De grandes clásicos a novedades que nos han enganchado: 26 juegos de mesa recomendados por los editores de Xataka

Grandes clásicos, novedades imprescindibles, para jugar en pareja o en una tarde con los amigos...Los juegos de mesa ofrecen una amplia variedad de ofertas para todas las edades, gustos y ganas de complicarse. Hemos preguntado a los editores de Xataka por esos juegos de mesa que nunca faltan en su tiempo libre y que recomendarían para jugar o regalar.

Draftosaurus

La recomendación de Sergio Cejas

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5

: 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 8 años

He de reconocer que siempre he preferido los juegos que, en cuanto a duración, son medianamente cortos antes que los que pueden durar varias horas y al final se alargan en exceso. De ahí el hecho de que me haya alegrado el que recientemente unos amigos me presentaran Draftosaurus (19,95 euros), un juego de mesa de lo más sencillo, con una capacidad para un máximo de cinco personas y cuyas partidas tienen una duración aproximada de unos 15 minutos.

Básicamente tenemos nuestro propio parque temático de dinosaurios y tenemos que ir colocando unas fichas de colores, con la forma de estos animales prehistóricos, en unas zonas en concreto de nuestro propio tablero para puntuar. La jugabilidad es tan simple que no importa la edad de los jugadores, cualquiera se puede apuntar y pasar un rato muy divertido. Al final, después de cada partida, siempre apetece echar una más porque suelen estar muy reñidas y el ganador prácticamente se decide por una diferencia mínima de un par de puntos.

Cuzco

La recomendación de Sam Fernández

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 120 minutos

: 120 minutos A partir de: 14 años

Llegados a este punto de la re-popularización de los juegos de mesa, sería absurdo dedicar tiempo a recomendar juegos del estilo de 'Catán', 'Dead of Winter' o el 'Rummikub', que posiblemente entren en los listados de algunos de mis compañeros, así que tiraré para un juego igualmente muy divertido y quizá menos conocido: quiero recomendar Cuzco (49,50 euros).

Con Cuzco tenemos un tablero bastante ingenioso porque no solo se juega en horizontal sino también en vertical. Tendremos que ir haciendo crecer el terreno al tiempo que construimos pueblos y bosques, y en los pueblos templos, y en los templos celebramos festivales y así se van logrando los puntos. Una propuesta bastante curiosa y que divierte mucho. Cuando se le pilla el tranquillo, claro está. Recomendado.

La Fallera Calavera

La recomendación de Yúbal Fernández

Número de jugadores : 2,3,4,5 jugadores

: 2,3,4,5 jugadores Tiempo de juego : 20 - 40 minutos

: 20 - 40 minutos A partir de: 10 años

En Valenciano

Toda persona que viva en la Comunidad Valenciana tiene que jugar a este juego. Punto. Es un juego de cartas en el que debes recopilar las que representan los ingredientes clásicos para hacer una paella, y el primero que consiga las cinco cartas gana. Por el camino, tienes una gran cantidad de cartas de ataque y defensa para intentar robarle al rival las cartas especiales que tiene.

Pero más allá de la mecánica, el gran aliciente de este juego es el diseño de las cartas, en la que aparecen sitios, monumentos, y personajes populares de la Comunidad Valenciana con un diseño zombificado, tanto actuales como otros más antiguos.

¡Aventureros al tren! Europa

La recomendación de Javier Penalva

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5 jugadores

: 2, 3, 4, 5 jugadores Tiempo de juego : 20 - 30 minutos

: 20 - 30 minutos A partir de: 8 años

Mi juego es '¡Aventureros al tren! Europa' (41,75 euros). Es un juego familiar con un gran acabado, no muy caro y en el que la mecánica se asimila rápidamente tanto por adultos como por los más pequeños de la casa. Es divertido y me gusta especialmente porque no se trata solo de jugar con tu estrategia sino de tratar de adivinar la de los contrarios y obstaculizarla.

Exploradores

La recomendación de Rubén Márquez

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

Hay días que no te apetece ponerte a ver una peli, una serie o encender la consola, pero lo de sentarte a jugar a un juego de mesa parece la idea perfecta. Si tienes un séquito al que acudir puedes jugar a casi cualquier cosa, pero que sólo tengas un amigo, compañero de piso o pareja a mano no debería frenar ese impulso. En mi caso, las noches de Exploradores (25 euros) junto a mi mujer suelen ser un pasatiempo igual de divertido.

La idea detrás de la propuesta es embarcarte en una aventura que te llevará a descubrir distintos tesoros alrededor del globo. Eso se traduce en una escalada de números para cada localización en la que nuestro objetivo será sumar más puntos que nuestro rival. A base de un mazo compartido, deberemos ir robando cartas e intercambiando con la pila de descartes para conseguir completar nuestra expedición. Un juego ágil y divertido que se complementa a la perfección con un buen copazo y una buena conversación.

Devir-Lost Cities: Exploradores (Ed. En Castellano (1) Hoy en Amazon por 20,88€

Azul

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Número de jugadores : 2, 3, 4

Tiempo de juego 30 - 45 minutos

A partir de: 8 años

Un descubrimiento del último año que me ha enamorado por su belleza, sencillez y al mismo tiempo, lo que engancha. Ganador del Spiel des Jahres de 2018 (algo así como los Oscar de los juegos, sí, has leído bien), consiste en decorar el Palacio Real de Evora del rey portugués Manuel I.

¿Cómo hacerlo? Con azulejos. Parece simple, pero tiene su aquel: has de diseñar una estrategia con diseños, colores y calcular la cantidad exacta para hacerlo y vencer al resto.

Plan B Games PBG40020 Azul Juego de Tablero PVP en Amazon 25,99€

Catan

La recomendación de Frankie MB

Número de jugadores : 3, 4

: 3, 4 Tiempo de juego : 75 minutos

: 75 minutos A partir de: 10 años

Si te apasionan los juegos de mesa, Catan (37,86 euros) debe estar en tu colección. Si todavía no has comenzado a llenar tu casa de cajas de colores, Catan será ese punto de partida sin retorno.

Diseñado por Klaus Teuve para jugarse a partir de tres jugadores (aunque con una versión de cartas para dos perfecta para viajar en compañía) Catan se corona como el máximo embajador del estilo alemán de juegos de mesa, donde la competitividad deja lugar a la colaboración y cuya sencillez a la hora de jugar - solo necesitarás unos minutos para entender las reglas y objetivos- no oculta una exquisita profundidad a la hora de jugar.

La duración de las partidas suele rondar la hora de juego, y el objetivo es colonizar un mapa a base de negociar con otros jugadores y sacar buenas tiradas a los dados. Lo cual no quita que debamos elegir acertadamente hacia dónde expandirnos y como administrar nuestros recursos. O, al menos, hacer que el resto de jugadores nos pague generosamente por ellos.

Catan es una estupenda manera de combatir el frío invierno desde casa con tazas de café y chocolate caliente. Y si tenemos más tazas e invitados, el juego ofrece toda clase de expansiones y reglas para ampliar el número de jugadores o ambientar nuestra colonización en lugares tan exóticos como Nueva York o Mallorca, estando incluidos en el lote Catan Plus (54,99 euros).

El Nan Casteller

La recomendación de Javier Jiménez

Número de jugadores : -

: - Tiempo de juego : -

: - A partir de: 3 años

Los castells, esa extraña costumbre que tienen los catalanes de subirse unos encima de otros, tiene su juego de mesa. Sí, es cierto: igual es un poco infantil eso de construir torres con piezas de manera (de hecho, está recomendado por el hospital pediátrico de Sant Joan de Déu de Barcelona). Pero es bastante más: un juego fabricado por personas con discapacidad intelectual con madera de plantaciones sostenibles.

Yo no soy catalán, ni tenía ninguna conexión emocional con el mundo castellero (más allá de que venareaba en 'Castell de Ferro', provincia de Granada). Sin embargo, desde que me acerqué a la práctica real, me he ido dando cuenta de que son una buena escuela de valores (la fuerza, el valor, el equilibrio y el sentido común) que van mucho más allá de apelotonarse hacia el cielo. Y este juego de piezas de manera es una manera modesta de acercar ese mundo a los más jóvenes de la casa.

El Nan Casteller castellers | Juegos de Construcción 40 Piezas Color, Madera, Rojo, Blanco, Negro (v00) Hoy en Amazon por 35,95€ PVP en Jugarijugar 39,95€

Virus

La recomendación de Toni Castillo

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5, 6

: 2, 3, 4, 5, 6 Tiempo de juego : 20 minutos

: 20 minutos A partir de: 8 años

Mi recomendación es Virus (14,95 euros), sin lugar a dudas. Un juego que descubrí no hace demasiado en un bar de juegos y que, desde entonces, me acompaña a casi cualquier reunión con amigos.

La razón de la recomendación (y de que me acompañe cuando se planea jugar a algún juego de mesa) es simple: engancha sobremanera. Goza de una mecánica bastante sencilla, es muy rápido de jugar y cuando has terminado una partida, que suele durar alrededor de 10 minutos, quieres volver a empezar otra. Al final hay que ponerse límites.

La recomendación de Iván Linares

No soy mucho de juegos de mesa más allá de los clásicos, pero recientemente me descubrieron un juego de cartas muy curioso: Virus! Este es un juego que tiene un objetivo claro: infectar al resto de jugadores a base de lanzarles naipes con enfermedades; mientras tú te proteges con cartas para vacunarte de todo lo malo que te arrojen. Parece sencillo, pero Virus! termina complicándose. Y es un pique tremendo.

Entender las instrucciones cuesta un poco al principio. Una vez en plena guerra viral, hay que combatir la pandemia a base de ingenio, estrategia y mucha picardía. Todo vale para sobrevivir por encima de los demás: quien lo consiga habrá ganado al virus! Basta una partida en familia, o con los amigos, para encadenar batalla viral tras batalla viral, sin ninguna tregua. Y es muy divertido, un juego de cartas perfecto para las próximas navidades.

7 Wonders Duel

La recomendación de Álex Cánovas

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

De los pocos juegos de mesa a los que les he dedicado horas, quizás me quedaría con 7 Wonders Duel (24,99 euros). He de decir que todavía no he probado el 7 Wonders a secas, el grande, pero digamos que este vendría a ser su hermano pequeño. Está pensado para dos jugadores, sólo dos, y es una auténtica maravilla. Y esto último no era un chiste.

Porque de construir maravillas va la cosa, digo. Y para construirlas hay que tener recursos. Y para tener recursos hay que generarlos. Y para generarlos hay que tener personal. Y comerciar. Y nada, un buen puñado de cartas muy chulas, tres eras distintas por las que ir pasando y partidas de unos 30 o 40 minutos que dan para unos buenos ratos de diversión.

UNO (Dados)

La recomendación de Gabriela González

Número de jugadores : de 2 a 8

: de 2 a 8 Tiempo de juego : -

: - A partir de: 7 años

Uno es un juego clásico simple que puede ayudar a matar el aburrimiento de vez en cuando. La versión en dados es un giro interesante que puede servir para jugar partidas más cortas en grupos pequeños, o en pareja, o hasta de viaje.

Es un juego simple, fácil de aprender, con pocas complicaciones y generalmente barato en cualquier versión. Y los dados son mucho más duraderos que el mazo de cartas

Juegos Mattel - Uno Dados, Juego de Mesa (W5807) Hoy en Amazon por 15,40€

Jungle Speed

La recomendación de Antonio Sabán

Número de jugadores : De 2 a 10 jugadores.

: De 2 a 10 jugadores. Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 7 años

Uno de mis juegos favoritos de mesas y tremendamente sencillo es el 'Jungle Speed' (19,95 euros). Se trata de uno de esos clásicos juegos de cartas donde gana quien antes logra quedarse sin cartas, que son precisamente el elemento que cambia respecto a una baraja tradicional.

En 'Jungle Speed' contaremos con cartas con diversas formas difíciles de captar a primera vista, y el juego consiste en lograr ver dos cartas similares (la nuestra y la de otra persona) cuando coincidan sobre la mesa. Cuando eso ocurra, en lugar de decir algo en alto o de poner la mano sobre la mesa, tendremos que agarrar un tótem (especie de palo de madera) situado en el centro de todos los jugadores. Resulta muy emocionante y adictivo.

Poc!

La recomendación de Samuel Oliver

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 10 minutos

: 10 minutos A partir de: 6 años

Voy a recomendar el juego más tonto pero a la vez de los más divertidos que he jugado. Se llama Poc! (11,95 euros) y su mecánica es tan simple como lanzar una fichas redondas que bien podrían pasar por posavasos dentro de la caja del propio juego.

Si cae dentro son dos puntos y si cae fuera otro jugador puede intentar lanzar su ficha para que caiga encima de la tuya y robartela, sumando así un punto. Es competitivo de 2 a 4 personas y tiene varias variantes de las reglas que lo hacen divertidísimo. Simple, barato y de risas aseguradas.

Exploding Kittens

La recomendación de John Tones

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5 jugadores

: 2, 3, 4, 5 jugadores Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 7 años

Aunque el genial The Oatmeal ha seguido diseñando juegos (y dibujando tebeos sobre golpear delfines en los morros), mi favorito de todos sigue siendo el primero, 'Exploding Kittens' (18,95 euros). Es una mezcla de juego de cartas sencillo y furioso como el españolísimo "Hijoputa", tira cómica del autor bien rebosante de gatos sociópatas, y juego social para amigos que se odian cordialmente.

La mecánica es tan sencilla como la de esquivar los gatos explosivos de un mazo de cartas donde hay un número de felinos que revientan igual al número de jugadores menos uno, lo que sin duda también recuerda a otro clásico de las reuniones que acaban a golpes, el Juego de la Silla. Pero posiblemente, con mejor banda sonora. Además, puede jugarse solo con dos personas si lo deseas, lo que para una persona como yo, a quien le gusta relacionarse con otros pero tampoco sin pasarse mucho, es ideal.

La recomendación de Enrique Pérez

Gatos que explotan. Bajo esa premisa es imposible resistirse. Se trata de un juego de cartas para hasta cinco jugadores, muy rápido, entretenido y donde vamos fastidiando al resto de jugadores. Además las cartas son geniales. Tiene varias expansiones que añaden nuevos modos de juego y alternativas, aunque con la versión básica podréis jugar muchas veces ya que no se hace repetitivo. Un clásico para las noches entre amigos.

Bang!

La recomendación de Santiago Cruz Campillo

Número de jugadores : de 4 a 7 jugadores

: de 4 a 7 jugadores Tiempo de juego : ‎30 minutos

: ‎30 minutos A partir de: 10 años

Es un juego de cartas simpático, dinámico, sin muchas pretensiones, pero muy divertido. Está ambientado en el antiguo oeste, con versiones más o menos graciosas de personalidades de esta época y películas del corte. Cada personaje (tres tipos en total) tiene un objetivo concreto, mientras que el resto tienen que ayudar al Sheriff (uno de los personajes) a acabar con los forajidos (otro de los personajes).

También es bastante económico y cuenta con varias expansiones. El juego implica a varios jugadores de diversa manera, lo que te da varios giros muy divertidos mientras juegas. Tiene cierta complejidad estratégica, pero es sencillo para cualquier persona. Una sola partida es suficiente para que cualquiera pueda jugar.

Tiene varias modalidades para que el juego sea igual de divertido tanto si juegan unas pocas personas como muchas. Además, es fácil de transportar, lo que es un puntazo porque te lo puedes llevar a todas partes, no tiene piezas que se puedan perder fácilmente y te permite jugar en cualquier lado. Insisto, lo mejor es que es muy divertido.

Monopoly edición Juego de Tronos

La recomendación de Laura Sacristán

Número de jugadores : De 2 a 6 jugadores

: De 2 a 6 jugadores Tiempo de juego : -

: - A partir de: 8 años

Mi recomendación es el Monopoly edición Juego de Tronos (27,99 euros). Cuando era pequeña, jugábamos mucho al Monopoly en mi casa, y le tengo un cariño especial. Da igual que participen 2 que 6 personas, es un juego muy entretenido.

En esta edición, además, la caja, los peones, el dinero, las cartas y las piezas del juego están inspirados en la popular serie de HBO. Por ejemplo, en vez de casas y hoteles, tenemos castillos y fortalezas, y los seis peones son los escudos de armas de las grandes casas. Vamos, que es perfecto para los fans de GoT.

Jenga

La recomendación de Ricardo Aguilar

Número de jugadores : desde 1

: desde 1 Tiempo de juego : 10 minutos

: 10 minutos A partir de: 6 años

Es un juego en el que pueden participar todas las personas que quieran, y ni afirmo ni desmiento que la diversión aumenta si vamos un poco "contentillos". Se trata de una estructura compuesta por varios bloques de madera, y el objetivo es ir quitando estos bloques sin que se desmonte la estructura.

La gracia es poner una penalización al que pierda (a gusto del maquiavélico grupo de amigos que se junte) y es que, cuanto más avanza la partida, menos bloques quedan, y más inestable es la estructura, cosas de la física. Es divertido porque las partidas no duran mucho más de 10 minutos, por lo que no se hace largo.

Stratego

La recomendación de Juan Carlos López

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 40 - 120 minutos

: 40 - 120 minutos A partir de: 9 años

Mi juego de mesa favorito no es ni mucho menos reciente. La versión de 'Stratego' (24,99 euros) que podemos encontrar actualmente en las tiendas fue ideada por el holandés Jacques Johan Mogendorff a principios de los años 60, pero está claramente inspirado en 'L'Attaque', un juego de mesa diseñado por la francesa Hermance Edan en 1908. Parece razonable pensar que un juego que tiene más de un siglo podría estar desfasado, pero nada de eso. 'Stratego' mantiene intacta toda su frescura.

Su nombre refleja con claridad de qué va. Es un juego de estrategia para dos jugadores en el que cada uno de ellos maneja un ejército de 40 unidades sobre un tablero de 10 x 10 cuadros. Cada una de las fichas tiene su propio rango militar, y gana la partida el jugador que consigue capturar la bandera del ejército rival. La duración de las partidas suele oscilar entre 40 y 120 minutos, y son divertidísimas. Pero lo mejor de todo es que, aunque es un juego de estrategia que requiere práctica para ser dominado, asimilar las reglas que permiten afrontar una partida es pan comido. De hecho, es perfecto tanto para niños como para adultos. Dadle una oportunidad y veréis lo mucho que merece la pena.

Nahui Ollin

La recomendación de Antonio Ortiz

Número de jugadores : -

: - Tiempo de juego : -

: - A partir de:- Me muevo un poco y recomiendo uno de rol, Nahui Ollin (37,99 euros). El nuevo juego de Ricard Ibáñez, autor de 'Aquelarre', un título de rol demoníaco medieval.

Ricard Ibañez es uno de los grandes maestros del rol. Siempre estaré en deuda con él por el excelente 'Aquelarre' y ahora entra en uno de los períodos de la historia que siempre me maravillaron, exploración, conquista y colonización de América. Como en el medieval, mitos y leyendas se tornan reales. Edición de No sólo rol, garantía de calidad.

Marvel Champions

La recomendación de PRobertoJ

Número de jugadores : 2 a 4 jugadores

: 2 a 4 jugadores Tiempo de juego : 60 minutos

: 60 minutos A partir de: 12 años

Sobre juego de mesa: 'Marvel Champions, el juego de cartas' (59,95 euros). Fantasy Flight vuelve a coger una licencia para transformarla en juego de cartas. La sorpresa es que no toma el camino PVP de Juego de Tronos, sino que, muy en la línea de 'El señor de los anillos LCG' y de 'Arkham Horror: El juego de cartas', ha tomado el Universo Marvel para crear un juego cooperativo (también jugable en solitario).

Los héroes, sus sidekicks, sus poderes y su tecnología se enfrentan a los planes de los villanos en historias expandibles de manera regular.

Ideal para fans de los cómics, el Universo Cinematográfico Marvel y aquellos que no tengan con quien jugar, pero aún así quieran disfrutar de un LCG ágil en solitario.

Juego de Tronos (El juego de Tablero)

La recomendación de Mario Merinowski

Número de jugadores : 3,4,5,6 jugadores

: 3,4,5,6 jugadores Tiempo de juego : -

: - A partir de: 14 años

Es un juego de mesa muy completo con un poco de todo: rol, comercio, economía, estrategia, cartas, PvP y PvE… Lo recomiendo sobretodo para gente que quiera dar un salto de aficionado a algo más complejo y pro. Aunque se puede empezar de primeras.

Lo malo, tardarás 2-3 partidas en pillar el funcionamiento porque tiene mil cosas que hacer por turnos. Aun así se disfruta muchísimo. Eso sí, la duración de las partidas se puede ir a más de 8 horas parando para comer pizza de por medio.

Además, mis colegas y yo nos pillamos la expansión hace poco 'Madre de dragones' que incorpora las fichas de los dragones. A mí me encanta y ojo, no he visto nunca la serie.

Edge Entertainment - Juego de Tronos el juego de tablero - Español PVP en FNAC 56,95€ Hoy en Amazon por 59,95€

Cluedo de Harry Potter

La recomendación de César Muela

Número de jugadores : de 2 a 6 jugadores

: de 2 a 6 jugadores Tiempo de juego : 90 minutos

: 90 minutos A partir de: 4 años

Es como el Cluedo de toda la vida, pero con muchos guiños al mundo de Harry Potter. Tiene unas mecánicas interesantes que hacen que el tablero vaya cambiando con cada acción de los personajes, así que me pareció bastante dinámico incluso si no eres fan de la saga. Eso sí, todo gana muchos puntos si te metes en el papel. Nosotros pusimos la banda sonora de fondo y nos dejamos llevar. Cada partida dura una media hora y pueden participar hasta seis jugadores (el mínimo es de dos).

Coup

La recomendación de María González

Número de jugadores : 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más

: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 10 años

Coup (14,95 euros) un juego rápido en el que cada jugador tiene que tomar dos cartas, cada una con un personaje. El objetivo del juego es matar al resto de jugadores y para ello tendrás que usar estrategia y, sobre todo, mentir para hacerte pasar por otros personajes. Ideal para partidas rápidas en grupo, risas aseguradas. Además es muy fácil aprender a jugar.

La recomendación de Ángela Blanco

Se trata de un juego de mesa muy fácil de jugar, y a la vez muy divertido. Tampoco es muy grande, por lo que es fácil de transportar y pueden jugar entre 2 y 8 personas, con lo cual no hace falta ser muchos para sacarlo. Lo recomiendo un montón.

Cashflow

La recomendación de Javier Lacort

Número de jugadores : de 2 a 6 jugadores

: de 2 a 6 jugadores Tiempo de juego : -

: - A partir de: 14 años

Este juego de mesa realmente es una puesta en práctica de lo que su creador, Robert Kiyosaki, explica en su libro 'Padre Rico, Padre Pobre' sobre manejo de las finanzas personales, forma de gastar el dinero, aprender a diferenciar entre gasto en activos y en pasivos, entender el flujo de la economía…

El libro tiene una parte polémica y lo que cuenta no es válido de forma universal, pero para todo aquel que quiera aprender a entender las finanzas personales y a mejorar su conducta financiera, le servirá tanto el libro como el juego de mesa.

CASHFLOW 101 en ESPAÑOL - Juego de Mesa Creado por Robert Kiyosaki - Autor del Libro Padre Rico Padre Pobre Hoy en Amazon por 89,95€

Rummikub

La recomendación de Anna Martí

Número de jugadores : Hasta 6 jugadores

: Hasta 6 jugadores Tiempo de juego : -

: - A partir de: 5 años

Por suerte, tanto en mi infancia como en adelante hemos sido bastante de juegos de mesa, aunque muy de clásicos (cuando queráis nos batimos en una aguerrida partida de parchís). Aunque hay dos juegos que siempre veo adecuado regalar por las horas interminables de entretenimiento que me han traído (sobre todo en vacaciones, ya que hay casos en los que se llega a no dormir): Risk y Rummikub (28,73 euros) .

El segundo es mucho más sencillo y portable, de hecho yo hace pocos años pillé uno de viaje que va con su neceser y que me acompaña cuando nos juntamos los amigos en algún viaje. Hay números pero tampoco hay que realizar cálculos ni es de calentarse la cabeza: se trata de quedarse sin fichas poniéndolas en la combinación adecuada de colores y números, aunque lo primero es dar con la combinación de fichas que te permite salir y empezar a jugar. Si no, las rondas pasarán, tus oponentes irán vaciando el casillero y tú cada vez tendrás más fichas (y menos posibilidades de ganar).

Risk

La recomendación de José García Nieto

Número de jugadores : de 2 a 5 jugadores

: de 2 a 5 jugadores Tiempo de juego : -

: - A partir de: 10 años

Yo, sin duda, recomiendo el Risk. Sé que es un juego antiguo y que mucha gente lo conoce, pero para los que no lo hayan jugado nunca, pocos juegos de mesa me han tenido más horas sentado delante de un tablero con cuatro amigos viendo quién consigue dominar el mundo.

Mi favorita es la edición estándar, pero tienes de todo, desde una basada en Juego de Tronos (35,99 euros) hasta una de El Señor de los Anillos (35,84 euros), Star Wars (25,99 euros) o del Capitán América. Es de esos juegos que puedes jugar tantas veces como quieras con diferentes estrategias. Muy divertido e ideal para los que quieran comerse un poco la cabeza.

La recomendación de Javier Pastor

No juego casi nada a juegos de mesa así que acudiría a los clasicazos. Recuerdo con especial cariño el Risk, el juego de estrategia que tiene como objetivo ir creando un gran ejército para conquistar país a país todo el mundo, y que permitía jugar a varios jugadores y que convertía esas guerras de dados en algo mitiquísimo. ¡Diversión asegurada!

La recomendación de Anna Martí

El Risk es de estrategia, basado en guerras y conquistas antiguas con el objetivo, precisamente, de hacerse con el mayor número de territorios y ganar a las tropas rivales. Esto no significa que sea complejo o que implique saber de ejércitos y demás; el juego parte de unas bases más o menos sencillas y en un rato se coge el truco, con el peligro de que la partida se alargue tanto que se tengan que poner pausas para comer o dormir, porque es un vicio.

¿Qué juego de mesa es tu favorito?

A lo largo del artículo hemos repasado juegos de mesa de todo tipo, pero todos tienen algo en común: nos encantan y nos divierten. Seguro que nos hemos dejado muchos en el tintero, ¿nos echas una mano?

