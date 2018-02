Mi Box TV, análisis: la mejor calidad-precio si quieres ver contenido 4K en tu televisor

El catálogo de productos que tiene Xiaomi es enorme y todos ellos cuentan con una gran calidad-precio. Hemos estado probando el Mi Box TV, un reproductor multimedia 4K para el televisor que como viene siendo habitual en el fabricante, ofrece grandes características a un precio muy contenido. Aquí os dejamos nuestro análisis del set-top-box de Xiaomi después de estar probándolo durante cerca de un mes.

Estamos ante un producto creado para competir directamente contra sticks HDMI como el Amazon Fire Stick o el Chromecast Ultra, pero también contra decodificadores más completos como la Nvidia Shield TV. Al igual que esta última, el Mi Box viene con el sistema de Google para televisores. De hecho es el dispositivo con Android TV y soporte completo para vídeos en 4K HDR más económico del mercado.

Xiaomi Mi Box TV, especificaciones técnicas

Xiaomi Mi Box TV Dimensiones y peso 101 x 101 x 19,5 mm

176,5 g Resolución de salida Hasta 4K 60fps Procesador y RAM Quad-core Cortex-A53 2.0GHz

GPU Mali 450 750MHz

2GB DDR3 Almacenamiento eMMC de 8GB Sistema operativo Android TV 6.0 Conectividad inalámbrica Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

Bluetooth 4.0 Conexiones HDMI 2.0a, USB 2.0, salida audio 3.5mm Vídeo VP9 4K60fps

H.265 HEVC MP-10, H.264 AVC

H.264 MVC 1080p60fps

HDR10 / HLG HDR Sonido DTS 2.0+ Digital Out, Dolby Digital Plus hasta 7.1 Accesorios Mando a distancia con control de voz

Cable HDMI incluido Precio 79,99 euros

Como vemos se trata de un set-top-box con memoria interna y procesador. Un producto más completo que no por ejemplo el Chromecast, donde únicamente estamos ante un receptor para enviar contenido desde el móvil. Con el Mi Box TV también podemos utilizar Google Cast pero además tenemos un aparato para conectarlo a la tele, con su propio mando, su sistema operativo completo y su puerto USB por si queremos conectar un disco duro externo o un USB con nuestros propios archivos de vídeo.

El Mi Box TV es un reproductor multimedia completo, pensado para aquellos que quieran tener mando propio y un sistema independiente como Android TV donde instalar todo tipo de aplicaciones.

Elegante y muy compacto, así es el Mi Box TV

Tener el Mi Box TV al lado del televisor no nos ocupará mucho espacio. Tenemos un dispositivo que cabe perfectamente en la palma de la mano y tiene un diseño cuadrado con puntas redondeadas y un cuerpo de plástico negro sin muchas estridencias. Una pequeña caja negra donde únicamente nos llamará la atención el logo de Mi en pequeño.

En la parte frontal tenemos un pequeño LED blanco para indicarnos que está encendido, los laterales son completamente lisos y si lo ponemos boca abajo tenemos un círculo rugoso para que no resbale por el mueble.

Al girarlo encontramos las conexiones. Siempre tendremos dos cables conectados. Uno de ellos es el de alimentación y el otro es el HDMI. Aquí Xiaomi nos incluye un cable HDMI de un metro. Es algo corto pero se agradece muchísimo que ya venga con un cable que sí o sí necesitaremos. Otros fabricantes con modelos bastante más caros no tienen este detalle.

El diseño del Mi Box TV es minimalista y quedará bien en la mayoría de muebles. A nivel de conexiones también está a buen nivel. Se incluye un cable HDMI y dispone de entrada USB 2.0 aunque nos extraña no encontrar conexión Ethernet.

Al lado del conector HDMI tenemos una entrada óptica para conectar un cable de audio. Y en el lado izquierdo la conexión USB 2.0 para conectar como decíamos un USB o un disco duro externo. Funciona muy bien y si tu televisor no tiene esta entrada, con el Mi Box TV darle esta conectividad. Sí se nota que no es USB 3.0 si queremos pasar archivos a la memoria del Mi Box, pero normalmente no será el caso.

Sin duda es un set-top-box con un diseño muy acertado y bien aprovechado para su tamaño. El único punto que echamos en falta es la conexión Ethernet, muy necesario sobre todo en el caso que tengamos un televisor 4K y queramos ver contenido en alta resolución. Acostumbrado al Chromecast Ultra que sí lo tiene, en este punto es un paso atrás.

Un mando bluetooth sencillo pero con todos los botones necesarios

Tener un mando a distancia es muy cómodo para controlar la tele y moverse por los nuevos menús. No se necesita nada especial, únicamente un pequeño control con una cruceta y algún botón como el de volver atrás. En el caso del mando del Mi Box TV tenemos la cruceta con un botón de aceptar central, botón atrás, botón home, botón para control de voz, botón de apagado/encendido y botones para el volumen.

