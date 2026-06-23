Realme P4x, análisis: todo lo que necesitas si lo que necesitas es "un móvil para lo básico"

La ficha de especificaciones del Realme P4x hace prever que falta algo, pero aquí esta el giro: cuando se prescinde de lo que no es primordial, se descubre que lo que importa funciona sorprendentemente bien. En nuestras pruebas, hemos podido comprobar que el P4x es mejor de lo que parece. Y eso es lo que lo hace interesante para un público que no quiere pagar por especificaciones que jamás usará.

✅ Cómpralo si...

Tienes un presupuesto ajustado que ronde los 200 euros.

Quieres un móvil suficiente para contestar whatsapps y ojear redes sociales.

Quieres tener una batería con la que olvidarte del cargador durante días.

❌ No lo compres si...

Quieres un móvil para jugar a juegos exigentes.

Le das una alta importancia al apartado fotográfico.

Buscas un teléfono compacto.

Lo esencial en 30 segundos

El Realme P4x es un móvil de gama de entrada, lo que ya de primeras lo descarta como opción para quien busque el máximo rendimiento y un juego de cámaras ultra versátil. Pero que sea un teléfono "barato" no lo convierte en un dispositivo malo. De hecho, equilibra muy bien sus fuerzas.

El punto más fuerte de este móvil se encuentra en su enorme batería de 7.500 mAh que, ya te adelanto, servirá para proporcionar dos días de uso (e incluso más). Lo combina con una pantalla LCD que a nivel tecnológico está lejos de las mejores, pero se nutre con 120 Hz de refresco y una muy buena calibración.

También es buen móvil para hacer fotos, aunque sin grandes resultados. Es un dispositivo cumplidor donde los haya y cuyo factor precio será fundamental para desequilibrar la balanza. Y es que parte de 220 euros, aunque en sus primeros días de lanzamiento tiene una oferta que lo hace aún más asequible.

6,6 Diseño 6,5 Pantalla 6,5 Rendimiento 5,0 Cámara 5,0 Software 7,0 Batería 9,5 A favor La autonomía es un escándalo.

Un software bien adaptado y que se siente muy fluído.

Pantalla con buenos ángulos de vision y con 120 Hz. En contra Se echa de menos una mayor apuesta en procesador.

La segunda cámara trasera es puramente testimonial.

Conectividad 4G en tiempos de expansión del 5G.

Smartphone realme P4X 4G, 4GB+128GB, Pantalla LCD 120Hz 6,8",7500mAh, Carga rápida 45W, Carga inversa 6W, Antichoque MIL-STD 810H, IP64, Sistema Next IA, Azul Fantasma (Sin Cargador) Amazon — 209,99 € Acaba en 3 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Realme P4x

Imagen: Xataka

Grande, pero manejable. El Realme P4x es un teléfono grandote, pero no se siente resbaladizo y es fácil llegar a toda su botonera (en la parte derecha) incluso con una sola mano. No se siente que tenga un material premium, pero igualmente es cómodo en mano y, pese a que su módulo de cámaras sobresale, no "baila" al ponerlo sobre una mesa.

Pantalla y sonido de aprobado. El Realme P4x deja claro desde el primer vistazo que es un móvil de gama de entrada, con marcos grandes y una cámara frontal en formato gota de agua. Su pantalla IPS no destaca por una calibración excelente, pero ofrece una experiencia equilibrada con buenos ángulos de visión, brillo suficiente en interiores y una tasa de refresco de 120 Hz. Donde más flojea es en el sonido, con un único altavoz que ofrece un audio algo enlatado y poco potente, aunque mantiene buenas opciones de conexión al permitir auriculares Bluetooth, USB-C y jack de 3,5 mm.

Imagen: Xataka con fondo de pantalla de @fakurian en Unsplash

Rendimiento ajustado. El teléfono monta un Unisoc T250, un procesador de perfil mucho más bajo que los que solemos encontrarnos en otros móviles Android. En el día a día no presenta grandes problemas y mueve con solvencia aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, YouTube, Instagram o el navegador, e incluso algún juego casual, aunque tarda en cargarlas y abrirlas. No es un procesador pensado para jugar a títulos exigentes y tiene una limitación importante: no es compatible con redes 5G.

