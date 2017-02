Nvidia Shield Android TV 2017, análisis: ¿el mejor set top box del mercado?

En 2016 Nvidia hizo un gran trabajo con su Nvidia Shield TV, un dispositivo muy capaz como centro multimedia que apuesta también por ser una plataforma de juegos interesante. Ahora, tras ser anunciada en CES, analizamos la nueva versión 2017 que llega con unas dimensiones más reducidas, algunas diferencias y la misma potencia.

Nvidia Shield TV es un claro esfuerzo de Nvidia por llevar una opción de juegos muy capaz a jugadores de todo tipo. Por supuesto, viendo algunas de sus limitaciones actuales, el jugador más hardcore seguirá prefiriendo opciones como la PS4, Xbox One S o el propio PC. Pero no por ello se deberíamos obviar el buen trabajo aquí realizado. Porque sin ser un sustituto de las consolas actuales resulta un gran complemento.

Análisis en vídeo

Nvidia Shield Android TV, especificaciones

Al igual que ocurría con la anterior generación, existen dos modelos de la Nvidia Shield TV. Por un lado el modelo normal y que nosotros analizamos, y por otro el modelo Pro cuya única diferencia es que en lugar de 16GB de almacenamiento ofrece 500GB. Por lo demás son idénticas a nivel especificaciones y funciones. Pero si os parece, de camino que listamos sus especificaciones, vemos las diferencias respecto al modelo anterior.

Características Nvidia Shield TV 2017 Nvidia Shield TV 2015 Procesador Nvidia Tegra X1 (256 core y 3GB RAM) Nvidia Tegra X1 (256 core y 3GB RAM) Almacenamiento 16GB o 500GB SHDD (modelo Pro) expandible con unidades USB 3.0 16GB o 500GB SHDD (modelo Pro) expandible con unidades USB 3.0 o tarjetas microSD Conectividad Wifi ac (2x2 MIMO compatible con frecuencia 2,4Ghz y 5ghz), BT 4.1 LE, Ethernet Gigabit Wifi ac (2x2 MIMO compatible con frecuencia 2,4Ghz y 5ghz), BT 4.1 LE, Ethernet Gigabit Conexiones Ethernet Gigabit, HDMI 2.0b con soporte HDMI CEC y HDCP 2.2, dos puertos USB 3.0 Ethernet Gigabit, HDMI 2.0b con soporte HDMI CEC y HDCP 2.2, dos puertos USB 3.0 y ranura tarjetas microSD Sistema operativo Android 7.0 Android 6.0 actualizaste a la versión 7.0 Nougat Consumo 40W 40W Accesorios incluidos Shield Controller, Shield Remote, adaptador de corriente Shield Controller, cable HDMI y adaptador de corriente Vídeo Reproducción de contenido con resolución hasta 4K HDR (hasta 60fps, H265/HEVC). Soporte de formatos H265, HEVC, VP8, VP9, H264, MPEG1/2, H263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1, Xvid, DivX, ASF, AVI,MKV, MOV, M2TS, MPEG-TS, MP4, WEB-M Reproducción de contenido con resolución hasta 4K HDR (hasta 60fps, H265/HEVC). Soporte de formatos H265, HEVC, VP8, VP9, H264, MPEG1/2, H263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1, Xvid, DivX, ASF, AVI,MKV, MOV, M2TS, MPEG-TS, MP4, WEB-M Sonido Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-X, DTS-HD, Audio HiRes y soporta AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-LossLess, DD+/DST Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-X, DTS-HD, Audio HiRes y soporta AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-LossLess, DD+/DST Funciones de juegos Nvidia GeForce Now, Nvidia Share Nvidia GeForce Now, Nvidia Share Apps instaladas Nvidia Games, Steam, Netflix, Amazon Video, Youtube, Google Play Store, Google Play Movies & TV, Google Play Music, VUDU, PLEX, PLEX Media Server, Photos y Vídeos Nvidia Games, Steam, Netflix, Amazon Video, Youtube, Google Play Store, Google Play Movies & TV, Google Play Music, VUDU, PLEX, PLEX Media Server, Photos y Vídeos

