POCO X8 Pro, Realme 16 Pro 5G, Nothing Phone (4a) y más: todos estos móviles cuestan hoy menos de 500 euros

Ya estamos sumergidos en un nuevo Prime Day de Amazon que, como de costumbre, ha llegado con buenas ofertas en teléfonos móviles. En esta ocasión, nos vamos a centrar únicamente en teléfonos móviles que cuestan menos de 500 euros, incluyendo versiones que no son las más básicas. Es decir, que tienen más almacenamiento y memoria RAM (lo que ayuda a que sean más longevos).

De entre todas las ofertas que podemos encontrar ahora mismo en Amazon, hemos seleccionado cinco que nos parecen interesantes:

POCO X8 Pro por 349,99 euros, un superventas de Xiaomi con 512 GB de almacenamiento.

por 349,99 euros, un superventas de Xiaomi con 512 GB de almacenamiento. Realme GT 7T por 315 euros, precio mínimo para este móvil con batería de 7.000 mAh.

por 315 euros, precio mínimo para este móvil con batería de 7.000 mAh. Realme 16 Pro 5G por 256,49 euros, un móvil con batería enorme que ahora tiene su mejor precio.

por 256,49 euros, un móvil con batería enorme que ahora tiene su mejor precio. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por 294,99 euros, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

por 294,99 euros, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Nothing Phone (4a) por 366 euros, un móvil con un diseño chulísimo en su mejor versión.

POCO X8 Pro

Como os solemos decir, el POCO X8 Pro lo tiene todo para ser uno de los móviles más vendidos de 2026. Es un dispositivo muy equilibrado con pantalla de 6,59 pulgadas, un chip MediaTek 8500-Ultra y, en esta versión, con 12 GB de memoria RAM. Además, su batería tiene 6.500 mAh y cuenta con carga rápida por cable de 100 W. Lo tenemos disponible por 349,99 euros con 512 GB de almacenamiento.

Realme GT 7T

Una batería de 7.000 mAh es lo que más destaca de este Realme GT 7T, también a mínimo histórico por este Prime Day de Amazon: cuesta 315 euros. Es un poco más grande que el anterior móvil de Xiaomi, puesto que cuenta con pantalla de 6,8 pulgadas con la misma resolución (es decir, 1,5K). Cuenta también con 12 GB de memoria RAM, chip MediaTek y, en este caso, además de la enorme batería, también tendremos carga rápida de 120 W.

Realme 16 Pro 5G

Seguimos con las baterías enormes (en este caso, de 6.500 mAh) en un móvil bastante económico. Se trata del Realme 16 Pro 5G, disponible ahora mismo en Amazon por 256,49 euros. Más allá de su pila, también destaca su pantalla de 6,78 pulgadas, que tiene un brillo pico de 6.500 nits y una tasa de refresco de 144 Hz, algo no demasiado común en móviles de este rango de precio. Incluye cargador en la caja.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Otro móvil con todas las papeletas para ser un superventas, también de Xiaomi. Se trata del Redmi Note 15 Pro 5G, concretamente en su versión con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Además, cuenta con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas y un procesador que, pese a estar un escalón por debajo del que monta el POCO X8 Pro, ofrece un rendimiento más que suficiente para las apps más comunes. Sale por 294,99 euros.

Nothing Phone (4a)

Y nos hemos dejado para el final el móvil con el diseño más diferente con respecto al resto de modelos. Se trata del Nothing Phone (4a), una gran opción calidad-precio, especialmente ahora, que lo tenemos disponible por 366 euros en su versión con 12 GB de memoria RAM. Cuenta con un procesador Snapdragon 7s Gen4, una batería de 5.080 mAh y un apartado fotográfico que cuenta con triple cámara trasera.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Realme, Nothing, Xataka

En Xataka | Mejores móviles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y diez modelos recomendados

En Xataka | Mejores tablets en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados