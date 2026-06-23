Auriculares, teclados, Stream Deck y hasta sillas: el Prime Day tiene todos estos chollos Corsair y Elgato

El Prime Day de junio está terminando y ya hay algunas ofertas que han volado. Por suerte, esto es una excepción y todavía podemos echarle el guante a un buen montón de chollos. En este artículo, nos vamos a centrar en dispositivos de Corsair y Elgato, dos marcas que cuentan con un abanico bastante grande de productos muy orientados al gaming, pero que te pueden venir genial a la hora de trabajar.

Elgato Stream Deck Neo – 8 teclas personalizables, 2 Touch Points, vuela por tus tareas y procesos - Controla Word, Excel, PowerPoint, Teams, Zoom, Spotify, etc. Configuración sencilla - Para Mac y PC PVP en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Todas las ofertas que te vamos a mostrar justo a continuación tienen un requisito en común: hay que ser usuario de Amazon Prime para poder aprovecharlas (aunque te puedes valer del período de prueba gratis de 30 días). Os hemos seleccionado seis y hay una variedad bastante grande de dispositivos o productos en ellas:

Ratón Corsair Sabre v2 Pro por 69,99 euros, un teclado ultraligero que es ideal para viajar.

por 69,99 euros, un teclado ultraligero que es ideal para viajar. Auriculares Corsair HS80 RGB Wireless por 89,99 euros, auriculares inalámbricos compatibles con Dolby Atmos.

por 89,99 euros, auriculares inalámbricos compatibles con Dolby Atmos. Teclado Corsair K65 Plus Wireless por 109,99 euros, un teclado resistente y en formato reducido.

por 109,99 euros, un teclado resistente y en formato reducido. Elgato Stream Deck MK.2 White por 119,99 euros, un dispositivo ideal para mejorar tu productividad.

por 119,99 euros, un dispositivo ideal para mejorar tu productividad. Elgato Stream Deck Neo por 69,99 euros, versión más compacta del Stream Deck.

por 69,99 euros, versión más compacta del Stream Deck. Silla Corsair T3 Rush por 259,90 euros, una silla cómoda y con tejido transpirable.

Ratón Corsair Sabre v2 Pro

El primer periférico Corsair que colocamos en esta selección de ofertas es el Sabre v2 Pro, un ratón inalámbrico que destaca por ser muy ligero (apenas pesa 36 gramos). Cuenta con un sensor muy personalizable e interruptores mecánicos, más fiables y duraderos. Además, cuenta con una autonomía de hasta 70 horas. Ahora mismo cuesta 69,99 euros (su PVP es de 109,99 euros).

Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless FPS Ratón Gaming – 33K dpi, 36g Peso, 8,000Hz Sondeo Avanzado, Interruptores Mecánicos, hasta 70 Horas de Duración de la Batería, Web Hub – Negro PVP en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares Corsair HS80 RGB Wireless

Aunque hay más auriculares Corsair en oferta este Prime Day, nos quedamos por precio con estos HS80 RGB Wireless. Son unos auriculares que destacan por ser cómodos y transpirables, además de por ser inalámbricos, que es mucho más cómodo a la hora de usarlos en sesiones largas. Además, su micrófono captura la voz con mucha nitidez y son compatibles con Dolby Atmos. De 149,99 euros que marca su PVP, cuestan ahora 89,99 euros.

Corsair HS80 RGB Wireless Auriculares Inalámbricos para Juegos - Carbono PVP en Amazon — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Teclado Corsair K65 Plus Wireless

El teclado Corsair K65 Plus Wireless es una opción muy interesante para mesas pequeñas o si buscas algo compacto para viajar. Es un teclado en formato 75 % que cuenta con unos interruptores con sensación táctil y el clásico ruido martillado que gusta a muchos usuarios. Además, cuenta con un selector en forma de ruleta para cambiar varias opciones. De 169,99 euros pasa a costar 109,99 euros.

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Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Teclado Mecánico para Juegos Intercambiable en Caliente – Interruptores Táctiles Corsair MLX Fusion Prelubricados – PBT Keycaps – QWERTY ES – Negro PVP en Amazon — 109,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Elgato Stream Deck MK.2 White

Os traemos en esta selección de ofertas dos Stream Deck, empezando primero con este modelo MK.2 en color blanco. Es un periférico muy útil que cuenta con 15 teclas programables al milímetro: te servirán, por ejemplo, para abrir de forma simultánea todas las apps que usas para trabajar con un solo botón. Este modelo pasa a costar 119,99 euros, uno de sus precios más bajos hasta la fecha.

Elgato Stream Deck MK.2 White – Controlador de estudio, 15 teclas macro, activa acciones en apps y software como OBS, Twitch, ​YouTube y otros, funciona en Mac y PC PVP en Amazon — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Elgato Stream Deck Neo

Si prefieres una opción más sencilla y económica, entonces quizás te cuadre más el Stream Deck Neo. Este modelo reduce su número de teclas hasta las ocho, pero añade a la fórmula una pequeña pantalla para colocar información útil (como la hora) y dos botones táctiles para "pasar de página" en los comandos que hayamos programado. Ahora cuesta 69,99 euros.

Elgato Stream Deck Neo – 8 teclas personalizables, 2 Touch Points, vuela por tus tareas y procesos - Controla Word, Excel, PowerPoint, Teams, Zoom, Spotify, etc. Configuración sencilla - Para Mac y PC PVP en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Silla Corsair T3 Rush

Y cerramos con una silla, concretamente la Corsair T3 Rush. Es una silla de corte gaming, pero que cuenta con un diseño bastante más discreto que la mayoría de estas. Además, tiene un tejido resistente y transpirable que no hará que te quedes pegado en verano. Su estructura de acero es resistente y cuenta tanto con cojín cervical como lumbar. Está disponible por 259,90 euros.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Corsair

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