Más pequeña y atractiva, así es la nueva Nvidia Shield TV

La Nvidia Shield TV (2017) es más reducida en dimensiones respecto al modelo de 2015. El único sacrificio es la pérdida del lector MicroSD

Si el modelo anterior os gustó el nuevo lo hará más aún. La nueva Nvidia Shield TV 2017 ha visto reducidas sus dimensiones sin realizar ningún sacrificio importante. El único que ha habido es la pérdida del lector de tarjetas microSD. El cual puede ser interesante y útil para algunos usuarios pero ciertamente no creemos que sea algo que pese a la hora de decidir apostar por ella. El resto de conexiones siguen idénticas, desde la conexión ethernet hasta los dos puertos USB 3.0 y el imprescindible HDMI.

La reducción de tamaño sólo ha afectado a la pérdida del lector de tarjetas microSD

El otro cambio importante no lo sufre el set-top-box de Nvidia sino su gamepad. Ahora es más cómo de sujetar, al menos es nuestra opinión. El anterior modelo que podéis ver en las imágenes ofrecía un buen agarre pero terminaba siendo algo incómodo y demasiado voluminoso. El nuevo Gamepad Controller se siente mucho mejor, la cruceta resulta más cómoda y en general también es más atractivo visualmente.

El nuevo gamepad es más cómodo de sujetar, menos voluminoso y con una cruceta más agradable al tacto a la hora de jugar

Respecto al control remoto, ahora incluido en la caja (en lugar del cable HDMI ahora se incluye el control remoto), su diseño es muy similar aunque se pierde algo que resultaba realmente útil en el visto anteriormente. Ya no incluye el conector de audio jack de 3,5mm que nos permitía conectar cualquier auricular, convirtiéndolos así en inalámbricos de forma fácil. Ahora, si no queremos molestar a nadie solo podremos hacerlo a través del gamepad que sí nos da la opción.

Incluir el control remoto es un acierto pero perdemos la batería de litio integrada y el conector de auriculares de la versión anterior. El nuevo va a pilas y no podremos usarlo para convertir cualquier auricular en inalámbricos

Puede que para algunos no sea importante pero para aquellos que quieran usar la Nvidia Shield TV más como centro multimedia que opción de juegos, lo cierto es que haber tenido dicha opción en el mando resultaría más interesante.

Como detalle, hay que comentar que el conector HDMI ofrece soporte CEC, por lo que podremos controlar algunas funciones de la tele con el mando de la Nvidia Shield y de la Nvidia Shield con el de la tele.

Nvidia Shield Tv y la experiencia Android

Android TV, junto a tvOS, ofrece en la actualidad la mejor experiencia Smart TV que puedes disfrutar en un televisor. Y ojo, el trabajo de fabricantes como Samsung o LG son admirables pero por aplicaciones y soporte de desarrolladores de terceras partes no hay color. Y eso que Android TV aún necesita un empujón en determinados aspectos, pero es cuestión de tiempo.

La nueva versión Android TV está basada en Android 7.0 Nougat

La versión de Android TV disponible aquí está basada en la versión 7.0 Nougat de Android. Esto implica algunas ligeras diferencias a nivel de interfaz de usuario. De todos modos, lo más interesante, junto a un mejor rendimiento y soporte en aplicaciones de streaming o la nueva aplicación Nvidia Games, es la llegada de Google Assistant así como el soporte para la internet de las cosas a través de Smart Things Hub.

El soporte para Smart Home llegará próximamente y Google Assistant estará disponible según la región. Aún así, tenemos opción de aprovechas el motor de búsquedas por Voz de Google. Algo que nos permite buscar qué películas, series u otro contenido podremos ver a través de los diferentes servicios como Youtube, Amazon Video, Netflix, etc.

Google Assistant y Smart Things Hub llegará de forma escalonada pero no a todas las regiones por el momento

Respecto al resto de opciones multimedia, junto a esas apps de servicios vía streaming, tenemos opción de disfrutar tanto de un servidor como cliente Plex integrado. Esto para los que ya conozcan las bondades de Plex no hará falta explicarlo, para los que no podéis leer este artículo en el que hablamos sobre él y sacarle partido.

