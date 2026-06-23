España ha normalizado un pequeño truco para evitar los accidentes por alcance. La DGT no está muy conforme

Frenada de emergencia y luces de emergencia son palabras que, por puro sentido común, podríamos entender que una siempre va junto a la otra. Tanto es así que no sólo en España hemos asimilado que la forma de actuar ante un atasco es activarlas casi inmediatamente, también los fabricantes lo han ido incorporando a los últimos modelos.

Sin embargo, la DGT a través del Reglamento General de Circulación sigue pidiendo que actuemos de una manera ligeramente diferente y que, directamente, se ha quedado algo obsoleta.

Mejor que los warning... ¿con la mano?

Los accidentes por alcance es uno de los tipos de choque más habituales en las carreteras españolas, especialmente ahora que llega el verano y los desplazamientos se multiplican.

Aunque no hay datos oficiales que segmenten por este tipo de accidentes, los expertos en reclamaciones y en seguros cifran en un 5% del total de choques los que se producen por alcance. Suelen ser accidentes con bajas tasas de mortalidad pero quienes lo sufren pueden salir heridos con latigazos cervicales que suelen dar problemas con el tiempo si no se curan bien.

Los accidentes por alcance no suelen ser un gran problema en cuanto a tasas de mortalidad pero sí pueden provocar graves daños a nuestros coches. Y aunque sin distancia de seguridad suficiente es complicado poder esquivarlos, los conductores han asimilado una forma de actuar para reducirlos.

Lo más habitual en este tipo de situaciones en las que nos encontramos un atasco delante es que frenemos con cierta fuerza y acto seguido la mano se lance al botón de emergencia (un problema en coches donde el botón de warning está en el techo). Es decir, activamos la señal mientras frenamos.

Sin embargo, en el Reglamento General de Circulación se lee en su artículo 109 c) lo siguiente:

"La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos"

Y, a continuación, se señala que:

Cuando la inmovilización tenga lugar en una autopista o autovía, o en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá señalizar la presencia del vehículo mediante la utilización de la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, con las luces de posición.

Es decir, según la DGT deberemos lanzar avisos utilizando las luces freno o sacando la mano por la ventanilla (menos recomendable si tenemos que realizar un movimiento de esquiva inesperado). Y sólo pondremos las luces de emergencia en caso de estar inmovilizados.

Explican los compañeros de Motorpasión que técnicamente la DGT no puede multarnos por utilizar las luces de emergencia para señalizar un atasco antes de detenernos y, lo cierto, nos cuesta pensar que un agente de tráfico nos fuera a multar por ello en esas circunstancias.

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La redacción que se hace en el Reglamento General de Circulación viene marcado por el tipo de vehículo que se conducía hace ya muchos años y carece de sentido desde que el ABS (inventado en 1978 por Mercedes y obligatorio en todo coche europeo desde 2004 aunque la mayoría ya lo montaba) sea norma.

Si un conductor lleva un coche sin ABS, el coche bloqueará las ruedas ante una frenada fuerte y es fácil perder el control. El ABS evita que esto suceda aliviando la presión del freno ligeramente aunque lo pisemos a tope para dejar que las ruedas giren ligeramente y no se bloqueen.

La única manera de actuar ante una frenada de emergencia en un coche sin ABS es hacer esto mismo. Se pisa fuerte el freno y luego se levanta muy ligeramente y se vuelve a pisar. La acción se repite tantas veces sea necesario, de ahí la redacción del artículo 109 del Reglamento General de Circulación.

Desde que los coches montan este sistema, esta forma de actuar es innecesaria y hasta peligrosa porque ya será el coche el que actúe por nosotros. Pero es que, además, muchos de los coches actuales ya activan automáticamente los warning si aplicamos la suficiente fuerza sobre el pedal del freno. Esta función se desactiva también si nuestra intervención cuando se levanta el pie del freno.

Foto | Mark Stuckey y Samuel Girven

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