Funciona a través de bluetooth y es muy ligero en mano. En mano se siente bastante bien y pese a que no dispone de materiales muy premium, los bordes redondeados hacen que sea cómodo. La cruceta sobresale ligeramente y no hay problemas al pulsar aunque hemos visto mandos con mejor recorrido en sus botones.

El mando es ligero, de buen tamaño y tiene control por voz. No alcanza el nivel de otros controles inalámbricos como el de la Nvidia Shield TV o el Apple TV pero es más que suficiente.

Lo más interesante del control a distancia es el botón para el control de voz. El micrófono se encuentra en la parte superior y en la mayoría de ocasiones detecta bien nuestras palabras. Al tener Android TV, podremos hacerlo servir para buscar vídeos o información. De momento el Mi Box TV no cuenta con Google Assistant.

El ser un mando Bluetooth también tiene como ventaja que no necesitamos apuntar necesariamente al aparato para que nos detecte. Por último comentar que funciona con dos pilas AAA y estas no se incluyen en la caja. El gasto de energía es mínimo ya que en todo este tiempo solo hemos cambiado las pilas una vez. Desde los ajustes además podemos ir conociendo el porcentaje de batería que le queda al mando.

La experiencia Android TV

Cada vez estamos viendo más dispositivos Android TV y lo cierto es que de momento los fabricantes no lo están modificando ni implementando capas de personalización. En el caso del Mi Box TV, el software que viene de fábrica es uno de los más limpios. Únicamente tenemos preinstaladas Google Play, Youtube, Play Películas, Play Música y Play Juegos, obligatorias en cualquier sistema Android TV, además de Netflix y Redbull TV.

Al precio que tiene el Mi Box TV, tener Android TV es toda una ventaja que dará una vida nueva al televisor donde lo conectemos.

Si queremos tener en nuestra tele más aplicaciones, las podremos descargar desde la Play Store tal y como lo hacemos desde el móvil. Aquí ya la oferta es mucho más amplia y tenemos desde Spotify, VLC, Atresplayer, Plex o Kodi. No encontraremos HBO, Amazon Video ni Movistar TV, aunque tiene fácil solución. Para la primera de ellas deberemos apostar por la función de Chromecast y enviarlo desde el móvil, para las otras dos deberemos instalar el APK de sus versiones para Nvidia y teles Sony. En aspectos como este se nota que otros dispositivos con Android TV ofrecen un software más cuidado y con exclusivas propias, cosa que en el Mi Box TV deberemos explorar por nuestra cuenta.

El rendimiento del Mi Box TV es bastante fluido aunque nos encontramos con una versión algo desfasada. Tenemos Android TV 6.0.1 con el parche de seguridad de julio de 2017. Hoy en día ya muchos televisores ofrecen Android TV 7.0 por lo que si nos compramos este dispositivo que sepamos que estará desactualizado nada más llegar. Todo sea dicho, no nos perdemos tampoco muchas funcionalidades importantes con la nueva versión.

Utilizar Android TV es bastante práctico si vamos a hacerlo servir para Netflix, Youtube o aplicaciones de streaming, pero su baja memoria interna lo limita a la hora de jugar o guardar muchas películas dentro. De hecho, contamos con un procesador Amlogic S905X y 2GB de RAM que se nos antojan bastante cortos para cualquier juego que no sean los títulos casuales habituales de Android. En cuanto al almacenamiento, nos quedarán libres únicamente 5,1GB.

La experiencia es bastante fluida, pero tenemos poca memoria y una versión de Android TV algo desfasada.

Sí nos ha gustado que el control remoto que incorpora el Mi Box TV es compatible con la mayoría de juegos y aplicaciones. El dispositivo permite sincronizar un teclado o un gamepad externo, pero con el mando que viene incluido podremos hacer la mayoría de acciones.

Otro punto que funciona genial gracias a ser un dispositivo Android TV es la posibilidad de enviar casi cualquier contenido del móvil al televisor. Aquí tenemos como suele ser habitual dos opciones. Por un lado el mirroring de pantalla que nos duplica justo lo que vemos en el smartphone y por otro lado la función de Cast, para enviar el vídeo únicamente y después con el móvil poder seguir haciendo otra cosa. La velocidad es bastante buena, equivalente al Chromecast de segunda generación, aunque el envío en este caso está limitado a 1080p. Esperamos que con la actualización a Nougat se active el envío con resoluciones más altas.

