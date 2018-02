El mejor reproductor multimedia TV: guía de compra y comparativa de dispositivos streaming

Con el auge de servicios como Netflix, el boom de Youtube o la llegada de contenido 4K muchos buscamos que nuestro televisor pueda acceder rápidamente a internet para consumir películas, series y vídeos de todo tipo. Los televisores de última generación ya son Smart TV y tienen su propio sistema, pero si no es tu caso o buscas algún producto para tener internet en el televisor, aquí os dejamos nuestra guía comparativa de los mejores set-top-box.

Hemos probado los aparatos que se conectan a la tele más recomendados y os ofrecemos nuestra experiencia. Desde sticks como los de Amazon o Google hasta pequeñas cajas que colocamos al lado del televisor y nos permitirán acceder a las aplicaciones multimedia más populares.

Si tienes un televisor 4K podrás aprovechar todo el potencial de estos dispositivos, pero si tu televisor es antiguo también podrás disfrutar de estos reproductores multimedia ya que únicamente necesitaremos conexión HDMI. Os dejamos con nuestra guía de compra y comparativa que como siempre esperamos os sea de ayuda.

Nuestro recomendado: NVIDIA Shield TV

La Nvidia Shield TV (2017) es el mejor reproductor multimedia que puedes comprar hoy en día. Un set-top-box 4K super completo que destaca en casi todos los apartados. Calidad de imagen, fluidez, juegos, diseño y conectividad. Sin duda una grata sorpresa por parte de un fabricante que no dispone de muchos gadgets a sus espaldas y ha acabado ofreciéndonos un producto de muy alto nivel.

Si buscas un aparato para conectar a la tele y poder ver Youtube o Netflix en alta resolución, la Nvidia Shield TV funciona a las mil maravillas. Tenemos un sistema basado en Android TV con muchas aplicaciones pero que además gracias a su potente procesador Tegra X1 va muy fluido y transmite en todo momento sensación de estabilidad.

Es compatible con Dolby Atmos, dispone de dos puertos USB 3.0, conexión Ethernet y tiene un diseño muy moderno. El mando a distancia es agradable de utilizar y el sistema de control por voz es muy completo, más todavía con la llegada de Google Assistant.

La Nvidia Shield TV (2017) es un set-top-box 4K todoterreno. Un diseño compacto con toda la conectividad necesaria, la mejor experiencia con Android TV y toda una serie de extras para los más jugones.

Nvidia además nos ofrece un dispositivo excelente para jugar. Desde algunas exclusivas hasta toda la potencia de la plataforma de pago GeForce Now. Una pequeña videoconsola que también es uno de los mejores centros multimedia que podemos conectar a la tele. Un set-top-box todoterreno, potente y compacto, la mejor experiencia con Android TV que se puede conseguir hoy en día. Puedes comprar la NVIDIA Shield TV en Amazon por 199 euros.

Alternativa: Apple TV 4K

Apple suele crear productos sobresalientes y el Apple TV 4K no es una excepción. Estamos ante un set-top-box con el que conseguimos una experiencia muy distinta de la que cualquier televisor, incluso los de última generación, puede ofrecernos. Un reproductor multimedia con el que conseguiremos la máxima calidad de imagen gracias a esa combinación de 4K HDR más compatibilidad con Dolby Vision.

El diseño del Apple TV 4K es muy elegante, una pequeña caja negra con conectividad Ethernet que encaja a la perfección en cualquier mueble. También dispone de un mando muy compacto y que pese a tener una forma que confunde de lado es muy agradable de utilizar.

Para sacar el máximo partido al Apple TV 4K deberemos utilizar su ecosistema, pero si somos ya usuarios de Apple todos nos resultará familiar. Siri, iTunes, menús, aplicaciones adaptadas... todos los detalles están muy cuidados y si somos consumidores entusiastas con el Apple TV 4K tenemos un sistema enfocado para la tele que difícilmente conseguiremos en otra parte.

El catálogo de iTunes crece a buen ritmo y ofrece buenos precios. Todo gira entorno al contenido en 4K HDR e incluso los vídeos 1080p se adaptan. Si buscas un set-top-box para aprovechar todo el potencial de tu nuevo televisor, el Apple TV 4K es el reproductor más avanzado. Puedes comprar el Apple TV 4K en El Corte Inglés desde 199 euros.

Mejor calidad-precio: Xiaomi Mi TV Box

Si lo que buscamos es un set-top-box económico para dar un empujón a nuestro televisor, por debajo de cien euros también tenemos varias opciones. Entre ellas nuestro recomendado es el Xiaomi Mi TV Box 4K. Estamos ante un reproductor multimedia con un sistema operativo completo como Android TV, mando a distancia con control por voz y un diseño de lo más minimalista y reducido.

Otra opción es el Fire Stick por 59 euros, pero no tenemos compatibilidad total con Youtube y está limitado a FullHD. Las posibilidades del Mi Box TV 4K son enormes y la fluidez es mucho mejor que otros reproductores basados en Android. Un set-top-box que sin llegar al nivel de calidad de nuestros recomendados sí destaca por su calidad-precio. Puedes comprar el Xiaomi Mi TV Box 4K en Amazon por 79 euros.

Cómo elegir un buen set-top-box

Aparatos que se conectan a la tele los hay de muchos tipos. Aunque en esta guía nos hemos centrado en los más completos lo cierto es que la cantidad de alternativas es enorme y muy variada. Por un lado tenemos sticks HDMI muy baratos y por otro set top boxes más completos, con acceso a más aplicaciones y capaces de ofrecer imágenes y contenido con mejor calidad.

¿Que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un reproductor multimedia? Aquí os dejamos una serie de aspectos clave que debéis fijaros para acertar con vuestra decisión. Varias características aparecerán nombradas en la caja y descripción del producto, pero hay otros puntos que no quedan tan claros como por ejemplo los formatos aceptados, las aplicaciones compatibles con el reproductor o la calidad de los materiales.

Resolución 4K, HDR y formatos aceptados : Se trata de la principal diferencia entre unos y otros. Por un lado están los reproductores que admiten hasta resolución 1080p, mientras que otros permitirán aprovechar la calidad de una tele 4K. Más allá de la resolución, hay que fijarse si admiten contenido HDR y la certificación Dolby Vision. Por último, solo aquellos set-top-boxes con el códec VP9 podrán reproducir contenido 4K HDR en Youtube. Un punto clave para asegurarse que el contenido reproducido sea de la máxima calidad que nuestra tele soporte.

Diseño, espacio que ocupa y calidad de materiales : Diferenciaremos dos tipos de reproductores multimedia. Tenemos los tipo stick, que quedan enchufados y ocultos detrás de la tele, y los set-top-boxes más completos que colocaremos normalmente al lado del televisor. Es importante valorar el tamaño que ocupan y si tienen un diseño minimalista que quede bien en el mueble.

Conectividad, calidad de conexión y entrada ethernet : El mayor problema que tendremos con un reproductor multimedia de baja calidad es la conexión WiFi. Se caerá, tardará en cargar los vídeos y al final nos acabaremos cansando de él. Por eso recomendamos comprobar que sea compatible con doble banda 2,4GHz y 5GHz y a poder ser tenga conexión Ethernet.

Almacenamiento : Hoy en día la mayoría de contenido lo consumimos a través de servicios de streaming como Youtube o Netflix, así que lo normal es no necesitar mucho almacenamiento. En caso que quieras también guardar películas, la mayoría de reproductores vienen con 8GB pero en algunos casos tenemos más espacio. Nuestra recomendación más que el espacio interno es buscar un set-top-box con ranura para USB.

Mando a distancia y control por voz : El mando del propio televisor a veces servirá para controlar el reproductor, pero lo habitual es que estos set-top-boxes vengan con el suyo propio. Se agradece un mando agradable en mano, con una cruceta fácil de pulsar y con un buen micrófono para el control por voz.

Sistema operativo, aplicaciones compatibles y facilidad de uso: Cada reproductor multimedia viene con su propio sistema operativo. Algunos incorporan Android TV, otros tienen sistemas propios de la marca como en el caso de Amazon o Apple y en otros casos tenemos Android a secas con un launcher personalizado para la ocasión. Aquí es importante fijarse en si están disponibles las principales aplicaciones y sobre todo cómo es la fluidez del sistema, si es fácil de utilizar y si no da problemas.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para los reproductores multimedia hemos optamos por cinco set-top-boxes que hemos estado probando durante casi un mes.

Todos los dispositivos elegidos son de grandes marcas ya que queremos centrarnos en la experiencia que se consigue y si nos permiten disfrutar mejor del televisor. El Amazon Fire Stick, el Chromecast Ultra, el nuevo Mi Box TV y nuestros dos recomendados: el Apple TV 4K y la Nvidia Shield TV (2017). Para comprobar su funcionamiento los hemos conectado a una Sony Bravia XE90 4K de 55 pulgadas y a una Samsung TV Full HD de 24 pulgadas. La primera de ellas en el salón para visionar el contenido de más calidad y la segunda en la habitación para tener otro punto de referencia.

El primer paso fue examinar su diseño, qué conexiones tenía cada uno y si eran fáciles de conectar a la tele. Aquí hubo un pequeño lío de cables pero al final logramos tener la mayoría de ellos conectados al mismo tiempo. Nunca hay suficientes conectores HDMI. Una vez conectados nos fijamos en la configuración inicial y ver si podíamos sincronizarlo con el móvil rápidamente.

Para ver todas sus posibilidades hemos realizado toda una serie de acciones que cualquier usuario podría querer hacer. El primero y más obvio es poner un vídeo de Youtube, después lo hemos sincronizado con nuestras cuentas de streaming como Netflix o Amazon Video. También hemos buscado aplicaciones multimedia muy utilizadas como RTVE o Atresmedia y si disponen de compatibilidad con Movistar, u otro servicio equivalente, para ver el fútbol. Finalmente y no menos importante hemos probado el catálogo de películas propio de cada marca y hemos observado qué hay disponible.

También hemos aprovechado estos potentes set-top-boxes para jugar, ver fotos, buscar aplicaciones como Plex o Kodi y mirar las noticias. Un uso mixto para ver cuáles eran los puntos fuertes y desventajas de cada uno. La comodidad del mando, la facilidad de uso de los menús y la fiabilidad del control por voz también han sido puntos donde nos hemos detenido en comparar unos con otros. Aquí os dejamos nuestras conclusiones en los distintos apartados.

La tele grande, pero los set top boxes mejor pequeños

El mueble de mi salón es bastante pequeño y si ya tenía problemas, ahora con el televisor grande el espacio es más ajustado todavía. Si vamos a comprarnos un set-top-box nos interesa que sea suficiente pequeño para poder colocarse donde más nos interese y con un diseño que nos guste.

Cada marca tiene su propia identidad. Mientras por ejemplo Nvidia apuesta por darle prioridad a una franja LED de color verde, en Apple o Xiaomi apuestan por formas más minimalistas. Todos los modelos analizados tienen el logo en el frontal, algunos como Google añaden una simple 'G'. Otros como Nvidia o Xiaomi lo tienen bastante camuflado. Y después está el Apple TV 4K con la manzana en grande o el Fire Stick y el logo de Amazon que ocupa casi todo el espacio. No es algo que debiera preocuparnos especialmente pero hemos notado que por ejemplo en el Apple TV el relieve se raya con facilidad.

Aunque todos tienen características internas similares su aspecto es diferente. El Chromecast Ultra destaca por su forma circular, el Amazon Fire Stick es plano y nos recuerda a un USB gigante. Si pasamos a los set-top-boxes de mesa el más ligero es el Mi Box TV. Es el más compacto y sencillo y aunque no hemos notado que se caliente ni haga ruido, no cuenta con sistema de ventilación.

El Mi Box TV es el más ligero y compacto. La Nvidia Shield tiene un aspecto más moderno mientras que el Apple TV 4K es el más elegante. Pero todos a su manera ofrecen un diseño muy convincente.

La Nvidia Shield TV tiene esa forma de consola portátil pequeña que estéticamente consideramos muy acertada. También nos recuerda a un disco duro. Es la que más ocupa de ancho y largo pero se mantiene en un tamaño suficiente manejable y puede colocarse de pie. Y qué decir del Apple TV 4K, una caja negra, con bordes redondeados y muy elegante. Las futuras versiones podrían adelgazar pero su diseño también es excelente. En otros reproductores multimedia más sencillos quizás no ocurra, pero todos nuestros candidatos obtienen muy buena nota en el apartado de diseño.