Sin sorpresas en batería (y eso es bueno). La batería es uno de sus puntos fuertes gracias a los 7.500 mAh de capacidad. Haciendo un uso normal, es decir, redes sociales, mensajería y alguna partida casual, puede superar tranquilamente los dos días e incluso acercarse a los tres. El sistema de carga rápida tiene una potencia de 45W y tarda una hora y cuarto en cargarlo por completo, aunque es posible conseguir unas horas extras de autonomía con cargas puntuales de 15-20 minutos. Sobra decir que el cargador no viene incluido en la caja.

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Cámara suficiente. Este dispositivo cuenta en la trasera con un sensor de 50 megapíxeles y otro monocromo de 2 megapíxeles que ya te adelanto que es puramente testimonial, ya que no sirve para ningún modo especial de foto, sino que es un apoyo de la principal que apenas se percibe. Los resultados son aceptables, aunque con cierta tendencia a saturar demasiado los colores. Los retratos suelen tener buen nivel de recorte, aunque en algunos ejemplos como el anterior tiene algunos errores al enfocar parte del fondo cuando no se debe.

Cámara trasera de día | Imagen: Xataka

Cámara trasera con modo noche | Imagen: Xataka

La cámara frontal es el apartado con más margen de mejora, con una calidad y naturalidad de color inferior, además de un modo retrato que tiende a fallar a la hora de separar el sujeto del fondo. En conjunto, el Realme P4x tiene una cámara principal solvente para el uso diario, aunque no es un móvil pensado para quienes buscan una experiencia fotográfica más completa.

Cámara frontal en modo normal (izda.) y en modo retrato (dcha.) | Imagen: Xataka

Ficha técnica del Realme P4x



Realme P4x DIMENSIONES Y PESO Altura: 16,59 cm Anchura: 7,6 cm Grosor: 0,84 cm Peso: 208 gramos PANTALLA LCD de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080p 120 Hz de tasa de refresco Brillo de 800 nits con picos de hasta 1.000 nits PROCESADOR Unisoc T250 MEMORIA 4 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB BATERÍA 7.500 mAh Carga rápida de 45 W (por cable) CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP f/1,8 Monocromo: 2 MP f/2,4 CÁMARA FRONTAL 8 MP f/2,0 SISTEMA OPERATIVO Realme UI basado en Android 16 CONECTIVIDAD 4G WiFi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 NFC OTROS Certificación IP64 Sensor de huellas en botón lateral PRECIO Desde 219 euros

Realme P4x, la opinión de Xataka

Imagen: Xataka

El Realme P4x es uno de esos móviles que entienden perfectamente cuál es su papel. No pretende competir con la gama media ni destacar por potencia o fotografía, pero sí ofrecer una experiencia equilibrada a un precio muy contenido. Y para ello cuenta con varios alicientes.

Su enorme batería marca la diferencia frente a la mayoría de rivales y, junto a un software bien optimizado y una pantalla correcta con 120 Hz, consigue que el uso diario resulte más satisfactorio de lo que cabría esperar en este rango de precio.

Tiene carencias evidentes en rendimiento para juegos exigentes, en sonido y en versatilidad fotográfica, pero son concesiones asumibles si se tiene en cuenta su coste. Por poco más de 200 euros, es una opción muy recomendable para quienes buscan un móvil sencillo, fiable y capaz de aguantar varios días lejos del enchufe.

¿Te lo recomiendo?

El Realme P4x es un móvil de gama de entrada, razón por la cual no lo aconsejo a quienes busquen algo más de potencia y un juego de cámaras más versátil. Sin embargo, no dudaré en recomendarlo a quienes tengan un presupuesto ajustado y/o no necesiten de grandes especificaciones. Especialmente a aquellos que quieren olvidarse del cargador durante días sin renunciar a usar el móvil.

Smartphone realme P4X 4G, 4GB+128GB, Pantalla LCD 120Hz 6,8",7500mAh, Carga rápida 45W, Carga inversa 6W, Antichoque MIL-STD 810H, IP64, Sistema Next IA, Azul Fantasma (Sin Cargador) Amazon — 209,99 € Acaba en 3 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Realme. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imagen de portada | Xataka

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