Los mejores juegos de mesa, clásicos y modernos y en versión digital para jugar en el ordenador, tablet o móvil

Hay juegos que nunca mueren. Uno de ellos es el eterno ajedrez . Hay múltiples aplicaciones a tu disposición para enrocar como si no hubiera un mañana y vencer a oponentes a distancia en frenéticas partidas que acercan al milenario juego de estrategia en un deporte que va camino de convertirse en un eSport más. Hasta que llegues a ese nivel, Play Chess es tu mejor opción para partidas contra oponentes reales o virtuales (que incluye, además, múltiples opciones para aprender a jugar mejor).

El Go es un juego no tan conocido como el ajedrez, pero igual de tradicional. Hay quien dice que es imposible dominarlo por completo, pero puedes practicar con jugadores al azar o conocidos en webs como Online Go y por supuesto zascandilear por foros, tutoriales y múltiples formas de mejorar tu juego.