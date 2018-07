YouTube Music frente a la competencia: así está la lucha por la música en streaming

Google vuelve a intentar ganar presencia en el mundo del streaming musical. Lo está haciendo con YouTube Music un nuevo servicio que finalmente llegó a España el mes pasado. ¿Pero tiene algo que le haga especial? ¿Cómo queda si lo comparamos con el resto de servicios que llevan tiempo liderando el sector?

Para comprobarlo hemos hecho una comparativa. En ella, enfrentamos YouTube Music a los grandes líderes como Spotify y Apple Music. También hemos añadido los datos de esos otros servicios que están intentando hacerse un hueco, como Amazon Music Unlimited, Tidal, Deezer o la propia Google Music con la que la empresa del buscador ya probó suerte en el pasado.

Así es YouTube Music

Pero antes de entrar a compararlo con el resto de alternativas, vamos a empezar resumiendo qué es y qué ofrece actualmente YouTube Music. Se trata de una alternativa a Spotify que Google te permite contratar de forma independiente por 9,99 euros al mes, o tenerlo incluido dentro de YouTube Premium por 11,99 euros mensuales.

Tiene algunos interesantes puntos a favor que le dan bastante personalidad, como el hecho de que une el catálogo de vídeos y canciones disponible en YouTube con un repertorio de música licenciada. Esto le convierte en una plataforma muy a tener en cuenta para quien busque músicos independientes, ya que mientras hayan subido una canción o versión de canción a YouTube, también la podrás escuchar en YouTube Music.

La aplicación en sí es muy parecida a lo que podemos encontrar en otras plataformas, con listas de reproducción, recomendaciones personalidades, sección de novedades, listas de música como las radios de Spotify o posibilidad de descargar música para escucharla offline.

Sin embargo, también tiene algunos puntos en contra que veremos a continuación, aunque Google ya está trabajando en algunos de ellos para intentar subsanarlos. Los detalles pormenorizados de cómo es la experiencia al utilizarlo los tienes en nuestras toma de contacto, nosotros ahora pasamos a enfrentarlo a la competencia.

Catálogo, calidad y precio

Uno de los aspectos más importantes para los servicios de streaming musical es contar con un buen catálogo de canciones. En este aspecto todo son incógnitas alrededor de YouTube Music, ya que Google no ha dado todavía ninguna cifra aproximada de canciones. Aun así, se calcula que [podría haber alrededor de 50 millones de canciones] por la combinación de licencias y el audio de los vídeos y remixes, algo que pondría al servicio de YouTube en una posición bastante buena.

No hay que olvidar, por ejemplo, que hace poco que Spotify anunció que tenía más de 35 millones de canciones, o que Apple Music dice tener más de 45. Por lo tanto, por lo menos si se le compara con los dos líderes del sector, YouTube Music quedaría por encima de ellos. Aunque al no ser cifras oficiales tampoco se puede dar nada por sentado.

En cualquier caso, un paso por encima de las dos principales alternativas queda Amazon con su Music Unlimited en el que promete más de 50 millones de canciones, mientras que Deezer y Tidal suben a 53 y 55 millones respectivamente. Google Music, la otra alternativa de pago de Google, se queda en 40 millones de canciones, por lo que sería lógico pensar que YouTube Music tendría más gracias a los remixes, vídeos y canciones de independientes.

YOUTUBE MUSIC AMAZON MUSIC UNLIMITED SPOTIFY APPLE MUSIC GOOGLE MUSIC DEEZER TIDAL Catálogo de canciones (según cifra oficial) Sin desvelar "Más de 50 millones" "Más de 35 millones" "Más de 45 millones" "Más de 40 millones" "Más de 53 millones" "Más de 55 millones" Exclusivas No No No Sí No No Sí Calidad 128 kbps AAC en móvil, OPUS en web Hasta 256 kbps MP3 Hasta 320 kbps OGG Hasta 256kbps AAC Hasta 320 kbps MP3 Hasta 320 kbps MP3, 1411 kbps FLAC para sistemas Sonos Hasta 320 kbps AAC el servicio estándar, hasta 1411 kbps FLAC servicio HiFi Recomendaciones personalizadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Plataformas ** Web, Android, iOS, y con YouTube Premium AndroidTV, Apple TV, Chromecast, Roku Windows, Mac, Web, iOS, Android, Tablets Fire, Sonos, Denon HEOS y algunos automóviles PC, Mac, Web, iOS, Android, Android Wear, Samsung Gear y Gear Fit, Sonos, varios Smart TV, algunos automóviles y muchas marcas más de reproductores Windows, Mac, iOS, Apple Watch, Apple TV, Android, CarPlay y Sonos Web, Android, iOS, AndroidTV, Sonos, Android Auto, Android Wear y Chromecast PC, Mac, Web, iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, AppleWatch, Android Wear, Sonos, varios Smart TV, sistemas de sonido y automóviles Windows, Mac, Web, iOS, Android, Sonos y muchas más marcas de reproductores Acceso offline Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Número de usuarios (de pago) ¿? ¿? 75 millones (may 2018) 50 millones (may 18) ¿? 9 millones ¿? Periodo de prueba gratuito 3 meses 1 mes 1 mes 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes Modalidad gratuita No No Sí No Sí (sólo "radio") Sí No Precio (plan mensual) 9,99 euros 9,99 euros 9,99 euros 9,99 euros 9,99 euros 9,99 euros 9,99 euros (estándar) y 19,99 euros (Lossless) Precio (plan anual) No 99 euros (sólo Prime) No 99 euros No No No Plan familiar Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes por 6 usuarios Sí. 14,99 euros al mes (estándar) o 29,99 euros al mes (Lossless) por 5 usuarios Plan para estudiantes No No 4,99 euros al mes 4,99 euros al mes No No 4,99 euros al mes (estándar) o 9,99 euros al mes (Lossless)

Google tampoco ha dado cifras de los usuarios de pago que tiene YouTube Music, y es difícil pronosticarlas teniendo en cuenta lo integrado que está el servicio en YouTube. En este aspecto el gran rival a batir es Spotify con sus 75 millones de usuarios Premium, seguido de Apple Music con 50 millones. Amazon no da cifras oficiales, aunque dice contarlos por decenas de millones, mientras que Deezer se queda en 9 millones, mientras que Google Music y Tidal tampoco ofrecen cifras.

Sin embargo, donde YouTube Music realmente queda muy por debajo de la competencia es en la calidad de sus archivos musicales. Con Spotify, Google Music, Deezer y Tidal ofreciendo 320 kbps (incluso con modalidad HiFi los dos últimos), y Amazon y Apple 256 kbps, la calidad de 128 kbps que ofrece YouTube Music es evidentemente insuficiente. Eso sí, desde la empresa del buscador ya han dicho que "pronto" subirán hasta los 256 kbps.

Por lo demás, por lo menos en aspectos generales, YouTube Music queda muy al nivel del resto de alternativas. Tiene modo offline, una mensualidad de 9,99 euros mensuales y un plan familiar de 14,99 euros. También es compatible con varios dispositivos, aunque todavía no ha llegado a los coches ni siquiera en Android Auto, y le falta compatibilidad con altavoces de primer nivel.

Compatibilidad de dispositivos

Spotify y Deezer siguen siendo los que se llevan la palma en cuanto a compatibilidad con dispositivos se refiere, con una fuerte presencia en sistemas de audio, televisores e incluso coches. Amazon Music Unlimited no destaca especialmente, siendo compatible sobre todo con dispositivos Fire o con Alexa, así como algún que otro sistema de audio y dos fabricantes de coches, mientras que en este último aspecto es donde Apple Music más brilla gracias a un CarPlay presente en decenas y decenas de modelos de vehículos.

Frente a estos competidores, YouTube Music ha llegado al mercado realmente limitado. Para que te hagas una idea, ni siquiera es compatible con Android Auto, y en cuanto a equipos del hogar lo delega todo a dispositivos como Android TV, Apple TV y Android Auto, no estando presente ni siquiera en los altavoces Sonos, aunque sí en los Google Home. Por lo tanto, en esto YouTube Music está todavía muy verde, y tendrá que mejorar si quiere convertirse en una alternativa solvente.

