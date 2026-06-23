Nos hemos empeñado en que los robots humanoides parezcan personas: esta startup acaba de demostrar que hay otro camino

Aún no está claro si los robots humanoides serán la próxima gran revolución de la tecnología de consumo, pero desde luego cada vez hay más empresas compitiendo para colar uno de estos robots en nuestras casas. Todos tienen algo en común: se parecen mucho a nosotros, quizás demasiado. Tienen cara, torzo, brazos y piernas. ¿Y si hay otra solución mejor que esa?

Eso es lo que cree la startup Genesis AI, que acaba de presentar su nuevo robot generalista Genesis Eno, cuyo diseño se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. En palabras de la propia empresa: "En lugar de imitar una apariencia totalmente humana, hemos diseñado a Eno en función de las capacidades humanas, dando prioridad a la movilidad, la destreza y la funcionalidad en el mundo real".

Genesis AI es una startup francoestadounidense, fundada en 2025 y con sede en Palo Alto, California. Cuentan en Forbes que la empresa levantó 105 millones de dólares en su última ronda de financiación, en la que entraron inversores como Koshla Ventures y Eric Schmidt.

Adiós piernas, hola ruedas

El Genesis Eno parece un cruce entre un electrodoméstico minimalista y un robot humanoide. Lo primero que llama la atención de su diseño es que no tiene piernas, sino que se mueve sobre una base con ruedas que le permite moverse por el espacio sin necesitar tantas articulaciones. Esto le da una mayor estabilidad, aunque en entornos con escalones es una limitación.

Sobre esta base hay una serie de paneles articulados que le permiten "ponerse de pie" y también plegarse para ser almacenado cuando no está siendo usado. Tampoco tiene cabeza, sino que cuenta con una especie de pieza de color negro donde suponemos que se albergan los sensores para que interactúe con el entorno. Genesis también ofrece otra versión con una pantalla montada en el panel que sería el pecho del robot (la podéis ver en la imagen principal).

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La clave está en las manos

Lo que sí son muy humanos son sus brazos, especialmente sus manos. Genesis dice que el diseño de las manos se ha copiado para que pueda manejar los objetos que han sido "diseñados pensando en las personas". Tal y como cuentan en Humanoids Daily, las manos fueron desarrolladas en colaboración con Wuji Tech, una empresa china que se dedica exclusivamente al diseño de manos robóticas.

Las manos del Genesis Eno tienen un ángulo de movimiento de 22 grados y su aspecto es prácticamente igual que el de una mano humana. Para controlarlas con destreza está el cerebro GENE, que según la empresa es el primer cerebro IA que otorga a los robots "capacidades de manipulación física comparables a las de los seres humanos".

GENE permite que el robot interactúe con su entorno de forma libre, a diferencia de otros robots que tienen movimientos preprogramados. También es capaz de recordar, puede adaptarse si el entorno cambia y es capaz de programar tareas de varios pasos, como si fuera un agente de IA con cuerpo.

La empresa asegura que planean comenzar la producción del Genesis Eno a finales de 2026. Primero llegará a clientes industriales, después al sector servicios (como hoteles u hospitales) y finalmente a clientes particulares. De momento no han dicho nada del precio.

Imágenes | Genesis AI

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