23 aplicaciones web oficiales que pueden sustituir sin problemas a sus apps para ahorrar espacio

Hoy te traemos una lista de 23 aplicaciones que puedes sustituir sin problemas por su versión web para móvil. Tanto si es porque tienes un móvil con espacio limitado como si simplemente quieres deshacerte de las más pesadas, puedes encontrar una interesante alternativa a algunas aplicaciones de tu smartphone en la versión adaptada de su página web.

Esto es así porque algunas de estas aplicaciones web o webapps están pensadas precisamente para permitirte utilizar un servicio como si tuvieras instalada la app. Son cada vez más potentes, pudiendo enviarte notificaciones, añadirse al inicio y verse casi como las aplicaciones descargables. Aquí tienes una colección de ellas que puedes utilizar para sustituir a algunas de las apps y servicios más populares.

Facebook

La de Facebook es una aplicación que tiene fama de ser extremadamente pesada, por lo que posiblemente pueda ser una de las primeras de las que quieras prescindir buscando su alternativa web. Esta es tan sencilla como entrar en Facebook.com en el navegador de tu móvil, identificarte y empezar a utilizarla.

La versión de la web móvil de Facebook tiene un diseño bastante similar a su aplicación móvil, aunque quizá con un aspecto algo anticuado. Aun así, apenas pierdes funcionalidades importantes, tienes incluso la posibilidad de ver las historias de tus contactos o agregar las tuyas propias, y es muy fluida a la hora de navegar una vez se toma unos instantes para cargar su contenido.

Facebook Messenger

También es posible que no quieras tener una aplicación de mensajería con tantas funciones como Facebook Messenger, y que de paso puede hacer que al verte conectado otros usuarios te hablen cuando quieras estar en calma. Si el chat de Facebook sólo lo quieres utilizar en momentos puntuales, quizá quieras desinstalar la app y reemplazarla por la web Messenger.com.

De hecho, Facebook no parece demasiado interesado en que utilices este método en el móvil, y para poder utilizar la web tendrás que activar su versión para ordenador en el navegador de tu móvil. Una vez lo hagas podrás hablar con quien quieras sin tener que instalarte la aplicación, aunque con una interfaz que en este caso no viene demasiado bien adaptada. Por esta interfaz hemos estado a punto de no incluir esta webapp en la lista, pero al final lo hicimos por ser bastante popular.

Telegram

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más mimadas por sus responsables y con más funcionalidades para los usuarios. Y en ese ánimo de ofrecer las máximas alternativas posibles, puedes entrar en Web.telegram.org para utilizar su versión web desde el navegador de tu móvil y no necesitar instalártela.

Y lo mejor de todo es que prácticamente no vas a renunciar a ninguna funcionalidad de la app oficial, ya que de hecho esta versión web también la puedes utilizar desde el navegador de tu ordenador portátil y de sobremesa. Podrás chatear con tus amigos y grupos, enviar notas de voz, stickers y fotos echas con la cámara.

Twitter

Otra red social cuya app puedes reemplazar por su versión web de manera bastante efectiva es Twitter. Si entras en Twitter.com desde el móvil accederás a una versión bastante parecida a Twitter Lite, que a su vez es una web progresiva también, y que conserva muchas de las funcionalidades principales de la app móvil principal.

Por ejemplo, vas a poder seguir buscando y añadiendo GIFs animados a tus tuits, incluye el modo nocturno para cambiar sus colores por otros más oscuros, e incluso puedes activar el modo de ahorro de datos. Vale, algunas funciones como el soporte multicuenta sí que faltan, pero otros aspectos como el sistema de mensajes privados siguen ahí.

Meneame

Meneame es una de las comunidades para compartir noticias más importantes que existe en español, y aunque tiene una aplicación móvil también puedes disfrutarla plenamente a través de su webapp. Puedes leer, votar, comentar, y si tienes cuenta incluso enviar noticias, y su interfaz es muy parecida a la de su app móvil, por lo que la facilidad de uso es máxima.