YOUTUBE MUSIC AMAZON MUSIC UNLIMITED SPOTIFY APPLE MUSIC GOOGLE MUSIC DEEZER TIDAL Compatible con Chromecast Sí No Sí No Sí Sí Sí Streaming a sistemas de audio * No Sonos, Denon HEOS Sonos, Band & Olufsen, Devialet y muchos más Sonos Sonos Sonos, Yamaha, BeoSound, Harman Kardon, Samsung y más Sonos, Pioneer, Samsung y más Smart TV (App Nativa) * No No Sí. Samsung, Philips, Sony No Sí. Android TV Sí. Sony, Samsung, Bang & Olufsen, LG, Panasonic, Philips y Android TV No Otros sistemas multimedia * Android TV, Apple TV, Google Home y Chromecast Audio FireTV, Alexa Nvidia Shield, PS4, Xbox One y más AppleTV No Roku, Amazon Fire TV Oppo y otros Automóviles No BMW Apps, Mini Connected BMW 7 Series, Ford Mustang, Jaguar XJ, Tesla Model S y más Coches con CarPlay (modelos) Automóviles con Android Auto Automóviles con sistemas RockScout, AndroidAuto, CarPlay, Parrot. BMW Apps, Mini Connected. Fiat 500X, Jeep Renegade. No

Nota: no todos los modelos de las marcas citadas son compatibles. En caso de duda, consulta la página oficial de cada uno.

Extras

Pero si las compatibilidades son el talón de aquiles de YouTube Music, los extras son su principal aliciente frente a la competencia. Gracias a su integración con YouTube, ofrece tanto vídeos musicales como conciertos, videoclips y letras de canciones. Este aspecto le hace quedar bien incluso al enfrentarse a servicios que, como Apple Music o Tidal, tienen también vídeos y otros contenidos, no llegan a la variedad que ofrece YouTube.

Quizá lo único que se echa en falta ahora mismo es la posibilidad de subir nuestra propia música como Apple Music, Deezer o la propia Google Music, aunque desde Google han asegurado que esta es una característica que ya tienen pensado implementar. Amazon eliminó hace unos meses esta posibilidad, y aunque YouTube te deja añadir canciones en su cliente de PC, no las sube a la nube para poder escucharlas en cualquier dispositivo.

YOUTUBE MUSIC AMAZON MUSIC UNLIMITED SPOTIFY APPLE MUSIC GOOGLE MUSIC DEEZER TIDAL Vídeos musicales Sí No No Sí No Sí Sí Otro contenido (programas, conciertos, etc) Sí No Sí Sí Sí No Sí Alojamiento en la nube de la librería musical del usuario No. Pero confirmado que tendrá No No Sí (hasta 100.000 canciones) Sí (hasta 50.000 canciones y gratis) Sí (hasta 2.000 canciones) No Otros Letras musicales, recomendaciones contextuales No Música de fondo en Playstation y Xbox, Podcasts, contenido propio en vídeo Programas de radio, conciertos, programas de tv Suscripción a YouTube Red (dependiendo de disponibilidad) Letras musicales, podcasts Podcasts, conciertos exclusivos, eventos de música, acceso a álbumes antes de lanzamiento

YouTube Music es un buen punto de partida, pero necesita mejorar

Con todo lo que hemos visto en esta comparativa, podemos decir que si miramos a YouTube Music como un nuevo servicio que acaba de llegar a nuestro país cumple con los requisitos mínimos para tenerse en cuenta. Incluso tiene algún que otro punto fuerte como su capacidad para ofrecer videoclips y la atención que reciben artistas amateur e independientes, algo que le da algunos importantes puntos a favor frente a la competencia.

Sin embargo, quienes busquen en su servicio un método para escuchar música en múltiples dispositivos se darán de bruces con las limitaciones del servicio de Google. Los audiófilos tampoco estarán dispuestos a pagar por una calidad de sonido que no sólo no está a la altura de los demás, sino que destaca por ser la peor de todas.

También puede ser algo confuso, como vimos en la toma de contacto, estar tan integrado con YouTube que la suscripción a artistas se duplique también en la plataforma de vídeo, o que ni siquiera tenga un cliente nativo para PC y dependa de la web.

En definitiva, podemos decir que Google sí ha conseguido encontrar algo que les diferencie de los demás gracias a las miles de pistas de audio amateurs, remixes y todo tipo de vídeos musicales que hay subidos a YouTube. Sin embargo, la competencia ofrece soluciones muchísimo más maduras y tiene más presencia en otros dispositivos.

De poco te sirve tener una gran colección de canciones si las opciones a la hora de disfrutar de ellas son limitadas. Aquí Spotify y Apple no van a dar tregua a la competencia, y si quieres competir con ellos no sólo necesitas algo que te diferencie, que es un punto positivo que otros como Amazon Music Unlimited, o Tidal no tienen, sino que también debes intentar tener los menores puntos débiles que te sea posible.