Nada como ver Netflix o Youtube en 4K HDR

El Mi Box TV permite ajustarse a la resolución deseada. Sea 720p, 1080p o 4K a 60fps. También encontraremos una opción en los ajustes para activar el HDR. Para poder alcanzar la máxima resolución y calidad que permite el Mi Box TV, deberemos tener un televisor en consecuencia. Si eres afortunado, con el Mi Box TV tenemos un reproductor excelente para consumidor contenido en 4K y compatible con los formatos HDR 10 y HLG. Lejos queda el soporte para Dolby Vision, reservado únicamente para dispositivos de gamas más altas. La única pega real que podemos tener con el Mi Box TV es que no tiene conexión Ethernet y al reproducir algunos contenidos hemos tenido alguna pausa no deseada.

El Mi Box TV, al contrario que otros reproductores, es totalmente compatible con aplicaciones de streaming como Youtube y Netflix en 4K HDR.

¿Qué opciones tenemos con el Mi Box TV para reproducir contenido 4K? Hay bastante opciones pero la más obvia es a través de Youtube. La red social de vídeos es una de las fuentes con mayor contenido en alta resolución y el Mi Box TV, al contrario que por ejemplo el Apple TV 4K, dispone del códec VP9 que permite ver vídeos de Youtube en 4K.

Otra opción por descontado es contar con una suscripción premium de Netflix. Cada vez es más habitual ver películas y series que soportan esta resolución y es además todo un lujo tener una aplicación tan completa como la de Android TV.

Si lo que tenemos es algún vídeo grabado en 4K y queremos verlo en la tele podremos hacerlo sin problemas. El paso previo será descargar un explorador de archivos, en caso que conectemos un USB, y un reproductor de vídeo como MX Player o VLC.

Google Play Películas también sería una interesante fuente de contenido en 4K, pero en España todavía está limitada al FullHD. La oferta es muy amplia y los precios son interesantes, pero habrá que esperar a que el catálogo de Google Play Películas llegue con la máxima resolución fuera de EEUU, Canadá y Reino Unido.

Más allá de los servicios de pago y Youtube, lo cierto es que el contenido en 4K es muy limitado. Este Mi Box TV también es una excelente compra si tienes un televisor antiguo ya que le dará acceso a toda la potencia del ecosistema de aplicaciones de Android TV. Algunas de ellas como RTVE, Atresmedia o TED son fuentes imprescindibles para consumir contenido. También se incluye la aplicación de RedBull TV donde tenemos un canal exclusivo de GoPro y otros canales de música, esquí y más deportes.

Con el Mi Box no tenemos Dolby Vision ni Dolby Atmos, pero sí Dolby Digital Plus y codificación multicanal DTS de audio. Esto último pensado principalmente si tenemos un BluRay y queremos mantener su calidad de sonido. Lo que deberemos hacer es enchufarlo directamente a través de la entrada óptica S/PDIF. También muy recomendado instalar Kodi, que a partir de la versión 17 admite todos esos códecs de sonido.

Mi Box TV, la opinión de Xataka

Con el Mi Box TV tenemos un reproductor multimedia 4K más que suficiente para la mayoría de usuarios. Su precio de 74,99€ en la página web oficial de Xiaomi España o 89,99€ en Amazon lo hacen muy interesante para cualquiera que quiera convertir su tele en un smart TV como el que viene en las teles más recientes.

Android TV es un sistema con muchas posibilidades y pese a no estar actualizado a la última versión funciona muy bien. Podemos instalar prácticamente todas las aplicaciones que se nos pasen por la cabeza y además es compatible con 4K HDR, por lo que la calidad de imagen que se consigue también es de alto nivel.

Un reproductor multimedia 4K tremendamente completo: Android TV, Chromecast integrado, USB, control por voz y diseño minimalista. Pese a sus pequeños defectos, pocas alternativas nos ofrecen más por menos.

Todo sea dicho, es cierto que se encuentra un paso por debajo de la calidad que tenemos en la Nvidia Shield TV o en el Apple TV 4K, pero por el precio que tiene bien merece la pena apostar por él en vez de soluciones más sencillas como el Amazon Fire Stick o cualquiera de esos sticks HDMI con Android. Teniendo en cuenta que la cuarta generación del Mi Box tendrá características más humildes, este Mi Box 3S sigue siendo una compra excelente.

Es un producto compacto, sencillo, con Chromecast integrado, un mando con control por voz y funciona perfectamente con aplicaciones tan buscadas como Youtube o Netflix en 4K. Sus puntos negativos serían la falta de Ethernet, una memoria de 8GB que se nos antoja bastante corta y que no aporta ese plus de calidad que sí tenemos en otros reproductores multimedia. Pero Xiaomi conoce bien sus cartas donde no tiene rival y en este Mi Box TV nos las ofrece claramente: un set-top-box 4K con Android TV al mejor precio. Justo lo que muchos buscan para darle una nueva vida a su televisor.