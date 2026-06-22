Ya es oficial la nueva generación de frigoríficos y congeladores Siemens de una puerta: aumentan el espacio útil hasta un 38%

Planificar el espacio en una cocina moderna suele ser un rompecabezas en el que hay que elegir entre capacidad, estética y rendimiento. Para romper con esta barrera, Siemens acaba de presentar su nueva generación de frigoríficos y congeladores de una puerta. Una gama de electrodomésticos pensada para una instalación conjunta de tipo Sidy-by-Side (en pareja) que promete convertirse en el núcleo tecnológico y de diseño de cualquier cocina.

Estos son los productos que componen esta nueva gama

Frigorífico integrable Siemens iQ500 ( 177 x 55,8 cm ) por 1.185 euros en la tienda oficial.

) por 1.185 euros en la tienda oficial. Frigorífico integrable Siemens iQ500 ( 122,1 x 55,8 cm ) por 889 euros en la tienda oficial.

) por 889 euros en la tienda oficial. Frigorífico bajo encimera Siemens iQ500 ( 82 x 59,8 cm ) por 859 euros en la tienda oficial.

) por 859 euros en la tienda oficial. Congelador integrable iQ500 ( 177,2 x 55,8 cm ) por 1.385 euros en la tienda oficial.

) por 1.385 euros en la tienda oficial. Congelador integrable bajo encimera iQ500 (82 x 59,8 cm) por 919 euros en la tienda oficial.

iQ500 Frigorífico integrable 177.2 x 55.8 cm Cierre SoftClose con puerta fija PVP en Siemens — 1.185,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iQ500 Congelador integrable 177.2 x 55.8 cm Cierre SoftClose con puerta fija PVP en Siemens — 1.385,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un formato monumental que amplía el espacio de forma inteligente

La principal baza de esta nueva gama de libre inspiración es su capacidad de adaptación. Al configurarse en pareja, ambos módulos independientes dan forma a una solución de frío de tamaño monumental que alcanza hasta los 736 litros de volumen útil.

A nivel de ingeniería interna, la marca ha optimizado el espacio mediante una innovadora tecnología de refrigeración. El resultado es un aprovechamiento del volumen notablemente superior si se compara con sus catálogos anteriores: los nuevos frigoríficos de una puerta ganan un 16% más de capacidad, mientras que los congeladores dan un salto exponencial incrementando su espacio útil hasta un 38%.

Para gestionar semejante espacio, el interior cuenta con balcones y compartimentos flexibles que se pueden trasladar de las puertas hacia el interior de los cajones en dos niveles. Esto facilita el almacenamiento de las botellas altas, recipientes de gran tamaño o compras voluminosas.

Cuentan con tecnología Total NoFrost

A diferencia de los sistemas tradicionales, Siemens ha llevado la tecnología Total NoFrost a toda la gama, lo que significa que el sistema de extracción activa de humedad ya no es exclusivo del congelador, sino que da el salto definitivo a la zona de refrigeración. Con esto se elimina por completo la condensación y la formación de gotas en la pared trasera, desterrando para siempre la necesidad de descongelar el aparato manualmente.

En lo que respecta a la conservación, el protagonismo se lo lleva el sistema hyperFresh 0ºC, con cajón para carnes y pescados, que mantiene una temperatura constante controlada justo por encima de los 0 ºC para cuidar los alimentos más delicados. También cuenta con un cajón para frutas y verduras con un regulador preciso de humedad que promete mantenerlas crujientes y con sus vitaminas intactas hasta 14 días.

El diseño exterior mantiene líneas depuradas con acabados en blanco, acero antihuellas y su versión más premium, el acero negro antihuellas. En el interior, la estética se cuida mediante una pared trasera metálica que ayuda a distribuir mejor el frío, baldas de cristal de seguridad e iluminación LED progresiva integrada para evitar deslumbramientos.

Además, la firma ha trabajado el confort acústico, logrando un funcionamiento extremadamente silencioso que oscila entre los 30 y los 35 dB, lo que los posiciona como electrodomésticos idóneos para viviendas con cocinas abiertas al salón.

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Imágenes | Siemens

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