Te traemos un listado completo con los mejores juegos gratis disponibles para jugar en esta cuarentena del COVID-19, ordenados por las plataformas para las que están disponibles. No nos vamos a limitar a hablarte de algunas ofertas especiales que algunos desarrolladores han decidido hacer, sino que incluiremos los mejores free to play por los que nunca vas a tener que pagar.

Vamos a intentar que sea una lista creciente que mantengamos actualizada durante estos días. En ella encontrarás juegos para prácticamente todas las plataformas, como son para PC, para navegador, para PlayStation 4, Xbox One, para Nintendo Switch, y también para Android e iOS.

Y como siempre hacemos en Xataka Basics en este tipo de artículos, también te queremos invitar a que si consideras que nos hemos dejado un free to play imprescindible, o si conoces o descubres alguna oferta que se nos haya pasado, nos dejes tus propuestas en la sección de comentarios para añadirlas a la lista y permitir que otros lectores se beneficien del conocimiento colectivo.

Juegos gratis para ordenador

Juegos gratis para PS4

Seguimos ahora con un repertorio de juegos gratis para PS4. En este caso no hay ofertas especiales con motivo de la campaña de quedarse en casa por el coronavirus, pero sigue habiendo una amplia colección de juegos free to play a los que vamos a añadir los que están en oferta mensual con PlayStation Plus.

: Un magnífico battle royale con un ritmo trepidante. Ofrece distintos personajes a elegir, cada uno de ellos con su propia personalidad y habilidades, y suele recibir novedades y eventos temporales de forma bastante regular.. Es free to play, y lo puedes encontrar en la PlayStation Store. Ficha en 3D Juegos. Brawlhalla : La alternativa al Super Smash Bros de Nintendo, pero fuera de la consola de Nintendo. Un buen brawler con un buen puñado de personajes de varias franquicias diferentes y una gran colección de escenarios, que incluye multijugador local e incluso un modo cooperativo de 2v2. Es free to play, y lo puedes encontrar en la PlayStation Store. Ficha en 3D Juegos.

: Un MMO ambientado en el universo de DC Comics, con tus personajes favoritos como Batman, Superman y más, además de un buen puñado de opciones de personalización. Es free to play, y lo puedes encontrar en la PlayStation Store. Ficha en 3D Juegos. Dead or Alive 6: Core Fighters: Una versión gratuita de Dead or Alive 6 con un número limitado de personajes, aunque ofrece varios modos distintos y la posibilidad de jugar online. Es free to play, y lo puedes encontrar en la PlayStation Store](https://store.playstation.com/es-es/product/EP4108-CUSA12117_00-DOA6F2PGAME00000).

Juegos gratis para Xbox One

Si tienes hambre de juegos en tu Xbox One, pero te frustra que no haya ofertas especiales, te puedes seguir conformando con esta colección de muy buenos free to play que tienes disponibles para la consola de Microsoft. Son prácticamente los mismos de PlayStation, pero oye, tú también puedes jugarlos.

: Un MMO ambientado en el universo de DC Comics, con tus personajes favoritos como Batman, Superman y más, además de un buen puñado de opciones de personalización. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store. Ficha en 3D Juegos. Dead or Alive 6: Core Fighters : Una versión gratuita de Dead or Alive 6 con un número limitado de personajes, aunque ofrece varios modos distintos y la posibilidad de jugar online. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store.

: Una versión gratuita de Dead or Alive 6 con un número limitado de personajes, aunque ofrece varios modos distintos y la posibilidad de jugar online. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store. Destiny 2 : Uno de los mejores shooters de esta generación, que a pesar de empezar como juego de pago acabó haciéndose gratuito. Mundos que explorar en misiones que podrás hacer sólo o acompañado. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store. Ficha en 3D Juegos.

: Uno de los mejores shooters de esta generación, que a pesar de empezar como juego de pago acabó haciéndose gratuito. Mundos que explorar en misiones que podrás hacer sólo o acompañado. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store. Ficha en 3D Juegos. Dungeon Defenders II: Un tower defense divertido con toques RPG, en el que podrás ir subiendo de nivel a tu propio equipo de héroes, y que incluye otros elementos como looteo mascotas. Es free to play, y lo puedes encontrar en la Microsoft Store.

