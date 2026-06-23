Pistoletazo de salida al Prime Day de Amazon: estas son las mejores ofertas en tecnología

Como suele suceder cada año por estas fechas, Amazon acaba de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de su Prime Day. En esta ocasión, con cuatro jornadas repletas de ofertas en todo tipo de dispositivos que pondrán su punto y final en la medianoche del viernes.

Ofertas que podremos aprovechar si somos miembros Prime porque, al contrario que el Black Friday o la Fiesta de Ofertas de Primavera, esta es una campaña exclusiva de los suscriptores de Amazon Prime. Sin embargo, si no lo somos, basta con que nos demos de alta sin pagar nada mediante la prueba gratuita de 30 días para nuevas altas y así acceder tanto a los chollos del Prime Day como a los envíos gratuitos y rápidos, el catálogo de Prime Video y demás beneficios asociado a la suscripción Prime.

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Como en cada edición del Prime Day, Amazon tiene rebajados tanto dispositivos propios como teléfonos, hardware, accesorios y todo tipo de dispositivos. Y a continuación recopilamos algunas de las ofertas más interesantes que ya podemos aprovechar:

Amazon Fire TV Stick 4K Select por 23,99 euros, excelente relación calidad precio para el súper ventas de Amazon

por 23,99 euros, excelente relación calidad precio para el súper ventas de Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition por 144,99 euros, la opción más económica del catálogo de lectores de Amazon, ahora aún más barata

por 144,99 euros, la opción más económica del catálogo de lectores de Amazon, ahora aún más barata Pixel 10 por 549 euros, preciazo para el teléfono más reciente de Google

por 549 euros, preciazo para el teléfono más reciente de Google Smart TV Xiaomi F Pro 75 por 499 euros, pantallón de 75 pulgadas a precio muy contenido

75 por 499 euros, pantallón de 75 pulgadas a precio muy contenido iPad Pro M4 de 13 Pulgadas con 2 TB por 1.749 euros, mínimo histórico para la mejor variante posible de esta tablet de gama alta

Amazon Fire TV Stick 4K Select

Unos habituales de los Prime Day de Amazon son sus dispositivos Fire TV Stick y esta ocasión no iba a ser menos. El modelo Stick 4K Select es, habitualmente, el mejor en relación calidad precio y ahora lo es aún más. Rebajado a solamente 23,99 euros, es perfecto para convertir cualquier televisión antigua en una smart TV actual (siempre que cuente con al menos un puerto HDMI disponible). Reproduce contenido en 4K, incluye mando a distancia y es compatible con Alexa+.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Aunque algunos otros lectores Kindle también han bajado este Prime Day, destacamos el Paperwhite Signature Edition por un sencillo motivo: apenas cuesta 25 euros más que el modelo original y es una inversión que puede merecernos mucho la pena si vamos a sacarle partido a su carga inalámbrica o necesitamos ese extra de almacenamiento. Cuenta con pantalla de 7 pulgadas a 300 ppp, autonomía para varias semanas, luz frontal autorregulable y 32 GB de capacidad. Rebajado a 144,95 euros en los tres colores.

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Pixel 10

Por 100 euros menos de su PVP y a su precio mínimo histórico en Amazon (549 euros), esta es la mejor ocasión para comprar el Pixel 10 en su variante más económica (128 GB) al mejor precio. Un teléfono de gama alta de Google que destaca por su gran apartado fotográfico, su pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz, sus 12 GB de memoria RAM y, sobre todo, su experiencia de Android. Sin ir más lejos, acaba de actualizarse a Android 17 hace apenas unos días.

Xiaomi TV F Pro 75

Habitualmente, las televisiones de grandes dimensiones son bastante más caras que modelos más compactos. La cosa cambia este Prime Day con la Xiaomi TV F Pro 75, ahora que ha bajado a sólo unos 499 euros que se antojan una ganga teniendo en cuenta su precio habitual y, sobre todo, que monta un panel de 75 pulgadas. Estamos ante una televisión QLED con 120 Hz ideal tanto para ver la TDT, series y pelis, como para jugar en PS5 Pro o Xbox Series. En cuanto a su sistema operativo, cuenta con Fire OS8.

iPad Pro M4 de 13 pulgadas

Aunque hace meses que está disponible la nueva generación de iPad Pro M5, los iPad Pro M4 siguen siendo unas excelentes opciones de compra si los encontramos a mejor precio porque hay muy pocos cambios entre unos y otros. Este iPad Pro M4 de 13 pulgadas rebajado a 1.749 euros es buen ejemplo de ello: se trata de la configuración máxima que existe de dicha tablet, con 2 TB de almacenamiento, conectividad WiFi más 5G y acabado en vidrio nanotexturizado. Lo habitual es encontrarlo superando (por bastante) los 2.000 euros y ahora ni siquiera llega a 1.750.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Apple, Xiaomi, Google

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