Reddit

Una de las comunidades más grandes del mundo también tiene una aplicación web a la altura. Si entras en Reddit.com podrás acceder a una web que poco tiene que envidiarle a su aplicación móvil oficial. Sí, en todo momento te estarán "invitando" a descargarte la app, pero prácticamente puedes hacer uso de todas las funciones desde el propio navegador.

Podrás navegar por todos los subreddits, activar el modo nocturno para oscurecer el aspecto visual, y entrar en tus suscripciones. Además, también podrás realizar todas las interacciones, desde los votos hasta los comentarios, y tendrás una función de compartir artículos que activa directamente el menú de compartir de tu móvil.

Google Fotos

La aplicación de Google Fotos es necesaria y esencial si quieres hacer copias de seguridad de las fotos de tu móvil. Pero si sólo quieres acceder a tu galería de fotos subidas, por ejemplo porque estás entrando desde un móvil secundario o el de otra persona, puedes hacerlo con su versión web móvil entrando en Photos.google.com.

El diseño está totalmente adaptado para el móvil y podrás acceder a todas las fotos, álbumes y creaciones del asistente, igual que con la aplicación. De hecho, podrás también crear algunas composiciones sencillas como collages, animaciones o películas, todo ello sin tener que gastar almacenamiento interno con la aplicación.

Instagram

Si andas falto de espacio en tu móvil y quieres sustituir la aplicación de Instagram tienes dos alternativas. Por una parte puedes utilizar Instagram Lite, que apenas ocupa 200 kb y te deja utilizar las funciones principales de la red social, y por la otra puedes recurrir a su aplicación web progresiva entrando en Instagram.com.

En esencia, tanto Instagram Lite como la versión web de la red social tienen un aspecto y funciones muy parecidas. Puedes subir fotos e historias, dejar comentarios y ver las fotos de los demás. Las diferencias están en las herramientas de edición, muy escasas y limitadas en estas dos versiones. Aun así, no deja de ser una alternativa perfectamente viable para quien quiera ahorrarse un poco de espacio.

Google Maps

Teniendo en cuenta que Google Maps viene preinstalado en la gran mayoría de móviles Android, en este caso el ahorro de espacio va a ser limitado, pues nunca lo podrás desinstalar del todo. En cualquier caso, la app de Google Maps es fácilmente reemplazable por Maps.google.com en el caso de que hayas deshabilitado o no quieras iniciar sesión en la app principal.

Puedes buscar rutas y navegar por el mapa a tu antojo, aunque sin cambios de perspectiva ni visualización 3D de los edificios. Eso sí, en el caso de que quieras utilizar este servicio para seguir un itinerario en tiempo real, entonces sí que vas a necesitar recurrir a la aplicación móvil.

Gmail

Google sigue siendo una de las empresas que más está apostando por las aplicaciones web progresivas, incluso con esas que vienen preinstaladas en tu móvil. Otro buen ejemplo de ello es la versión web de Gmail.com, aunque para utilizarla vas a tener que buscar el botón No me interesa en una pantalla principal en la que te aparece un mensaje en grande "invitándote" a descargarte la app.

El gran problema de esta aplicación es que sí, puedes utilizar sus funciones principales incluyendo el etiquetado o la redacción de correos, pero Google no quiere evitar con esta web que sigas descargándote la app, por lo que encontrarás límites importantes. Por ejemplo, el diseño está desfasadísimo, y a la hora de escribir mensajes no vas a poder darles formato.

Outlook

No sólo Google intenta mimar al máximo las aplicaciones web de sus principales servicios, Microsoft también hace lo propio con los suyos, y Outlook es un buen ejemplo de ello. Accedes entrando a Outlook.live.com, y te permite gestionar tus correos electrónicos como si estuvieses utilizando la aplicación nativa con un diseño que en este caso también está cuidado al máximo.

Puedes leer tus correos de tus diferentes bandejas, componer y enviar correos, aplicar filtros, utilizar el buscador y seleccionar varios correos para gestionarlos. También tienes acceso a tu calendario de Microsoft y a la sección de contactos, todo perfectamente integrado y sin que te pida instalar la aplicación oficial.

Amazon

Amazon empezó como una tienda online, por lo que aunque para móviles tiene disponible su propia aplicación, no es sorprendente que también haya cuidado al máximo la versión móvil de su tienda para poder acceder a ella desde cualquier dispositivo. Puedes entrar desde Amazon.es, y te encontrarás con casi todas las secciones y opciones que también tienes en la app.

YouTube

YouTube es otra de esas aplicaciones cuyo peso no ha dejado de crecer en los últimos años, un problema para usuarios que tengan móviles de entrada con almacenamiento limitado. Si quieres prescindir de ella tendrás que deshabilitarla por no poder ser desinstalada, y luego podrás acceder a su alternativa web en Youtube.com.

La versión web de YouTube para móviles es bastante aceptable, con un diseño agradable y las mismas secciones que en la aplicación oficial. Lo único que se echa en falta es su sistema de mensajería integrada, aunque al no ser demasiado popular quizá tampoco sea una tragedia prescindir de él. A cambio, podrás visualizar e interactuar con tus vídeos favoritos igual que con la app, pero ahorrándote algunos megas.

Google Keep

La aplicación de notas Google Keep no ocupa demasiado, pero puestos a ahorrar el máximo espacio posible en tu móvil puedes recurrir a la página Keep.google.com, donde encontrarás una versión web casi idéntica a la app. Podrás ver todas tus notas, buscarlas, editarlas y crear nuevas. Incluso es posible añadir tus notas escritas a mano, aunque esta es una función que podría ir mejor.

Traductor

El traductor de Google cuenta también con una versión web completamente adaptada para el uso en teléfonos móviles. La dirección web es la misma que en el ordenador, Translate.google.com, y tiene un diseño moderno que nada le tiene que envidiar al de la aplicación móvil.

Esta versión pierde algunas novedades como el modo offline y poder traducir textos externos utilizando la cámara del móvil, pero permite utilizar el micrófono para dictar textos y escribirlos a mano para buscar traducciones en todos los idiomas soportados por el servicio.

Google Drive

Si tienes una cuenta de Google también tienes acceso a Drive, el sistema de nube con aplicaciones de ofimática gratuito de la empresa del buscador. Y aunque se trata de una de esas aplicaciones que suele venir de serie instalada en el móvil, te alegrará saber que también tienes la posibilidad de sustituirla por su versión web, aunque con algunas limitaciones.

Para ello tienes que entrar en Drive.google.com, y accederás a la página principal de Google Drive. Su aspecto no es tan moderno como el de la aplicación móvil, aunque te deja navegar sin problemas por tus carpetas y visualizar todos los archivos. Y ahí está el gran problema, en que para editar tus archivos y documentos de texto necesitas la app, ya que no se te permite hacerlo directamente desde la web.

Microsoft OneDrive y Office

Y si Google tiene su suite en la nube disponible a través del navegador, Microsoft hace lo mismo con OneDrive y sus aplicaciones de Office. Sólo que con menos limitaciones todavía, ya que te permite poder editar los archivos de Word y Excel directamente desde la web.

Lo único que tienes que hacer es entrar en Onedrive.live.com y accederás a la web desde la que podrás navegar por tus carpetas y los archivos que tengas subidos a la nube de Microsoft. Además, si entras en un archivo ofimático OneDrive lo abrirá con la versión web de Excel o Word para que puedas editarlo directamente desde el móvil.

Dropbox

Dropbox es otro popular servicio de almacenamiento en la nube, y entrando en Dropbox.com también puedes navegar entre los archivos que tengas subidos como en Google Drive o OneDrive. La parte negativa es que comparte un defecto con la aplicación de Google, la de no permitirte editar documentos de texto, para lo que te pide que descargues otra aplicación. Aun así, sirve para ver sin problemas los archivos que tengas en el servicio.

Flipboard

Flipboard es otro ejemplo de cómo una webapp bien hecha puede hacer que no necesites instalarte la aplicación. Lo único que necesitas hacer es entrar en la web, Flipboard.com, y podrás disfrutar de todas las revistas prácticamente de la misma manera que lo harías si tuvieras descargada la aplicación.

Eso sí, existe una importante limitación y es que herramientas como las de crear revistas no están disponibles, aunque eso no evita que tengas total libertad para consultar todas esas que estés siguiendo a través de tu cuenta.

Paypal

Si eres de esas personas que intenta tener las mínimas aplicaciones financieras instaladas en tu ordenador, te alegrará saber que la aplicación web de Paypal para móvil te da prácticamente las mismas opciones que te puedes encontrar en la aplicación oficial, por lo menos las más importantes para tus gestiones del día a día.

Para ello tienes que entrar en Paypal.com, donde podrás ver tu saldo Paypal, retirar fondos, enviar y solicitar dinero. También podrás ver el historial de actividades recientes, crear fondos comunes, dividir facturas, crear facturas o enviar regalos. Además, también podrás acceder a la sección de ofertas para ver las promociones o editar tu perfil.

TripAdvisor

TripAdvisor es una buena herramienta para cuando estés buscando restaurantes, hoteles o simplemente qué hacer en una ciudad y quieras saber la opinión del resto de usuarios respecto a las alternativas. La versión web para móvil en este aspecto no tiene nada que envidiarle a la aplicación, y de hecho se conecta al GPS de tu móvil para poder ofrecerte información basada en tu localización.

La interfaz de la aplicación web de hecho es prácticamente idéntica a la que te vas a encontrar en el móvil, así como las opciones que se te dan cuando entras a ella. Puedes buscar hoteles, actividades, restaurantes, alquileres y vuelos cercanos o de determinada ciudad. Entras mediante Tripadvisor.es, donde también puedes subir fotos y escribir opiniones con normalidad.

Spotify

Spotify entra justito en nuestra lista, porque aunque su aplicación web tiene un diseño muy cuidado y adaptado al móvil, las funcionalidades no son tantas como las que te vas a encontrar en su app. Aun así, como la función esencial de escuchar música la cumple, hemos decidido incluirla.

En este caso, para entrar a ella tienes que hacerlo mediante Open.spotify.com. Sólo tiene un buscador, aunque puedes utilizarlo para encontrar canciones y escucharlas sin ningún problema. También puedes entrar al perfil de un artista que busques y navegar por su ficha para escuchar cualquier disco. Lo que no puedes hacer es entrar a tu perfil ni gestionar tu música.

iVoox

Y terminamos con iVoox, que en iVoox.com te permite acceder a una web adaptada al móvil desde la que escuchar tus podcast favoritos. Eso sí, la web entorpece bastante la experiencia para incitarte a usar la app, y para ello utiliza excesivos banners por doquier y te intenta llevar siempre que puede a la app para que sigas escuchando desde allí. Además, aunque en la web vas a acceder al feed de podcasts, si realizas búsquedas siempre te intentan llevar a la app.

No tengas miedo de buscar tus propias alternativas

Entiendo que este tipo de listas como las que os he presentado en este artículo pueden ser un poco subjetivas, ya que uno tiende a fijarse más en las alternativas web de las aplicaciones que usa. Por eso, si no has visto algún servicio que te interesase reemplazar no dudes en explorar tú mismo su web para ver si está adaptada para poder utilizarse como una aplicación.

En el peor de los casos te encontrarás con webs mal adaptadas como la de Steam chat o Feedly, que tienen una interfaz que difícilmente vas a poder utilizar en tu móvil, algo parecido a la que hemos incluido por los pelos de Facebook Messenger. Si crees que hay alguna webapp especialmente buena de algún servicio concreto puedes decirnos las que más te gustan en los comentarios para que así podamos hacer crecer la lista.