Hablando de la experiencia de uso, esta es fantástica. Las aplicaciones se adaptan muy bien al televisor y su uso con el control remoto o el propio gamepad es muy cómodo, también si usamos los comandos de voz. Además, las aplicaciones se ejecutan de forma fluida gracias a la potencia de hardware integrado. Por lo que no habrá ningún tipo de problema. Todo funciona de maravilla y eso se agradece.

No sólo el rendimiento es bueno términos de fluidez, a la hora de hacer uso de aplicaciones de streaming o acciones como la transcodificación de contenido cuando u de Plex vemos que contamos con potencia de sobra. Y es que ni siquiera para cargar contenido a través de unidades USB, como podrían ser archivos MKV, la Nvidia Shield TV sufre.

Con soporte para vídeo 4K y HDR, la Nvidia Shield TV es uno de los centros multimedios más completos y funcionales

Para redondear un producto, un centro multimedia muy completo, tenemos el soporte del vídeo HDR o las nuevas tecnologías Dolby Atmos para una mejor experiencia auditiva y de imagen que agradecerán todos aquellos usuarios que invirtieron en equipos de sonido y televisores de gama alta.

En termino de juegos, aunque lo más atractivo es GeForce Now del que hablaremos luego, tenemos como opciones los juegos disponibles para Android TV y los vitalizados que ofrece a través de Nvidia Games.

GeForce Now, es caro y necesita avanzar pero es el futuro

GeForce Now, el popular y conocido servicio de juegos vía streaming de Nvidia, sigue siendo uno de los valores añadidos de la Nvidia Shield TV. En la actualidad su catálogo sigue siendo el que es, aunque va aumentando con títulos como Just Cause 2 (ya disponible) y Deus Ex Human Revolution que lo hará en breve, y junto a su precio de 9,90€ al mes podría no convencer a la mayoría de usuarios. Principalmente porque luego hay títulos que habrá que pagar de forma independiente. Así que si somos jugadores habituales por experiencia y rentabilidad sigue siendo mejor opción jugar en consola o PC.

La experiencia GeForce Now es muy buena pero requiere un mínimo de velocidad en nuestra conexión internet de 50MB de descarga

A pesar de todo, los jugadores casuales van a encontrar en GeForce Now una interesante opción que les permitirá jugar a grandes títulos sin tener que comprar consola de última generación o un PC potente, juegos, etc. Sólo pagar la suscripción y listo. Eso sí, es importante contar con una conexión a internet adecuada.

En mi caso las pruebas las he realizado con una conexión de fibra simétrica de 200MB con la Nvidia Shield TV conectada por cable y la experiencia ha sido buena, logrando una tasa de 60 fotogramas por segundo a resolución 1080p que no está nada mal.

Nos obstante, además del ancho de banda de nuestra conexión también el ping resulta importante. Por eso, para juegos que no sean tipo FPS lo veo válido. Para esos otros o incluso para algunos con modo online creo que aún queda camino por recorrer.

Nvidia Shield TV, la opinión de Xataka

Tras poder probar el anterior modelo, el Apple TV y varios televisores con sus últimas versiones de Smart TV, la nueva Nvidia Shield TV con Android TV posiblemente sea el mejor dispositivo que podemos conectar al televisor. Vale, junto al imprescindible Chromecast.

Nvidia Shield TV 2017, misma potencia para una gran opción multimedia y de ocio

Esta nueva versión, a pesar de mantener la misma potencia del anterior modelo, por temas de diseño y dimensiones del set-top-box y del nuevo gamepad así como la inclusión del control remoto resulta mucho más atractiva.

Si vuestra intención es adquirirla principalmente como plataforma de juegos tal vez no, pero como centro multimedia es magnífico y el extra que aporta GeForce Now suma bastantes puntos positivos. Si además añadimos sus capacidades para convertirse en el centro de mandos de nuestro hogar inteligente en un futuro y el soporte para Google Assistant más aún.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Nvidia. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas