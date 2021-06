Guía para padres de Roblox: qué es, cómo funciona y cómo usar sus controles parentales

Roblox es uno de los juegos más populares del mundo. Si no sabes lo que es, probablemente es porque ya tengas unos años, pero si tienes hijos es posible que ellos sí sepan perfectamente lo que es, porque es un juego que triunfa especialmente entre los más jóvenes. Por eso, te traemos una guía para padres de Roblox, para que puedas asegurarte de que los más pequeños de tu casa puedan jugar de forma segura.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente Roblox y qué le hace especial. Luego, seguiremos respondiendo a algunas preguntas esenciales como desde dónde se puede jugar, de qué edad suelen ser los jugadores, o hasta qué punto es seguro y apropiado. También te hablaremos sobre sus contenidos de pagos y el sistema de pagos en sí. Al final te explicaremos cómo configurar los controles parentales del juego, o por lo menos su equivalente.

Qué es Roblox

Roblox es un juego multijugador gratuito social y online. O mejor dicho, Roblox es una base o cajón de arena sobre el que otros usuarios pueden crear juegos, y luego cualquier persona puede utilizarlos. Tu hijo necesitará tener descargado el juego base de Roblox, y luego desde la web oficial podrá lanzar cualquiera de los juegos de Roblox que haya disponibles.

De cara a los creadores, Roblox es una especie de set de piezas de Lego, con la que estos pueden ir dándole forma a sus mundos. Estos juegos creados por otros usuarios no son todos iguales. Aunque tengan la misma base, pueden ser videojuegos totalmente diferentes con finalidades y mecánicas distintas. Puedes encontrar desde pruebas de parkour hasta aventuras con calabozos en los que tienes que ir matando monstruos, pasando incluso por juegos de supervivencia.

Y esta es precisamente una de las grandes diferencias con respecto a otros juegos como Minecraft. En vez de ser simplemente un cajón de arena en el que crear, pero siempre con las mismas mecánicas y en el mismo mundo, en Roblox puedes tener la sensación de estar jugando a tipos de juego totalmente diferentes dentro de uno mismo.

Cuando tu hijo juega a cualquiera de los juegos de Roblox, lo hará a través de un personaje o avatar que se mueve por el mundo del juego. Este personaje lo va a poder personalizar con diferentes ropas, accesorios, expresiones faciales e incluso diferentes tipos de cuerpo con unas texturas mucho más definidas.

Desde dónde se puede jugar a Roblox

Roblox está disponible prácticamente en todas las plataformas que te puedas imaginar, y tiene versiones para PC, Mac, iOS, Android, los dispositivos de Amazon, Xbox, Oculus Rift y HTC Vive. Por lo tanto, en todos estos dispositivos se va a poder instalar el juego base para acceder a los juegos donde estén jugando tus hijos.

El juego online en todas las plataformas es cross-play, juego cruzado, lo que quiere decir que todos juegan en el mismo servidor independientemente del dispositivo desde el que se estén conectando. Por lo tanto, si tu hijo juega con el móvil compartirá partida con otros usuarios que jueguen desde ordenadores y cualquier otro dispositivo.

Para acceder a la versión de PC de Roblox, tienes que entrar en Roblox.com. Allí, cuando pulses en la opción de jugar a uno de los juegos de Roblox, la primera vez que lo hagas se te llevará a la página de descarga del juego base. Las versiones para móviles están disponibles en Google Play de Android y la App Store de iOS, y en el resto de plataformas lo encontrarás en sus respectivas tiendas de apps.

De qué edad es la gente que juega a Roblox

En Roblox puedes encontrarte a personas de todas las edades, ya que no hay una edad mínima ni una edad máxima para poder jugar. Su comunidad de jugadores es inmensa, por lo que puedes encontrarte con todo tipo de perfiles, aunque es un juego especialmente popular entre niños de 9 a 12 años, lo que hace que un público mayoritario sea precisamente de esa edad.

Como ejemplo tenemos el juego de Roblox llamado Adopt Me!, todo un fenómeno global con 64 millones de usuarios activos mensuales. De todos esos usuarios, según las estadísticas, el 50% de los jugadores tienen entre 9 y 12 años. Esta cifra puede variar dependiendo del juego basado en Roblox al que juegue tu hijo, pero por lo general son juegos enfocados a gente de esas edades.

¿Es seguro que tu hijo hable con extraños?

Como en todos los juegos online, Roblox tiene una serie de normas de conductas y varios sistemas de moderación para intentar asegurarse de que se cumplan. Además, la plataforma también ofrece un sistema de reportes para que los jugadores puedan denunciar las malas conductas de otros usuarios, así como un sistema de bloqueo, o filtros para los chats de menores de 13 años.

Sin embargo, estos sistemas de control y moderación no siempre son efectivos, por lo que los padres van a poder limitar algunas de las funciones sociales de las cuentas de sus hijos. Esto quiere decir que si te preocupan las malas conductas de otras personas, puedes desactivar los chats internos de los juegos en la cuenta de tu hijo.

¿Son los juegos de Roblox apropiados?

Roblox tiene un sistema interno para filtrar y verificar los juegos creados para la plataforma. Cuando se filtran y verifican estos contenidos, desde Roblox se intenta detectar que el juego no tenga imágenes o conductas inapropiadas. Sin embargo, siempre puede haber algún juego que sea capaz de escaparse a estos sistemas de detección, sobre todo si son juegos pequeños y menos conocidos. También puede haber juegos con temáticas violentas o de terror.

Sin embargo, para que esta libertad de creación no ponga en peligro a los más pequeños, Roblox tiene un sistema de calificación para los juegos. Si una cuenta tiene establecida una edad de menos de 13 años, entonces Roblox ocultará juegos que sean más adultos o violentos, y no se podrá acceder a ellos desde esa cuenta. Un poco más adelante te diremos cómo hacer esto.

¿Es Roblox gratuito?

Sí y no. Roblox es un juego gratuito con sistema de micropagos. Esto quiere decir que tu hijo va a poder jugar a la mayoría de juegos basados en Roblox de forma totalmente gratuita con sus funciones básicas. Podrá entrar, jugar, hacer cualquier prueba o cosa que proponga el juego, y hablar con el resto de usuarios a través del chat interno. Todo sin pagar.

Sin embargo, casi todos los juegos tienen elementos de pago, que por lo general son estéticos. Si tu hijo juega a un juego de Roblox que sea de construcción o en el que su personaje pueda vestirse de diferentes maneras, es posible que algunas piezas o ropas sean de pago. El cuánto empuje un juego a que los jugadores acaben comprando ya depende de cada título.

Cómo funciona el sistema de pagos de Roblox

En Roblox no vas a tener que pagar determinado dinero real por cada producto. En cambio, el juego funciona utilizando su propia moneda virtual, que se llama Robux. El jugador compra determinada cantidad de Robux utilizando dinero real, y luego para cada compra dentro de los juegos tienes que pagar determinada cantidad de Robux.

Tienes dos maneras de comprar Robux. Por una parte, puedes hacer un pago directo para comprar una determinada cantidad de monedas de forma puntual. El segundo método es mediante una suscripción, que hace que cada mes compres de forma automática una determinada cantidad de monedas.

Como suele pasar en estos casos, Roblox busca fidelizar a los usuarios y que los pagos sean recurrentes, por lo que una suscripción te da un poco más de Robux por tu dinero. A continuación te dejamos una pequeña tabla con lo que se puede gastar en la compra de monedas virtuales de Roblox.

Dinero Compra única Suscripción 4,99 euros 400 Robux 450 Robux al mes 9,99 euros 800 Robux 1000 Robux al mes 20,99 euros 1700 Robux 2200 Robux al mes

Tal y como te hemos dicho antes, Roblox te incita a optar por la suscripción ofreciéndote una mayor cantidad de Robux por la misma cantidad de dinero en comparación con los pagos únicos. Y como suele pasar en muchos casos, a mayor gasto mayor proporción de monedas, al menos en cuanto a las suscripciones.

Qué se necesita para usar el control parental

Roblox no tiene un control parental propiamente dicho, pero sí te ofrece las opciones que necesitas para poder cambiar la configuración de la cuenta de tu hijo y bloquear la cuenta con un PIN para que no pueda cambiar nada sin tu consentimiento. Por lo tanto, para tener un sistema de bloqueo como el de un control parental,tendrás que activar este PIN de bloqueo de la cuenta.

Y para poder activar este PIN, en primer lugar debes tener acceso a la cuenta de tu hijo o tu hija. Para ello, tendrás que ser tú quien crea la cuenta de Roblox que vaya a utilizar, o tendrás que saber su nombre de usuario y contraseña. No podrás establecer el PIN ni hacer ningún cambio posterior en la privacidad de la cuenta si no tienes un acceso directo a ella.

Activa PIN de control parental

Para poder configurar el PIN que hace las veces de control parental, primero tienes que entrar en la configuración de la cuenta de Roblox de tu hijo o hija, entrando en Roblox.com, iniciando sesion con la cuenta, pulsando arriba a la derecha en el icono de configuración, y eligiendo Configuración.

Una vez estés dentro de la configuración de la cuenta de Roblox, tienes que entrar en el apartado de Seguridad. Y aquí viene el paso más importante, porque tienes que activar la opción de PIN de la cuenta. Para que esto sea posible, la cuenta tendrá que tener el correo electrónico verificado, ya que así, ante cualquier problema se puede recuperar la contraseña de la cuenta con el correo.

El PIN tiene que ser de cuatro dígitos, y tendrás que asegurarte de recordarlo. Una vez lo actives, se va a pedir el PIN para hacer cualquier tipo de cambio en la cuenta. Por lo tanto, debes intentar que no sea un PIN fácil de adivinar por el menor que va a utilizar la cuenta, y debes asegurarte de que si lo anotas en algún sitio, que sea un sitio donde no va a mirar.

Este PIN hará las veces de control parental, ya que te permitirá bloquear la cuenta de manera que solo la persona que sepa este código pueda hacer modificaciones. Una vez hayas establecido el PIN, ya puedes ponerte a hacer otros cambios.

Utiliza los controles de cuenta

Además del PIN, en la misma página también puedes activar una opción llamada Controles de cuenta. Estos controles son una opción para crear un entorno seguro para tu hijo, una especie de burbuja con la que nadie pueda contactar ni chatear con él, y que todo el contenido al que acceda sea seguro.

Cuando activas este modo pasan dos cosas. En primer lugar, se bloquea el acceso a contenido no revisado en la plataforma. Roblox suele revisar los contenidos de los jugos que se publican, pero no siempre llegan a tiempo para ir revisándolo todo. Por eso, al activar los controles de cuenta sólo se podrá visualizar ese contenido que sí está revisado.

Además de esto, también se desactivan las opciones de la Configuración de contactos. Esto quiere decir que con los controles de cuenta activados, nadie podrá contactar ni chatear con el propietario de la cuenta, haciendo que los menores no queden expuestos a algunos peligros.

Establece la correcta de tu hijo

Los usuarios de 12 años o menos tienen en su cuenta un modo privado. Esto quiere decir que las publicaciones y los chats a los que pueden acceder los menores estarán filtrados, de forma que no puedan ver contenidos inapropiados o que no se pueda mostrar información personal. También puede hacer que no puedan entrar a juegos que sean considerados para más adultos.

Roblox te da la opción de editar la edad de la persona que usa la cuenta, marcando una fecha de cumpleaños. Si va a usarla alguien algo mayor de 13 años pero quieres que tenga los límites de los más pequeños, puedes simplemente poner una fecha de cumpleaños que haga que en la cuenta ponga que es menor. Teniendo el PIN activado esta fecha no se podrá cambiar si no se sabe el PIN.

Cambia quién puede contactar y chatear con la cuenta

Roblox te va a permitir controlar quién puede chatear, enviar mensajes o hablar en la aplicación con el propietario de una cuenta. Esto, unido al PIN de bloqueo de configuración, puede servir para tener el útil control parental que te permite evitar que tu hijo pueda acabar hablando con personas con las que no debiera hablar.

Para cambiar esto, tienes que ir a la configuración, y entrar en el apartado de Privacidad. Aquí, en Configuración de contactos establece la opción de Personalizado y cambia los tres parámetros. En cada uno de ellos, vas a tener cinco niveles de bloqueo en cada uno, que van desde permitirlos todos a no permitir ningún contacto de chat, mensaje directo o aplicación. Puedes hacer que sólo puedan enviar mensajes los amigos de tu hijo, los usuarios a los que sigue, o los usuarios a los que sigue y que le siguen.

También hay otras tres opciones de privacidad que puedes configurar con los mismos parámetros. Por ejemplo, puedes establecer quién puede invitarle a tu hijo a entrar en el servidor de un juego, quién puede unirse a su partida, quién puede ver el contenido de su inventario.

Aquí, recuerda que si activaste la opción de Controles de cuenta estas opciones vendrán completamente desactivadas, de forma que tu hijo no podrá hablar ni contactar con nadie de la plataforma.

Revisa el historial de juegos y de compras

Por último, debes saber que también puedes revisar a qué juegos de Roblox se ha estado jugando en una cuenta, de forma que puedas saber si tu hijo o hija ha estado en alguno que pueda ser inapropiado. Esta revisión es independiente del PIN o los bloqueos, aunque necesitarás tener acceso a la cuenta de usuario.

Para esto, tienes que entrar en la cuenta donde quieras revisar el historial de juegos, y en la pantalla de inicio, mira los juegos del apartado Continuar, que son esos a los que se ha estado jugando. Aquí sólo saldrán los últimos, pero si pulsas en Ver todo podrás acceder a la lista completa de juegos.

También puedes mirar los últimos movimientos en los que se han gastado Robux. Para eso, en la web de Roblox tienes que pulsar arriba a la derecha en el número de Robux que tenga la cuenta, y en el menú que se abre volverle a dar a la cantidad. Irás a la pantalla de Mis transacciones, donde verás las últimas compras realizadas.