Apple TV 4K Amazon Fire Stick Chromecast Ultra NVIDIA Shield TV Xiaomi Mi Box TV Conectividad Wi‑Fi 802.11ac, MIMO, doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) Wi‑Fi 802.11ac, MIMO, doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) Wi‑Fi 802.11ac, MIMO, doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) Wi‑Fi 802.11ac, MIMO, doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) Wi‑Fi 802.11ac, MIMO, doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) Almacenamiento 32 / 64 GB 8 GB -- 16GB / 500GB SHDD 8 GB Conexiones Ethernet, HDMI 2.0a, BT 5.0, infrarrojos HDMI, microUSB para carga, BT 4.1 Ethernet, HDMI, microUSB para carga, Ethernet, HDMI 2.0b/HDCP 2.2, BT 4.1, 2 x USB 3.0 HDMI 2.0a, BT 4.0, USB 2.0, salida audio 3.5mm Procesador y RAM Apple A10X Fusion 64 bits

3GB LPDDR4 MediaTek Quad-Core ARM 1,3 GHz

Mali450 MP4

1GB -- Nvidia Tegra X1

3GB LPDDR4 Quad-core Cortex-A53 2.0GHz

Mali 450

2GB LPDDR3 Dimensiones y peso 35 x 98 x 98 mm

425 g 85 x 30 x 13,6 mm

32g 58,2 x 13,7 x 58,2 mm

47g 90 x 40 x 20 mm

998g 101 x 101 x 19,5mm

176,5g

La ventaja de los set-top-boxes respecto a los sticks HDMI como el Chromecast Ultra o el Amazon Fire Stick es que en los primeros tenemos más conexiones. Principalmente dos muy útiles, puertos USB para ampliar el almacenamiento interno y conexión a Ethernet, imprescindible en todos los modelos 4K.

Aquí tenemos algunas puntualizaciones. El reproductor de Amazon es el más sencillo, no tiene 4K ni Ethernet pero tampoco lo necesita. Su estrategia es mantenerse lo más sencillo posible. En el caso del Xiaomi Mi Box sí tenemos compatibilidad con 4K HDR pero no dispone de entrada Ethernet, lo que al final es todo un problema para reproducir contenido 4K. Por el contrario, un dispositivo tan pequeño como el Chromecast Ultra sí incluye Ethernet. Y lo mejor es la manera por cómo lo hace. No está en el propio aparato, el Chromecast Ultra añade Ethernet desde el conector a la corriente. Los modelos más completos como el Apple TV 4K o la Nvidia Shield sí lo incorporan.

Tema aparte es la conexión USB. Aquí solo lo encontramos en los modelos de mesa pero no todos lo tienen. Apple nunca ha sido muy amigable con el almacenamiento externo pero es el que más ofrece de base. La Nvidia Shield TV de 2017 viene con 16GB y podemos ampliarlo desde alguno de los dos USB 3.0 que incorpora. En modelos de años anteriores además ofrecía ranura microSD, pero al ser más pequeña se ha perdido por el camino. La Mi Box solo ofrece un puerto USB y al contrario que la Nvidia Shield es 2.0.

La Nvidia Shield TV es el único set-top-box de los analizados que ofrece conexión Ethernet y puertos USB.

Y si hablamos de diseño no quiero terminar este apartado tratando un tema que en el día a día es el que más dolores de cabeza nos trae pero luego siempre lo obviamos. Me refiero a los cables. El cable HDMI es imprescindible, pero ni Nvidia ni Apple lo incorporan. Xiaomi sí lo hace, pero es muy corto y en ocasiones opté por utilizar el mio propio.

El Chromecast Ultra y el Amazon Fire Stick tienen un HDMI integrado y se conectan directamente al televisor. El primero es flexible y se agradece, pero el dispositivo de Amazon es rígido y el cable de alimentación se enchufa en una posición muy incómoda. Aquí Amazon lo que nos ofrece como solución es un adaptador que viene en la propia caja. Un alargador HDMI de un par de centímetros, suficiente para que quede colgando y tengamos el hueco necesario para conectar otros aparatos. Funciona, pero es algo engorroso.

Un buen mando incita a utilizar más el reproductor

Adiós a los números en el mando a distancia. Los comandos de estos set-top-boxes son bastante similares y todos ellos tienen casi las mismas teclas. Botón menú, botón de ok, volumen, ruleta para moverse por los menús, pausa, adelante y atrás y si el dispositivo es compatible, también botón para la voz. El único que se sale de la norma es el Chromecast Ultra, donde todo se gestiona desde la aplicación Google Home en el móvil. Es de lo más sencillo, pero también más limitado.

El táctil del mando del Apple TV 4K es excepcional, además es el único que no funciona con pilas.

