SpaceX ya tiene su camión de mudanzas: se llama Starfall y apunta al futuro de la minería espacial

A las 6:53 AM EDT (12:53 en Madrid) de hoy, martes, despegaba un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral en Florida (EEUU). Lo hacía con una misión muy especial: una demostración técnica de su nueva y misteriosa cápsula de reentrada, llamada Starfall. Esto no va de misiones a la Luna o a Marte.

Qué va. Va de fabricar productos en el espacio para luego llevarlos a la Tierra.

Transportes espaciales Musk, S.A. Como señalan en Ars Technica, documentos publicados por la Federal Aviation Administration (FAA) dan más información. En dicho documento se indica que el propósito de Starfall es el "transporte y entrega de mercancías a través del espacio". Estamos pues ante una nueva e interesante vía de negocio para SpaceX, que una vez más —como ocurre con Starlink— se aleja de la exploración espacial pura para plantear soluciones alternativas a problemas operativos "terrestres".

SpaceX no suelta prenda. La empresa ha detallado algunas de las fases de la misión en su sitio web oficial, pero no ha dado demasiada información sobre la carga de dicha misión, y su mensaje es confuso. Según sus responsables: "la misión de hoy incluye una demo de un nuevo vehículo que permitirá acceso asequible y rutinario al entorno de microgravedad para investigación científica y para la fabricación en el mismo espacio". El vehículo realizará su reentrada para acabar en el Océano Pacífico a unos 1.300 km al oeste de California.

Farmacias espaciales. El informe de la FAA revela que Starfall permitirá "la entrega de punto a punto de cargas críticas a través del espacio en tiempos rápidos", además de plantear el inicio de una era en la que se puedan fabricar productos en el espacio gracias a la ausencia de gravedad o en entornos de microgravedad. Hay empresas ya implicadas en ese objetivo, y el propósito de momento parece ser el de fabricar productos farmacéuticos. Una vez fabricados, vehículos como Starfall podrían servir para que dichos productos lleguen a la Tierra.

Una tonelada de carga. La documentación existente muestra cómo Starfall tiene forma de disco cilíndrico. Su diámetro es de 3,1 m, su altura de 0,75 m y su peso de 2,1 toneladas. El diseño actual contempla que la capacidad de carga de esta cápsula sea de cerca de una tonelada métrica.

SpaceX se quiere comer a la competencia. Empresas como Varda Space Industries o Atmos Space Cargo ya habían lanzado vehículos de reentrada en misiones con los cohetes Falcon 9. Con Starfall, SpaceX precisamente entra en este mercado para proporcionar no solo el cohete en el que se lanza la carga, sino la cápsula de reentrada que traerá el producto fabricado a la Tierra. Será muy difícil competir con sus costes e integración vertical.

Minería espacial a la vista. El foco a corto plazo parece ser esa producción de fármacos en condiciones de microgravedad, pero SpaceX podría tener otro objetivo a medio y largo plazo. En concreto, la minería de asteroides, que podría acabar siendo viable comercialmente y que necesitará una forma barata y masiva de traer a la Tierra metales y tierras raras extraídas en el espacio.

Destino Marte. Starfall puede ser también parte del ambicioso plan de Elon Musk para colonizar Marte. Mientras que la nave Starship se encargará de mover cargas masivas de 100 toneladas, Starfall puede ser muy útil para entrega precisa de suministros más pequeños y equipos delicados.

Un patrón similar a Starlink. El plan de SpaceX parece plantear una estrategia similar a la que se siguió con Starlink. La constelación satelital ha logrado ser una alternativa cada vez más importante a los sistemas de comunicaciones tradicionales, y con Starfall la idea no es explorar el espacio, sino controlar las vías de sumistro para explotarlo.

En Xataka | SpaceX quiere alcanzar una capitalización de 1,75 billones de dólares. Los analistas tienen claro que vale menos de la mitad



