siempre es un aspecto importante a considerar, el motivo principal por el que adquirí el Stick de Amazon es que es la única manera de ver el contenido de Amazon Prime Video en una pantalla grande (o decente). Cierto es que los móviles cada vez tienen diagonales mayores, mejores resoluciones y que si las 4,7 pulgadas de mi teléfono penalizan la experiencia están los económicos tablets de Amazon para ver algo mejor el contenido, pero nada tiene que ver con verlo en un televisor.

Las categorías de apps del Amazon Fire Stick TV.

Y así fue, cuando llegó la oferta a mi timeline fue casi, casi compra instantánea. En mi caso no consumo prácticamente televisión digital terrestre y tiro desde hace tiempo de streaming, así que se trataba de reemplazar uno de los Chromecast por el Amazon Fire TV Stick y ampliar un poco mi catálogo de series y películas.

Sencillez y variedad de oferta

La instalación es sencilla como la mayoría de estos dispositivos, requiriendo un puerto HTML y un enchufe. En este sentido estaba bastante tranquila, lo que en un principio me preocupaba era sobre todo qué tal sería la navegación y si la recepción de la antena wifi sería suficiente, dado que el televisor donde se conecta está alejado del router (y con mucha pared de por medio) y el Chromecast (primera generación) ya me había dado algún problema. Y tras seis meses puedo hablar ya con conocimiento de causa.

El Fire Stick requiere un HDMI y un enchufe convencional para la alimentación.

La interfaz del software del Stick es bastante estándar en lo referente a servicios de streaming. Muy intuitiva y con las secciones claras y con un orden coherente, colocando primero las apps propias y a continuación lo que nos puede interesar y lo que estamos viendo en la plataforma propia de Amazon Prime Video, y con una barra superior de opciones.

La pantalla de inicio.

La experiencia con ella es aceptable, tiene ese lag que parece propio de muchos software para televisores o de algunas smart TV pero que precisamente por esto no sorprende y tampoco resulta molesto. Sí es cierto que se echa en falta un buscador, tanto para servicios descargados como para buscar algo en la tienda, pero por lo demás está bastante bien, y bueno, buscando lo positivo de no tener búsqueda lo que es cierto es que acabas descubriendo servicios y apps que de otra manera quizás no habrías visto, como la app de la NASA.

Luego está la experiencia con cada servicio, que ya depende de cómo hayan desarrollado la app en cuestión. La mayoría son de navegación sencilla y cuando hay que escribir algún texto (al buscar contenido, por ejemplo) el teclado funciona bien.

El Amazon Fire Stick TV es independiente de dispositivos móviles, pero éstos pueden usarse como mando.

Hay una serie de diferencias en la ejecución o reproducción de servicios según se hagan desde el móvil, otro dispositivo de streaming o un móvil, por ejemplo en Netflix o Amazon Prime Vídeo. El tiempo de espera entre episodios es menor con el Stick, en el caso de Netflix son 30 segundos versus 5 segundos en el Stick, lo cual puede gustarnos más o menos.

De hecho, personalmente lo prefiero y, aunque se trata de un pormenor y algo que puede parecer poco importante, ha contribuido a que me resulte más cómodo que el Chromecast hablando de servicios que ambos soportan, como Netflix. Pero lo que más ha influido en esto es la independencia que tiene el Fire Stick con respecto a los dispositivos móviles, al ejecutarse los servicios desde el propio dispositivo y que no sea mirroring desde un móvil.

Ofrece un entretenimiento más variado sin depender de los dispositivos móviles

De hecho, algo que marca la diferencia es que el entretenimiento que per se ofrece es algo más heterogéneo al integrar distintos tipos de apps, incluyendo también navegador web y algunos juegos. Con éstos, por cierto, ocurre un poco como con los que ofrecen las aerolíneas en sus pantallas: son entretenidos, pero al tener que jugar con el mando (o con la app del móvil, que en este caso empobrece un poco la expereincia) se hace un poco incómodo y al final se prefiere hacerlo con un móvil.

Y en cuanto a la conectividad, lo cierto es que poniéndolo a prueba en cuanto a estar en una zona con baja intensidad de la señal wifi sí es cierto que tiene más problemas que el Chromecast de primera generación. Aunque esto es más molesto si se recurre a un dispositivo móvil para reemplazar o complementar el mando físico que se entrega con el pack, ya que se corta la señal entre éste y el Stick, perdiéndose el control de la reproducción.

Esta app, por cierto, es gratuita y stá disponible para iOS y Android. A mí particularmente me ha venido bien, dado que puedo controlar la reproducción o cambiar el contenido sin tener que cambiar de aparato si tengo el móvil a mano o lo estoy usando, aunque tarda unos segundos en conectar y que detecte el Stick depende de la wifi (lo cual es un handicap si, como en mi caso, la señal "baila"). Ah, y los swipes están invertidos (si deslizas a la derecha, el carrusel de apps/capítulos se mueve hacia la izquierda), pero a esto no se tarda mucho en acostumbrarse.

Lo que echo de menos

Está claro que la satisfacción dependerá siempre de que se cumplan las prioridades de cada persona y el Stick puede que deje fuera algunas: hablamos de un dispositivo bastante enfocado a disfrutar de servicios propios de Amazon, realizando concesiones que sirven para motivar la compra a quienes consumimos contenido de diversos proveedores. Y como consecuencia hay faltas notables como la de HBO o Filmin.

Aún hay faltas notables como HBO, Filmin, un buscador o que la máxima calidad sea 1080p

Pese a esto, la experiencia con el Amazon Fire Stick TV tras estos meses resulta satisfactoria. Eso sí, os habla alguien contenta y habituada al 1080p, la máxima resolución que ofrece, lo cual es otra de sus limitaciones (tampoco soporta HDR). Aunque algo que ya mencionamos en el análisis y que no sigue pesando es la falta de una búsqueda integrada para apps, lo que hace que buscar cierto servicio resulte tedioso.

En esencia lo que más agradezco es que veo en pantalla grande los contenidos de los dos proveedores de contenido que más uso, sin que sea tedioso saltar de una app a otra o tener que desistir iniciando sesión en alguna de éstas por lags o mal funcionamiento. También ayuda el hecho de que el mando sea sustituible, de modo que si no queremos depender de un dispositivo a pilas (o se nos pierde) podemos tirar bien con la app, y en todos los dispositivos que queramos a la vez.