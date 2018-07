Chromecast vs. Xiaomi Mi Box vs. Fire TV Stick vs. Apple TV: con qué servicios y plataformas son compatibles

Chromecast, Mi Box TV, Fire TV Stick o Apple TV, ¿cuál de estos dispositivos es compatible con más servicios y plataformas de streaming? Con tantas alternativas potentes en el mercado, al final esta acaba siendo una de las preguntas clave a la hora de decantarnos por una de ellas. Y aprovechando que el Amazon Prime Day, nos trae algunas ofertas interesantes, este es un buen momento para hacer una comparativa.

Vamos a empezar primero con una tabla en la que miraremos con cuáles de los principales servicios de streaming de vídeo es compatible cada uno de los dispositivos. Después haremos lo mismo pero con los servicios de streaming musical, para finalmente comprobar cuál es el dispositivo con más plataformas compatibles.

Servicios compatibles de streaming de vídeo

De entre todos los servicios de streaming de vídeo, el único que tiene una aplicación compatible con todos los dispositivos es Netflix. El resto de plataformas siempre tiene algún dispositivo de estos cuatro con el que no es compatible, y hay que hacer una mención especial a la guerra que parecen tener Amazon y Google negándose el uno al otro la compatibilidad de sus dispositivos con sus respectivos servicios online.

Empezamos con el dongle de Google. El Chromecast es compatible con Netflix, HBO, YouTube, Rakuten TV, Sky y Filmin. Movistar+ se convierte en uno de los principales ausentes, acompañado de un Amazon Prime Video que tampoco está en Chromecast. A principios de año Amazon lanzó una aplicación para Android TV de su servicio de streaming, pero sus compatibilidades son mínimas y no puede utilizarse en la mayoría de dispositivos.

Esto repercute directamente en la Xiaomi Mi Box TV, que tampoco tiene manera oficial de reproducir los contenidos del servicio de la tienda online. Las demás plataformas sí son compatibles, aunque en el caso de Rakuten TV, HBO y Sky nos encontramos con que no hay aplicaciones nativas, por lo que hay que delegar en el modo Chromecast del dispositivo.

Apple TV no tiene problemas con Amazon, y además de Amazon Prime Video también es compatible con Netflix, HBO, YouTube y Filmin. Los únicos que se caen de la lista de Apple son Movistar+, Rakuten TV y Sky.

Y por último está el Amazon Fire TV Stick. El dongle de Amazon es compatible con Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y Rakuten TV. De momento las aplicaciones que no tiene son las de Sky y Filmin, ni tampoco la de YouTube. Eso sí, siempre queda la posibilidad de utilizar el navegador web para verlas, aunque la experiencia dista mucho de ser la misma que cuando hay una app nativa.

En definitiva, lo que podemos ver esta comparativa es que el dispositivo que es compatible con la mayoría de principales servicios de vídeo del mercado es el Xiaomi Mi Box TV. Sobre todo gracias a una clave, y es que además de utilizar el sistema operativo Android TV, también es compatible con la tecnología del Chromecast. Esto le permite suplir las ausencias del sistema operativo con la opción de enviar contenido desde el móvil.

Chromecast Xiaomi Mi Box TV Apple TV Amazon Fire TV Stick Netflix Sí Sí Sí Sí HBO Sí No, sólo con función Chromecast Sí No Amazon Prime Video No No Sí Sí YouTube Sí Sí Sí No Movistar+ No Sí No Sí Rakuten TV Sí No, sólo con función Chromecast No Sí Sky Sí No, sólo con función Chromecast No No Filmin Sí Sí Sí No

Servicios de streaming musical compatibles

En cuanto a los servicios de streaming musical, hemos puesto en la comparativa las principales alternativas del mercado, y también hemos añadido iVoox a la lista para tener cubierto el ámbito de los podcast con uno de sus principales referentes.

En este ámbito, El Chromecast es compatible con Spotify, Tidal, iVoox, YouTube Music y Deezer. Al contrario que con las plataformas de vídeo, Amazon Music Unlimited sí tiene soporte para el dispositivo de Google, aunque sólo en sus aplicaciones para Android. Apple Music tiene aplicación oficial para Android, pero esta tampoco permite enviar contenido al Chromecast.

Exactamente en la misma situación se encuentra el dispositivo de Xiaomi. El Mi Box TV es compatible con Spotify, Tidal, y Deezer. YouTube Music no tiene app dedicada, aunque se pueden escuchar las canciones por la de YouTube, y aunque iVoox y Amazon Music Unlimited tampoco tienen app, se puede usar con la función de Chromecast. Los servicios que no se pueden utilizar en este caso vuelven a ser Apple Music.

Apple TV es compatible con Apple Music y Tidal, y aunque no tiene app nativa de YouTube Music puedes escuchar la música con la app de YouTube. Apple no quiere darle posibilidades a la competencia de Apple Music, por lo que Spotify no es compatible con su dispositivo de televisión, de la misma manera que no hay aplicaciones para Amazon Music Unlimited, iVoox ni Deezer.

En cuanto al dongle de Amazon, el Fire TV Stick es compatible con Spotify, Tidal, Amazon Music Unlimited, y Deezer. Los podcast de iVoox se quedan fuera sin aplicación nativa, y tampoco Apple Music ni YouTube Music. En el caso del servicio de Google, como tampoco tiene app de YouTube nos quedamos de todas todas sin poder escuchar su música.

Chromecast Xiaomi Mi Box TV Apple TV Fire TV Stick Spotify Sí Sí No Sí Apple Music No No Sí No Tidal Sí Sí Sí Sí Amazon Music Unlimited Sí No, sólo con función Chromecast No Sí iVoox Sí No, sólo con función Chromecast No No YouTube Music Sí No hay app dedicada,

pero se puede por YouTube No hay app dedicada,

pero se puede por YouTube No Deezer Sí Sí No Sí

El Xiaomi Mi Box TV se impone a los demás

Nuestra comparativa de hoy nos ha traído dos ganadores, el Chromecast y el Xiaomi Mi Box TV. Pero de entre los dos, y teniendo en cuenta los servicios que hemos comparado, el dispositivo de Xiaomi es el que tiene mayor cantidad de compatibilidades, gracias sobre todo a que combina las aplicaciones de Android TV con la posibilidad de enviar contenido de Chromecast.

Y después tenemos al Amazon TV Stick y Apple TV con un empate técnico. El dispositivo de Apple se muestra más sólido y con más compatibilidades en la sección de servicios de vídeo, aunque pierde enteros con ausencias tan sonadas como la de Spotify en cuanto a los servicios musicales. Lo contrario pasa con el Amazon Fire TV Stick, cuyas principales ausencias están en la categoría de vídeo.

Sobre el Amazon TV Stick sacamos también una conclusión bastante clara, y es que ganaría bastantes enteros si llegase a algún tipo de acuerdo con Google para poder utilizar las aplicaciones de YouTube, que junto a HBO y Apple Music son sus ausentes más sonados.

