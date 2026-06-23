En 2014, la televisión francesa imaginó el agosto de 2050 como un infierno. La ola de calor de esta semana ya lo ha superado

Mirar el mapa de Europa esta semana da pavor. En Reino Unido, la Met Office ha activado su segundo aviso rojo por calor extremo de la historia y espera hasta 40 °C entre el miércoles y el jueves. En Francia, los termómetros marcaron 43 °C el lunes, París está en alerta roja y Météo-France compara la severidad del episodio con la de agosto de 2003, una ola de calor que dejó decenas de miles de muertos en el continente.

La situación es tan delirante que es indistinguible de lo que hace más de 10 años, en 2014, la TF1 francesa puso como ejemplo para agosto de 2050. En España, el calor extremo lo damos casi por hecho. Más al norte convierte Europa en una ratonera.

Lo inquietante de esta 'ola de calor' es, sobre todo, la fuerza y persistencia que tiene en zonas donde no esperaríamos que la tuviera. Y, ante este estupor, los científicos han hecho lo que mejor saben hacer: rebuscar en las revistas científicas.

Y hay una que lo explicaba todo con bastante detalle. En junio de 2022, 'Nature Communications' publicó un trabajo que sostenía que las olas de calor europeas han crecido entre tres y cuatro veces más rápido que en el resto de latitudes medias del hemisferio norte. Europa es uno de los puntos calientes de la parte templada del mundo.

En ello, la corriente en chorro tiene mucho que ver.

¿Qué es la 'corriente en chorro'... Las "corrientes en chorro" son grandes caudales de aire que distribuyen el calor y el frío a lo largo de todo el planeta. Hay varias, pero la principal para nosotros es la polar, que circula a latitudes muy septentrionales. Estas corrientes surgen en la zona limítrofe entre dos masas de aire con distintas propiedades y, por eso mismo, tienen un rol crucial equilibrando el clima y los fenómenos meteorológicos de la Tierra.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

...y qué tiene que ver en todo esto? A medida que disminuyen las diferencias de temperatura entre esas dos masas de aire, la corriente pierde fuerza, se vuelve más errática, se ondula de forma exagerada y genera estructuras como la actual que encapsula el aire de Europa occidental sin permitir que se refresque.

Es buena noticia, ¿no? Sabemos qué está pasando. Sí y no. Tenemos claro el mecanismo responsable de, por ahora, hasta el 35 % de la variabilidad de la temperatura en Europa Occidental; el problema es que no sabemos el motivo por el que la corriente está cambiando.

La hipótesis más popular, la del Ártico más cálido que ondula el chorro, lleva años siendo discutida: hay trabajos que ven esa tendencia invertirse y modelos que no reproducen el efecto. El resto de opciones son variadas, pero poco concluyentes: desde un efecto de los aerosoles a un impacto colateral de las dinámicas del Pacífico tropical.

Sea como sea, todos parecen intuir que el cambio climático está detrás, pero nadie tiene claro cómo lo está. Sobre todo, porque todos nuestros modelos climáticos se quedan cortos.

¿Y entonces? La ondulación del chorro lo que nos garantiza es una mayor variabilidad climática: olas de calor enormes, lluvias torrenciales, frío inoportuno... Europa debe prepararse.

En Xataka | Los humanos llevamos miles de años discutiendo qué es el infierno y AEMET ya tiene la respuesta: Francia y España este fin de semana