El mando del Apple TV es plano, con un tacto excelente y un panel táctil en la parte superior que no tiene rival en cuanto a fiabilidad y precisión. Lo único que destaca de su diseño es el botón de menú, con un borde blanco para que tengamos una referencia. Aún así ocurre una cosa, es demasiado simétrico y no tenemos una forma fácil de saber si lo cogemos de la forma correcta. El resto de mandos funcionan con pilas AAA, en el caso del Apple TV se añade un cable lighting para cargarlo aunque en todas estas semanas no hemos tenido necesidad de hacerlo.

El de Mi Box TV es sencillo, con laterales redondeados, una ruleta central con un tacto correcto y un botón de apagado/encendido en la esquina superior izquierda. La Nvidia Shield TV nos ofrece un mando más elegante, más plano, con un botón para la voz más grande y en vez de teclas para el volumen tenemos un recorrido táctil en la parte inferior.

Aunque a veces el mejor mando puede ser enviar el contenido desde el móvil como hace el Chromecast.

Con la Nvidia Shield TV también tenemos un gamepad que en anteriores ocasiones hemos probado pero no lo teníamos para comparar. Lo cierto es que este gamepad se nos antoja imprescindible pues muchos de los juegos y opciones que ofrece la Nvidia Shield TV nos solicitan tenerlo.

Por su parte, Amazon también tiene un pequeño control a distancia. Pese a su precio, tenemos un mando con casi las mismas funciones que el resto. Perdemos por el camino el control por voz y no tenemos ninguna respuesta táctil. El recorrido de las teclas también es tosco y se nota rápidamente que es un mando perteneciente a un dispositivo más económico.

Comparativa de formatos y contenido disponible

Estos reproductores multimedia se utilizan para poder ver en la tele contenido que de otra forma no podríamos ver. La gran mayoría de usuarios se compra uno de estos aparatos para poder ver Youtube o Netflix en el televisor. Todos los productos analizados en esta guía comparativa permiten ver estos servicios de streaming, pero hay importantes diferencias.

Si buscas algo sencillo y tu televisor no es 4K, lo más fácil es apostar por productos como el Amazon Fire Stick o incluso el Chromecast de segunda generación. En el caso del producto de Amazon el contenido reproducible está limitado a calidad FullHD. No debería ser un impedimento para muchos, pero lo que sí ocurre es que Youtube está capado debido a la eterna guerra entre Amazon y Google. La solución pasa por entrar a Youtube desde el navegador y lo cierto es que funciona igual de bien, simplemente se añaden un par de clics extra.

¿Y si queremos ver vídeos en 4K? Empecemos por Youtube, una de las mayores fuentes de contenido en alta resolución que podemos encontrar. Los dos dispositivos con Android TV y el Chromecast Ultra no tienen ningún problema en reproducir vídeos en 4K desde Youtube, no así el Apple TV 4K que al no tener el codec VP9 se queda sin soporte. Los usuarios que apuesten por el ecosistema de Apple podrán ver vídeos de Youtube en FullHD, pero para el contenido en 4K deberán apostar por otros servicios como Netflix, que funciona a la perfección, o la propia iTunes.

Apple TV 4K Amazon Fire Stick Chromecast Ultra NVIDIA Shield TV Mi Box TV Resolución 4K (60fps, H265/HEVC) 1080p (30fps H.265) 4K (60fps, H265/HEVC) 4K (60fps, H265/HEVC) 4K (60fps, H265/HEVC) Soporte HDR Sí (Dolby Vision, HDR10) No Sí (Dolby Vision, HDR10) Sí Sí (próximamente HDR10) Soporte VP9 (4K - Youtube) No No Sí Sí Sí Sonido Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Atmos, DTS, Audio HiRes Dolby Digital Plus, DTS

Si quieres disfrutar de Netflix en su máxima calidad (4K HDR Dolby Vision) solo podrás hacerlo con los productos de Apple y Google.

Si es compatible con la resolución 4K también lo es con el HDR, sin embargo solo el Apple TV 4K y el Chromecast Ultra nos ofrecen también soporte para Dolby Vision, uno de los certificados HDR con más tirón en la industria. Aquí ya entre en juego una guerra de formatos pero lo cierto es que en Netflix empieza a haber más contenido compatible.

Un ejercicio interesante es comparar el contenido que tenemos a nuestro alcance en cada uno de los dispositivos analizados. Aquí os dejamos una lista de las aplicaciones más populares:

Youtube : Chromecast Ultra, Nvidia Shield y Mi Box sin problemas. En el Amazon Fire stick está bloqueado pero sigue accesible. En el Apple TV 4K funciona muy bien aunque con una aplicación más sencilla y sin vídeos en 4K.

