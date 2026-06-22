Hoy en Lidl (rebajado a precio mínimo) su robot de cocina inteligente y superventas

Si estás pensando en dar el salto a la cocina automatizada pero el presupuesto de la Thermomix te echa para atrás, Lidl tiene la solución estrella. Su robot de cocina estrella, el Silvercrest Monsieur Cuisine Smart acaba de desplomarse en su tienda online: lo tienes por 399,99 euros frente a sus 499,99 euros habituales. Una rebaja de 100 euros que lo vuelve a colocar en su precio mínimo histórico.

Robot de cocina Monsieur Cuisine Smart PVP en Lidl — 399,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este robot de cocina de Lidl suele ser uno de los productos que se agota casi siempre que está a la venta. Si cuando vayas a comprarlo ya no está disponible, una buena alternativa puede ser el Cecotec Mambo Touch, que es el robot más vendido en Amazon en estos momentos y cuesta 359 euros.

El rival de la Thermomix, ahora más inteligente que nunca

El Monsieur Cuisine Smart no es solo un electrodoméstico para salir del paso; es un completísimo asistente que destaca especialmente por su pantalla táctil de ocho pulgadas. Desde ella puedes seguir, de forma guiada, sus más de 600 recetas preinstaladas, interactuando de forma fluida gracias a su buena respuesta y nitidez.

Cuenta con una potencia máxima de 1.200 W (1.050 W para la función de cocción y 1.000 W para la de mezclado), algo que le permite desde amasar masas densas hasta triturar hielos sin inmutarse. Además, su vaso de acero inoxidable tiene una capacidad de tres litros, un tamaño ideal para cocinar de una sola vez para toda la familia.

Gracias a su conexión WiFi, el robot recibe actualizaciones periódicas con nuevas recetas gratuitas. Además, es compatible con control por voz (a través de Google Assistant) y te permite crear listas de la compra o planificar tus menús semanales desde su app móvil.

Viene con una báscula integrada para pesar directamente en el vaso, 10 velocidades más función turbo y programas automáticos que van desde el cocinado al vapor o el sofrito, hasta técnicas más avanzadas como la cocción lenta, la fermentación o la cocina al vacío.

Por último, se puede destacar que viene con todos los accesorios esenciales: tapa con abertura de llenado, accesorio medidor, juego de cuchillas, cesta para cocer, accesorio para remover, espátula y vaporera de dos niveles para cocinar en paralelo varias elaboraciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot de cocina monsieur cuisine smart de lidl hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio imbatible: por menos de 400 euros ofrece conectividad, pantalla y funciones que en marcas premium triplican su precio.

por menos de 400 euros ofrece conectividad, pantalla y funciones que en marcas premium triplican su precio. Pantalla de ocho pulgadas y ecosistema: es una de las mejores pantallas del mercado, muy fluida, con recetas guiadas paso a paso en vídeo y actualizaciones constantes por Wi-Fi de forma gratuita. ❌ LO PEOR Tamaño en encimera... Es un aparato bastante voluminoso y pesado; necesitas un buen hueco fijo en la cocina para que no dé pereza usarlo.

Es un aparato bastante voluminoso y pesado; necesitas un buen hueco fijo en la cocina para que no dé pereza usarlo. Acabados plásticos... Aunque el vaso es de acero inoxidable de gran calidad, la carcasa exterior y algunos accesorios abusan del plástico en comparación con robots de gama alta. 💡 CÓMPRALO SI... Eres principiante en la cocina y quieres comer mejor, variado y sano sin complicarte la vida, gracias al sistema guiado paso a paso. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina pequeña o con poco espacio de almacenamiento, ya que terminará guardado en un armario debido a su gran volumen.

También te pueden interesar estos otros electrodomésticos para tu cocina

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | La mejor freidora de aire para 4 personas. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones











