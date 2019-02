'Fortnite' es todo un éxito entre el público adulto pero, sobre todo, es un pelotazo pocas veces visto antes entre el público joven, los adolescentes (incluso menores aún). Los chavales (y las chavalas) pasan horas en los servidores del battle royale de Epic Games y, claro, han desarrollado su propia jerga. Una jerga a menudo ininteligible para los padres de las criaturas. Pero que no “panda el cúnico” porque Xataka, en su afán de servicio público, te trae, padre y/o madre apurado, el definitivo diccionario traductor adolescentes viciados a Fortnite - padres. De nada.

Un poco de historia (pero muy poco, de verdad)

Decía el malogrado Luis Aragonés que “el fútbol es para listos” y, por lo que se ve, el desarrollo de videojuegos también. Epic Games, después de años de desarrollo, lanzó 'Fortnite' a principios de 2017. Ese 'Fortnite' primigenio se trataba de un juego cooperativo online con modo historia y mucha adrenalina… pero no se comió una rosca al principio.

'Fortnite: Salvar el Mundo'. El modo historia original... y de pago.

En aquel momento estaba empezando a explotar ‘PlayerUnknown's Battlegrounds’ (aka PUBG), un battle royale online de Bluehole y en Epic Games vieron el cielo abierto: sobre el juego original (que pasó a llamarse ‘Fortnite: Salvar el mundo’) podían crear sin demasiado esfuerzo otro modo de juego que “copiara” el battle royale de PUBG.

PUBG. La ilustre competencia

Así que tan sólo unos meses después, todavía en 2017, apareció ‘Fortnite: Battle Royale’. Al igual que en PUBG, saltabas sobre una isla con un montón de amigos y/o desconocidos con el objetivo de ser el único superviviente. Le rebajaron la sensación de violencia a base de sangre de colores y estética cartoon, le añadieron la capacidad de construir tus propias edificaciones para guarecerte y lo pusieron gratis (aunque, como todo free-to-play, luego tienes que pagar por los mejores skins, los complementos más chulos o los pases de temporada para los eventos más top). El bombazo.

(Ahora si) Diccionario adolescentes viciados a Fortnite - padres

Battle Royale

¿Pero eso de 'Battle Royale' no era una peli japonesa de principios de siglo con Takeshi Kitano? ¿Esa en la que encierran a una clase conflictiva en una isla y sólo el único superviviente "aprobaba"? Pues claro, los chavales flipados con la cinta de culto nipona de entonces son los desarrolladores de videojuegos de hoy y los juegos de tipo battle royale con 'PUBG' y 'Fortnite' a la cabeza cada vez son más populares.

La Burbuja

Ni se refiere a la burbuja inmobiliaria ni a la de las series, nada de eso. Para hacer que las partidas no se eternicen y complicar un poco más la cosa, el mapa de 'Fortnite' se va reduciendo gracias a una tormenta conforme pasa el tiempo y si te pilla dicha tormenta, quedas eliminado.

Vamos, que La Tormenta es como La Nada de la 'La historia interminable' y, por tanto, Fantasía viene a ser La Burbuja: el resto del mapa jugable y que inexorablemente va hacia su fin.

Ejemplo de uso: "¡Vamos hacia La Burbuja final!"

Lagueo

Del inglés lag. Retardo en español. No es un término exclusivo del 'Fortnite' sino de cualquier juego online y seguro que lo has sufrido si has jugado en tus años mozos al 'Counter Strike' o al 'World of Warcraft'.

Pero, ¿qué es el lagueo? Pues el retardo entre tu equipo y el servidor al que estés conectado. Esto depende de la configuración del juego, el equipo y, claro, de tu conexión pero no sólo de la velocidad. En Xataka ya te hablamos en su momento del ping y de la latencia y de su importancia.

Ejemplo de uso: "Con 100ms de ping tengo mucho lagueo y soy presa facil para los francos y los rushers"

Emotes

Pronunciado imouts. No se trata de ninguna droga experimental, tranquilos. Los emotes no son otra cosa que los bailes que puedes realizar durante el juego: bien cuando consigues una kill, cuando logras un buen loot o simplemente cuando te da la gana. Es de lo mejor que tiene 'Fortnite', puedes ponerte a bailar cuando te de la real gana.

Hay un emote por defecto (que es de mis favoritos porque esta basado en un baile de una de las mejores series ever: 'Scrubs') y los demás los puedes conseguir bien alcanzando logros y objetivos o pasando por caja. Muchos de estos emotes son bailes famosos con los nombres cambiados... lo cual no ha impedido que a Epic Games le lluevan las denuncias de gentes como, por ejemplo, Alfonso Ribeiro por plagiar el famoso 'Carlton Dance', que en el juego se llama 'Fresh'.

Bonus track: en Ranker, como no podía ser de otra manera, tienen todos los emotes ordenados de mejor a peor.

Lootear

Pronunciado lutear. Del inglés loot. Saquear en español. Al igual que los piratas saqueaban las naves de Su Majestad después de abordarlas, en 'Fortnite' (y en muchos otros juegos, es un término muy común) puedes recopilar objetos, monedas y armas por todo el mapa y, sobre todo, de los cadáveres de los jugadores ya killeados. Aunque esto último más que saquear sea directamente rapiñar, siendo estrictos con el lenguaje.

Ejemplo de uso: "Estaba looteando una casa tan tranquilamente cuando ¡zas! muerto"

Farmear

Del inglés farm. Cultivar, labrar en español... aunque en 'Fortnite' viene a ser más un recolector. Sí, es parecido a lootear pero centrado en materiales (en 'Fortnite' hay madera, roca y acero) más que en armas o artefactos para luego poder construir y hacerte fuerte como el tercer cerdito del cuento, que en 'Fortnite' hay auténticos lobos feroces.

PaVos

La guita, la panoja, el parné, los billetes, los verdes, la pasta, los cuartos, la plata, la mosca, el money, el vil metal... Vamos, que los PaVos son la moneda virtual de 'Fortnite', lo que se necesita para conseguir los mejores skins y el resto de parafernalia. En inglés se les llama V-Bucks.

Llamas

'Fortnite' en su afán colorista y cartooniano incluye unas hilarantes piñatas en forma de llama que no son otra cosa que cajas de botín, sobres sorpresa (aunque recientemente se han incluido algunas cuyo contenido se puede ver antes de abrirlas) que aparecen esparcidas por el mapa y que pueden contener grandes tesoros. Hay algunas gratis pero por la mayoría hay que apoquinar unos cuantos paVos.

Ejemplo de uso: "He pillado esta llama por sólo 200 pavos y me han tocado dos héroes legendarios. Toma!!!"

Es una piñata muy cuqui pero yo me quedo con la llama que llama de todas todas

Bonus track: aquí un listado de todas las llamas, sus características y su precio en paVos.

Kills

A ver, obviamente kills significa muertes. Y es que para los competitivos de verdad no basta con ser el último en pie si no que hay que ser el que más kills haya logrado. ¿Te acuerdas de la apuesta de Legolas y Gimli en el abismo de Helm? Pues eso.

Ejemplo de uso: "He quedado quinto pero he sido el que más kills ha conseguido. ¡Soy el vencedor moral!"

Skins

Literalmente pieles pero realmente vestimentas o disfraces (u outfits que diría un influencer). Son la principal característica de diferenciación con la competencia y la principal fuente de ingresos de 'Fortnite'. Las skins no aportan ventajas competitivas pero todos los chavales quieren tener las más chulas y exclusivas y no dudan en pagar los paVos que hagan falta. Ya sabes, "antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla".

Algunos son un cuadro, otros meros pijamas del Primark pero no me digáis que el Yeti bizco no es TOP

Stream

Pronunciado estrim. En nuestros tiempos ochenteros y noventeros en los salones recreativos nos arremolinábamos detrás de los cracks para ver sus partidas y aprender. Ahora es lo mismo pero online: los jugadores retransmiten sus partidas de 'Fortnite' a través de Youtube o, sobre todo, Twitch, la plataforma de streaming de Amazon, y las audiencias son de impresión.

El streamer fortnitero más popular es Ninja, cuyos eventos son auténticos acontecimientos.

Ejemplo de uso: "Esta noche stream de Ninja con Marshmellow y Drake, ¡va a ser la hostia!"

Grifeo

Del inglés griefing. Pesar o dolor en español. No se trata de lo doloroso que es quedar eliminado de los primeros en una partida si no del comportamiento de algunos jugadores que sólo buscan molestar al resto de los jugadores. Agentes del caos. Tocapelotas, vamos.

Ejemplo de uso: "Ya está fulanito grifeando como todas las noches. A ver si se queda sin datos de una vez."

Baneo

Del inglés ban. Prohibir en español. Un clásico de cualquier juego o comunidad online: si eres un tramposo, te pueden expulsar ya sea temporal o indefinidamente. 'Fortnite' no es diferente así que hay gastar cuidado si no quieres terminar llorando.

Ejemplo de uso: "Me han baneado injustamente. !Estos de Epic Games son unos dictadores!"

Francos

No, ni hablamos de la antigua moneda francesa ni de la familia del difunto dictador ferrolano. Los francos, en 'Fortnite' son francotiradores. Ni más ni menos. Uff, ¡que susto!

Noob

Pronunciado nub. Viene a ser el novato de toda la vida, el que lleva poco tiempo jugando y todavía no controla mucho. Pero también se etiqueta así a los que llevan más tiempo pero son unos mantas (como este humilde servidor) y juegan mal: disparan sin ton ni son, construyen muy lento... Presas fáciles para los lobos feroces.

Ejemplo de uso: "Mira ese, menudo noob. ¡Nos los cargamos en cero coma!"

Campero

Campero, el mítico bocadillo malagueño, cumbre de la gastronomía mediterránea y mano de santo contra la resaca. Sin embargo en 'Fortnite' campero significa otra cosa bien distinta: es como se define a ese jugador que se pasa toda la partida escondiéndose y evitando la confrontación. No es que estén muy bien vistos.

Ejemplo de uso: "¡Campero en los arbustos! ¡Campero en los arbustos!"

Rusher

Pronunciado raser. Viene a ser lo contrario al campero: el jugador que va a saco desde el minuto uno. Un frenesí de actividad y kills. Que parece que tuviera prisa. Ni tanto ni tan calvo, por favor.

Arquitecto

El último tipo de jugador, aquel que está más preocupado por su arte construyendo que por cualquier otra cosa. Se necesita mucha labor de farmeo pero la verdad es que estos arquitectos son capaces de construir auténticas maravillas pixeladas. Y si no, mirad a Lolito.

When do you pounds? I book on monday

Y hasta aquí el pescado vendido. Ya estáis listos para entender lo que dicen vuestros hijos pero, ojo cuidado, si queréis lanzaros al barro de hablar el idioma fortnitero, os receto muchas horas de vídeos en Youtube y de streams en Twitch que ahora mismo vuestro nivel es el mismo que tenía de inglés don Eusebio en 'Gomaespuminglish'.