SpaceX ha conseguido que lanzar un cohete cueste 5 millones en lugar de 14: esta es la razón de su meteórica entrada en bolsa

SpaceX ha salido a Bolsa con una Oferta Pública de Venta (OPV) de 75.000 millones de dólares, equivalente a una valoración de 1,75 billones de dólares. Básicamente, la más alta de la historia. Según los analistas financieros de Wolfe Research, el precio objetivo de las acciones debería ser de 175 dólares y subiendo. Básicamente, ha empezado su recorrido en Bolsa por todo lo alto. ¿Pero por qué? Está claro que la compañía de Elon Musk gana mucho dinero, pero también gasta cifras ingentes. Aun así, las ganancias están claras y, según los expertos, residen principalmente en dos cuestiones.

El papel de la reutilización. Si hay algo por lo que es conocida SpaceX es, sin duda, por su papel pionero en la reutilización de cohetes. El primer gran vehículo reutilizable de la compañía fue el Falcon 9. Sin embargo, este tenía un problema: solo se reutiliza la primera etapa. La segunda se pierde con cada lanzamiento, por lo que debe volver a fabricarse y, por lo tanto, es necesario volver a invertir dinero en ella. Este problema se soluciona con la Starship, ya que sus dos etapas están preparadas para ser reutilizables. En el vuelo número 11, en 2025, ya se consiguió recuperar toda la nave por primera vez.

A efectos económicos, esta es una de las grandes ventajas de SpaceX. Y es que, según señalan desde Investing, un lanzamiento de Falcon 9 para más de 100 toneladas de carga útil puede costar unos 14 millones de dólares, mientras que el mismo vuelo solo costaría entre 3 y 5 millones de dólares para Starship.

El caso de Starlink. Para los analistas financieros, Starlink es otra de las claves del éxito económico de SpaceX. En 2024 se consiguió por primera vez que el resultado de su EBITDA menos capex fuese positivo. El primer término hace referencia al beneficio operativo de una empresa sin tener en cuenta las inversiones.

En cambio, el capex es el dinero que se invierte. Por lo tanto, la resta de ambos debe ser positiva para que haya un retorno económico. Una vez que se obtiene la primera cifra positiva, la diferencia puede ir creciendo, como se espera que ocurra con SpaceX. De hecho, se calcula que para 2030 podría alcanzar los 90.000 millones de dólares de EBITDA.

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Muy rápido. Esta equilibrio se ha alcanzado incluso antes de alcanzar la gran fase de crecimiento derivada del aumento de suscriptores, por lo que es muy buena señal para la compañía.

Los analistas no están de acuerdo. A pesar de todo el éxito inicial de SpaceX, la mayoría de analistas coinciden en que las pretensiones de la empresa aeroespacial de Elon Musk son demasiado elevadas. Las acciones han salido con un precio de venta de 135 dólares, pero otros grupos de investigación financiera, como Morningstar, opinan que no deberían costar más de 63 dólares. Esto es así porque es cierto que hay beneficios en Starlink y que la reutilización aumentará aún más el margen de ganancias.

Sin embargo, SpaceX sigue siendo una compañía que pierde mucho dinero. El precio de 135 dólares por acción supondría valorar la empresa en 92 veces las ventas de sus últimos 12 meses, siendo esta una cifra muy superior a la de otras empresas. Como ejemplo, con las acciones de Apple la compañía se valora en unas 11 veces sus ganancias anuales. Las diferencias están más que claras.

Imagen | Magnific/Heisenberg Media

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