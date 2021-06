PIN y controles de la cuenta de Roblox: qué son y cómo activar este sistema de control parental

Vamos a explicarte qué son el PIN y los controles de la cuenta de Roblox, que vienen a ser dos de las funciones que hacen las veces de control parental en este popular juego. Roblox es uno de los juegos más populares del mundo, una base sobre la que construir diferentes juegos. Algunos como Adopt Me! superan los 64 millones de usuarios activos mensuales de los cuales, según las estadísticas, el 50% de los jugadores tienen entre 9 y 12 años.

Pero de nada sirve poder cuidar la cuenta de tu hijo o tu hija con opciones como configurar correctamente su edad si luego no tienes manera de evitar que ellos vuelvan a cambiar este u otros parámetros. Y es ahí donde entran en juego el PIN y los controles de cuenta, para bloquear la configuración de la cuenta y restringir el acceso a contenidos que no han sido supervisados por los moderadores de Roblox.

Qué es el PIN de Roblox

El PIN vendría a ser lo más parecido que tiene Roblox a establecer unos controles parentales para cualquier cuenta. En el caso de que la cuenta la esté utilizando un menor, es posible que los padres quieran asegurarse de que utilice el juego de forma segura, y este PIN ayuda a poder configurar algo y que el menor luego no pueda cambiarlo.

Lo que hace es bloquear la configuración de la cuenta con un PIN de seguridad, de forma que para hacer cualquier cambio en esta cuenta sea necesario saber los cuatro dígitos que se hayan establecido como clave de seguridad.

No hará falta saber el PIN de la cuenta para jugar con ella. Simplemente se bloqueará el poder hacer cambios en la configuración y sus ajustes, pero se sigue pudiendo utilizar la cuenta en los juegos sin ningún problema, aunque la cuenta estará sujeta a las posibles restricciones que se hayan establecido en la configuración. Por lo tanto, tú podrás limitar el contenido al que acceden o las personas con las que contactan tus pequeños, y ellos podrán jugar tranquilamente.

Como siempre pasa en estos tipos de sistemas de seguridad, es importante que el PIN no sea una clave que tus hijos puedan adivinar fácilmente. Que no sean números de fechas u otras claves que ellos ya sepan. Además, si para acordarte anotas el PIN en algún lugar, tienes que asegurarte de que los pequeños no puedan encontrarlo.

Qué son los controles de cuenta de Roblox

Los controles de cuenta de Roblox son otro sistema de seguridad para menores. Sólo se puede activar si tienes un PIN establecido y sirve para evitar que los usuarios de la cuenta accedan a contenidos potencialmente peligrosos.

Cuando activas este modo pasan dos cosas. En primer lugar, se bloquea el acceso a contenido no revisado en la plataforma. Roblox suele revisar los contenidos de los jugos que se publican, pero no siempre llegan a tiempo para ir revisándolo todo. Por eso, al activar los controles de cuenta sólo se podrá visualizar ese contenido que sí está revisado.

Además de esto, también se desactivan las opciones de la Configuración de contactos. Esto quiere decir que con los controles de cuenta activados, nadie podrá contactar ni chatear con el propietario de la cuenta, haciendo que los menores no queden expuestos a algunos peligros.

Cómo se activan estas funciones

Para activar estas opciones, tienes que pulsar en el botón de la rueda dentada que tienes en la esquina de arriba a la derecha, dentro de la página de Roblox.com. Se abrirá un pequeño menú, donde tienes que pulsar en la opción de Configuración que te aparecerá al principio.

Dentro de la configuración de Roblox, tienes que entrar en la sección de Seguridad en el menú que tienes en la columna izquierda. Una vez estés en esta pantalla, verás las opciones de PIN de la cuenta y Restricciones de la cuenta para que puedas ir activándolas.

Aquí, primero tienes que activar el PIN de la cuenta. Cuando pulses en el botón para activarlo, se abrirá una ventana en la que tienes que escribir el PIN dos veces para confirmarlo. Se trata de un código que debe tener 4 dígitos, y en los dos campos tienes que poner el mismo.

A continuación, también podrás activar la opción de Restricciones de la cuenta, que son las que bloquean el contenido no revisado y todas las opciones de contacto. Se te pedirá el PIN para activar estas restricciones, y si luego se quieren desactivar también se va a pedir el PIN.