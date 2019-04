Las mejores apps de 2019 para Android

Hoy te traemos una recopilación de las que consideramos las mejores aplicaciones para Android de 2019. Hemos intentado tener una lista equilibrada, con aplicaciones esenciales que ya son veteranas para los recién llegados a Android, pero también alguna de las últimas novedades imprescindibles para usuarios veteranos que quieran explorar.

En definitiva, también intentamos cubrir varios tipos de categoría para que tengas casi todo cubierto. Y sí, como en Xataka Basics sabemos que posiblemente nos hayamos dejado alguna que tú consideras mejor que las presentes o que crees que se merece una oportunidad, te invitamos a que nos dejes tus propuestas en la sección de comentarios.

ActionDash

Bienestar Digital es la herramienta creada por Google en Android 9 Pie para ayudarnos a mejorar nuestros hábitos digitales, para desconectar más de nuestro móvil. Sin embargo está disponible en muy pocos dispositivos, y ahí es donde entra la aplicación ActionDash para ofrecer lo mismo en cualquier dispositivo con Android Lollipop o superior.

La herramienta te permite llevar un control sobre cuánto tiempo usas cada aplicación que tienes instalada en el móvil, cuántas notificaciones has mirado y cuántas veces has desbloqueado el dispositivo. La diferencia con la app nativa creada por Google es que ActionDash es puramente informativa, y no te deja hacer ningún tipo de bloqueo.

ActionDash: Auxiliar de bienestar digital Desarrollador: Action Launcher

Precio: Gratis

Categoría: Personalización

Canva

Canva es una aplicación de plantillas con las que puedes crear fácilmente imágenes para Instagram, Facebook Stories, Pinterest y muchas otras redes sociales o herramientas online sin tener ni idea de utilizar Photoshop. Sin diseños listos para utilizar, y sólo tienes que elegir el que te guste y utilizarlo con tus propias fotos y textos.

La aplicación lo hace tan bien que ya lleva acumuladas más de diez millones de descargas, con una nota media de 4,8 en Google Play. Ofrece hasta 60.000 plantillas gratuitas creadas por profesionales, por lo que tienes una enorme variedad entre la que elegir los diseños que más se acerquen al estilo que quieres ofrecer.

Canva - Diseño gráfico y editor de fotos Desarrollador: Canva

Precio: Gratis

Categoría: Arte y diseño

Citymapper

Si vas a viajar por primera vez a alguna de las principales capitales del mundo es una aplicación sencillamente imprescindible. La configuras eligiendo una de las capitales que tiene disponible, y una vez que has hecho ya podrás moverte por la ciudad como si fueras un lugareño conociendo todas las combinaciones de transporte público disponibles. Funciona con tu móvil, pero también con relojes Android Wear.

Sólo tienes que decir al sitio donde estás, y teniendo en cuenta tu geoposición, Citymapper trazará varias rutas entre las que puedes elegir. Las rutas combinarán diferentes transportes públicos, de manera que podrás coger una combinación de autobuses, autobús o metro, o simplemente metro. Y en todo ello se te guía paso a paso, con detalles como el decirte cuántas paradas te quedan para llegar al andén donde debes bajar para seguir tu trayecto y coger el próximo enlace.

Citymapper - Rutas en transporte público Desarrollador: Citymapper Limited

Precio: Gratis

Categoría: Mapas y navegación

Feedly

A día de hoy, Feedly sigue siendo una de las aplicaciones de referencia para quienes necesitan un lector de feeds completo y con buenas opciones para buscar, catalogar y revisar sus blogs. Lo hace con una interfaz clara y sencilla, y aunque hay funciones que las deja para su versión de pago la gratuita es más que suficiente para la mayoría.

Feedly te permite crear varios grupos para organizar tus feeds, y puedes revisarlos grupo por grupo, fuente por fuente, y todos a la vez. Tiene también un indicador que te avisa de cuando los artículos pertenezcan a un tema interesante, como si fuera una especie de trending topics para saber cuándo se está tratando un tema de repercusión. Además, te puedes crear una cuenta para utilizar tus feeds tanto en móvil como en su versión web.

Feedly - Smarter News Reader Desarrollador: Feedly Team

Precio: Gratis

Categoría: Noticias y revistas

Firefox Focus

Todos entramos alguna vez en alguna página en la que no queremos dejar rastro, y Firefox Focus es posiblemente la mejor alternativa para esos casos. Se trata de un navegador cuya misión es mantener tu privacidad, y para ello bloquea tanto anuncios como trackers en las páginas web, y cada vez que lo cierra vacía todas las cookies.

Su diseño es bonito y muy cuidado, aunque tiene la desventaja de que pese a permitir multitarea, se centra sobre todo en la navegación en una única pestaña. Aún así, no deja de ser una buena aplicación que llevar encima para un uso esporádico... o incluso como navegador principal si de verdad te preocupa tu privacidad.

Firefox Focus: el navegador privado Desarrollador: Mozilla

Precio: Gratis

Categoría: Comunicación

Firefox Send

Aunque existen muchas aplicaciones para compartir archivos online, la idea de Mozilla con Firefox Send es hacer la experiencia lo más sencilla posible. Posiblemente no sea la más completa o la que archivos más grandes te deja enviar, pero tampoco echarás de falta gran cosa gracias a su buen equilibrio, y te gustará su cuidado diseño.

Puedes utilizar la app con cuenta de Firefox o sin ella. Si te registras podrás enviar archivos de hasta 2,5 GB de peso, y si no lo haces te tendrás que conformar con 1 GB. Todos los archivos se borran de los servidores cuando caduque el enlace, y el servicio utiliza un cifrado AES-128 para protegerlos. En su configuración puedes elegir cuándo caducan los enlaces, e incluso protegerlos con contraseña.

Firefox Send Desarrollador: Mozilla

Precio: Gratis

Categoría: Productividad

Gboard

Ya te hemos hablado en Basics de todo lo que puedes hacer con Gboard, el teclado de Google para dispositivos Android o iOS. Es sin duda, y con permiso de Swiftkey, uno de los teclados de referencia gracias a las posibilidades de traducción simultánea con Google Translator, buscador de emojis o poder crear tus propios stickers o gifs.

También te permite utilizarlo con varios idiomas a la vez, tiene un portapapeles integrado, acciones por gestos, dictado para escribir y muchas otras opciones que lo hacen casi imprescindible. Otra de sus buenas noticias es que es un proyecto vivo en el que Google sigue implementando novedades de vez en cuando.

Gboard – el teclado de Google Desarrollador: Google LLC

Precio: Gratis

Categoría: Herramientas

Google Keep

Google Keep es una de las mejores apps para tomar notas en Android, otra herramienta creada por la propia Google para competir con las apps de terceros, y que puedes utilizar tanto desde el móvil como desde la web, lo cual ayuda mucho a poder tomar o consultar notas estés donde estés.

Permite crear recordatorios por lugar, puedes compartir notas e incluso crear notas colaborativas para, por ejemplo, hacer la lista de la compra en familia. También hay diferentes formatos, como notas de texto convencionales o checklist cuyo contenido puedas ir marcando como hecho. A las notas les puedes dar diferentes colores como si fueran postit para poder organizarte a tu gusto.

Google Keep: notas y listas Desarrollador: Google LLC

Precio: Gratis

Categoría: Productividad

Google Fotos

A título personal, en mi manera de organizar las fotos que saco con el móvil o cámara hay un antes y un después desde que utilizo Google Fotos. Se trata de una nube para fotos de Google, con la que no sólo puedes tener siempre una copia de seguridad accesible desde el móvil o la web, sino que incluye varias opciones adicionales.

La mejor es su buscador interno, que te permite encontrar siempre tus fotos con diferentes tipos de términos. Puedes escribir el nombre de una ciudad o país para encontrar las fotos que hicieras allí, o incluso términos como concierto o flor para buscar las fotos que Google interprete como tales. También tienes creación automática de fotos mejoradas o vídeos, y decenas de otras funcionalidades como crear o compartir álbumes en los que incluso puedes meter mapas cuando son de algún viaje.

Google Fotos Desarrollador: Google LLC

Precio: Gratis

Categoría: Fotografía

Google Maps

Compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, rear mapas personalizados, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces. Las funciones de Google Maps son tantas que es otra de las aplicaciones que lleva años siendo imprescindibles para Android.

La aplicación de mapas de Google hace tiempo que dejó de ser sólo eso. Ya no sólo te sirve para guiarte y ayudarte a llegar a determinado sitio cuando caminas o conduces, sino que por poder, puedes incluso dejar calificaciones en un sistema de valoraciones de lugares que rivaliza con gigantes como TripAdvisor.

Maps - Navegación y transporte público Desarrollador: Google LLC

Precio: Gratis

Categoría: Viajes y guías

Manga Plus

El manga y los cómics es una de las grandes asignaturas pendiente de los servicios online, sobre todo en cuanto a las alternativas para ofrecértelo todo de forma oficial y legal... y más aún gratis y con muchas publicaciones. En esta ausencia de alternativas, Manga Plus se mueve como pez en el agua como la gran referencia para los amantes del cómic japonés.

Entre los títulos disponibles se encuentran One Piece, My Hero Academia, Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, Death Note o Bola de Dragón. La aplicación está en español y algunos de los cómics, también (el resto están en inglés o japonés).

MANGA Plus by SHUEISHA Desarrollador: 株式会社 集英社

Precio: Gratis

Categoría: Cómics

Microsoft Launcher

Una de las grandes ventajas de Android es que puedes modificar su interfaz por completo cambiando su lanzador. Los fabricantes crean sus propias experiencias gracias a ello, pero también puedes instalar una serie de lanzadores de terceros que cambian por completo su aspecto y alguna de las funciones. Y Microsoft es uno de los protagonistas inesperados de este sector con su Microsoft Launcher para Android.

Sus puntos clave son la personalización, la información y la sincronización con Windows 10. Ofrece una gran cantidad de gestos personalizables para dominar tu móvil sin tener que navegar por tantas opciones, personalizar los fondos de pantalla, agregar Widgets o cambiar los temas e instalar paquetes de iconos. Además, también se integra con el Timeline de Windows 10 y te permite usar Cortana.

Microsoft Launcher Desarrollador: Microsoft Corporation

Precio: Gratis

Categoría: Personalización

Nova Launcher

Y claro, si mencionamos Microsoft Launcher como uno de los lanzadores a tener en cuenta no podemos olvidarnos tampoco de Nova Launcher, que lleva bastante años siendo el lanzador de terceros de referencia en Android. Con frecuencia actúa de el Robin Hood de los launchers, trayendo a las masas lo que está disponible en exclusiva para móviles Pixel.

No es el lanzador más personalizable y puede que tampoco el más bonito, pero si por algo ha destacado todos estos años Nova es por tener un buen equilibrio entre funciones, desarrollo constante y estabilidad. Mientras que otros lanzadores van y vienen, Nova Launcher prevalece.

Nova Launcher Desarrollador: TeslaCoil Software

Precio: Gratis

Categoría: Personalización

Netflix

Las aplicaciones oficiales de los servicios de TV y streaming no siempre son tan buenas como sus contenidos. En este contexto, Netflix es con bastante diferencia una de las que mejor cuida su aplicación, y no le faltan las funciones de saltarse las introducciones o resúmenes de los capítulos o emitir el contenido en Chromecast.

A todo esto hay que añadirle su gestión de capítulos que estás viendo, los controles parentales, lo bien que se adapta la app a cada tipo de pantalla e incluso rarezas como las categorías ocultas. En definitiva, en el mundo de los servicios de Streaming Netflix es sin duda uno de los espejos en los que todas las apps deberían mirarse.

Office Lens

Office Lens convierte tu móvil en un escáner de documentos. Así de simple, pero cumple tan bien con lo que promete que siempre querrás tenerlo instalado. Da igual que la página esté torcida, cuando apuntes a ella la aplicación reconocerá su contorno y la enmarcará de manera que parezca realmente que has utilizado un escáner de verdad.

El texto impreso y escrito se reconocerá automáticamente para que buscar palabras e imágenes, tiene varios modos para editarlas y mejorar las capturas, e incluso uno para extraer información de contacto de las tarjetas de presentación. Además, los archivos escaneados los puedes convertir a formato Word, a PowerPoint o PDF, y podrás compartirlos o guardarlos en la nube de OneDrive.

Microsoft Office Lens - PDF Scanner Desarrollador: Microsoft Corporation

Precio: Gratis

Categoría: Productividad

Pocket Casts

Las aplicaciones gratuitas son casi siempre las que acaban llevándose la mayoría de descargas, por lo que cuando una de pago que vale 3,99 euros supera el millón de descargas, sólo puede ser porque algo debe estar haciendo bien.

Pocket Casts lleva años siendo considerada como una de las mejores aplicaciones para escuchar podcasts en Android, y eso que tiene en frente a gigantes como Spotify o iVoox. Su diseño ha sido renovado recientemente, y ahora se las trendrá que ver con la nueva app de Podcasts de Google, aunque por ahora va a tener que ser la gran G la que deba demostrar que puede estar a la altura.

Pocket Casts Desarrollador: Podcast Media LLC

Precio: 3,99 euros

Categoría: Noticias y revistas

Samsung Internet

El software de Samsung no siempre se lleva las mejores críticas, y las apps por defecto de los fabricantes tampoco son siempre las que mejor fama tienen. Pero siempre hay excepciones, y el navegador de Samsung es una de ellas. Tanto, que muchos usuarios reconocieron apostar por él cuando en Xataka Android listaron los mejores navegadores para Android.

Mientras que Chrome apuesta principalmente por la sencillez, Samsung Internet tiene algunos extras dignos de mención como el soporte para complementos (bloqueo de publicidad incluído) o el lector de códigos QR.

Shazam

Shazam lleva años siendo la aplicación de referencia a la hora de identificar esa canción que está sonando estés donde estés, y aunque la haya comprado Apple sigue disponible en Android. Todo lo que tienes que hacer es pulsar un botón, y la app escuchará a tu alrededor e identificará la canción que esté sonando.

También tiene otras opciones como escuchar una preview por Apple Music para saber que es la misma canción, añadirla en una lista de reproducción de Spotify o Apple Music, ver la letra o su vídeo en YouTube. Todo ello con un aspecto muy visual y un catálogo actualizado, pudiendo incluso comprar entradas para conciertos.

Shazam Desarrollador: Apple Inc.

Precio: Gratis

Categoría: Música y audio

Snapseed

Snapseed, ahora propiedad de Google, también lleva mucho tiempo siendo una de las mejores apps para edición y retoque de fotos en Android. Se caracteriza no sólo por tener un buen número de herramientas de edición fotográfica, sino sobre todo por la enorme facilidad que ofrece a la hora de utilizarlas.

Desde el poder hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Su principal baza es que es totalmente gratis, sin anuncios ni sorpresas. La navegación se hace mediante sencillos movimientos de dedo, y la mayoría de herramientas tienen preajustes listos para usar.

Snapseed Desarrollador: Google LLC

Precio: Gratis

Categoría: Fotografía

Solid Explorer

Aunque cuesta 1,99 euros, es la gran referencia en el mundo de los exploradores de archivo desde que ES Explorador de Archivos se echó a perder. Ofrece dos paneles independientes actuando como exploradores de archivo, opciones de arrastrar y soltar entre ellos, y múltiples opciones de personalización con iconos, temas y combinaciones de colores.

Tiene soporte para clientes FTP, SFTP, WebDav, SMB/CIF, permite descomprimir archivos, cifrarlos, o crear archivos comprimidos con contraseña. Además, puedes vincular tus cuentas en la nube, tiene soporte para acceso root, búsqueda indexada, herramientas como ocultar carpetas y soporte para Chromecast. Y si no es suficiente, también puedes instalar plugins adicionales.

Solid Explorer File Manager Desarrollador: NeatBytes

Precio: 1,99 euros

Categoría: Productividad

Spark

Spark lleva años siendo uno de los mejores clientes de correo electrónico para iOS, y este 2019 ha lanzado su versión para Android. Lo hicieron el mismo día en el que Google mató a Inbox, quedándose con su puesto como uno de los mejores y más modernos clientes de correo disponibles de forma gratuita para tu móvil.

Sus armas son muchas, pero la principal es la inteligencia artificial aplicada a la gestión y organización del correo electrónico. También permite agrupar correos, configurar cuatro gestos diferentes, crear recordatorios, hacer seguimiento de correos, posponerlos o enviarlos más tarde, ponerles pin o realizar búsquedas inteligentes.

Spark – App de Correo de Readdle Desarrollador: Readdle

Precio: Gratis

Categoría: Productividad

Spotify

Y así como Netflix es todo un imprescindible en el sector del streaming de series y películas, Spotify es también la gran referencia en el streaming musical. Y ya no sólo debido a las características de su modo premium, sino porque el modo gratuito también ha mejorado sustancialmente para que no esté tan lejos en prestaciones.

La aplicación te permite controlar y reanudar la reproducción de canciones o podcasts de cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta, y si tienes Premium también puedes descargar canciones para escucharlas sin conexión. Y claro, también tienes playlist de todo tipo y para todos los gustos, incluyendo decenas de selecciones hechas a mano.

Spotify: música y podcasts Desarrollador: Spotify Ltd.

Precio: Gratis

Categoría: Música y audio

SwiftKey

Si hemos mencionado antes Gboard, no podemos dejar fuera de la lista al otro gran teclado virtual para Android. Se trata de SwiftKey, que lleva años siendo el teclado de referencia gracias a su sistema de autocorrección inteligente que aprende no sólo qué escribes, sino también el cómo para recordarte tus palabros extraños cuando los vayas a configurar.

También puedes vincular cuentas en otros servicios para que aprenda de todo lo que escribes. También tiene una buena colección de temas y muchas opciones para poder configurarlo a tu gusto. En este caso no tienes detrás a Google como Gboard, pero sigues teniendo el soporte de una importante empresa como Microsoft, propietaria de la aplicación.

Teclado SwiftKey Desarrollador: SwiftKey

Precio: Gratis

Categoría: Productividad

Telegram

Aunque ni es tan popular ni tan conocida como WhatsApp, Telegram es para muchos de nosotros la mejor aplicación de mensajería con diferencia. En su diseño ambas son bastante parecidas, pero Telegram tiene muchas otras ventajas en forma de características como sus bots o canales, y opciones para incluso borrar lo que has escrito o cerrar conversaciones en el móvil de tu interlocutor.

Le faltan algunas opciones como llamadas de vídeo o la posibilidad de archivar conversaciones, pero en todo lo demás supera con creces a la competencia. En lo personal, mi característica favorita es el poder escribirte a ti mismo, lo que convierte a la app en un excelente puente para enviar contenido de un dispositivo a otro. Tiene también clientes nativos para la web y el PC, y puedes crear un nombre de usuario para no dar tu número de teléfono a quien quiera contactarte.

Telegram Desarrollador: Telegram FZ-LLC

Precio: Gratis

Categoría: Comunicación

TikTok

Amada y odiada por partes iguales, puede que entre quienes seamos algo mayores la fama de TikTok, antes Musical.ly, no tenga mucha explicación, pero sus números y gran popularidad entre los jóvenes hace que sea una referencia para la nueva generación de redes sociales.

Su idea es muy parecida a la de las historias de Instagram, pero mucho más centrada en el vídeo para llenar el hueco dejado por Vine. Los usuarios tienen una casi ilimitada caja de herramientas para crear vídeos originales, o incluso crear otros vídeos en los que se interactúe con otra creación realizada por otros usuarios. Todo ello con decenas de efectos y filtros de todo tipo.

TikTok Desarrollador: musical.ly

Precio: Gratis

Categoría: Social

TV Time

Una aplicación para llevar el registro de todos los capítulos que vas viendo de tus series favoritas, pero que además añade recomendaciones personalizadas y funciones sociales. Puedes comentar cada capítulo por separado, por lo que además de evitar spoilers intercambias opiniones con usuarios que han visto exactamente lo mismo que tú.

También te permite generar memes o visualizaciones de escenas, y cada capítulo lo puedes valorar por separado indicando si te ha gustado, en qué dispositivo lo has visto, y qué personaje ha sido tu favorito. Todo ello sin dejar de lado su función principal, la de saber siempre por dónde vas con tus series.

TV Time: la guía de series n.º 1 Desarrollador: Toze Labs

Precio: Gratis

Categoría: Entretenimiento

Vimage

Una nueva aplicación que lleva relativamente poco tiempo estando disponible, pero que ya ha superado el millón de descargas con una excelente nota media de 4,6 en sus calificaciones. Lo ha conseguido cumpliendo de forma elegante con lo que promete: convertir fotografías en vídeos añadiendo efectos y movimiento en ellas.

Estos efectos se añaden como una capa en el fondo, y puedes encontrar desde humo, hasta cielos estrellados, pasando por lluvia, nubes, pájaros o partículas de polvo entre otros. La aplicación te permite utilizar todos sus efectos gratis, aunque a no ser que pagues añadirá en ellos una marca de agua con el nombre de la app.

vimage Desarrollador: vimage

Precio: Gratis

Categoría: Arte y Diseño

VLC Player

En el mundo de los reproductores de vídeo para Android, hay algunos nombres que siempre salen a relucir, como VLC o MX Player. VLC es el único que marca todas las casillas, con soporte para Chromecast, subtítulos y sus propios códecs.

Si usas o usabas VLC en el PC, la versión para Android es un digno sucesor que incluye funciones avanzadas como el modo de ventana flotante o la búsqueda y descarga de subítulos directamente desde la aplicación. Todo ello con una buena interfaz y todo tipo de compatibilidades para que no eches nada en falta.

VLC for Android Desarrollador: Videolabs

Precio: Gratis

Categoría: Reproductores y editores de vídeo

WhatsApp

Con una comunidad de usuarios abrumadora, WhatsApp dura y perdura. Quizá no es la aplicación de mensajería más avanzada técnicamente hablando, pero es la más utilizada con diferencia, y el que la use casi todo el mundo que conoces hace casi imprescindible tenerla instalada.

En los últimos tiempos WhatsApp ha extendido sus tentáculos algo más lejos de sus dominios, con tímidas incursiones en los negocios (WhatsApp Business) y chats con un mayor componente multimedia como GIF animados o stickers, con un mayor ritmo de novedades que hace unos años.