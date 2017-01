Tipos de HDR en televisores: breve guía para no equivocarte

Si te has decidido a comprar un televisor, es bastante probable que quieras que sea 4K (UHD) y HDR. Más allá de las especificaciones que busques en concreto, resulta esencial que prestes atención a qué estándar de HDR tendrás acceso dependiendo de la marca y modelo de televisor que compres.

Para que no te confundas a la hora de comprar un televisor HDR, aquí tienes una breve guía sobre los diferentes estándares de HDR.

Los diferentes tipos de HDR de tu televisor

Si bien el salto de calidad en la visualización de contenidos es muy grande y permitirá a los creadores de contenidos un recurso bastante potente que mejore la experiencia de los usuarios, no ha habido una acuerdo unánime sobre el estándar a aplicar para llevar el modo HDR a los televisores.

Por eso actualmente nos encontramos con dos grandes estándares que tratan de imponerse más algunos promovidos por compañías de forma individual e incluso alteraciones del nombre que llegan de mano de alguna marca de televisores. Como muchos inicios de tecnologías diversas, hay una guerra de estándares establecida.

HDR10 y Dolby Vision son los dos estándares que luchan por dominar el HDR de tu televisor. El segundo es el más completo pero propietario y por ahora solo disponible en la gama alta

Las diferencias entre los distintos tipos de HDR están básicamente en el brillo y la profundidad de color con la que pueden trabajar.

Qué es HDR 10

Es el estándar más extendido pero a la vez el que más confusión produce ya que no aparece casi nunca como tal en las especificaciones de nuestros televisores. Para asegurarnos de que el HDR que promociona una determinada marca para su televisor es realmente el estándar HDR10, hay que buscar la certificación Ultra HD Premium.

El estándar HDR10, apoyado por la mayoría de fabricantes, distribuidores y creadores de contenido, es un estándar abierto que puede usarse sin pagar derechos de licencia. A nivel técnico exigen un panel de 10 bits para conseguir una profundidad de color mayor que en los paneles actuales. En cuanto al brillo, la teoría de la especificación es la misma que en Dolby Vision, pero en la práctica su brillo se queda por debajo de 1000 nits.

Algunas marcas han ido un paso más allá e incluyen una denominación propia para el HDR de sus televisores. El caso más claro es el de Samsung, en cuyos modelo podemos ver referenciado el HDR10 como HDR1000. En realidad estamos hablando de que es compatible con HDR10 pero Samsung aporta más brillo (1000 nits) y mejora del color con uso de nanopartículas.

Qué es Dolby Vision

El estándar que propone Dolby es el más avanzado en la actualidad pero también el más exclusivo al requerir de un chip y que tanto reproductor como pantalla estén certificados. Está disponible exclusivamente en televisores de gama alta y el fabricante debe pagar a Dolby por usarlo.

Las especificaciones de Dolby Vision se centran en una luminosidad máxima de 10000 nits y una profundidad de color de 12 bits, lo que sobre el papel nos deja un modo HDR más completo. Pero todavía más importante es el hecho de que con Dolby Vision cada cuadro de imagen tiene información individual sobre cómo trabajar el rango dinámico mientras que el HDR10 es global. Es la gran ventaja de Dolby y por la que suspiran los creadores de contenido por sus posibilidades para cada escena.

Compatibilidad entre HDR10 y Dolby Vision

¿Qué HDR es capaz de reproducir mi televisor? Es la pregunta clave. Por ahora solo la gama alta de televisores OLED y LED vienen preparados para contenido Dolby Vision debido a que sus paneles necesitan unas características técnicas más punteras, así como de procesamiento. Estos televisores también son capaces de identificar y reproducir sin problema los contenidos HDR10.

Pero no ocurre lo contrario, así que si tu televisor es UltraHD Premium es decir, soporta HDR10, si no dispone del logo de Dolby Vision, no podrá reproducir contenido bajo dicho estándar.

Otros estándares que empiezan a llegar

Aunque HDR10 y Dolby Vision cuentan con el apoyo mayoritario de toda la cadena de creación, distribución y reproducción de contenido, hay soluciones que tratan de abrirse camino. Sus siglas y compatibilidad las podremos ir viendo integradas en algunos de los nuevos televisores y reproductores en los próximos meses.

Technicolor HDR . Propuesta de uno de los gigantes tecnológicos asociados directamente al cine, y que por ahora tiene una acogida prácticamente nula, aunque con el apoyo de los creadores de contenidos.

HLG (Hybrid Log-Gamma). Se trata de un estándar auspiciado por las cadenas públicas BBC británica y la japonesa NHK. Es compatible tanto con SDR como HDR, una ventaja, y quienes la quieran usar no tienen que pagar nada por ella.

¿Y qué pasa con los contenidos?

Vale, ya tienes claro el televisor HDR que quieres o incluso ya dispones de él y entiendes la diferencia entre estándares para el HDR. ¿Dónde encuentro contenido HDR que saque partido de la mejora de imagen que promete esta tecnología?

Los principales servicios de contenidos en streaming com Amazon Video o Netflix ya cuentan con una parte de su catálogo en HDR. Dependerá de la producción en concreto que esté disponible en un tipo de HDR u otro. En Netflix y Amazon Video por encontramos tanto contenido HDR10 como Dolby Vision. En cada caso viene indicado en la información de cada título.

También en Youtube (por ahora muy pocos y solo los podemos reproducir con Chromecast Ultra) o Vudu tenemos disponible contenido HDR. Y si tu opción es el formato físico, los Ultra Blu-Ray ya están incorporando contenido tanto en HDR10 como en Dolby Vision.