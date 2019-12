Hoy te traemos una lista con los 17 mejores juegos gratis para Nintendo Switch. La consola de Nintendo está recibiendo una gran cantidad de lanzamientos muy interesantes, pero si lo que quieres es buscar entretenimiento prácticamente gratuito, aquí tienes una lista en la que incluimos todo tipo de géneros, desde los MOBA hasta incluso un pinball.

La Nintendo Switch es la consola con la que la gran N ha conseguido recuperar un puesto importante en la industria, y no a base de músculo como sus competidores sino con la versatilidad de una consola a la que puedes jugar como portátil y sobremesa. Como decimos siempre en Xataka Basics, si crees que hay algún otro título que debería estar en la lista no dudes en dejar tus sugerencias en la sección de comentarios para que el resto de usuarios se pueda beneficiar del conocimiento compartido.

Fortnite Battle Royale

Fortnite tiene el que posiblemente sea el Battle Royale más popular que te puedes encontrar, y también lo puedes jugar gratis en Nintendo Switch. Además, como tienes la posibilidad de juego cruzado con el resto de consolas, puedes jugar sin límite con tus amigos independientemente de la videoconsola que tengan en casa.

Hay que dejar claro que el Battle Royale es sólo una parte de Fortnite, aunque con diferencia la más exitosa. Tanto es así que con el tiempo ha acabado saliendo en muchas plataformas únicamente el Battle Royale, dejando de lado un juego completo que ha pasado a segundo plano. Como colofón, este juego no requiere de Nintendo Switch Online para poder utilizarse.

Warframe

Lanzado originalmente en 2013 para PC con estupendos resultados, este excelente shooter gratuito en tercera persona acabó llegando después también a consolas, y desde entonces está considerado como uno de los mejores juegos gratuitos que te puedes encontrar.

Estamos ante uno de esos F2P en los que, cuando llevas unas horas jugadas, te preguntas cómo es posible que sea gratuito teniendo tal cantidad de contenidos y opciones. De verdad, si te gustan los shooters en tercera persona con ninjas del espacio que salta mucho, disparan, llevan espadas y usan magia, es muy recomendable que lo pruebes. Tampoco requiere de Nintendo Switch Online.

Fallout Shelter

Fue anunciado por sorpresa en 2015 como un pequeño juego casual para móviles, pero 'Fallout Shelter' ha tenido tal éxito que ha acabado dando el salto para consolas después de pasar por el PC. De hecho, en Nintendo Switch te beneficias de la pantalla táctil para controlar el juego con ella como si fuera una tableta o con los mandos de control. Se trata de un juego de Bethesda ambientado en su franquicia postapocalíptica, pero que poco tiene que ver con sus títulos convencionales.

En este juego tienes que gestionar tu propio refugio postapocalíptico, reclutando inquilinos y haciendo que se reproduzcan para tener el suficiente personal como para proporcionar comida, energía y agua potable. También tiene un sistema de misiones en el que puedes enviar a tus inquilinos mejor entrenados a explorar el yermo, y todo mientras te armas para defenderte de ataques de zombies, necrófagos y bandidos.

Brawlhalla

Sí, Nintendo Switch por fin tiene su 'Super Smash Bros', pero en el caso de que quieras probar una alternativa gratuita en dos dimensiones y gráficos estilo dibujo animado, puede ser interesante esta creada por Blue Mammoth Games, estudio adquirido en 2017 por Ubisoft. El juego cuenta con un total de 40 leyendas con las que darte mamporros, y que podrás ir eligiendo con un sistema rotativo de seleccionables o pagando por tenerlas a todas disponibles.

En cuanto a los modos de juego, podrás jugar online en partidas 1v1 o 2v2, y partidas de todos contra todos de cuatro y ocho jugadores. También habrá todo tipo de partidas locales y varios modos de juego que irán añadiéndose para evitar que siempre sea lo mismo.

Tetris 99

El mítico Tetris implementa el concepto de Battle Royale para este título gratuito con algún que otro micropago para cambiar su estética. El concepto es sencillo, te enfrentas a 99 adversarios online y tienes que intentar ser el último superviviente. La mecánica del juego es exactamente la de toda la vida.

Durante la partida vas a poder apuntar a adversarios concretos para que tus bonus se conviertan en ataques hacia ellos, y otros también podrán hacerte lo mismo a ti. Al final, tendrás que combinar estrategia, habilidad y reflejos para intentar estar atento a quien te está atacando mientras intentas no perder el ritmo.

Arena of Valor

'Arena of Valor' es uno de los videojuegos free-to-play más populares que existen para dispositivos móviles, y ha decidido probar suerte en Nintendo Switch. Para que nos entendamos, podríamos hablar de este juego como una alternativa al LoL para la consola de Nintendo, uno que además se adapta bien a sus controles físicos.

Los jugadores participarán en partidas de 5v5, 3v3 o 1v1 en las que podrán seleccionar alguno de los más de 35 héroes disponibles con sus diferentes roles, entre los que habrá tanques, asesinos, magos, guerreros, tiradores u otros que actuarán de soporte.

Paladins

'Paladins' es una especie de 'Overwatch' free to play. Este hero shooter puede no tener los maravillosos diseños del título de Blizzard, pero sabe compensarlo al ofrecerse de forma totalmente gratuita. Su versión final llegó en mayo del 2018, y cuenta con más de 10 millones de jugadores.

El título en sí es un shooter en tercera persona por equipos, y que cuenta con un elenco de más de 20 personajes cada uno con sus habilidades. 'Paladins' cuenta con un sistema de cartas para obtener una serie de mejoras que no está nada mal, y durante la partida puedes ir mejorando diversos aspectos del personaje.

Pokémon Quest

Junto a 'Pokémon: Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee', a principios del 2018 Nintendo también anunció otro peculiar juego basado en el mundo Pokémon, su 'Pokémon Quest'. El juego es radicalmente diferente al resto de entregas de la saga, y además de ser un free-to-play también está disponible para Android e iOS.

El juego nos lleva a la Isla Rodacubo con un equipo de tres Pokémon distintos. Cada nivel que completemos servirá, aparte de para fortalecer a nuestros compañeros, para conseguir medallas que los volverán más poderosos u objetos para cocinar platos necesarios para atraer a ciertos tipos de Pokémon, entre los que están también los iniciales o incluso los legendarios.

Dawn of the breakers

'Dawn of the Breakers' es el nombre que ha recibido en occidente el juego 'Breakers: Dawn of Heroes'. Se trata de un juego de acción en 3D tiene lugar en el Japón moderno, y en el que los jugadores se enfrentan a unos misteriosos enemigos conocidos como “Ghouls”.

El protagonista de la aventura es un misterioso joven amnésico que tendrá que combinar su vida de estudiante de secundaria con la de formar parte del grupo de superhéroes Breakers". El juego tiene tanto el clásico modo historia para avanzar tú sólo por la aventura como un cooperativo y un modo Arena para enfrentarte a tus amigos.

GALAK-Z: Variant S

Se trata de un juego que combina elementos de rol y combate espacial, permitiéndole utilizar una nave espacial y un mech o robot gigante. Su planteamiento es sencillo, el de acabar con las tropas enemigas de un malvado barón a disparos con tu nave o utilizando la espada láser de tu robot.

El juego incluye también otras características con el ánimo de hacerte pasar en él el máximo tiempo posible o incluso gastar dinero real en él, como por ejemplo el poder coleccionar robots que puedes ir mejorando. También hay batallas entre jugadores y retos diarios, todo ello con una sencilla estética con gráficos 2D

Stern Pinball Arcade

Y acabamos con un clásico dentro de los clásicos, un Pinball como los de antes. De hecho, el juego viene patrocinado por la empresa Stern Pinball, que lleva décadas creando este tipo de máquinas recreativas. El juego en sí no tiene mucho misterio, ya que si alguna vez has jugado a algún Pinball, este es prácticamente igual.

En lo que sí destaca el título de Stern es en la enorme cantidad de licencias que tiene para los diferentes tableros de su juego. Te encontrarás con pantallas ambientadas en 'Los Cazafantasmas', 'Star Trek', 'El Último Gran Héroe' o Starship Troopers' entre muchos otros.

Dauntless

Un juego cuya fórmula se asemeja mucho a la de Monster Hunter, en tanto que hemos de cooperar con otros jugadores para dar caza a bicharracos gigantescos. No falta el componente RPG y de mejora de equipo que siempre le da más profundidad.

Dauntless viene de la mano de Phoenix Labs y Epic Games, y es un juego que se seguirá actualizando constantemente para añadir nuevos enemigos, desafíos y eventos con los que siempre tendremos algo que hacer, ahora también en modo portátil.

Asphalt 9: Legends

La saga Asphalt es una de las más importantes en el mundo de los juegos de conducción para dispositivos móviles, y esta es una versión para Switch del último título que ha dado. El juego te va a permitir conducir alucinantes coches en unas no menos atractivas localizaciones.

En todos sus modos y sin distracciones argumentales: se trata de ganar la carrera, ya sea en el modo Historia, en los eventos diarios o en su modo multijugador, donde en esta ocasión podrás enfrentarte hasta contra siete jugadores de forma simultánea. Tiene 60 temporadas, 800 eventos y muchas horas de competición sin concesiones a las que puedes sumar tu propia comunidad de amigos con la función 'Club'.

Smite

Mitad juego de acción en tercera persona, con tintes de shooter competitivo, unas gotas de RPG, y aliñado con partidas cooperativas PvP. 'Smite' es en esencia un MOBA (arena de combate multijugador en línea) donde podremos seleccionar entre más de 90 deidades y criaturas mitológicas de distintas culturas procedentes de ocho panteones diferentes, en un juego de combate y dominación.

En su modo gratuito, el juego te da cinco dioses gratuitos desde el inicio, con posibilidad de elegir otros cinco que irán rotando cada semana. Evidentemente, podrás pagar para quedarte con otros dioses o con todos, pero estos iniciales deberían ser suficiente para tener unas cuantas buenas horas de juego.

Pac-Man VS

Diseñado por el mismísimo Shigeru Miyamoto en 2003 para Gamecube, 'Pac-Man VS' te permite enfrentarte a otros tres jugadores a través de una versión asimétrica del juego creado por Toru Iwatani. Uno de los jugadores hará de Pac-Man mientras que el resto de usuarios tomará el control de los fantasmas, con un campo de visión limitado.

'Pac-Man VS' sacaba provecho del sistema de conexión entre Gameboy Advance y GameCube, fue incluido en el 'Namco Museum' de Nintendo DS, aunque esta versión será mucho más agradecida técnicamente. Eso sí, en esta ocasión necesitarás dos Nintendo Switch para poder jugar una partida con cuatro participantes, una en la que veremos a los fantasmas y otra en la que controlaremos a la mascota de Namco.

Eternal Card Game

Posiblemente no tiene tanto glamour como títulos de cartas más conocidos, pero este juego de batallas de cartas puede interesarte gracias sobre todo a cómo sabe recompensarte. Vamos, que puedes hacerte una buena colección de cartas en poco tiempo, y el oro que debes comprar no está tan centrado en conseguir cartas como en el acceso a eventos y la compra de campañas.

Es un juego equilibrado y con extensas posibilidades, sólido y casi sin expansiones. Es un juego creado por jugadores profesionales de Magic, título que mezclan con otros como Hearthstone en un intento de conseguir algo interesante tanto para veteranos como para novatos.

DC Universe Online

Y terminamos con DC Universe Online, donde podrás crear y editar a tu propio superhéroe o villano para unirte a Batman, Superman, el Joker, Lex Luthor y muchos más en unos emocionantes combates que les llevarán a lugares tan reconocidos como Metropolis o Gotham.

Es un MMO desarrollado por Daybreak Games que ha sido publicado ya en casi todas las plataformas, pero que en Switch tiene algunos pequeños ajustes para que funcione correctamente al jugar en el Dock y sobre todo en el modo portátil.