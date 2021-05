Adopt Me! de Roblox: qué es y qué es lo que ofrece este juego

Vamos a explicarte qué es exactamente Adopt Me! y qué es lo que ofrece este popular juego relacionado con Roblox. Se está hablando mucho de Roblox en los últimos años, y si has seguido algo del tema es posible que también hayas oído hablar de Adopt Me!, su juego más popular con decenas de millones de jugadores.

Si estás familiarizado con Roblox, enseguida entenderás qué es exactamente Adopt Me!. Y si no tienes tanta idea, vamos a intentar explicártelo de forma sencilla para que puedas entenderlo. Luego, también te diremos qué es exactamente lo que ofrece este título.

Qué es exactamente Adopt Me!

Adopt Me! es uno de los subjuegos creados para Roblox. Se ha hecho famoso porque es el juego más grande que hay para esta plataforma, y maneja unas cifras espectaculares. Este subjuego cuenta con la friolera de 64 millones de usuarios activos mensuales. Para que te hagas una idea, esto viene a ser la suma de las unidades vendidas por los 'Mario Kart' y 'Animal Crossing' de Nintendo Switch.

Como ya sabrás, Roblox es una especie de metajuego. Lo que ofrece esta plataforma son unas bases sobre las cuáles otras personas pueden crear sus propios juegos basados en ellas. Por lo tanto, además de descargarte la base para poder jugar, luego podrás elegir entre los muchos juegos para Roblox.

Y entre ellos está Adopt Me!, que se ha convertido en un fenómeno tan grande que es capaz de generar más de 50 millones de dólares al año en micropagos, de los cuales Roblox se queda con cerca del 75%. Además, el juego ha conseguido reunir hasta casi dos millones de usuarios jugando a la vez.

Y todo esto siendo un juego totalmente gratuito, lo que viene a ser un juego online multijugador masivo pero que basa sus ingresos en micropagos que saca de obtener contenido extra y complementario a lo que ofrece de base. Porque según vas avanzando en el juego, este te va incitando a comprar y vender artículos para obtener mascotas y artículos más raros.

Qué ofrece Adopt Me!

Adopt Me! es un juego creado a mediados de 2017, y que desde el principio buscó un concepto parecido a una versión infantilizada de esos juegos de rol que los usuarios montan en los servidores propios que crean en juegos como 'GTA Online' o 'Minecraft'. Por lo tanto, es un juego que gira en esa dirección.

En este juego, podrás adoptar y criar a un hijo o a más de 65 mascotas, pudiendo también crear y decorar tu casa. Por lo tanto, en este aspecto viene a ser un concepto muy parecido a lo que sería la mezcla de juegos como 'Los Sims' o el Tamagotchi.

Además de esto, el juego también te permite desbloquear otros tipos de juguetes o incluso coches para tu personaje, todo ello con una economía entre jugadores en la que los intercambios se hacen sin intermediarios. Porque ese es otro de sus argumentos, interactúas con todos los demás jugadores que hay conectados.

En las interacciones con el resto de personas es donde está el elemento de rol, teniendo también un amplio mapa para explorar en solitario o haciendo excursiones con tus amigos. Puedes desde dar un paseo por la ciudad con tu pandilla hasta coger el coche para llevar a tu familia a la playa.

Hay que reseñar que Adopt Me! es un juego online infantil, donde el 50% de sus jugadores tiene entre menos de 9 años y 12 años. Por lo tanto, además del equipo independiente creador del mundo, también hay en este servidor una gran cantidad de empleados del propio Roblox que entran para controlarlo todo y asegurarse de que que hay un ambiente seguro para que jueguen los pequeños.