Netflix o HBO : El Apple TV 4K será el aparato con el que más rendimiento le sacaremos a la cuenta de Netflix. Una aplicación que funciona genial y compatible con todo su contenido. Nuestra segunda opción sería el Chromecast Ultra para olvidarnos de los menús. Es lo más ágil. El resto de opciones es compatible pero no ofrecen ningún punto destacado que nos haga decantarnos por ellos.

Amazon Video : El servicio de contenido de Amazon está totalmente integrado en el sistema operativo del Fire Stick pero lo cierto es que al ser solo FullHD se queda algo corto. Los diversos reproductores tienen aplicación propia de Amazon Vídeo pero por ejemplo no es compatible con el Chromecast Ultra. Para hacerlo funcionar con el dispositivo de Google habrá que hacer cast desde Chrome en el ordenador. Una solución no tan cómoda como en el resto.

Plex o Kodi : Estas dos potentes aplicaciones para guardar y ver vídeos son compatibles con Chromecast, pero se disfrutan mucho más con la aplicación completa para Android TV. Nos quedamos en concreto con la Nvidia Shield, que gracias a su potente procesador permite que toda la experiencia sea mucho más fluida. Plex también se encuentra disponible en el Amazon Fire Stick. Para el caso del Apple TV 4K tenemos una excelente alternativa con Infuse.

RTVE, Atresmedia o Movistar : El catálogo de aplicaciones de vídeo es enorme para todas las plataformas. RTVE, ESPN, Atresmedia, televisiones autonómicas... el nivel es muy parejo aunque las versiones para tvOS suelen ser más completas, sobre todo en las aplicaciones de habla inglesa. Movistar+ está disponible para las Android TV de Sony, pero da problemas tanto en la Nvidia Shield TV como en la Mi Box.

VLC y reproducción de vídeo: En el Apple TV todo se reescala a 4K pero estamos muy limitado al ecosistema iTunes. En Android TV tenemos reproductores compatibles con casi todos los formatos como VLC o MXPlayer, mientras que en el Fire Stick estamos limitados a 30fps y casi todo el contenido también será streaming.

A nivel de juegos sí hay grandes diferencias. Si tienes un Chromecast Ultra mejor olvidate ya que no hay casi ninguno compatible. El Amazon Fire Stick es muy poco potente y encontramos mucho lag. El Xiaomi Mi Box es como un Android cualquiera, aceptable. Pero los dos verdaderos ganadores son el Apple TV 4K y la Nvidia Shield TV. Sin llegar al nivel del móvil, el catálogo de la App Store para tvOS es excelente con juegos como Afterpulse, Alto's Adventure, Minecraft, Oceanhorn o Real Racing 3.

El catálogo de juegos de Nvidia convierte a la Shield TV no solo en un gran reproductor multimedia, también en una excelente videoconsola

Mientras tanto la Nvidia Shield TV tiene acceso a los juegos de Android TV, que no hay muchas opciones, pero también a su propia tienda de aplicaciones. Lo cierto es que hay muy buenas exclusivas para Nvidia como Half-Life 2, Metal Gear Solid 2, Borderlands o Morphite. Todo sin contar con el servicio de pago GeForce Now, que amplía las posibilidades mucho más pero que ya se nos escapa de esta comparativa.

¿Qué hay de las películas y series disponibles para comprar en las plataformas propias de cada set-top-box? Aquí diferenciamos principalmente tres plataformas. La de Google con Play Películas que utilizan el Chromecast Ultra, la Nvidia Shield TV y el Mi Box TV. La plataforma de Amazon que se centra básicamente en Amazon Vídeo e iTunes, exclusivo para el Apple TV 4K y los productos de la manzana.

Google Play Películas solo dispone de contenido en 4K HDR en los EEUU y Canadá. iTunes por el contrario tiene precios equivalentes pero sí ofrece las películas en 4K HDR de máxima calidad en España.

Aquí hay una diferencia muy importante entre Google Play Movies e iTunes. Mientras en la primera únicamente tenemos películas en FullHD, en iTunes ya se nos ofrece la posibilidad de comprar películas 4K HDR Dolby Vision a precios similares a lo que antes teníamos en 1080p. Por ejemplo, Blade Runner 2049 tiene un coste de 16,99 euros tanto en una tienda como en otra, pero en España solo tenemos 4K para el producto de Apple. El catálogo de Google en los EEUU es más amplio pero hasta que no se expanda todavía vale la pena apostar por Apple si queremos la mejor calidad de imagen en nuestro set-top-box.

Software y funcionamiento

El uso de estos reproductores multimedia difiere bastante. Vamos a explicar cuáles han sido las sensaciones y los puntos fuertes de cada uno. Empezamos por la configuración inicial y puesto a punto. En todos ellos tenemos una guía que nos va diciendo los pasos. Si tenéis un Android configurar la Nvidia o el Xiaomi es tremendamente fácil e igual ocurre si tenéis un iPhone con el Apple TV 4K. Algo más engorroso es el Chromecast, ya que tenemos que instalar una aplicación en el móvil. Aunque compensa porque después es de lo más sencillo. El Amazon Fire Stick es el menos práctico, tiene pocos pasos pero no está tan automatizado.

El diseño de cada sistema es muy diferente, incluso el aspecto de Android TV difiere ligeramente entre uno y otro. En el Xiaomi Mi Box TV no tenemos casi nada en un principio y deberemos llenarlo poco a poco. El Android TV de la Nvidia Shield se nota más cuidado, con actualizaciones constantes, aplicaciones exclusivas y acceso a Google Assistant.

Si quieres utilizar la función Cast en un vídeo 4K conecta el cable Ethernet. Si no lo haces le costará horrores subir de 1080p, incluso al Chromecast Ultra que con diferencia es el que mejor funciona para pasar información del móvil a la tele inalámbricamente.

La aplicación Google Home nos permite hacer cast o mirroring de pantalla, lo que ocurre es que el resto de dispositivos también permite funciones similares. Eso sí, el Chromecast Ultra es el único que ofrece garantías para enviar vídeos 4K desde el móvil al televisor.

El sistema del Amazon Fire Stick también está basado en Android aunque no tenemos ningún servicio de Google. Fire OS se reduce a una página de inicio, categorías para buscar nuevas aplicaciones y el menú de configuración. Las aplicaciones sin embargo son muy parecidas a las de Android TV. De hecho, al estar basado en Android podemos instalar manualmente archivos .apk.

Algunos sistemas basados en Android funcionan mucho mejor que otros. Aún así tvOS de Apple está un par de pasos por delante a nivel de fluidez, control por voz y calidad de sus aplicaciones.

tvOS es un sistema que funciona muy fluido y rápidamente se nota el ADN de Apple. Es muy organizado, colorido, no encontramos ningún tipo de lag y posee detalles que se agradecen muchísimo como salvapantallas 4K con imágenes espectaculares. A esto además le tenemos que sumar la potencia de Siri, más inteligente y mucho más cómoda de utilizar para buscar contenido en todas partes excepto en Youtube, auténtico punto débil del Apple TV 4K.

La fluidez del procesador Nvidia Tegra X1 queda patente desde el principio. Es con diferencia el Android TV más rápido de todos. Estable, rápido y mucho más agradable de utilizar que no el que encontramos en el Xiaomi Mi Box o integrado en los nuevos televisores.

Cómo conectar el móvil, la tablet o el ordenador en la TV

Enviar información del móvil o el ordenador a la tele. Esto es básicamente lo que la mayoría de usuarios buscamos y afortunadamente estos set-top-boxes nos permiten hacerlo de diversas maneras. Los más básicos disponen de tecnologías como el DLNA o Miracast que básicamente lo que hacen es duplicar la pantalla; lo que aparezca en la pantalla del móvil es lo que aparece en la tele. Perfecto para duplicar webs o aplicaciones extrañas pero bastante engorroso ya que nos obliga a tener el móvil encendido.

La segunda opción es utilizar el móvil como mando a distancia de la tele. Si tu smartphone tiene infrarrojos podremos hacerlo pasar por un mando de los de siempre, en caso contrario hay aplicaciones como Android TV Remote control que nos serán de gran ayuda en set-top-boxes como los de Nvidia o Xiaomi.

Finalmente tenemos la opción de Google Chromecast o Apple Airplay. Habrá que buscar el botón de cast que aparece en centenares de aplicaciones compatibles. Una vez lo pulsamos se enviará el contenido del móvil a la tele y lo más interesante, el móvil ya no hará falta ni siquiera tenerlo encendido. Será el propio reproductor multimedia el que se conecte al contenido que tu le has indicado desde el móvil. Un método que consideramos muy efectivo y en algunos casos incluso superior a navegar por los menús del propio set-top-box.

Mejor set-top-box: los candidatos

Para elegir los candidatos a mejor set-top-box hemos optado principalmente por modelos 4K que estén preparados para todo tipo de teles, tanto las antiguas como las más modernas. El único dispositivo sin esta resolución ha sido el Amazon Fire Stick, el reproductor multimedia más económico de la lista y un auténtico superventas gracias a toda la potencia del gigante del ecommerce.

No podía faltar el Chromecast Ultra, renovación con conexión Ethernet y compatible con 4K. Se trata de la última generación, aunque con varios años a sus espaldas, del reproductor de Google. Al primero le debemos haber popularizado este tipo de dispositivos y todavía sigue siendo una opción a tener muy en cuenta pese a alejarse de los set-top-boxes con mando de control.

La NVIDIA Shield TV y el Xiaomi Mi Box son dos decodificadores 4K con Android TV. Muy completos, potentes y con una interfaz plenamente adaptada al televisor. Además son de los pocos dispositivos oficialmente compatibles con VP9 y Netflix HDR en 4K, lo que los convertía en unos candidatos claros para ser incluidos en esta guía comparativa.

Nuestra selección termina con el Apple TV 4K, el último set-top-box del mayor fabricante de tecnología. Sin duda un producto que complementa cualquier tipo de televisor y una alternativa a tener muy en cuenta para todos los usuarios del ecosistema Apple.

<img alt="NVIDIA Shield TV" src="https://image.ibb.co/goor1b/nvidia_shied_tv.jpg"> NVIDIA Shield TV Te gustará Si quieres un set-top-box 4K con Android TV, fluido y potente para jugar. Un centro multimedia al que no le falta de nada. No te gustará Si buscas algo minimalista y pequeño o si necesitas compatibilidad con Dolby Vision. COMPRAR POR: 199 euros

<img alt="Mi Box" src="https://image.ibb.co/bFFAuw/mi_box_4k.jpg"> Xiaomi Mi Box TV Te gustará Si quieres un reproductor multimedia 4K económico y con muchas posibilidades. No te gustará Si quieres un set-top-box a la última y con acceso a la mejor tecnología de imagen. COMPRAR POR: 79 euros

<img alt="Chromecast ultra" src="https://image.ibb.co/c2NR1b/chromecast_ultra.jpg"> Google Chromecast Ultra Te gustará Si buscas algo sencillo y efectivo para ver Youtube o Netflix en tu televisor 4K y no quieres que ocupe mucho espacio. No te gustará Si quieres controlarlo desde un mando, reproducir contenido offline o quieres un sistema operativo completo. COMPRAR POR: 79,99 euros

<img alt="Fire TV stick" src="https://image.ibb.co/c60bZw/fire_tv_stick.jpg"> Amazon Fire TV Stick Te gustará Si buscas una opción barata para convertir tu tele en Smart TV y ver Youtube o Netflix en FullHD. No te gustará Si quieres un aparato que funcione rápido, transmita calidad y tenga acceso a todos los servicios. COMPRAR POR: 59,99 euros

<img alt="Apple TV" src="https://image.ibb.co/mMKygb/apple_tv_4k.jpg"> Apple TV 4K Te gustará Si eres usuario del ecosistema Apple y buscas la mejor calidad para disfrutar de películas y series en tu televisor 4K. No te gustará Si quieres ver vídeos de Youtube en 4K, descargados o contenido no disponible en iTunes. COMPRAR POR: 199 euros (32GB)

Si buscas la mejor experiencia para complementar tu televisor la NVIDIA Shield TV se alza como el set-top-box más completo. No anda muy lejos el Mi Box con un precio sensiblemente inferior. Si necesitas la mejor calidad de imagen 4K HDR el Apple TV 4K es la solución. Pero si lo que buscas es darle WiFi a tu antigua tele, con el Amazon Fire Stick tendrás más que suficiente.

Otros modelos que hemos decidido no incluir en nuestra lista de candidatos son el Roku Streaming Stick+ (2017) por la falta de aplicaciones compatibles en España o el Chromecast de segunda generación por ser inferior al modelo Ultra.

Tampoco creemos que los reproductores multimedia basados en Android ofrezcan una experiencia del mismo nivel. Aquí la lista sí puede ser mucho más amplia con modelos como el Bqeel, Leelbox Q2 Pro, H96 Pro Plus, Rikomagic MK22. También consideramos introducir el Intel Compute Stick o el ASUS Chromebit pero la falta de un sistema orientado para televisores les hizo perder puntos.