Juegos gratis para Nintendo Switch

La Nintendo Switch también tiene un interesante repertorio de juegos gratis, y aquí te traemos los más destacados entre los destacados. En este caso no hay ofertas temporales, pero si tienes la consola de Nintendo nunca está de más darle una oportunidad a estos que siempre son gratis.

Asphalt 9: Legends : Un frenético juego de carreras con varios modos y sin distracciones argumentales: sólo hay que ganar como sea. Tiene 60 temporadas, 800 eventos y modo multijugador. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: La alternativa al Super Smash Bros de Nintendo. Un buen brawler con un buen puñado de personajes de varias franquicias diferentes y una gran colección de escenarios, que incluye multijugador local e incluso un modo cooperativo de 2v2. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. Paladins : Una mezcla de acción en primera persona de carácter competitivo y estrategia que ofrece un interesante acercamiento con pinceladas de táctica y rol. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: Un MMO ambientado en el universo de DC Comics, con tus personajes favoritos como Batman, Superman y más, además de un buen puñado de opciones de personalización. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. Fallout: Shelter : Un juego ambientado en el universo de Fallout, pero que deja toda la acción y el rol de lado para proponerte gestionar tu propio refugio apocalíptico, teniendo que construir salas para conseguir recursos y mandar a tus inquilinos al yermo en misiones para obtener objetos y materiales con los que seguir adelante. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: Un juego ambientado en el universo de Fallout, pero que deja toda la acción y el rol de lado para proponerte gestionar tu propio refugio apocalíptico, teniendo que construir salas para conseguir recursos y mandar a tus inquilinos al yermo en misiones para obtener objetos y materiales con los que seguir adelante. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. Fortnite : Cien jugadores descienden a una isla y sólo puede quedar uno. Este juego de acción con elementos de construcción y un mundo cambiante es posiblemente uno de los mayores fenómenos del sector de los últimos años. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: Cien jugadores descienden a una isla y sólo puede quedar uno. Este juego de acción con elementos de construcción y un mundo cambiante es posiblemente uno de los mayores fenómenos del sector de los últimos años. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. SMITE : Un MOBA gratuito en el que dos equipos de cinco jugadores deben acabar con los Phoenix de los enemigos y su titán. Como es normal en el género, podrás elegir varias clases de personaje, cada uno con sus niveles y habilidades.Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: Un MOBA gratuito en el que dos equipos de cinco jugadores deben acabar con los Phoenix de los enemigos y su titán. Como es normal en el género, podrás elegir varias clases de personaje, cada uno con sus niveles y habilidades.Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. Tetris 99 : El clásico Tetris pero en formato Battle Royale, con partidas en los que te enfrentarás a 99 contrincantes y tienes que intentar ser el último superviviente. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

: El clásico Tetris pero en formato Battle Royale, con partidas en los que te enfrentarás a 99 contrincantes y tienes que intentar ser el último superviviente. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos. Warframe: Uno de los juegos free-to-play con mayor cantidad de contenidos y opciones. Un shooter en tercera persona donde controlas a un ninja espacial que usa armas de fuego y espadas. Es free to play, y lo puedes encontrar en Nintendo Switch. Ficha en 3D Juegos.

Juegos gratis para Android

Seguimos con una pequeña pero creciente selección de juegos gratuitos para Android. La mayoría de ellos son free to play, pero también encontrarás un par de ofertas temporales de juegos de pago de los que disfrutar durante la cuarentena. Iremos actualizando la lista.

Juegos gratis para iOS

Vamos a continuación con una pequeña pero creciente selección de juegos gratuitos para iOS. La mayoría de ellos son free to play, pero también encontrarás un par de ofertas temporales de juegos de pago de los que disfrutar durante la cuarentena.

Juegos gratis para navegador

Vamos ahora con una selección de algunos de los mejores juegos para jugar con tu navegador. Vamos a incluir dos tipos de juego, los contemporaneos online que no necesitan de Flash y algunos de los muchos clasicazos rescatados del olvido por la iniciativa Archive.org.